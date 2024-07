2024年07月09日 12時30分 サイエンス

「天井の高い部屋」でテストを受けると成績が悪くなる可能性



テストの成績はそれまでの勉強やその日のコンディションなどに左右されるほか、「部屋の温度」「出席番号」といった要因も影響していることがわかっています。新たな研究では、「天井の高い部屋」で試験を受けると成績が悪くなってしまう可能性があるという結果が示されました。



南オーストラリア大学の環境心理学者であるイザベラ・バウアー氏らの研究チームは、VRと脳マッピング技術を用いた以前の研究で、知覚している部屋のサイズ感が人間の認知能力に影響を及ぼすことを発見しました。大きな部屋に座っているだけで、被験者の脳では困難なタスクに集中することに関連する脳活動が生じたとのこと。



バウアー氏は、「これらの結果に基づいて、私たちは実験室で得られた知見を実世界のデータセットに適用したいと思いました。そして、体育館のような広い空間で重要なタスクに集中しなければならない場合、パフォーマンスが低下するのかどうかを確かめたいと思ったのです」と述べています。



部屋の広さとテストの成績の関連について調べるため、研究チームはオーストラリアにある大学の3つのキャンパスで行われた過去8年分の試験結果を分析しました。分析データに含まれる学生は合計1万5400人に達し、学生が同じ授業で提出した課題から予測される成績と、実際のテストで取った成績が比較されました。





年齢・性別・テストの時期・試験科目・過去の試験結果といった要因を考慮して分析した結果、「一般的な広さの部屋」でテストを受けた学生と比較して、「天井が高い部屋」でテストを受けた学生は予測よりも成績が悪くなる傾向があると判明しました。



この結果が部屋のサイズ自体によるものなのか、それとも学生の密度や断熱性の悪さといった要因によるものなのかを判断するのは難しいとのこと。バウアー氏は、「これらのスペースは体育館、展示会、イベント、パフォーマンスなど、テスト以外の目的で設計されていることがよくあります」と述べ、関連の背後にあるメカニズムや学生に及ぼす影響の程度について理解する必要があると主張しています。



論文の共著者であるディーキン大学のジャクリーン・ブロードベント准教授は、「試験は1300年以上にわたって教育制度の重要な一部であり、生徒の進路や人生を形成してきました。物理的な環境が生徒の成績に与える潜在的影響を認識し、すべての生徒が平等に成功する機会を得られるよう、必要な調整を行うことが極めて重要です」と述べました。