2026年7月13日のヘッドラインニュース

「なぜ俺たちはここにしか居られないのか！〇〇(俳優)とか〇〇とかみたいに俺らと同い年くらいの時には既にあの人もあの人もさぁ！〇〇が××でさー



一体！！！

何が俺たちには！！！

足りてないというのかよ！！！(200db)」



ﾜｲ「配慮かな」