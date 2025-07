2025年07月09日 21時00分 サイエンス

地球の自転速度が速くなって7月9日・7月22日・8月5日は1日が短くなる、ほんの少しだけ



地球と月との間の重力相互作用である潮汐力の影響で、地球の自転は徐々に遅くなってきました。しかし、2025年7月の数週間で地球の自転が速くなることが予想されており、これにより7月9日、7月22日、8月5日の3日間は通常よりも日が短くなるそうです。



Earth is going to spin much faster over the next few months — so fast that several days are going to get shorter | Live Science

https://www.livescience.com/planet-earth/earth-is-going-to-spin-much-faster-over-the-next-few-months-so-fast-that-several-days-are-going-to-get-shorter





地球の1日は、地球が自転軸を中心に完全に回転するのに必要な時間であり、それは約8万6400秒つまりは24時間です。しかし、地球の自転は太陽と月の位置、地球の磁場の変化、地球上の質量のバランスなどさまざまな要因の影響を受けます。



地球が誕生した比較的初期の頃から、地球の自転速度は遅くなっており、これに伴い昼間の時間は長くなってきました。過去の研究により、約10億年から20億年前の地球の1日はわずか19時間だったことが明らかになっています。これは地球が月に近く、月の重力の影響が強く、地球の自転速度が現在よりも速かったためです。



それ以降、月は地球から遠ざかっているため、自転は徐々に遅くなり、昼間は少しずつ長くなってきました。しかし、2020年には地球の自転速度の計測が始まった1970年代以来、最も速くなっていることが明らかになっています。



地球の自転はだんだん速くなり1日が短くなっている - GIGAZINE





さらに、2024年7月5日は史上最短の1日となり、24時間に1.66ミリ秒足りませんでした。そのため、将来的に1日に「負のうるう秒」を挿入しなければいけなくなる可能性が指摘されています。



地球の自転が速くなっているため2029年までに「負のうるう秒」が必要になる可能性大、ネットやITサービスが大混乱になる危険性も - GIGAZINE





そして今回、2025年7月9日、7月22日、8月5日に月が地球の赤道から最も遠ざかるため、月の重力が地球の自転軸に与える影響が変化し、自転速度が上がり1日が短くなると予想されています。なお、7月9日、7月22日、8月5日の3日間は通常よりも1.3~1.51ミリ秒短くなる予想です。



なお、最近の研究で人間の活動も地球の自転の変化に寄与していることが示唆されています。NASAの研究者によると、気候変動に関連する氷と地下水の移動により、2000年から2018年の間に1世紀につき1.33ミリ秒ずつ1日の長さが長くなったと計算されました。



地球の自転は単一の出来事によっても影響を受けることがあります。例えば、2011年に起きた東日本大震災の影響で、1日の長さは1.8マイクロ秒短くなったことが研究により明らかになりました。





リバプール大学の地球物理学者であるリチャード・ホルム氏によると、季節の変化さえ地球の自転に影響を与えるそうです。地球の北半球には南半球よりも陸地が多いため、北半球の夏はより多くの木々が葉をつけることとなります。これは、質量が地表から地表上、つまり地球の自転軸からより離れた場所へと移動することを意味します。アイススケーターがその場で回転する時、腕を胸にしっかりと密着させていると回転速度が速くなり、腕を伸ばすと回転速度が遅くなるように、「夏になると地球の質量が自転軸から離れ、自転速度は低下するはず」とホルム氏は指摘しました。



なお、2025年の7月9日、7月22日、8月5日になっても時計は通常通り24時間をカウントするため、個人レベルでは何の違いも感じることはありません。