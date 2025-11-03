2025年11月03日 16時18分 映画

映画『ゴジラ』新作は山崎貴監督による『ゴジラ-0.0(マイナスゼロ)』



2025年11月3日(月)に開催された「ゴジラ・フェス2025」の中で、映画『ゴジラ』の新作が『ゴジラ-0.0(マイナスゼロ)』であることが解禁となりました。監督・脚本・VFXは『ゴジラ-1.0(マイナスワン)』の山崎貴氏が担当します。



映画『ゴジラ-0.0』公式サイト

https://godzilla-minuszero.toho-movie.jp/













タイトル発表は『ゴジラ-1.0』のロゴが表示されたのちに数字が消えて「-0.0」になる形で行われたことや、監督が同じところから考えると、『ゴジラ-1.0』の続編か関連作品になるとみられます。



『ゴジラ-1.0』は2023年11月3日に公開され、全世界興行収入が1億ドル(約150億円)超えの大ヒットとなり、第96回アカデミー賞で日本映画として初めて視覚効果賞を受賞しました。



なお、1作目の『ゴジラ』の舞台が1954年だったのに対して、「-1.0」は1945年と時代が戻っていましたが、「-0.0」が1作目と同じ1954年になるのかどうなのか、

具体的な内容についてはまだ不明です。

