2026年07月26日 15時08分 取材

力強い瞳が印象的な『ゴジラ-0.0』等身大スタチューがワンフェス2026[夏]に出現



2023年に公開された映画『ゴジラ-1.0』の続編で、2年後に世界を再び襲う絶望を描いた『ゴジラ-0.0』が2026年11月3日(火)に公開されるということで、ワンダーフェスティバル 2026[夏]の会場に高さおよそ2m超、等身大のゴジラスタチューが現れました。



【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer

https://wonfes.jp/specialsite/



『ゴジラ』はワンフェスの人気ジャンルの1つ。2023年夏には『ゴジラ-1.0』公開に合わせて、同じように高さ2.3mのスタチューがやって来たことがあります。



ワンダーフェスティバル 2023[夏]に巨大な「ゴジラ-1.0」のスタチューが襲来していたので見てきました - GIGAZINE





しかし、今回会場に現れたのは『ゴジラ-0.0』のゴジラらしく、見た目もポージングも微妙に異なります。





少し右肩を引いて左手を前に出した、戦いに向けて構えているようなポーズを取っています。





黄緑色のような明るい瞳で力強く咆哮しています。





正面から見るとこんな感じ。





何列にもなった尾びれと、巨大な体を支える強靱な脚。





大地を踏みしめる大きな足。第一指は少し短く、第二指が長くなっています。





天に向けて突き立つ尻尾。3列の背ビレはほぼ先端近くまで続いています。





新たな絶望がもたらされることになる映画『ゴジラ-0.0』は2026年11月3日(火)から公開される予定となっています。





映画『ゴジラ-0.0』公式サイト

https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/



『ゴジラ-0.0』特報＜11月3日(火・祝)公開＞ - YouTube

