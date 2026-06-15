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2026年6月15日のヘッドラインニュース


東京・お台場のダイバーシティ東京 プラザで展示されている「実物大ユニコーンガンダム立像」が、2026年6月20日(土)より特別装飾を施した「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」として公開されます。

実物大ユニコーンガンダム立像が「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」に！特別装飾が6月20日より実施！ | GUNDAM Official Website
https://gundam-official.com/news/sflninlzpucznjn8u9i5d2nk

デザインの担当は『機動戦士ガンダムUC』のメカニカルデザイナー・カトキハジメ氏とのこと。

2017年9月の竣工以来、約9年間にわたって親しまれてきた実物大ユニコーンガンダム立像は2026年8月31日(月)をもって展示を終了する予定です。今回の特別装飾は来場者への感謝を込めたフィナーレ企画として実施され、公開期間は6月20日(土)から8月31日(月)までとなっています。

ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）






◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
「世界史」の世界史（学術俯瞰講義） | UTokyo Channel

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
余るジャガイモ、価格ゼロに　「ポテト王国」に異変―ベルギー：時事ドットコム

無罪男性が起こした国賠訴訟、国側が控訴断念　担当検察官に「指導」 [愛知県]：朝日新聞

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「同志社国際高校は教育基本法に違反」認定撤回を要求　京都弁護士会「政治教育を委縮させる」｜京都新聞デジタル　京都・滋賀のニュースサイト

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裁判Plus 司法のリアル：参政党は「ひょう変」したのか　再審見直し修正、急転直下の動き | 毎日新聞

「立法府の総意、無視か」　国民・玉木氏、与党の関与にXで疑問 | 毎日新聞

【独自】「赤い羽根」使途不明1億円　北海道共同募金会　事務局長が着服か：北海道新聞デジタル

【速報】核協議で合意なければ攻撃再開とトランプ氏|47NEWS（よんななニュース）

プーチン氏、ウクライナによる無人機攻撃の狙いは国民の分断 西側が領土を奪おうとしていると主張　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

キーウに大規模ミサイル攻撃、世界遺産の大聖堂で火災　写真10枚　国際ニュース：AFPBB News

2026.06.15自宅に着弾｜Epika/ウクライナについて

斎藤知事 会見中のフリージャーナリストの発言を刑事告訴 | NHKニュース

アメリカとイラン 戦闘終結に向けて 19日スイスで覚書署名へ | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、イラン

トランプ氏、合意前にレバノン攻撃のイスラエルに激怒 - 日本経済新聞

茨城県下妻市長、排水路で遺体で見つかる　家族から行方不明届 | 毎日新聞

「自衛隊に行く子は経済的に厳しい」日教組出身の立民・古賀氏　小泉防衛相「配慮欠ける」 - 産経ニュース

高市内閣の支持率、政権発足以来最低65.3% 　“中傷動画”への説明「納得できない」が半数超える【FNN世論調査】｜FNNプライムオンライン

戦争と憲法をスルーした高市首相　「昭和100年」式典への違和感 [高市早苗首相　自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞

「第2の東京湾アクアライン」問われる投資効果　半島脱却の夢今なお - 日本経済新聞

日経平均3600円高、一時初の6万9000円台　米イラン合意を好感 - 日本経済新聞

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たまに山の中でコンドームが落ちているのを目にすることがあるが、あれは実は「外で誰かがプレイしていたわけではない」というのを師匠が教えてくれた話 - Togetter

地方のイオンモール、母親は普通で娘は地雷系の親子からしか摂取できない栄養がある→その実例が地雷系のみならず多数集まる「カップルと度々間違われる」「3世代です」 - Togetter

某会社から電話があり「昨年8月11日に◯さん（私）名義で携帯の契約があった。警視庁から情報提供があり…」と言われたが、「その名前はもう戸籍上存在しない」と返すと、すぐ切れた話 - Togetter





ANA便に乗ろうとしたらオーバーブッキングと言われ、協力金は到着地で聞いてくれとのことだったが、到着してみると「今回は補償金は支払えない」→その後複数のやりとりを通して、真相が判明 - Togetter

自分の経験した中で一番最悪のANAのトラブルが、スタッフに検査列に誘導されたものの、空港職員との連絡ミスで搭乗予定の便に全員搭乗したと誤認され、乗り遅れてしまった話 - Togetter










6月13日(土)茨木小学校区自主防災会倉庫点検開催について

ドイツで肉屋の試験を受けた話｜ソーセージ姉さん

もう一つの「加速主義」～ユリウス・エヴォラ『現代世界への叛乱』～（前編）｜雨宮純

「めちゃめちゃ怖い女将さんにブチギレられながら教わった恐怖体験のおかげで懐石だけはちゃんと食べられる」親や学校の講習など、テーブルマナー教育を受けた思い出 - Togetter

長男に仕事は大丈夫か聞いたら「密室で上司にパワハラ受けて机をバーン！って叩いてきたから同じくバーン！って机を叩いたらパワハラされなくなった」と返ってきた - Togetter

小学生の次女が自分で払うと言うので、お店で3500円のおもちゃを購入し、帰宅後立て替えたお金をもらうことに→意気揚々と出してきた5000円札を受け取りお釣り1500円を渡すと、ショックを受けて泣き出した - Togetter

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赤信号で停車中に壮年のおじ様が「タイヤパンクしてるよ」と窓を叩いてきて、慌てて確認すると実際にパンクしていたが、そのままおじ様がスムーズに対応してくれた - Togetter

スーパーで買い物中にお婆さんが突然意識を失って倒れた→オロオロしていたらお客の一人が現れてそして「そんなドラマみたいな事が」 - Togetter

妻「トイレのうんこを流して、冷蔵庫にケーキがあったら食べて」プログラマの夫「ええっ……」→「自分で流せ」「妻側の話してる内容の意図が意味不明すぎる」 - Togetter

「赤ん坊のことを真剣に考えてその働き方なのか」妻は妊娠当時、霞が関勤めだったが、8ヶ月過ぎても深夜残業を普通に続けていたので一度怒った話… その後、妻から涙声であることを言われ悩んだ - Togetter

「不登校は、毎日学校に行かないところが嫌い」この投稿に様々な意見が集まるが、怒りの理由が判明した結果、同情の声が多く集まる「さすがの私でもイラつくと思う」 - Togetter

パール金属のフライパンは値段に対してテフロンの質がいいらしい？他にも取っ手が外せる鍋や中華鍋などちょっと欲しくなる良コスパ調理器具が揃ってる - Togetter

中沢琴…当時の女性としては高身長の170cmで、男装すると娘たちに惚れられ、自分より強い者と結婚すると決めたが結局現れなかったため生涯独身で過ごした - Togetter

酒場で食べた「ヤングコーンの天ぷら」が忘れられず、自宅でも作ってみたんだが…やっぱりうめぇ！ ヒゲに、溶いた天ぷら粉をつけて巻いて揚げ焼き「イイ事聞いた」「これやる」 - Togetter

「無知って怖いですね」家具処分で呼んだ買取業者から、当時30万円で買った「クロムハーツ」を20万円で買い取りたいと言われた→良心的と思いつつ相見積もりしたら衝撃で目が覚めた話 - Togetter

SFCの一般客がビジネスクラスに乗っていたら、食事提供時に若いCAから隠語で「スタッフチケット利用ですよね」と言われ、最後にチーフがすっ飛んできて謝られた話 - Togetter

小学生の時、算数が好きで授業より進んで勉強していたが、ある日先生に授業より進んでいるノートを見られ、怒鳴り散らされた… それがショックで、自分は算数が苦手に - Togetter

冷蔵庫ってクリアな扉にしておけば開けなくても中身を確認できるから電気代の節約にもなるし、買い忘れもなくなりそうだけどなぜ一般的ではないの？ - Togetter

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阿朱羅丸 – taigaai

株式会社エイケン　オフィシャルサイト | お悔み　森田 浩光さま

【『いぬかみっ！』シリーズに関するお知らせ】｜NEWS｜WiZH株式会社

現在、弊社が発行する電子書籍 「『いぬかみっ！総集編（上）』」につきまして、本作が権利を侵害しているとの申立てが、複数の電子書籍配信ストア様に対して行われております。


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自分の行動次第で見るものが変わる「没入型テーマパーク」のレポ漫画に、「どこで体験できるのでしょうか？」と興味津々だったが…Xの反応に「罪深すぎるオチ」が潜んでいた - Togetter

『Forza Horizon 6』はいかにして「日本らしさ」を作り上げたのか: 文化アドバイザー山下恭子氏インタビュー - XBOX Wire Japan

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「私が…作者です」マンガ『天国大魔境』の細かい描写の解説で『私は学長です』案件が発生←海外でもよくあるらしく、自動翻訳のおかげで各国のX民も反応 - Togetter

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2026年 宝塚記念（GⅠ） | 第67回 | JRA公式 - YouTube


【ジョッキーカメラ】メイショウタバル騎乗の武豊騎手ジョッキーカメラ映像｜2026年宝塚記念｜JRA公式 - YouTube


【ジョッキーカメラ】クロワデュノール騎乗の北村友一騎手ジョッキーカメラ映像｜2026年宝塚記念｜JRA公式 - YouTube


【ジョッキーカメラ】ミュージアムマイル騎乗のD.レーン騎手ジョッキーカメラ映像｜2026年宝塚記念｜JRA公式 - YouTube


ワールドカップ2026 サッカーW杯 日本 対 オランダ 結果 初戦は引き分け 日本代表2度追いつく【詳しく】 | NHKニュース | サッカーワールドカップ2026、サッカー日本代表、サッカー

映画『シラート』に蔵されている、誰も指摘しない（できるはずもない）最大の問題について｜Integral Verse（代表：田畑佑樹）

天皇皇后両陛下、オランダ国王夫妻とサッカーW杯観戦 - 日本経済新聞

ル・マン24時間、トヨタレーシング7号車が大逆転で優勝 トヨタは4年ぶり6度目のル・マン24時間制覇で小林可夢偉選手は2勝目 - Car Watch

森保監督「しゃべっていいですか？」と自ら切り出しオランダ人に感謝の思い伝える　会見場から拍手も（2026年6月15日掲載）｜日テレNEWS NNN

アメリカ人がワールドカップの会場で日本人ファンに「振ってるゴミ袋って何？」と聞いた話が現地で話題に→先人が築いたイメージを守りたいと感じる - Togetter


サッカーワールドカップ観戦のためにテキサス州を訪れた日本人がたった6語の言葉で地元民を大いに喜ばせている「名言みたいになっててワロタ」 - Togetter


【速報】東京地検はプロ野球巨人の阿部慎之助（あべ・しんのすけ）・前監督を不起訴処分とした：時事ドットコム

映画「Michael/マイケル」のマイケルは聖人として描かれすぎという意見もあるが…メディアに不当に悪者扱いされて後に潔白がわかった人だから聖人扱いでいい - Togetter

◆新商品（衣・食・住）


「リプトン 白桃烏龍ティーエード」6月23日（火）より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社

【濃いも旨いもストロング！】パワーアップした“濃厚×刺激”で、一口でガツンと気分弾けるポテトチップスへ！味付け量3倍厚切りＶカット 「湖池屋ストロング」がフルリニューアル | 株式会社湖池屋のプレスリリース

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