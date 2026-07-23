2026年7月23日のヘッドラインニュース
©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ2
劇場アニメ『楽園追放 心のレゾナンス』の第5弾ティザーPVと最新キービジュアルが公開されました。新映像では主人公・ガブリエルたちが武器やバイクを駆使する迫力のアクションに加え、ディーヴァへの新たな脅威となる「フォールン」の姿も描かれています。
『楽園追放 心のレゾナンス』第五弾ティザーPV【11.13公開】 - YouTube
『楽園追放 心のレゾナンス』公式サイト
https://rakuen-tsuiho-r.com/
また、新キャラクターのペネム役を諸星すみれさんが担当することも発表されました。本作は2014年公開の『楽園追放 -Expelled from Paradise-』のその後を描く完全新作で、2026年11月13日(金)より全国の劇場で公開予定です。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
やるべきことを放置してしょうもないものを作っていた pic.twitter.com/VOXvNc87FY— こうとく (@kotoku47) 2026年7月22日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
言語学と情報理論とロック音楽｜下地理則（九州大学人文科学研究院 教授）
暑い日にあなたは何色の服を着る？9色で実験した結果… 熱中症対策を進める警察や高校も取材 | NHKニュース | 熱中症、気象、滋賀県
小型ロケット「イプシロンS」の燃焼試験 計画どおり終了 JAXA | NHKニュース | 宇宙、鹿児島県、サイエンス
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
信越さかえ道の駅のトイレで…— 長野県北信建設事務所 (@nagano_hokuken) 2026年7月22日
何者かがヒーターのケーブルを切断…！
結果…
ブレーカーが落ち停電...！
水も停止…！
復旧したものの...
圧倒的…迷惑…！
切ったのは一本でも、困るのは多くの利用者…！
復旧にも人・時間・費用がかかる…！
ケーブルではなく、その衝動を断ち切ってください…！ pic.twitter.com/MH9HDv9gVG
阪急バスに車両停止命令 乗務後の酒気帯び確認せず - サンテレビニュース
PayPayとセブンが顧客データ統合 1億IDで国内最大級のポイント経済圏 - 日本経済新聞
「セルフレジ」万引きにスーパー対応苦慮…「故意」「精算ミス」見分けにくく、被害額５００万円でも認知は数十万円 : 読売新聞
【独自】セブン、不正転売横行か 人気キャラ商品発売前|47NEWS（よんななニュース）
セブン、人気キャラ商品の不正転売横行か 発売前に取り置いて出品 全国加盟店に警告 - 産経ニュース
ガソリン全国平均170円 政府の補助金で170円水準続く | NHKニュース | 原油価格、経済産業省
脳外科医 竹田くんのモデルが、医療事故被害者のご家族に損害賠償請求訴訟を起こしました。— 脳外科医 竹田くんの元同僚@被害者を守る (@takeda_episode0) 2026年7月23日
<竹田くんに対する裁判>
1.民事裁判ではおよそ8900万円の賠償が確定
2.刑事裁判では禁錮1年 執行猶予3年が確定
3.漫画作者が起こされた竹田くんモデルに対する債務不存在確認訴訟は継続中…
裁かれる検事 問われる取り調べの違法性 時論公論 清永聡 | NHKニュース | 解説委員室、時論公論、清永聡
関西や東京など運休相次ぐドクターヘリ 国の検討会で議論開始 | NHKニュース | 厚生労働省、医療・健康、航空
首相秘書陳述全文、中傷動画「作成、発信、依頼ない」サナエトークン「一度も説明受けず」 - 産経ニュース
内閣支持率減、与党に危機感 典範改正・国会運営が影響：時事ドットコム
改正皇室典範の公布を閣議決定 24日にも公布見込み | NHKニュース | 皇室、憲法
高市首相が示した「32親等離れた養子」 当日死亡と縁組解消の事例 [皇室典範の改正]：朝日新聞
中米ニカラグア大統領「もう選挙はない」宣言 異色の一族独裁政権 - 日本経済新聞
中国、フランスの超ファストファッション規制法案を非難「WTOルール順守せよ」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
モーリシャス、夫婦間レイプを犯罪化「妻を所有物扱いする結婚観揺さぶる」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
いわなちゃんと生活していた大きなテナガエビの最期をペットカメラが捉えていた。— らせい (@supericiliosus) 2026年7月22日
倒れる数分前まで元気そうにしてたのに…
いわなちゃんも反応してる。 pic.twitter.com/DBZtpFCACj
「撮った人の心が映り込んでいる」ダム計画で無くなる岐阜県徳山村の姿を残そうとした増山たづ子さんの写真が話題に - Togetter
昔からある「顔採用」とはちょっと違う？今の若者はルッキズムが当然になりすぎて就活で「顔がいいから内定出ますよね」という態度の学生もいるという話 - Togetter
従業員が海外出張先で休暇を取り、家族も連れてバカンスを計画していたが、客先の都合で予定が変更…家族のチケット代などが全部パーになり会社で補償してくれと言われた話 - Togetter
息子の中学校に三者面談に行ったら「毎年夏休みの間、希望者は学校へ午前中だけ来て大学生に無償で勉強を教えて貰える」という話を聞いたが初耳… 息子に聞いたら3年間黙ってたとのことだった - Togetter
【大阪市、動く】JR大阪駅前にできた「排除アート」に危険では？と批判集まる→たしかに「いけず石」っぽいデザインだが、Xの反論から違法乗降や不法占拠の多い別の面が見えてきた - Togetter
そんなすぐ出品したら誰に書いたか本人覚えてるって pic.twitter.com/7y2iNeZ2D8— 真田将太朗 (@tarobee1212) 2026年7月23日
緊急ショートステイの利用者が「半年、お風呂に入ってない」ということで覚悟はしていたが実際に見た瞬間、言葉が出なかった… 表皮は真っ黒で皮膚なのか汚れなのか、判別できないほどだった - Togetter
3時間以上は100円かかる駐輪場で、小学生の男子3人のうち1人がお金がなくて困っていたので100円をあげた…その話を夫にしたら「親に払わせればいい」と言われた→賛否両論 - Togetter
ヤマダ電機で家電を買った数か月後「その後、不具合はありませんか？」と電話があり親切なアフターフォローかと思ったら、そのままウォーターサーバーの営業が始まった→悪質すぎるので消費生活センターに共有した - Togetter
男性社員が育休を上限ギリギリまで取得し、育休中に資格を取って転職活動をし、育休終了とともに退職…その件以来、社内で男性が育休を取りづらい雰囲気ができてしまった - Togetter
重症悪阻で2か月入院して旦那に「堕胎したい」と泣きながらお願いしたが、「うん」とは言わなかった…後に旦那から過去の約束を守るためと告げられた話→頑張ることを決意 - Togetter
随分前、コンビニで最後のエクレアを取ったら知らない親子に譲ってほしいと言われ「早いもん勝ちやで」と返して購入したら、会社に実名で苦情→電話を受けた人はうまく対応 - Togetter
アメリカ製とかに多い、このタイプの内蓋。けっこういろんな人が「取れない!!!😡」ってツイートしてるの見るのですが、こっち向きよー、こっち向きに引っ張るの。簡単だよ!😺 pic.twitter.com/ioRMNtTAzI— Chamelco@グアテマラで民泊オープン準備中(ケクチ語たん) (@contrail_skyblu) 2026年7月22日
静岡 浜松で41.1度 東海4県で「酷暑日」 熱中症に厳重警戒 | NHKニュース | 熱中症、気象、大雨情報
4歳児と電車に乗ってる時に小声で『まま…うんこしたいかも…』と言われて、昔住んでた土地勘のある駅で降りて、最寄りのトイレに駆け込んだら、まさかの和式のみで、我が子が怖がり絶望 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
りすこ式の作り方徹底解説動画【初投稿応援祭及びボイロ映像論投稿祭】 - ニコニコ動画
【Hothotレビュー】最大-35℃冷却！水冷ウェア「ChillerX Pro」を気温36℃のサバゲーで徹底検証 - PC Watch
ワイヤレスイヤホンを装着してランニングした後の帰宅途中、パトカー3台が停まっていて「なんで逃げるんや」と言われて職質された→イヤホン装着時の安全性が焦点に - Togetter
コンビニのトイレで、トイレットペーパーのところからタラ〜ンと黒いのが落ちてきて「ｲﾔｱｧｱｧｧｱｱｱ!!虫いぃぃ」と思っていたら、「…え？」その後、すぐに店員を呼び警察沙汰に - Togetter
POPOPO、Macでインストールしてデスクトップで使うことができるようになりましたが、残念ながらWindows版は完成まで走りきることができませんでした。かわりに…というとなんですが、開発していた技術要素をオープンソースにしていきます— MIRO (@MobileHackerz) 2026年7月22日
flutter-unity-view-widgetでWindowsビルドするデモ… https://t.co/4glYFHjUGw
目標額達したのに未入金 ローカル鉄道を襲った二つの「まさか」 | 毎日新聞
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
13【 めっちゃカメレオン】ふにんがす：自ら光る擬態！蛍光色を使いこなせ！編【 voiceroid実況 ゆっくり実況】 - ニコニコ動画
ミサイルを発射し炎を吐く！最強クモが主役のアクション？！【スパイダー／プレイステーション】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
『The Duskbloods』ネットワークテストの参加応募受付を開始いたしました。皆さんのご参加を、心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。https://t.co/eDcOPuX8dl pic.twitter.com/FThBKxpViX— FROMSOFTWARE (@fromsoftware_pr) 2026年7月22日
ドキュメンタリー『高畑勲、『かぐや姫の物語』をつくる。』の完成から12年。約2年半スタジオジブリに通って撮り集めた素材は膨大で、かたちにするのは想像を絶する苦しい道のりでした。— 寺越陽子/ 高畑勲と「火垂るの墓」発売中 (@tedanofa0819) 2026年7月22日
本作は3時間以上の長尺であり、その冒頭は高畑勲監督がカメラ（わたし）に激怒する場面から始まります。… pic.twitter.com/026mAA2kjk
届かない夢 – taigaai
『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』CG制作現場発 はじめてのFlow Production Trackingと熟達の3ds Max技術 | ユーザー事例 | Autodesk :: AREA JAPAN
グスタフ・カール００型の足首の挙動が分かる歩行ムービー - YouTube
2026年7月30日（木）発売！『TATSUJIN EXTREME』 Making of PV - YouTube
アニメ「天幕のジャードゥーガル」4話で出てきた羊の解体シーンをモンゴル活動家が何をしていたのか解説、「血抜き」ではなく「血を回収」することを目指した屠殺術 - Togetter
我が家の寝室にはエアコンが付いておらず、隣の仕事部屋のエアコンをサーキュレーター稼働させて冷気送って寝ていた。当然そこそこ熱い。— なぐも (@nagumon) 2026年7月22日
今回エアコンにビニール筒で冷気送るやーつを導入してみた。
いやこれが涼しいのなんの。… pic.twitter.com/Avjkd0CuZd
出んのか〜〜〜い！！ https://t.co/RkxFetwtlS— 山寺宏一 (@yamachanoha) 2026年7月23日
第參話「二人の夢」｜だいたい2分でわかる『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』目録ダイジェスト - YouTube
【幼女戦記Ⅱ】「Weiter! Weiter!」ターニャ・デグレチャフ（CV：悠木碧）Special Movie - YouTube
TVアニメ「落第賢者の学院無双」ノンクレジットエンディングアナスタシアVer.｜TrySail「憧憬」 - YouTube
スプラトゥーン レイダース CM マルチプレイ篇 - YouTube
『GUREI（愚霊）』 | - ローンチトレーラー - YouTube
『崩壊：スターレイル』×『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』コラボPV 「久しぶりの再会」 - YouTube
今までやってこなかったモチの食べ方して衝撃が走った話— ヨハヌン@ひとり旅の絵日記 (@yohayohajam) 2026年7月22日
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「企業や名前ある人がサークル参加はおかしい」みたいなのの中に、一時は原田ひとみもグッズとかいっぱい出してたと言われてたらしいけど…— 原田ひとみ (@vhitomin) 2026年7月23日
こちとら名前出る前からM3とかで、どこからもお金出して貰わず色々作って手売りしとんねん。名前出て来てくれる人増えただけ。簡単に一括りにしてくれるなどす
ネトフリの新作ガンダム、地上戦で「ロミオとジュリエット」って08小隊じゃん！ていうか、一つ前の「復讐のレクイエム」も08ベースだったじゃん。やっぱりハリウッドの連中には自分らが理解できる軍隊視点からでしか作品を再構成できないのかも。 pic.twitter.com/FF7hXBB8kT— 松田未来 新連載「やんごとなきエレバス」COMICユニコーンで開始！ (@macchiMC72) 2026年7月23日
Netflix実写版ガンダムの情報が出た。— 高山瑞穂 (@mizpi) 2026年7月22日
ストーリーの説明は以下の通り。
『シェイクスピアの不朽の名作『ロミオとジュリエット』を彷彿とさせる。「忠誠心の変化と増大する脅威によって、二人は互いに衝突する運命に追い込まれ…』
ええと、それって08小隊…(^_^;)https://t.co/f1TOqLbz2v
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
全仏オープン優勝の元プロテニス選手 詐欺の疑いで逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、高知県、千葉県
蒙武について。— 藤原カクセイ KAKUSEI FUJIWARA (@KAKUSEI_KAKUSEI) 2026年7月23日
現在公開中の"キングダム 魂の決戦"撮影中の裏話は山程あるのだが、どうしても言っておかねばならない事があった。
前作で王騎将軍が帰還され、たかお将軍(私ははそう呼んでいた)がもう現場に来る事は無い。… pic.twitter.com/8dzVlwx5Vq
◆新商品（衣・食・住）
堅あげポテト匠味 徳島県産すじ青のり味｜商品情報｜カルビー
「Variche（バリッチェ） チョコ＆ミント」 8月4日(火)よりコンビニエンスストア先行発売 8月17日（月）より全国発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
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(PDFファイル)夏にぴったり！さっぱりした飲み心地の一杯 すき家が「冷やし汁」を新発売！
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