2026年7月23日のヘッドラインニュース

「企業や名前ある人がサークル参加はおかしい」みたいなのの中に、一時は原田ひとみもグッズとかいっぱい出してたと言われてたらしいけど…

こちとら名前出る前からM3とかで、どこからもお金出して貰わず色々作って手売りしとんねん。名前出て来てくれる人増えただけ。簡単に一括りにしてくれるなどす