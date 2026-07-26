力強い瞳が印象的な『ゴジラ-0.0』等身大スタチューがワンフェス2026[夏]に出現
2023年に公開された映画『ゴジラ-1.0』の続編で、2年後に世界を再び襲う絶望を描いた『ゴジラ-0.0』が2026年11月3日(火)に公開されるということで、ワンダーフェスティバル 2026[夏]の会場に高さおよそ2m超、等身大のゴジラスタチューが現れました。
【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer
https://wonfes.jp/specialsite/
『ゴジラ』はワンフェスの人気ジャンルの1つ。2023年夏には『ゴジラ-1.0』公開に合わせて、同じように高さ2.3mのスタチューがやって来たことがあります。
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しかし、今回会場に現れたのは『ゴジラ-0.0』のゴジラらしく、見た目もポージングも微妙に異なります。
少し右肩を引いて左手を前に出した、戦いに向けて構えているようなポーズを取っています。
黄緑色のような明るい瞳で力強く咆哮しています。
正面から見るとこんな感じ。
何列にもなった尾びれと、巨大な体を支える強靱な脚。
大地を踏みしめる大きな足。第一指は少し短く、第二指が長くなっています。
天に向けて突き立つ尻尾。3列の背ビレはほぼ先端近くまで続いています。
新たな絶望がもたらされることになる映画『ゴジラ-0.0』は2026年11月3日(火)から公開される予定となっています。
映画『ゴジラ-0.0』公式サイト
https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/
『ゴジラ-0.0』特報＜11月3日(火・祝)公開＞ - YouTube
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in 取材, Posted by logc_nt
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