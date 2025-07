AppleがiPhoneにスパイウェアが仕込まれているとイラン人活動家に警告

Apple alerted Iranians to iPhone spyware attacks, say researchers | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/07/22/apple-alerted-iranians-to-iphone-spyware-attacks-say-researchers/ テキサス州オースティンに拠点を置くデジタル人権団体「Miaanグループ」は、2025年7月22日に、イランにおけるサイバー脅威とデジタル弾圧の激化の深刻化を調査したインテリジェンスレポートを発表しました。レポートの中でMiaanグループは、イラン人に対するサイバー攻撃が無差別的なものから標的型のスパイウェアに移行していることや、少数民族や市民社会活動家を対象としたインターネットの混乱・弾圧が激化していること、イラン活動家のサイバー攻撃がイギリスやドイツ、フランスなどへ世界的に拡大していることなどを警告しています。

2025年6月にイスラエルがイランに対する先制攻撃を実施したことによって勃発した 紛争 では、破壊力のある兵器だけではなく、 ハッキングやサイバー攻撃 といった情報戦も加熱しています。セキュリティ研究者による調査によると、イラン人のiPhone12台以上がスパイウェアの標的となっており、Appleから脅威通知が送られていることが明らかになりました。 Wartime Cyber Crackdown and the Emergence of Mercenary Spyware Attacks - Miaan Group https://miaan.org/wartime-cyber-crackdown-and-the-emergence-of-mercenary-spyware-attacks/

・関連記事

イラン系ハッカー集団がトランプ大統領のSNS「Truth Social」へのサイバー攻撃を行ったと主張 - GIGAZINE



イスラエルとイランの紛争では偽情報がSNSや公共放送を通じて拡散されていた、イスラエルの国防相は過去にハメネイ師のコラ画像を投稿 - GIGAZINE



イラン最大の仮想通貨取引所「Nobitex」が130億円超を盗まれる、犯行は親イスラエルのハッカー組織「Gonjeshke Darande」で金銭目的ではなくテロ加担への制裁が目的 - GIGAZINE



イスラエル政府は「イランがイスラエルの防犯カメラを盗聴して攻撃に関するリアルタイム情報を収集している」と主張して国民に自宅のカメラをオフにするよう呼びかけている - GIGAZINE



イスラエルとイランの紛争では偽情報がSNSや公共放送を通じて拡散されていた、イスラエルの国防相は過去にハメネイ師のコラ画像を投稿 - GIGAZINE

2025年07月23日 12時10分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article Apple warns Iranian activists about spyw….