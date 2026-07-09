2026年07月09日 18時20分 ヘッドライン

2026年7月9日のヘッドラインニュース



日本マクドナルドが2026年夏の特別企画として、日本マクドナルド55周年とポケモン30周年を記念したスペシャルコラボ「ポケモン夏マック」を実施します。ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをはじめとする歴代のポケモンたちが登場し、夏のマクドナルドを盛り上げる大型企画として展開されます。



「ポケモン夏マック」特設サイト

https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/pokemon-summer/







今回の企画では「トクニナルド編」「サマーチャンスバッグ編」「バーガー編」「ハッピーセット編」の全4カテゴリーで夏限定の商品やキャンペーンを順次展開予定とのこと。7月10日(金)に「トクニナルド編」「サマーチャンスバッグ編」、7月16日(木)に「バーガー編」、7月31日(金)に「ハッピーセット編」が公開される予定となっています。





また、2026年で10周年を迎える「Pokémon GO」とは約6年ぶりに公式パートナーシップを締結。2026年7月20日(月・祝)から2026年9月1日(火)まで、日本全国のマクドナルド約3000店舗がゲーム内の「ポケストップ」として期間限定で登場します。



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



地球の自転速度が速くなって7月9日・7月22日・8月5日は1日が短くなる、ほんの少しだけ - GIGAZINE



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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

口から出る音でJR横浜線 - YouTube







🇨「今天早上，同事在上班路上买了一杯热咖啡，走到办公室门口才发现自己忘带钥匙，只能站在外面等别人来开门」



🇯「読めない。中国語難しい」



🇨「本日早朝、同僚出勤途上、駅前購入熱珈琲一杯。職場入口到着直前、自身鍵携帯忘却発覚。結果、他者来訪開門待機不可避」



🇯「読める、読めるぞ…！」 — しゅぷら (@shupra004) 2026年7月7日





ありえへん質問きて笑ってる pic.twitter.com/VCmkTrt1p6 — ふぇのふぇの (@PhenomII_1090T) 2026年7月8日





中学生の頃"オタク"すぎて、職業体験で訪れた小学校で目をつけた6年生を「少年」と呼び、彼の"忘れられないひと夏の思い出"になろうとしていたら普通に翌年4月、入学してきてしまったことある — 概念のチワワ (@ptpt_mtt) 2026年7月8日









余ったパーツなんで気にしないでください pic.twitter.com/GJHz5k90sh — オム頭巾 (@omu_akazukin) 2026年7月8日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

世界初、サブテラヘルツ波二偏波MIMOアンテナ一体型無線機モジュールの開発に成功 | Science Tokyo - 東京科学大学



高アスペクト比エッチングホールの非破壊三次元観察を... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



量子ビットを超えて ダイヤモンド量子センサーで暗黒物質探索を高精度化 - 京都大学 化学研究所



学習過程を少数合成データに圧縮する仕組みの理論的解明 | 理化学研究所



脳疲労に強炭酸水、シュワシュワとした刺激で脳神経が活性化か…筑波大が発表「日々パソコンと向き合う社会人に有効」 : 読売新聞



古代マヤの臼歯にヒスイ、高度な歯科治療か 1000年もつ技術 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



台所ラップで見つけた物理法則 モバイルバッテリー発火の解決にも？：朝日新聞



日本の核融合発電 議論本格化へ ここに注目 虫明英樹 | NHKニュース | 解説委員室、イラスト解説 ここに注目！、虫明英樹



「線状降水帯直前予測」的中率は約3割 発生まで平均約1時間 | NHKニュース | 新たな防災気象情報(2026）、大雨情報、気象



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）









あおり運転の動画と同一人物か 小松島市の男を無免許運転で現行犯逮捕｜事件・事故｜徳島ニュース｜徳島新聞デジタル



「あおり運転」動画の❝あの男❞ 無免許運転の疑いで逮捕【徳島】（2026年7月8日掲載）｜JRT NEWS NNN



特捜検事が容疑者と性的関係か 最高検が調査



元東京地検特捜部の男性検事 捜査対象の女性と不適切関係か | NHKニュース | 事件・事故、検察



同居女性の唇縫い付け事件“トラブルで怒りだした”被害者説明 | NHKニュース | 事件・事故、茨城県



富山空港の愛称、岐阜県の地名が入った異例の「富山高山すし空港」に…訪日客人気にあやかる : 読売新聞



滋賀 湖南 男子高校生2人が川に流されたか | NHKニュース | 滋賀県



ミニストップ 3か月間の最終的な損益 23億円余りの赤字 客数十分回復せず | NHKニュース | 小売業、企業・経営、決算



臓器有償あっせん、１年弱で４人の移植に関与…手数料・謝礼などの名目で４５００万円受領か : 読売新聞



カルビー 白黒化したパッケージの一部 表面のみカラーに戻す | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、資源・エネルギー、企業・経営



カルビーの白黒パッケージ6商品、表側のみカラーに フルグラは全面 - 日本経済新聞



辺野古沖事故の防カメ映像 芥川賞作家疑問視も、知華さんの遺族「公開され事実明らかに」 - 産経ニュース





沖縄タイムス ご担当者様



石垣島天文台の室長です。



記事中の動画・画像を見る限り、撮影された発光体は、夜間訓練等で用いられる照明弾の可能性が高いと思われます。



なお、石垣島天文台では以前、別の訓練時に同様の照明弾の様子を撮影したことがあります。必要でしたら当方でも確認可能です。 https://t.co/uVkeYGdEEm — 有松 亘 Ko Arimatsu (@OASES_miyako) 2026年7月7日



長期金利2.９％まで上昇 1996年11月以来29年8か月ぶりの水準 | NHKニュース | 金利、金融



読む政治：女性・女系天皇を回避 「養子の子に皇位継承」案、理解広がらず | 毎日新聞



国旗損壊罪法案 参議院内閣委員会で質疑 | NHKニュース | 参議院



「国旗損壊罪」法案 刑事法研究者のグループが反対声明 | NHKニュース | 参議院



【速報】元宮内庁長官、皇室典範に「構造的欠陥」|47NEWS（よんななニュース）



【速報】米、スペインとの貿易全面停止の意向|47NEWS（よんななニュース）



【分析】「パトリオット」用迎撃ミサイルめぐるトランプ氏の発表、ウクライナにとって何を意味するのか - CNN.co.jp



小型機を操縦の教官が飛行中に飛び降りて死亡、訓練生が自力で着陸 アルゼンチン - CNN.co.jp



ベネズエラ M7超の大地震発生から2週間 死者3800人超 暫定大統領が復興進める姿勢強調 | NHKニュース | ベネズエラ、地震、中南米



トランプ大統領 “攻撃は短期的なもの” 米イラン攻撃応酬 | NHKニュース | イラン情勢、イラン、アメリカ



米大統領グリーンランド発言にデンマーク首相「売り物でない」 | NHKニュース | グリーンランド、アメリカ、デンマーク



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

部下に間違えて「ちょっとパパに見せて」と言ってしまった医師に対する部下と患者の反応がジワる「返しが強すぎる」 - Togetter



特殊清掃の現場で、休憩から戻るとトラックの荷台に「頼まれていないはずの洗濯機」が。不思議に思って客に確認すると「これくらい、サービスしてよ」と言われた。→清掃業者の毅然とした対応を評価する声 - Togetter







静岡大学馬術部、馬の近くに「キャベツと人参」を置いていった人に対し「キャベツは馬が食ったら最悪死にます」「本当にやめてください」と強く注意喚起 - Togetter



ねえ、ほんとにこれは夏？ほんとはおれたちみんな死んでんじゃないの？「能天気すぎる、俺たちはこれから死ぬんだよ」 - Togetter





おじさん

ぼくのスタバ返してよ



置き配無いなと思ったのよねぇ。 pic.twitter.com/f1ugRFCBt2 — でぶちゃんRAMEN・甲斐康太 (@DevchanRamen) 2026年7月8日























今日ビバホームの掃除用品売り場で園児を乗せたベビーカートとすれ違ったんだけど、ホームセンターをお散歩ルートにいれてる保育園があるってこと？ - Togetter



お米がなくなったので息子にお使いを頼み「なんでもいいけど、聞いたことのある銘柄にして」と言ったら「わかった、とちおとめにする」って言ってた - Togetter



世の中には入れてはいけない電源を勝手にONにする人がいるが、逆に切るほうでもヤバい人がいて、自分は「節電」のために勝手に部屋に入られ温度管理器具を切られた結果、動物を殺されたことがある - Togetter



スーパーで職場のホムセンによく来店する客にバッタリ会い、売り場まで案内してほしいと頼まれたが勤務外で断ったら、本社に名指しクレームが入った→毅然とした対応が必要 - Togetter



【虫注意】マクドナルドに行ったら『緊急閉店のお知らせ』が貼り出してあった「店外よりの異常な虫発生により安全な商品の提供が大変困難になりました」 - Togetter



『山月記』が好きすぎて高校の時に原典の『人虎伝』を読んだら、人喰い虎になったあとも人間としての倫理観に苦しむ李徴の姿に「こんな話好きに決まってるじゃん」となった話 - Togetter







「日本イスラム共和国からミサイル攻撃を受けた」アメリカ・トランプ大統領が、イランと日本を言い間違えたのか「日本イスラム共和国」と発言… ゼレンスキー大統領を「プーチン」と呼ぶ場面も - Togetter



麻布、フードデリバリーの配達員が立ち去った直後に駐車監視員がステッカーを貼り付けていて怖い「その日の売上の半分くらいは飛んでしまう」 - Togetter



母は9人兄弟で自分のいとこは母方だけで30人程いるが、一人の叔父が昔からなぜかいとこたちの中で自分だけを特別扱いするので不思議に思って母に聞いてみたら、武士の一飯の恩みたいな話だった - Togetter



「なぜ日本では銀歯を使うのか？」オランダの歯医者で治療をしたが、銀歯は健康面のリスクがあるので一切使わないと知った→背景に保険制度…海外の歯医者事情も集まる - Togetter







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

中学「情報・技術科」授業、年70コマ 次の指導要領、小学校も拡充：朝日新聞







AI 検索で見つけてもらうための4つのポイント – WordPress.com



リニューアル版Readerアプリ 7月13日(月)から順次リリース！ | ソニーの電子書籍ストア -Reader Store



ガード下のジャンク品からネット通販のラズパイまで、日本の電子部品流通50年史 - FabScene（ファブシーン）



SNS広告「著名人なりすまし」投資勧誘も削除促す 総務省が対象拡大 - 日本経済新聞





【障害復旧のお知らせ】

2026年7月6日 9:00頃より発生しておりましたシステム障害につきまして、

現在は復旧作業が完了し、従来のドメイン（https://t.co/RnLDsBwoPA）にて通常どおりご利用いただける状態となっております。

→ — ギガファイル便 (@GigaFile_TV) 2026年7月8日



SNSの「年齢による一律規制」よりも大切なのは――日本が目指す青少年保護策について、総務省の考えを聞いた - INTERNET Watch



Amazon甘い審査、推薦USB2割に容量偽装の報告 使えばデータ消失 - 日本経済新聞



新たに１８歳男逮捕 「快活ＣＬＵＢ」へのサイバー攻撃―小学生も参加か・警視庁：時事ドットコム



ネットショッピング不正取引の防止へ 警察と運営3社が協定 | NHKニュース | IT・ネット、警察庁、警察



元小学生の仲間の発言が事件のきっかけか 快活CLUB運営会社にサイバー攻撃の疑い 元男子生徒を逮捕 | NHKニュース | サイバー攻撃、事件・事故、生成AI・人工知能



【やじうまミニレビュー】NTP固定のWi-Fi時計？Formia「HWC-030WLAN」を試して分かったこと - PC Watch



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

「えらいもん持ってましたな！」父親が漫画家志望の同級生に描いてもらった絵の名前を調べたら、とんでもない人物だった「巨匠の18歳の頃の絵」 - Togetter



「乙嫁語りは中央アジアとの親交のために国費で制作された」と現地の人が勘違いしているのを見たことがある→日本の感覚ではありえないんだけど、なぜ？ - Togetter



【リズム天国】んなたんかわいいいいいいいいいいいい - ニコニコ動画













TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第6弾 - YouTube







『かけ恋』公式Twitterアカウント、全くALT使ってないんだよな

視覚障害の女の子との恋愛がテーマのアニメなんだしそこは使ってくれないか？という気持ちがある — ミルヒー (@HELIX_62) 2026年7月8日







『アズールレーン びそくぜんしんっ！にっ！！』ノンクレジット映像｜「しゃいすまっ！」榊原ゆい - YouTube





TVアニメ「正反対な君と僕」第2期オープニング映像 - YouTube





【UCHIOTO PICK UP＃1】TVアニメ『うちの弟どもがすみません』毎週金曜24：00より放送中！ - YouTube





TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』モンゴル編開幕PV - YouTube





『俺だけレベルアップな件：KARMA』ストーリーPV公開！ - YouTube





TVアニメ『手札が多めのビクトリア』番宣SPOT放送中Ver.｜テレ東系列ほかにて毎週火曜日24時より放送中 - YouTube





TVアニメ『手札が多めのビクトリア』PKGCM｜テレ東系列ほかにて毎週火曜日24時より放送中 - YouTube





TVアニメ「幼女戦記Ⅱ」番宣CM｜《2026年7月8日(水)放送開始！》 - YouTube





TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』ノンクレジットオープニングムービー - YouTube





TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』ノンクレジットエンディングムービー - YouTube





【めぐみ／マミ】ラフから着彩まで | 高田明美『魔法の天使クリィミーマミ』 - YouTube





TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」ノンクレジットオープニング映像 | ユニコーン「クレナイノハ」 - YouTube





TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」ノンクレジットエンディング映像 | BLUE ENCOUNT「未完成」 - YouTube





TVアニメ「落第賢者の学院無双」ノンクレジットエンディング マーリンVer.｜TrySail「憧憬」 - YouTube





TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期ノンクレジットエンディング映像｜Omoinotake「花束」 - YouTube





TVアニメ『サンダー３』メインPV｜毎週水曜放送中 - YouTube





【期間限定一挙配信】ぱちんこ・スロット導入記念☆TVアニメ『ワールドダイスター』第一場～第四場 - YouTube





『ほの暮しの庭』村活 Day3「動物と暮らす」 - YouTube





【デジモンストーリー タイムストレンジャー】 実写ローンチトレーラー - YouTube





【Echoes of Aincrad】ローンチトレーラー - YouTube





スプラトゥーン レイダース CM アクション篇 - YouTube





スプラトゥーン レイダース CM 世界観篇 - YouTube





『アニモ』新PV公開｜アニモと出会う冒険へ - YouTube





【原神】ストーリームービー「衆水に眠りなさい」 - YouTube





「奴隷の扱いがこんなに生ぬるいわけがない」天幕のジャードゥーガルへの反応で見かけるが、奴隷制度は時代と地域によってさまざまだった - Togetter



「今はスマホあるから逆に動画を撮った方がいい」『けものフレンズ』のプロデューサーが文春から突撃取材を受けた話を投稿、取材の仕方に疑問が相次ぐ - Togetter





露悪系 pic.twitter.com/yPPbfc75qZ — tenten (@tentenchan2525) 2026年7月9日











◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

サッカー 三笘薫選手 車を運転中に自転車と衝突 女性けが | NHKニュース | 事件・事故、三笘薫、サッカー



【水曜日のダウンタウン】ぼくらのバリケード戦争について【はっしーはっぴー】 - YouTube







今回の2026年北中米ワールドカップの試合会場が人工芝から天然芝に変わったことで、NFLの選手たちから反発（今回の場合は、「天然芝でスタジアム運営できるやないかい！！我々も天然芝でプレーしたい！」という意味）が起こっているのは、少し驚きました。… — Ikumi Groundsperson🌱 (@Ikumi_grounds) 2026年7月8日



映画『デューン 砂の惑星PART3』オフィシャル予告 - YouTube





「『宝島』という映画を見に行く気が失せた理由の一つです」映画の予告編を見たら直木賞受賞という小説家が原作者だった！？ - Togetter





「直木賞受賞」という肩書がペンネームに見える、という芦辺拓先生のポストが話題のようですね🤔



「清涼院流水なら、本当にそういう登場人物を出しそう」というポストも、いくつか拝見しました😂



流水自身が、そのアイディアをやらなかった理由が、実は、あります🙂… https://t.co/kQ9ErDC4yE — 清涼院流水 Ryusui Seiryoin (@Catholic_Ryusui) 2026年7月7日



息をのむ空中戦！マンダロリアンの超高速ドッグファイト｜マンダロリアン シーズン3｜Star Wars(スター・ウォーズ) - YouTube





【独自】「刺」「殺」を使わない指導目指す 宮城県高野連、今秋にも検討委設置へ＜再考 野球用語＞ | 河北新報オンライン



◆新商品（衣・食・住）





今年のサマーシーズン ピーチビバレッジのラストを飾る1杯！ごろっとしたピーチ果肉×クリーミーティー贅沢に夏を楽しむ『ピーチ クリーミー ティー ラテ』が７月10日（金）より登場 - スターバックス ストーリーズ

