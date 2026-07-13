2026年7月13日のヘッドラインニュース
テレビアニメ『モブサイコ100』が、2026年7月12日(日)に第1期の放送開始から10周年を迎え、完全新規制作の「10周年記念特別映像」が公開されました。映像は同日に開催された「『モブサイコ100』アニメ10周年記念イベント～同窓会～」で先行上映された後、YouTubeなどの公式SNSで公開されています。
アニメ『モブサイコ100』10周年記念特別映像｜MOB PSYCHO 100 10th Anniversary Special Movie - YouTube
今回の映像では「霊とか相談所」を舞台に、モブこと影山茂夫、霊幻新隆、エクボに加え、ブレザー姿の暗田トメが登場。ある出来事をきっかけに霊幻が大変な目に遭い、モブの超能力も発動するなど、シリーズらしいコミカルで躍動感のある物語が描かれています。監督・脚本・絵コンテ・演出は立川譲、作画監督は亀田祥倫が担当し、伊藤節生、櫻井孝宏、大塚明夫、種﨑敦美らおなじみのキャストが出演しています。
TVアニメ『モブサイコ100』公式サイト
https://mobpsycho100.com/
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ドイツのバスに乗って行き先確認しよう！ドイツ語読めるかな…？と思ったら、とんでもなく既視感のある表示で安心した。— どーにゃ (@donyaOCer) 2026年7月10日
なお行き先はわからない模様 pic.twitter.com/FBiosBjc2Z
Tiktokでめっちゃおもろそうなゲームの広告出てきた。レイアウトも斬新で気になる pic.twitter.com/SqcP3jj99q— キメラパルカ (@ayon_paruka) 2026年7月10日
「なぜ俺たちはここにしか居られないのか！〇〇(俳優)とか〇〇とかみたいに俺らと同い年くらいの時には既にあの人もあの人もさぁ！〇〇が××でさー— よんてんごP (@yontengoP) 2026年7月9日
一体！！！
何が俺たちには！！！
足りてないというのかよ！！！(200db)」
ﾜｲ「配慮かな」
【悲報】7月の京都で、まだ「普通に」仕事しようとしてる人へ。— 祇園祭 霰天神山 保存会 (@araretenjinyama) 2026年7月11日
ぶっちゃけ、7月の四条烏丸周辺で生産性を保つのは不可能です。
一流のビジネスパーソンほど、お囃子が聞こえた瞬間に「コンチキチン・モード」へ脳を切り替えています。
祭りをハックする3つのマインドセット
1.…
東京は まあ あかん— 大やま (@Solzhe_shimarin) 2026年7月11日
汚れとる
LINEで友だち登録しないと注文できない居酒屋がはびこってる
ニトリで買った扇風機のタイマーが2進数で嬉しい pic.twitter.com/HgHgOnKthj— い〜ぐる︎ (@zxEagle08) 2026年7月11日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
Japan space agency's experimental reusable rocket hovers and lands safely in first test flight - YouTube
たった5分で表面温度20℃以上の差!? 夏の炎天下で熱をもちにくい服の色 熱中症対策 - ウェザーニュース
浜辺で見つかった謎の球体、地球に再突入した宇宙ごみか 豪州(1/2) - CNN.co.jp
国宝級・唐の石碑「鴻臚井碑」はなぜ皇居に眠っているのか…中国の市民団体が訴える「返還」を考える：東京新聞デジタル
仏像から平安時代末期の古文書 大量に見つかる 源義仲の記述も | NHKニュース | 歴史・文化財、大阪府、神奈川県
新型コロナ後遺症 体内のヘルペスウイルス活性化が原因か | NHKニュース | 新型コロナウイルス、医療・健康
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
エセ同和と戦った久喜市の関連文書。こんなの私1人で見るのは勿体ないから、ここにアップロードしておきました。— 宮部龍彦→神奈川県人権啓発センター (@K_JINKEN) 2026年7月10日
■ 解放同盟埼玉県連の水島副委員長が常習的に久喜市の職員に恫喝、暴言を繰り返し精神的・身体的な苦痛を与える
↓
■ 市長が解放同盟にパワハラをやめるように申し入れ
↓
■… https://t.co/1c8aFV31B0
防犯カメラ映像 沖縄県議会｜辺野古ボート転覆事故遺族メモ
【動画】沖縄・玉城知事「映像が外部に出るのはどうなのか」 辺野古沖事故時の防カメ公開を疑問視 - 産経ニュース
辺野古事故、特別委設置へ 沖縄県議会 公明が賛成へ
【速報】日本がロシアのスパイ活動拠点にと米有力紙|47NEWS（よんななニュース）
“日本はロシア軍のハイテク物資調達の拠点” NYタイムズ | NHKニュース | アメリカ、ロシア、ウクライナ情勢
【分析】ウクライナ、米国有数の擁護者グラム上院議員を失う 死去数時間前にもキーウ訪問(1/2) - CNN.co.jp
首都モスクワでもガソリン不足で行列 ロシア政府に危機感も | NHKニュース | ロシア、ウクライナ情勢、ゼレンスキー大統領
ヨルダン川西岸でイスラエル人入植者がCNNの記者らを襲撃 パレスチナ系米国人撲殺から1年の節目に - CNN.co.jp
中国、実物大の米軍艦の模型を建造 西部の砂漠に設置 - CNN.co.jp
日本車、中身は中国車の現実 トヨタやホンダが学ぶ安く速いものづくり - 日本経済新聞
「実印も通帳も帳簿もない！」上場企業が衝撃の発表 何があったのか：朝日新聞
東証上場企業が消失？ 「実印も通帳も帳簿もない…」異例の発表：朝日新聞
「公益通報」を問う：公益通報体制、8道府県が見直し 兵庫・斎藤知事巡る告発問題で | 毎日新聞
「何で答えられないの？」木原官房長官 “男系男子に限定する合理性”問われ即答できず…高市首相“右腕”の“50秒フリーズ”にSNS落胆 | 女性自身
体育用マットの中で死亡した中１男子の父「戦い続ける」…事件から３３年、元生徒３人は賠償に応じず【山形マット死事件】 : 読売新聞
埼玉・川越、無許可モスク問題化 所有者側に市が撤去求める|47NEWS（よんななニュース）
山本太郎体制リセット＝「れいわローテーション」無効なら党内混乱、支持者離れの危機 | 東スポWEB
「お父さんは詐欺犯じゃない」濡れ衣で解雇された一家の柱は、帰らぬ人に 一審は遺族の完勝、でも会社は再び犯人と主張…判決前日、思いも寄らぬ結末 | NEWSjp
83歳で成績トップ 月20万円超稼ぐ高齢営業マン シニア派遣需要が拡大
賛否ある新愛称「富山高山すし空港」を岐阜県知事が歓迎…「海外旅行客には、何がどの県にあるか関係ない」 : 読売新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
同人誌即売会で挨拶に来てくれた企業の人が「実は今、こっそり新タブレットをお配りしてて。こちらのスペース何人ですか？」と言われ「そんなもの貰えるの！？」とビビりながら「1名です」と答えた結果 - Togetter
2年ぶりのマイホーム。— Hoshitaro (@SAKETUBER) 2026年7月10日
家の前の海が様変わり。
震災前2023年と震災後2026年。#能登半島地震 pic.twitter.com/ysqPyjSEmZ
朝の6時にピンポンが鳴り、玄関を開けたら小学生の女の子が泣きながら立っていたが、話を聞いたらお隣さんの子… お母さんが倒れたとのことで我が家に助けを求めに来た - Togetter
粗塩に負けないくらい極小部品(Φ0.4、長さ1mmのチタンにΦ0.1の貫通穴を開けてるんだよ)— ナカヤマ精密株式会社【公式】 (@nakayama_1969) 2026年7月9日
精密に作ることできる国産技術ってバズらんかなぁ... https://t.co/o5fTKzWMty pic.twitter.com/2siBLiRzsI
Xユーザーの輝星【ステミレイツ】さん: 「ジャングリア沖縄がしっかりゲボカスだった件について」 / X
某番組の中吊り広告をデザインしたとき、くわえ(パッチンと挟む上の部分)に余白をもたせていたら「スペースに余裕があるのでここに番組情報を入れたい」と言われ「ここは見えなくなる部分なんですよ」と図解を用いて何度も説明したが理解されず、仕事をとってきた営業さんも「先方さんがそう言っている… https://t.co/gM17lHtQM3— 石川祐基 (@denshageek) 2026年7月13日
某番組の中吊り広告をデザインしたとき、広告を挟む上の部分に余白をもたせていたら、そこに「番組情報を入れたい」と言われ「ここは見えなくなる部分」と説明するも理解されず - Togetter
「上司に厳しい指導を期待している」という新入社員が年々増えているとの話があるが、「なんで告発されるリスクをとってまで俺等が厳しく教えなきゃならないんだよ」という感じがある - Togetter
ハイスペと結婚したいけど、ハイスペと結婚した友達がモラハラで悩んでいて困る→ハイスペ側は「モラハラ」という自覚すらないパターンもある - Togetter
ドイツの屋外施設でオムツをつけた子が迷子になり、受付に行ったら「我々の仕事じゃない」と言われてアナウンスされず…仕方なく叫びながら探したらママが走ってきた話 - Togetter
中国人が「すごく綺麗で素敵な中華料理屋を見つけた」と言うので連れて行ってもらった話「確かに中華料理屋としては綺麗」 - Togetter
駅の駐輪場前で、自転車を出そうとしているお兄さんが管理人のおじさんに「朝に貼った自転車の支払い済みシールが剝がされていて、また料金を支払わされた」と言っていたので、助け舟を出した話 - Togetter
すごいもん出ました ＠川崎 #煉瓦 pic.twitter.com/8YjRbeJQlG— Stray bk (@stray_brick) 2026年7月12日
もはやグロ画像レベル？「ブレーキの効きが悪くて変な音がする」とショップに持ち込まれたバイクが信じられない状態になっていた→車検て大事なんだな… - Togetter
セクハラで前市長辞職の福岡・田川市長選、31歳の浦野氏が初当選 [福岡県]：朝日新聞
鎌倉でインコに逃げられた方いませんか？懐かれて困ってます→その特徴で飼い主が見つかり無事保護「めり込んでて可愛い」「人で言えば笑う門には福来たるみたいな」 - Togetter
子どもをプールに連れて行きたいけど、自分が水着になるのは難しい体型だから連れて行けない母親って俺以外にもいる？→今の時代、プールに水着らしい水着を着てる人ほぼいないから大丈夫 - Togetter
「毎日腕立て伏せ100回を50日間した結果……」腕立て伏せだけでどこまで変化するのかの比較写真がいい感じ、継続は力なりだ - Togetter
大切にしていたしまじろうのぬいぐるみを母親にビリビリに破かれて捨てられたエピソードへの公式の反応が百点満点のヌクモリティ、こんなんもはや「トイ・ストーリー6」だ - Togetter
ヨーグルトを毎日1L以上摂取した人が乳酸菌感染症にかかった報告がある「え、食べてた時期あるな…」 - Togetter
関東にずっと住んでいる人には京阪神のパン文化は想像できないのかなと思いました。自分たちが毎日（満足して）食べているものがおいしくないと言われて不快に感じるのは分かりますが、東京にはすべての良いものが集まっているという神話を忘れて、いろいろな都市の食文化を知っていただけたらうれし… | mond
猫と警備員、やっと美術館に入れたよ 木彫りの黒猫ケンちゃんが入館 [広島県]：朝日新聞
公立中3年の時に定期考査で学年上位、課題を指定より多く1週間前までに提出したのに国語の評定は「4」…教師に抗議しても嘘の理由を告げられる→内申点の問題が焦点に - Togetter
家を建てた時、「食洗機絶対」と意気込んでいたが一切使っていない…予洗いするなら普通に洗った方が楽じゃない？→「放置できるのがメリット」「乾燥機能だけ使っている」 - Togetter
なんで旦那の枕カバーだけこんなに黄ばむの？何が出てるの？出汁？「世界共通、何出てんだろうなこれ」「俺が聞きてえよ」その正体やおすすめの商品が寄せられる - Togetter
知人のお子さんに「心太」と書いて「ここた」と読む名前の男の子がいるが、ご両親にはまだ世間一般における「心太」の読み方を伝えていない - Togetter
関西の大学に行ったときに「北海道は素材がいいだけ。料理はカスの地方」といわれた話…しかも北海道でハズレの店に当たったわけではなく来たことすらない上での偏見だった - Togetter
「洗顔料はトロメタミンが入ってるのを買ってね」というアドバイスからスキンケアを意識し始めて一年…「ずっと悩んでいた鼻ニキビと角栓とさよならできたので神〜〜」 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
YMM4でちち揺れ講座応用編・マスクを自作する - ニコニコ動画
【誰でもわかる】2026年版「モバイルバッテリーの正しい選び方」完全ガイド。 - ニコニコ動画
【解説動画】アーケード実機の録画環境と機材等の金額解説動画 - ニコニコ動画
年間3ケタ近く面接するんだが、技術職でも見た目はめちゃくちゃ重要。男性は特に「ふわふわマッシュヘアにダブついたズボン」は本当に面接を通らない - Togetter
HDD、耐えた忍んだ「10年間の冬」 日本の供給網に残存者利益 - 日本経済新聞
Excel/VBAとモダン開発のあいだ ─ 2026年に相次いだ XLIDE・xlflow・xlsm_devkit
ドコモが仕掛ける金融の反転攻勢、脳裏をよぎる“5つの不安” - ケータイ Watch
前の客のATM暗証番号も丸見え…日本でも普及し始めた「スマートグラス」を使用してみた結果。“新型盗撮”に悪用の可能性も | 日刊SPA!
AI時代の「会社のOS」をつくる 〜Open Knowledge Format（OKF）とRAGで組織知を配れる形にする〜
ナレッジグラフだけじゃない。AIエージェントが使う5種類のグラフ
情報漏洩に敏感な金融機関で、Claude・Gemini・ChatGPTを導入した話
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
「何が嫌いかより何が好きかで自分を語れよ!!!」の初出（2006年7月10日）から、今日で20年になります pic.twitter.com/rTKFCpL54A— ちゆ12歳（25周年） (@tiyu12sai) 2026年7月10日
「ミリしらでキャラTシャツ着ないで…！」から始まった大人になってから幽遊白書を読んだ感想漫画に頷く人達 - posfie
【アーケード実機】怒首領蜂大往生魂 簡単モードRTA 18分7秒【RTA解説動画】 - ニコニコ動画
【Besiege】第9回パンジャンドラム最速王決定戦P1グランプリ④VOICEROID実況 - ニコニコ動画
化け物パワーで大暴れ！狂気のモンスタートラックラジコン【MJX Hyper Go 10210】 - ニコニコ動画
09【 めっちゃカメレオン】お絵描きかくれんぼゲーム！あまりにも堂々と擬態！ドアノブになりきれ！編【 voiceroid実況 ゆっくり実況】 - ニコニコ動画
マジ料理できる【おもちゃ】が一番テンション上がるよな？ - YouTube
最終章第五話、— 水島努 Tsutomu Mizushima (@tsuki_akari) 2026年7月12日
ダビングが終わりました。 #garupan pic.twitter.com/fkuXMcb2AO
悪役令嬢に転生した部長です pic.twitter.com/L8vxk2S3QH— 上山道郎 (@ueyamamichiro) 2026年7月11日
快眠#原神#サンドローネ pic.twitter.com/yAdQx26toa— icon315 (@icon_315) 2026年7月12日
心が無事じゃ無かった作品まとめ – taigaai
『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第六章 碧い迷宮』ヤマサンポ 東京編 - YouTube
i☆Ris「Welcome to あざとさワールド」| TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』ノンクレジットエンディング - YouTube
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TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』｜ノンクレジットED - YouTube
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TVアニメ『悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ』ティザーPV｜2027年1月より放送開始！ - YouTube
『ほの暮しの庭』村活 Day5「農業ガチ勢」 - YouTube
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『てっけん！ゆるっとカートゥーン』 三島一八編 ~イラッときたらドリャっと~ - YouTube
【崩壊：スターレイル】ショートアニメ「あんたの終点、私の始まり」 - YouTube
こわい話（猫） pic.twitter.com/y6SGQLmw8O— 斎夏生『POLICE TRIBE K-9』 (@trygatto) 2026年7月12日
アニメソングの祭典・アニサマ2026に、2025年にヒットしたアニソンアーティストが誰もいない→"アニソン"と"アニメタイアップ曲"の議論が巻き起こる - Togetter
子どもたちが好きなアニメの同じ話を何度も繰り返し見る理由がわかった絵日記— しろくま（北風しろ） (@sirokuma211) 2026年7月12日
それなら仕方ねぇなってなった
参考:東京書籍「新しい国語三上」
「心の養分」茂市久美子 より pic.twitter.com/zowky3T9Q7
その妹は壊れ物（1/9） pic.twitter.com/Hx9h7tesH5— 橋本ライドンまんが (@hashimotorideon) 2026年7月12日
海外と日本の視点の違いといえば、となりのトトロが宗教映画だと勘違いされたという話がある「これが宗教観の違いなのか」 - Togetter
日本のアニメの影響でロシアの17歳がゲームを作成し、ロシアのゲーム雑誌に送ったところ、編集部に気に入られ雑誌に載り、のちに漫画連載が開始… その後、若者は日本在住のイラストレーターに - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』OFFICIAL特別映像① | プライムビデオ - YouTube
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』OFFICIAL特別映像② | プライムビデオ - YouTube
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』OFFICIAL特別映像③ | プライムビデオ - YouTube
【御報告とお願いと注意喚起】#佐咲紗花ゲーソン2026— 佐咲紗花 (@sasakiSSsayaka) 2026年7月11日
マイナスな事なのでせっかくの最高のライブの後に伝えるか伝えないか、伝えるのであればどう伝えるのかすごく悩んだのですが…
諸々が確定してやっぱりお知らせして次回から注意してほしいなと思うのでポストします。… pic.twitter.com/YMJNfGAxQS
FIFA会長、2030年大会の“64カ国拡大案”への検討を明言「どの国もW杯出場を夢見る権利を持つべき」 | サッカーキング
【独自ルポ】ゾンビたばこの売人・滝口涼介被告の＂黒い経歴＂…＂一流野球選手＂との複数のプライベート写真が語る「球界との蜜月」 | Smart FLASH/スマフラ[光文社週刊誌]
◆新商品（衣・食・住）
生産から3日以内に出荷🚚＝3— 湖池屋 コイケヤ【公式】 (@koikeya_cp) 2026年7月13日
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スタミナは、⁰ニンニクでもいいでしょ？🧄🍕— ドミノ・ピザ (@dominos_JP) 2026年7月13日
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その名も⁰「#ガーリックマスター極み 」🍕
7月17日(金)より発売！
土用の丑の日まで10日間限定✨ pic.twitter.com/uE0pmzcE9z
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