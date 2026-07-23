ヘッドライン

2026年7月23日のヘッドラインニュース

©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ2

劇場アニメ『楽園追放 心のレゾナンス』の第5弾ティザーPVと最新キービジュアルが公開されました。新映像では主人公・ガブリエルたちが武器やバイクを駆使する迫力のアクションに加え、ディーヴァへの新たな脅威となる「フォールン」の姿も描かれています。

『楽園追放 心のレゾナンス』第五弾ティザーPV【11.13公開】 - YouTube


『楽園追放 心のレゾナンス』公式サイト
https://rakuen-tsuiho-r.com/

また、新キャラクターのペネム役を諸星すみれさんが担当することも発表されました。本作は2014年公開の『楽園追放 -Expelled from Paradise-』のその後を描く完全新作で、2026年11月13日(金)より全国の劇場で公開予定です。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


男性ではなく女性が唯一の稼ぎ手になっているカップルは幸福度が低いという研究結果 - GIGAZINE

予約サイトが正規サイトをスクレイピングして再販した行為に違法認定、ライアンエアーがBooking.comに勝訴 - GIGAZINE

AppleがiPhoneにスパイウェアが仕込まれているとイラン人活動家に警告 - GIGAZINE

高収入な独身者は1年以内に恋人を見つける可能性が高いことが判明 - GIGAZINE

飛行機の窓の角が丸くなった理由には血塗られた歴史がある - GIGAZINE

南極大陸から分離した総重量1兆トンの「ラーセンC棚氷」の巨大さを直感的に理解できるインタラクティブツール - GIGAZINE

ソ連は3年燃え続けたガス田の大火災を消すために核爆弾を使ったことがある - GIGAZINE

JRの「みどりの窓口」などで発券されるマルス券の券面シミュレーター - GIGAZINE

セックスの頻度を決めるのは「女性のセックス観だけ」だと判明 - GIGAZINE

戦国時代だったテキストエディタ界をVisual Studio Codeが天下統一しつつある - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
言語学と情報理論とロック音楽｜下地理則（九州大学人文科学研究院 教授）

暑い日にあなたは何色の服を着る？9色で実験した結果… 熱中症対策を進める警察や高校も取材 | NHKニュース | 熱中症、気象、滋賀県

小型ロケット「イプシロンS」の燃焼試験 計画どおり終了 JAXA | NHKニュース | 宇宙、鹿児島県、サイエンス

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）


阪急バスに車両停止命令 乗務後の酒気帯び確認せず - サンテレビニュース

PayPayとセブンが顧客データ統合　1億IDで国内最大級のポイント経済圏 - 日本経済新聞

「セルフレジ」万引きにスーパー対応苦慮…「故意」「精算ミス」見分けにくく、被害額５００万円でも認知は数十万円 : 読売新聞

【独自】セブン、不正転売横行か　人気キャラ商品発売前|47NEWS（よんななニュース）

セブン、人気キャラ商品の不正転売横行か　発売前に取り置いて出品　全国加盟店に警告 - 産経ニュース

ガソリン全国平均170円 政府の補助金で170円水準続く | NHKニュース | 原油価格、経済産業省


裁かれる検事 問われる取り調べの違法性 時論公論 清永聡 | NHKニュース | 解説委員室、時論公論、清永聡

関西や東京など運休相次ぐドクターヘリ 国の検討会で議論開始 | NHKニュース | 厚生労働省、医療・健康、航空

首相秘書陳述全文、中傷動画「作成、発信、依頼ない」サナエトークン「一度も説明受けず」 - 産経ニュース

内閣支持率減、与党に危機感　典範改正・国会運営が影響：時事ドットコム

改正皇室典範の公布を閣議決定 24日にも公布見込み | NHKニュース | 皇室、憲法

高市首相が示した「32親等離れた養子」　当日死亡と縁組解消の事例 [皇室典範の改正]：朝日新聞

中米ニカラグア大統領「もう選挙はない」宣言　異色の一族独裁政権 - 日本経済新聞

中国、フランスの超ファストファッション規制法案を非難「WTOルール順守せよ」　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

モーリシャス、夫婦間レイプを犯罪化「妻を所有物扱いする結婚観揺さぶる」　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）


「撮った人の心が映り込んでいる」ダム計画で無くなる岐阜県徳山村の姿を残そうとした増山たづ子さんの写真が話題に - Togetter

昔からある「顔採用」とはちょっと違う？今の若者はルッキズムが当然になりすぎて就活で「顔がいいから内定出ますよね」という態度の学生もいるという話 - Togetter

従業員が海外出張先で休暇を取り、家族も連れてバカンスを計画していたが、客先の都合で予定が変更…家族のチケット代などが全部パーになり会社で補償してくれと言われた話 - Togetter

息子の中学校に三者面談に行ったら「毎年夏休みの間、希望者は学校へ午前中だけ来て大学生に無償で勉強を教えて貰える」という話を聞いたが初耳… 息子に聞いたら3年間黙ってたとのことだった - Togetter

【大阪市、動く】JR大阪駅前にできた「排除アート」に危険では？と批判集まる→たしかに「いけず石」っぽいデザインだが、Xの反論から違法乗降や不法占拠の多い別の面が見えてきた - Togetter


緊急ショートステイの利用者が「半年、お風呂に入ってない」ということで覚悟はしていたが実際に見た瞬間、言葉が出なかった… 表皮は真っ黒で皮膚なのか汚れなのか、判別できないほどだった - Togetter

3時間以上は100円かかる駐輪場で、小学生の男子3人のうち1人がお金がなくて困っていたので100円をあげた…その話を夫にしたら「親に払わせればいい」と言われた→賛否両論 - Togetter

ヤマダ電機で家電を買った数か月後「その後、不具合はありませんか？」と電話があり親切なアフターフォローかと思ったら、そのままウォーターサーバーの営業が始まった→悪質すぎるので消費生活センターに共有した - Togetter

男性社員が育休を上限ギリギリまで取得し、育休中に資格を取って転職活動をし、育休終了とともに退職…その件以来、社内で男性が育休を取りづらい雰囲気ができてしまった - Togetter

重症悪阻で2か月入院して旦那に「堕胎したい」と泣きながらお願いしたが、「うん」とは言わなかった…後に旦那から過去の約束を守るためと告げられた話→頑張ることを決意 - Togetter

随分前、コンビニで最後のエクレアを取ったら知らない親子に譲ってほしいと言われ「早いもん勝ちやで」と返して購入したら、会社に実名で苦情→電話を受けた人はうまく対応 - Togetter


静岡 浜松で41.1度 東海4県で「酷暑日」 熱中症に厳重警戒 | NHKニュース | 熱中症、気象、大雨情報

4歳児と電車に乗ってる時に小声で『まま…うんこしたいかも…』と言われて、昔住んでた土地勘のある駅で降りて、最寄りのトイレに駆け込んだら、まさかの和式のみで、我が子が怖がり絶望 - Togetter

◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
りすこ式の作り方徹底解説動画【初投稿応援祭及びボイロ映像論投稿祭】 - ニコニコ動画


【Hothotレビュー】最大-35℃冷却！水冷ウェア「ChillerX Pro」を気温36℃のサバゲーで徹底検証 - PC Watch

ワイヤレスイヤホンを装着してランニングした後の帰宅途中、パトカー3台が停まっていて「なんで逃げるんや」と言われて職質された→イヤホン装着時の安全性が焦点に - Togetter

コンビニのトイレで、トイレットペーパーのところからタラ〜ンと黒いのが落ちてきて「ｲﾔｱｧｱｧｧｱｱｱ!!虫いぃぃ」と思っていたら、「…え？」その後、すぐに店員を呼び警察沙汰に - Togetter


目標額達したのに未入金　ローカル鉄道を襲った二つの「まさか」 | 毎日新聞

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
13【 めっちゃカメレオン】ふにんがす：自ら光る擬態！蛍光色を使いこなせ！編【 voiceroid実況 ゆっくり実況】 - ニコニコ動画


ミサイルを発射し炎を吐く！最強クモが主役のアクション？！【スパイダー／プレイステーション】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画




届かない夢 – taigaai

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』CG制作現場発　はじめてのFlow Production Trackingと熟達の3ds Max技術 | ユーザー事例 | Autodesk :: AREA JAPAN

グスタフ・カール００型の足首の挙動が分かる歩行ムービー - YouTube


2026年7月30日（木）発売！『TATSUJIN EXTREME』 Making of PV - YouTube


アニメ「天幕のジャードゥーガル」4話で出てきた羊の解体シーンをモンゴル活動家が何をしていたのか解説、「血抜き」ではなく「血を回収」することを目指した屠殺術 - Togetter



第參話「二人の夢」｜だいたい2分でわかる『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』目録ダイジェスト - YouTube


【幼女戦記Ⅱ】「Weiter! Weiter!」ターニャ・デグレチャフ（CV：悠木碧）Special Movie - YouTube


TVアニメ「落第賢者の学院無双」ノンクレジットエンディングアナスタシアVer.｜TrySail「憧憬」 - YouTube


スプラトゥーン レイダース CM マルチプレイ篇 - YouTube


『GUREI（愚霊）』 | - ローンチトレーラー - YouTube


『ファーミング・キャンプ』トレーラー - YouTube


『崩壊：スターレイル』×『Fate/stay night [Unlimited Blade Works]』コラボPV 「久しぶりの再会」 - YouTube






◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
全仏オープン優勝の元プロテニス選手 詐欺の疑いで逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、高知県、千葉県


◆新商品（衣・食・住）
堅あげポテト匠味 徳島県産すじ青のり味｜商品情報｜カルビー

「Variche（バリッチェ）　チョコ＆ミント」 8月4日(火)よりコンビニエンスストア先行発売 8月17日（月）より全国発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社

(PDFファイル)ソースたっぷりでおいしさ広がる「よくばリッチ にんにくトマト」「よくばリッチ チーズクリーム」新発売

(PDFファイル)夏にぴったり！さっぱりした飲み心地の一杯 すき家が「冷やし汁」を新発売！

・1つ前のヘッドライン
2026年7月22日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article Headline news for July 23, 2026….