NVIDIAとMetaが戦略的パートナーシップを提携しAI処理用GPUを数百万台購入へ
NVIDIAとMetaが複数年に及ぶ長期的なパートナーシップ契約を締結したことを2026年2月17日に発表しました。この提携により、MetaはNVIDIAの高性能GPUを複数世代にわたって数百万台購入することが可能となります。
Meta Builds AI Infrastructure With NVIDIA | NVIDIA Newsroom
https://nvidianews.nvidia.com/news/meta-builds-ai-infrastructure-with-nvidia?ncid=so-twit-566885
Meta and NVIDIA Announce Long-Term Infrastructure Partnership
https://about.fb.com/news/2026/02/meta-nvidia-announce-long-term-infrastructure-partnership/
Metaは超知性(Superintelligence)の開発を目指して研究開発を進めており、大規模なコンピューティング能力を有するAIデータセンターを各地に建設しています。AIデータセンターには大量の高性能GPUを配備する必要があり、GPUの安定的な確保はMetaにとって必要不可欠な課題となっています。
Metaが超知性の実現を目指して数千億ドル規模のAIインフラ投資を発表、2026年にマルチギガワットAI工場「Prometheus」を稼働し数年後に5ギガワットの「Hyperion」を稼働する計画 - GIGAZINE
両社の発表によると、NVIDIAとMetaは複数年・複数世代にわたる長期的パートナーシップ契約を締結したとのこと。この契約により、MetaはBlackwell世代とRubin世代のGPUの大規模導入が可能となります。
MetaはNVIDIAのGB300ベースのシステムを進める予定で、自社のデータセンターだけでなくNVIDIAのクラウドパートナーのコンピューティング能力も活用できる統合アーキテクチャーを開発し、処理性能と拡張性を最大化します。また、2027年に登場するVera Rubin世代のGPUもNVIDIAと協力して導入を進める計画です。
さらに、MetaはNVIDIAのネットワークシステムであるSpectrum-X EthernetをFacebook Open Switching System(FBOSS)に統合するほか、プライベート性を重視するWhatsAppのデータ処理にNVIDIAのConfidential Computingを活用します。
なお、MetaはAIデータセンターの拡張に向けて大規模な投資を進めており、2026年にはガラス製品大手のコーニングに9000億円超えの資金を投資して光ファイバーシステムの開発を加速することを発表しています。
Metaが「ゴリラガラス」開発のコーニングに9000億円超えの投資 - GIGAZINE
・関連記事
Metaが原子力発電事業者のVistra・TerraPower・Okloと契約を結び2035年までに最大6.6GWの電力を確保 - GIGAZINE
Metaが超知性の実現を目指して数千億ドル規模のAIインフラ投資を発表、2026年にマルチギガワットAI工場「Prometheus」を稼働し数年後に5ギガワットの「Hyperion」を稼働する計画 - GIGAZINE
MetaはテントにGPUクラスタを詰め込んでAIデータセンターの工期を短縮している - GIGAZINE
人知を超えるAI＝超知性を開発する「Meta Superintelligence Labs」の設立をマーク・ザッカーバーグCEOが宣言 - GIGAZINE
Metaがスーパーインテリジェンス(超知性)の開発に向けて設立した「Meta Superintelligence Labs」を4つに分割 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in メモ, Posted by log1o_hf
You can read the machine translated English article NVIDIA and Meta Form Strategic Partnersh….