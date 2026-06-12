2026年06月12日 18時47分 ヘッドライン

2026年6月12日のヘッドラインニュース

(c) 2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE



TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のプロモーションビデオ第4弾が公開されました。本作は、士郎正宗による漫画『攻殻機動隊』を原作とする新作TVアニメで、2026年7月7日(火)よりカンテレ・フジテレビ系全国ネット「火アニバル!!」枠にて毎週火曜23時に放送予定です。



TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』公式サイト

https://www.theghostintheshell-anime.jp/



TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第4弾｜2026年7月7日 放送開始 - YouTube





今回のPV第4弾では、エンディングテーマに決定したMILLENNIUM PARADE「Blue」を使用。楽曲にはSaya GrayとDaniel Caesarがフィーチャリングアーティストとして参加しており、全身義体のサイボーグ・草薙素子を中心としたキャラクターたちの内面や、本作の人間ドラマを予感させる映像に仕上がっています。





アニメーション制作はサイエンスSARUが担当し、監督はモコちゃん、シリーズ構成・脚本は円城塔。近未来の日本を舞台に、公安9課が国家間の謀略や電脳犯罪、そして正体不明のハッカー「人形使い」に迫っていく、新時代のサイバーパンクアクションとして注目を集めています。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



台湾やウイグル出身のキャラを使って共産党が支配する人民共和国と戦えるスマホゲーム「逆統戦：烽」に対して香港で国家安全法が発動しダウンロード禁止へ - GIGAZINE



古代ローマの汚水溜から「当時の庶民が食べていたファストフード」の手がかりが見つかる - GIGAZINE



「運命は存在するのか？」を科学的に考えてみる - GIGAZINE



コンテンツの価格は海賊版のアクセス数に影響を与えるのか？ - GIGAZINE



宝くじのルールの穴を突いて28億円以上を荒稼ぎした老夫婦の物語 - GIGAZINE



IMAX版「トップガン マーヴェリック」の音圧が強すぎるあまり映画館の天井が崩れたという報告 - GIGAZINE



「物質の第5の状態」が国際宇宙ステーションで生成される - GIGAZINE



太陽系にある全惑星と1万8000個の小惑星で地図を作るとこんな感じ - GIGAZINE



「夜遅くにとる食事」は本当に肥満につながるのか？ - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）















ずっとこれ pic.twitter.com/pBb5QtRIUC — ミコト (@nill_nil_miso) 2026年6月10日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

H3ロケット6号機打ち上げ成功 JAXA 6つの小型衛星を軌道に投入 去年の失敗から再起かけ | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、鹿児島県



H3失敗背景に「雑巾を絞った」コスト削減 信頼との両立に苦闘 | 毎日新聞



京都大が大改革 明治以来の講座制を解体しデパートメント制へ 国際卓越大認定へ最終局面 - 産経ニュース



原発事故で放出の「セシウムボール」、広範囲に拡散 筑波大など研究 | 毎日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

少子化の深層：エリートスポーツ化する育児 | SBI金融経済研究所



「触ったよね、降りるよ」痴漢被害者が声かけるも逃走 脱ぎ捨てた服から男を特定し逮捕 - 産経ニュース



電車内で女子大生の下半身を触った疑い、４７歳男を逮捕…脱ぎ捨てたジャケットに男と一致のＤＮＡ型 : 読売新聞



生活保護受給者に消費期限切れのパン 仙台市、認識の上で提供 | 毎日新聞



「今では後悔」 消費期限切れパン受領の生活保護男性、胸の内は | 毎日新聞



秘書官不適切出張疑い報道 “知人女性を5回ホテルの部屋に招く” 官房長官明らかに | NHKニュース | 経済産業省、大阪・関西万博



料金1人分で知人女性宿泊 木原氏、秘書官不正報道|47NEWS（よんななニュース）



秘書官の公費出張不倫疑惑を木原官房長官が説明「自室に5回招いた」 [高市早苗首相][中道改革連合]：朝日新聞



「直接聞いた方が早い」 野党、高市首相秘書の参考人招致を要求 | 毎日新聞



《国会では防戦一方、党内基盤にも不安》高市早苗首相、英首相の公式別荘「チェッカーズ」への招待に難色 「英語の実力」「全面禁煙」が理由か｜NEWSポストセブン



「松井さんのおかげで勝てた」自民総裁選、高市氏秘書から小泉氏批評動画で謝意 衆院選でも「ネガキャン」証言、「世論操作の一環だ」「全て無償」作成者を駆り立てた動機とは… | NEWSjp



読む政治：愛子さま人気、皇族数確保策の世論に影響 女性天皇望む声も多く | 毎日新聞



皇族数の確保策 天皇陛下「国民の理解得られるものとなること望む」 [皇室典範の改正]：朝日新聞



天皇陛下「国民の理解を得られるものに」 皇族数の確保策巡り | 毎日新聞



《見事なまでの女性蔑視》維新・藤田代表 全体会議で示した強硬さ…「女性皇族の話はいらない」発言に波紋 | 女性自身



北アイルランドの反移民暴動、SNSの極右アカウントが扇動 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



【検証】 北アイルランドで暴力と混乱 ベルファストでの刺傷事件きっかけに - BBCニュース



仏大聖堂に「非白人の大規模強制送還」求める横断幕 黒人市長、「憎悪」に基づく行為と非難 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】インド外務省、米軍がタンカー攻撃と断定|47NEWS（よんななニュース）



米軍、オマーン沖で商船攻撃 インド人乗組員3人死亡、印政府が厳重抗議 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



米大統領 攻撃は中止“合意近く署名” イラン“最終決定まだ” | NHKニュース | イラン情勢、トランプ大統領、アメリカ



米軍の攻撃で「停戦は事実上無意味に」 イラン外務省 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



バンス米副大統領、イスラエル首相が「いくつか勘違い」と発言 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ネタニヤフ氏は「ヒトラーの道歩む虐殺者」 トルコ大統領、イスラエル首相と非難の応酬 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ザポリージャ原発、攻撃で外部電源喪失 侵攻開始以降で19回目 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「プーチンの崩壊近づく」ロシア第２の都市への攻撃にも対抗策なし…誇大妄想と側近粛清で政権維持も戦場・経済はドン底突入 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け



ロシア占領地、２カ月連続減 ウクライナ、ドローン戦で優位か：時事ドットコム



ウクライナ、ロシア深部の軍需工場をミサイル攻撃 - BBCニュース



11年前から行方不明のドイツ人モデル、エプスタイン・ファイルに名前 報道 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



中国船、南シナ海・太平島の「禁止水域」に初侵入 台湾が強く非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



韓国 ユン前大統領に懲役30年の判決 北朝鮮に無人機 軍に指示 | NHKニュース | ユン・ソンニョル（尹錫悦）前大統領、韓国、裁判



在日朝鮮人系「ウリ信用組合」で多数の不正疑い 金融庁が処分を検討：朝日新聞



国保滞納した外国人情報、115自治体が入管に通報 在留審査に影響 [外国人]：朝日新聞



関西私鉄「京阪」のビジョンを深掘り！ターミナル再開発、京都タワー改修、運賃値上げどうなる｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト



志賀に謎の巨大ホース 全長１５０メートル、推定３００トン 浚渫パイプ、中国から漂着か｜社会｜石川のニュース｜北國新聞



容疑の19歳「復縁を断られた」供述 神奈川の女子高校生殺人事件 [神奈川県]：朝日新聞



トランプ政権、日本マネーで原発建設 ラトニック商務長官「日米で小型炉主導」 - 日本経済新聞



【速報】神戸に「クマ」が出没 市内での確認は初めて 山林のセンサーカメラに姿 市が注意呼びかけ | TBS NEWS DIG



英国防相が辞任、予算抑制に抗議 スターマー首相に打撃：時事ドットコム



ANA 新運賃体系に問い合わせ殺到 窓口対応や返信に遅れ | NHKニュース | 航空、交通・インフラ



スーパーのコメ平均価格 5キロ 税込み3644円 3週連続値下がり | NHKニュース | コメ、農林水産省、小売業



大気不安定 関東では「ひょう」も 浸水や川の増水に警戒を | NHKニュース | 気象、大雨情報、埼玉県



自転車が歩行者はね、4日後に死亡 運転の高校生「考え事していた」 [福岡県]：朝日新聞



ガソリン車の販売冷え込みで日系3社の中国新車販売が大幅減 ホンダは5割弱のマイナス - 産経ニュース



「1票差」で当選の栃木・那須町長 再々点検で「2票」下回り無効に [栃木県]：朝日新聞



フジモリ氏、超僅差で逆転 開票率９８％、ペルー大統領選：時事ドットコム



女性トイレの行列解消に向け、国交省が初の指針 便器数の基準示す：朝日新聞



人気ビーチのパラソル禁止に批判殺到、使用OKは10歳までと高齢者のみ イタリア - CNN.co.jp



兵庫・斎藤知事、名誉毀損容疑で記者を告訴 「人殺しやないか」 | 毎日新聞



公正取引委員会が排除措置命令を出す見通しの会社一覧 | 毎日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

吊り橋をバイクで走行する観光客がいたということで、奈良・谷瀬の吊り橋に「二輪車通行禁止」の注意表示が設置… 某SNSでは吊り橋の上で撮影されたバイク写真が騒動に - Togetter



「芥川賞ではなく直木賞に本職じゃない人がノミネートされるのはすごい」オードリー・若林さんの初小説『青天』が第175回直木賞候補作に選出され注目を集める - Togetter



駅のエスカレーターで知らない男性に「頭に虫ついてますよ」と告げられてパニック→思わず叫んだ結果がこちら「私なら半狂乱」 - Togetter



子供時代、珍苗字で変なあだ名でバカにされたので、本気で「普通の苗字にしてあげる、親に出来るのってここまで」と思った話…夫の苗字は百均判子界隈でも覇権を握る - Togetter



「おっさんが身につけてると嫌なのがボディバッグだとしたら、おばさんが身につけてると嫌なのはコレでしょ」という意見に、愛用中の皆さんの声が続々「なお、お値段…」 - Togetter



予約していたスタジオに行ったら、「踊られて迷惑！音出したら警察呼ぶ」と大家に言われて驚き→話を聞くと、賃貸契約が切れてる状態なのにスタジオが解放されていて困っているとのことだった - Togetter



昼にインド料理屋に行ったら「カレー1種類なら千円、2種類なら2千円、3種類なら900円」と言われて難問すぎる - Togetter



サプリを買ったときに毎回中身を数えることにしているんだけど、このメーカーはいつも表示より1粒多い「長年のモヤモヤが解決した」 - Togetter



夫の趣味である釣りで『後片付けは妻がやるのが当たり前』にされていて限界だ、という投稿「それは趣味の世界でもおかしいことです」 - Togetter





【山形のさくらんぼ農家からのお願い】



今年の山形のさくらんぼの市場価格は安いです。「豊作だから」と言われていますが、現場感的には良くて平年並みであり、決して豊作ではありません。市場価格が安い理由は需要が減ったから、だと思います。… pic.twitter.com/LUZSiPTFX0 — 安孫子 陽平 / お天道農園 (@Otento_farm) 2026年6月10日



バリバリ働く女友達から立て続けに「今まで体調不良や子どもの熱で休む人を冷めた目で見ていたから、つわりで会社を休んだ自分が許せない」という話を聞いた→自分に返ってくる立場に置かれて初めてわかることもあるという話 - Togetter



11年に及ぶ大学生活の末、大学を中退したが、教授から「今後について話そう」と誘われたため、面談することに→めちゃくちゃ怒られる覚悟で臨んだが、思いの外優しかった話 - Togetter





堤防突破してヤバいことになってるwww pic.twitter.com/9gI9VuKQNA — 自販機18号 (@jihanki18) 2026年6月12日































カウンター隣のおっちゃんがやたらくしゃみするので「風邪ひいてんなら飲みに来んなよ…」と思ってたら、その原因が自分にある可能性を知って「本当に申し訳ない」と猛省した話 - Togetter



病院の都合で何も聞かされず個室へ移動させられ、差額ベッド代26,500円払いますという同意書を書かされそうになり断固拒否した - Togetter



小学校から電話があり、「隣の席の子が娘の手提げバッグに嘔吐したため、中に入っていた物が使えなくなってしまった」とのことで冷静さを失う→様々な意見が集まる - Togetter



中国の人から「日本は魚編の漢字沢山ありすぎ。中国は三文魚とか青花魚とか分かりやすい」と言われたので「元素周期表が全部漢字一字の国に言われたくない」と返した話 - Togetter



アメリカに住んでいる人の「大学生になる娘の友達が家に入り浸っている」という話…放置子かと思ったら美大ダンス科のお嬢様で庶民の暮らしを楽しんでいる模様 - Togetter



デビュー時「身内しか手に取らないんでは…」との恐怖からレンタルなんもしない人さんに目の前で作品を購入してもらった作家・蝉谷めぐ実さんが遂に直木賞にノミネート 「これが小説家ドリームや！」 - Togetter



空港にて、「出発する飛行機のお座席数が足りないので、席を譲って下さったお客様には、一万円差し上げます」のアナウンス… 誰も名乗り出なかったらどうなるんだろう - Togetter



金額が合わない、店長が売上を持って飛ぶ…アルバイト先での窃盗やトラブル…まともに生きてきた人には想像がつかないが、普通に起きている事例について様々な意見 - Togetter



アパレルの職場でオープニングスタッフとして働き始めたが、鍵無しロッカーの財布から札が抜かれることがあり、ついには財布ごと無くなる人も現れ、社長のアリバイ面談が… - Togetter



「下着等が中学校から丸見えになっている」と大学の窓に注意書き、貼られていたのはなんと女子大「『附属中には男子も在籍』でどこの大学か察しました」 - Togetter



大学の実験で5分遅れてきた人に「今日はもう締め切っちゃったので、欠席か見学か選んでください」と言っていて震えてしまった→実験は遅刻したらアウトと散々言われるはず - Togetter





ガリガリ変な音するからまさかと思って開けてみたら猫いた pic.twitter.com/dxeQSlWz26 — ブル (@zf20250601) 2026年6月11日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

エプスタイン問題 交流あったビル・ゲイツ氏が議会証言 | NHKニュース | エプスタイン文書、アメリカ



「AIでいいって思ってる人にこそ読んで欲しい」 厳しい上司に徹底的な議事録作業を指導されたら、「言葉を正しく使う力」が高まり成長に繋がった - Togetter



国内線サービスのリニューアルに伴い、ご不便とご心配をおかけしていることへのお詫び













5月はじめにANAのアプリで航空券予約したのにシステムエラーで支払いができなくて、電話かけるも長時間つながらず、仕方なくメールで問い合わせしてたんやけど、なんと今頃返事きてびっくり

（支払い期限どころかもう搭乗日をとっくにすぎてる）

しかも問い合わせた件については何の答えも書いてなくて — 。。。 (@ne2ppoi) 2026年6月11日









ANA、自社運航便なのになぜかソラシドのウェブページに飛ばしてチェックインさせようとしてて草



チェックインできんのやが pic.twitter.com/fg6mzh3crh — めたろじ (@MetaLogic_3DCG) 2026年6月11日







日本初、2階建て「3Dプリンター住宅」誕生！ 造形はわずか10日、前例なき構造計算や法律の壁をどう突破したか 宮城県栗原市 | スーモジャーナル - 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト



自称インフルエンサーの要求を、店員が毅然と断っており信用できる店だと思った「店員さんも慣れているのかな」「今風な迷惑客」 - Togetter



スキマバイトで無断欠勤したら3年間の利用停止になった…利用停止期間はサービスで差があるものの、無断欠勤に辟易する現場からの声が寄せられる - Togetter



DAZNに批判殺到 W杯「月980円」、実は年2万6340円……「騙された」「ダークパターン」 - ITmedia NEWS









今回の件は間違って契約してる人多いからさすがにDAZNに問題あるはずやで

左はサッカー以外も観れるプランで少し高い

右はサッカーに特化していて安いプランだからワールドカップやサッカーのみ観る人は右を選択するんやで



DAZNはずっと契約してるけどクソやで pic.twitter.com/MBBgZbMx1m — セルゥゥゥゥァァァァァ (@cellbururu) 2026年6月12日



GL.iNetが日本市場に本格参入、今後発売予定のトラベルルーターや簡単に使えるリモートKVMを紹介【Interop Tokyo 2026】 - INTERNET Watch



フィジカルAI 日本の処方箋［前編］国を挙げて議論渦巻く、今何に取り組むべきか | 日経Robotics（日経ロボティクス）



「皇居の財布」再び販売へ 記念品として人気、ネット抽選で | 毎日新聞



「通信回線の進化は、この先30年も止まらない」～NTT東日本・NTTドコモビジネス デジタルツインによるライブ中継や「AIが勝手にやってくれる世界」も支えるインフラへ - INTERNET Watch



清水理史の「AI道場」「OpenClaw」何が危険か？ 利用者の責任はどこにあるのか？



【重要】AI利用状況設定の必須化と設定機能リリースのお知らせ | 小説家になろうグループ公式ブログ



ロジクール初、折りたたみ可能な薄型の高性能ワイヤレスマウス「Mobi Fold」を発売



ライブ配信サイトで性行為の様子を配信した男女3人が逮捕→「何がダメなの？」と様々な意見が集まる「性器の露出とかは気をつけてるみたい」 - Togetter



Pomeraは最高のエージェンティックAI端末だ!｜shi3z



IT業界以外の人に「サーバーって何？」と訊かれたらどう説明しますか？簡潔に説明するのが意外と難しい…「ビールサーバーを例えに出してる」 - Togetter



漫画海賊版サイト運営者、韓国へ引き渡し 日本国籍者で初めて | 毎日新聞



IPAがロゴなどを変更、4800万円超で調達も「効果はある」「重要な取り組み」 | 日経クロステック（xTECH）



350画面のUI統一、AIに任せたのは「セルフチェック」だった - RAKUS Developers Blog | ラクス エンジニアブログ



Fastly 最新調査：AI トラフィックが「人間の 6.5 倍」のペースで急増 急増する AI トラフィックがもたらす新たなビジネス課題と、 今企業に求められるマシントラフィック戦略 | Fastly



Hermes Desktop の設定 186 項目を実機とソースで全部調べて、日本語ガイドを公開した



「カメラの処女性を気にしてる感じになるからキモくて指摘できなかった」自分が買った高いカメラの初シャッターを他人に奪われたことが許せない←気持ちはわかるよ… - Togetter



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



リメイクのPVにもあったけど

安置と言ったらやっぱこれだよね pic.twitter.com/LyoDmyUqeT — 未知P (@hadns) 2026年6月10日





















ノゾミ pic.twitter.com/xJfVxdphsi — gabang (@gabang02) 2026年6月10日





















dragon miku pic.twitter.com/wekHvCVf04 — pikat 🇭 (@pikatl) 2026年6月10日













明日発売するヤングアニマルでベルセルク掲載致します。だいぶ待たせてしまって本当に申し訳ありません。

この回は三浦が二十年も悩みに悩んだエピソードで何十回と聞いた私でもかなり難しかった。。。

三浦と私の長年の師でもある当時担当の島田さんと何度も台詞確認しながらなんとかたどり着く。… pic.twitter.com/hYaUWZvvkd — 森恒二 Ｄダイバー 創世のタイガ ベルセルク監修 (@morichankenchan) 2026年6月11日







DB史上最大の大問題作の続編の出来は・・・！？【ドラゴンボールZ 真サイヤ人絶滅計画 宇宙編／プレイディア】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画





【ゆかりさん教えて！】日本の餃子が中国と違うのはなんで？ - ニコニコ動画





ACE COMBAT 8 ウォークスルートレーラー 日本語ナレーション版 - YouTube





TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」メインPV第2弾 - YouTube





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雲をワタろう丨エレガンス、それは永遠 - YouTube





『K-pop アイドルストーリーズ：デビューへの道』| 発売日発表 - YouTube





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『Duskfade』 - 独占詳細ゲームプレイウォークスルー | PS5® - YouTube





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『風燕伝：Where Winds Meet』大型アップデート「不見山」初公開 - YouTube





「寝ても覚めてもフリーレン」息子が『葬送のフリーレン』にドハマりし、フリーレンタイムを延々と繰り返しているので、こっちがおかしくなりそう…との投稿に様々な反応 - Togetter





【6/14（日）「 #COMITIA156 見本誌読書会」開催！】



コミティア156で参加サークルより提出された見本誌が読み放題の見本誌読書会を、

6/14（日）11時～18時に

「明治大学 駿河台キャンパス 研究棟2階 第9会議室」にて開催します。



「入場無料」です！是非ご参加ください。



●詳細・会場アクセス… pic.twitter.com/VQmdWp98cU — コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年6月12日



市場調査「今の若者は7割以上がVTuberを見ていない」への驚きに対して「3割から2割も見ていたら充分では？」「若年層は15歳から39歳なの？」など - Togetter



小学館コロコロコミックの「ドラえもん重複掲載問題」で、幹部が揃って謝罪に訪れた際、藤子・F・不二雄プロをさらに怒らせてしまった経緯があるらしい - Togetter



「だいぶ待たせてしまって本当に申し訳ありません」故・三浦建太郎先生が二十年も悩みに悩んだエピソードがとうとう掲載、これを記念した48時間全話無料も開始へ - Togetter



にじさんじの世代についての考察 - 京V同メンバーのたわいもない日常







◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

ガッツ石松さん死去 76歳 プロボクシング元世界チャンピオン | NHKニュース | 訃報、ボクシング















中村玉緒さん死去 86歳 映画 バラエティー番組で活躍 夫は俳優の勝新太郎さん | NHKニュース | 訃報、文化・芸術・エンタメ、映画



◆新商品（衣・食・住）

【新商品】KONCIWA、「5秒でたためる傘」人気シリーズから男性向け新モデル「MFU 5S PLUS」を発売 | KONCIWA株式会社のプレスリリース



創業60周年記念コラボ「シュクメルリ」発売！｜松のや｜松屋フーズ

