2026年07月25日 05時32分 AI

「Claude Opus 5」が登場、Claude Fable 5の半額で同等性能を発揮し制限緩め



Anthropicが「Claude Opus 5」を日本時間の2026年7月25日未明にリリースしました。Claude Fable 5と同等の性能を半分の価格で実現したとアピールされており、第三者機関のテストでもClaude Fable 5を上回る性能が確認されています。



Introducing Claude Opus 5 \ Anthropic

https://www.anthropic.com/news/claude-opus-5





Introducing Claude Opus 5.



It's a thoughtful and proactive model that comes close to the frontier intelligence of Fable 5 at half the price. pic.twitter.com/GQWhcq2CQL — Claude (@claudeai) July 24, 2026



Anthropicの消費者向けAIモデルは高速な「Haiku」、バランス型の「Sonnet」、高性能な「Opus」、最高性能の「Fable」の4種類が提供されています。今回登場した「Claude Opus 5」はClaude Opus 4.8と同じ価格でClaude Fable 5と同等の性能を発揮するとアピールされています。



「Claude Opus 5」「Claude Fable 5」「Claude Opus 4.8」「GPT-5.6 Sol」の各種ベンチマーク結果を並べた表が以下。Claude Opus 5は複数のテストでClaude Fable 5を上回っています。





コーディングエージェントAIとしての性能を測定するFrontier-Bench v0.1の結果が以下。Claude Opus 5はClaude Fable 5より低い価格で高いスコアを達成しています。





第三者機関のArtificial AnalysisもClaude Opus 5の性能測定結果を公開しています。インテリジェンス性能ではClaude Fable 5を1ポイント上回って世界最高峰のモデルと評価されました。





コーディング性能でも1位。





エージェント性能も1位です。





以下のグラフは横軸がタスク当たりのコスト、縦軸がインテリジェンス性能を示しています。Claude Opus 5はClaude Fable 5より安価かつ高性能であると評価されました。





AIの知能の高低を測定するARC-AGI-3の結果が以下。Gemini 3.1 ProやGPT-5.6に大きな差を付けています。





Claude Opus 5は安全性の高さも特徴です。AIの予期しない動作の発生率を示したグラフが以下。Claude Opus 5はClaude Opus 4.8やClaude Mythos 5より発生率が低く収まっています。





Claude Opus 5はサイバー攻撃関連のタスクの学習を意図的に避けており、サイバーセキュリティ能力はClaude Fable 5に一歩劣ります。Anthropicが独自開発したテスト「OSS-Fuzz」の結果が以下。オープンソースプロジェクトの脆弱(ぜいじゃく)性を発見するテストではClaude Mythos 5に近いスコアを記録しましたが、脆弱性を悪用した攻撃の成功率ではClaude Mythos 5を大きく下回りました。





Claude Opus 5にはサイバー攻撃および生物兵器に関するセーフガードが設けられており、セーフガードに引っかかると処理内容がClaude Opus 4.8にフォールバックされます。セーフガードはClaude Fable 5より緩めに設定されており、Claude Fable 5と比べて介入率が約85％減少しているとのこと。



Claude Opus 5は有料サブスクリプランの加入者向けにリリースされており、Maxプランではデフォルトモデルに設定されています。また、API料金はClaude Opus 4.8と同じで、100万トークン当たりの料金は入力5ドル(約819円)・出力25ドル(約4096円)です。

