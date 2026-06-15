2026年6月15日のヘッドラインニュース
東京・お台場のダイバーシティ東京 プラザで展示されている「実物大ユニコーンガンダム立像」が、2026年6月20日(土)より特別装飾を施した「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」として公開されます。
実物大ユニコーンガンダム立像が「RX-0 ユニコーンガンダム Ver. TWC FINAL」に！特別装飾が6月20日より実施！ | GUNDAM Official Website
https://gundam-official.com/news/sflninlzpucznjn8u9i5d2nk
デザインの担当は『機動戦士ガンダムUC』のメカニカルデザイナー・カトキハジメ氏とのこと。
2017年9月の竣工以来、約9年間にわたって親しまれてきた実物大ユニコーンガンダム立像は2026年8月31日(月)をもって展示を終了する予定です。今回の特別装飾は来場者への感謝を込めたフィナーレ企画として実施され、公開期間は6月20日(土)から8月31日(月)までとなっています。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ぼうや〜よいこだ This is the way〜♪ pic.twitter.com/ERZwYJ9XsG— anao (@hs2001_mini) 2026年6月12日
誰が鳥栖ジャンクションやねん pic.twitter.com/zDdWKxpPpm— 🪬幸魂天☯VRegion☀埼玉担当🪷 (@sakimitama_ten) 2026年6月12日
宴会の一発芸 pic.twitter.com/TCHE4TKO5A— るべる (@20go12280122) 2026年6月11日
話題になった翌日に忽然と消えたハードディスク。そんなに早く無くなる…!?!? まさか本当にビットコインかエロを信じた人が…? #品川区 #八潮 #京浜運河 https://t.co/ZoMsnO2Jpz pic.twitter.com/ZMUR9hRDCN— Last scape _最後の風景 (@last_landscape) 2026年6月13日
二度と落語するな https://t.co/V1uiK858mq— おこめ (@okomesan53) 2026年6月14日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
「世界史」の世界史（学術俯瞰講義） | UTokyo Channel
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
余るジャガイモ、価格ゼロに 「ポテト王国」に異変―ベルギー：時事ドットコム
無罪男性が起こした国賠訴訟、国側が控訴断念 担当検察官に「指導」 [愛知県]：朝日新聞
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「同志社国際高校は教育基本法に違反」認定撤回を要求 京都弁護士会「政治教育を委縮させる」｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
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アメリカとイラン 戦闘終結に向けて 19日スイスで覚書署名へ | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、イラン
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「自衛隊に行く子は経済的に厳しい」日教組出身の立民・古賀氏 小泉防衛相「配慮欠ける」 - 産経ニュース
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戦争と憲法をスルーした高市首相 「昭和100年」式典への違和感 [高市早苗首相 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
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日経平均3600円高、一時初の6万9000円台 米イラン合意を好感 - 日本経済新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
COCO'Sで配膳ロボットがかき氷を運んでくる際、近くの席に居た子ども達が「かき氷を食べたい」と騒ぎ始め、親に「マジ迷惑なんだけど！かき氷頼むなよ！」と文句を言われた - Togetter
たまに山の中でコンドームが落ちているのを目にすることがあるが、あれは実は「外で誰かがプレイしていたわけではない」というのを師匠が教えてくれた話 - Togetter
地方のイオンモール、母親は普通で娘は地雷系の親子からしか摂取できない栄養がある→その実例が地雷系のみならず多数集まる「カップルと度々間違われる」「3世代です」 - Togetter
某会社から電話があり「昨年8月11日に◯さん（私）名義で携帯の契約があった。警視庁から情報提供があり…」と言われたが、「その名前はもう戸籍上存在しない」と返すと、すぐ切れた話 - Togetter
ペンギンには歯がありません。鳥は体を軽くするため歯をなくしたと言われています。（ペンギンは重たいですが）代わりに口の中にあるのが「パピラ」というトゲトゲ。捕まえた魚は逃がしません！ pic.twitter.com/hR9L1g7J8y— サンシャイン水族館 (@Sunshine_Aqua) 2026年6月13日
ANAの問い合わせTELはフリーダイヤルじゃないのでかけて側の料金負担なのに「現在2時間待ち」と案内されるクソ仕様。保留音聞いてるだけで料金が発生。だからとメールで問い合わせると「現在返信2ヶ月待ち」との案内。アホやないかね— まっぽ🇵 (@mapo1988) 2026年6月12日
ANAの24h前からの事前チェックインエラーの件。— ポウさま (@fb4NgfZaiOOypac) 2026年6月12日
カウンターで並んで順番来たら24h前でも前日だとチェックイン出来ないとか案内されたけど、セルフでやる機械で試したら席確定できまし🤣🤣🤣
係員ちゃんと理解して正しい案内しろやー…
てかセルフの機械で出来てカウンターで出来ないてなんなん？🤨 pic.twitter.com/EavLu6MN4y
ANA荒れすぎてて怖いから前日にチェックイン終わらせてたのに家出る直前に欠航😇— りーしゃん🌷 (@ri_shan_travel) 2026年6月11日
↓
勝手に振替されて、気に入らなかったら電話しろと
↓
電話通じないまま搭乗時刻に。さらに補填サービスのリンク出てきたから申請したいのに何度やってもエラーに。こりゃ荒れるわ😫 pic.twitter.com/GCm4XvATV5
ANA便に乗ろうとしたらオーバーブッキングと言われ、協力金は到着地で聞いてくれとのことだったが、到着してみると「今回は補償金は支払えない」→その後複数のやりとりを通して、真相が判明 - Togetter
自分の経験した中で一番最悪のANAのトラブルが、スタッフに検査列に誘導されたものの、空港職員との連絡ミスで搭乗予定の便に全員搭乗したと誤認され、乗り遅れてしまった話 - Togetter
【御 礼】— 三岐鉄道電車運行情報【公式】 (@sangirail) 2026年6月12日
このたび、たくさんのご縁があり貨物と旅客営業の両方を担う貴重な4社の線路がつながることになりました。#三岐鉄道#秩父鉄道#鹿島臨海鉄道#水島臨海鉄道 pic.twitter.com/8ejvffdxOA
このたび、たくさんのご縁があり貨物と旅客営業の両方を担う貴重な4社の線路がつながることになりました🛤#三岐鉄道#秩父鉄道#鹿島臨海鉄道#水島臨海鉄道 pic.twitter.com/LpccPmUGYf— 秩父鉄道【公式】 (@paleo_palena) 2026年6月12日
【御 礼】— 鹿島 花梨【鹿島臨海鉄道公式】 (@rintetsu_karin) 2026年6月12日
このたび、たくさんのご縁があり貨物と旅客営業の両方を担う貴重な4社の線路がつながることになりました。
#三岐鉄道 #秩父鉄道 #鹿島臨海鉄道 #水島臨海鉄道 pic.twitter.com/Wn1XuqBCB0
【御 礼】— 水島臨海鉄道（公式）【国鉄水島計画】 (@mizurin1970) 2026年6月12日
このたび、たくさんのご縁があり貨物と旅客営業の両方を担う貴重な4社の線路がつながることになりました。#三岐鉄道#秩父鉄道#鹿島臨海鉄道#水島臨海鉄道 pic.twitter.com/ZI6DSpmEPW
「いじる」「かじる」「くじる」「こじる」「ほじる」と末尾に「じる」の動詞をあげて行くと、変な意味のものが多い。ちょっと無理をすれば、「あじる」「なじる」「ねじる」「よじる」だって、良い意味ではない。「じる」型動詞は、なぜ妙な意味を持つのかなんて考えてると、嫌なことを忘れます。…— 山口仲美＠ 著作集1巻～8巻＋別巻 読んでね‼ (@Naka8091) 2026年6月11日
命の連鎖に立ち会うのは何も産む人ばかりではなく、街なかの子どもを若干気にかけてやるとか、新たな知識を子どもらに教えてやるとか、そういうことも含まれているとこの文章の注意深い書き方からは思う https://t.co/ijgk3WL0kr— ストレンジ・羊 (@sutohitsu) 2026年6月10日
／— JR東日本 秋田支社公式 「AKITA RAIL TRIP」 (@Akita_Rail_Trip) 2026年6月11日
次にみられるのは６年後！
雪解け水が生み出す、神秘🔮✨
秋扇湖の水没林🌳
＼
こんにちワン🐶あきおだよ！
⁰今日は、春〜初夏だけに出会える秋扇湖（しゅうせんこ）の景色を紹介するワン🌿
雪深い地域、秋田県仙北市。… pic.twitter.com/Th2SLcQt9f
牧場のスタッフさんから送られてきた画像です。— 美ヶ原高原王ヶ頭ホテル【公式】 (@ougatouhotel) 2026年6月11日
お顔はマークアップで塗りました。
牧柵を越える行為はやめて欲しいです。
言わずもがな立ち入り禁止だから牧柵があるんです。
こういう行為が増えてしまうと規制が増えてどんどん息苦しくなってしまう。
先日もペット同伴が禁止されました。… pic.twitter.com/FezZ3ojsoU
「ネット動画見るのやめたら映画見たりゲームする気力戻ってきた。この頃疲れてたのは『ドパガキ』化してたかららしい」と言ったら「いい歳をして何を言っている」と家族に呆れられた。でもドパジジイも普通に実在する。俺とか。— 椎名高志 (@Takashi_Shiina) 2026年6月13日
6月13日(土)茨木小学校区自主防災会倉庫点検開催について
ドイツで肉屋の試験を受けた話｜ソーセージ姉さん
もう一つの「加速主義」～ユリウス・エヴォラ『現代世界への叛乱』～（前編）｜雨宮純
「めちゃめちゃ怖い女将さんにブチギレられながら教わった恐怖体験のおかげで懐石だけはちゃんと食べられる」親や学校の講習など、テーブルマナー教育を受けた思い出 - Togetter
長男に仕事は大丈夫か聞いたら「密室で上司にパワハラ受けて机をバーン！って叩いてきたから同じくバーン！って机を叩いたらパワハラされなくなった」と返ってきた - Togetter
小学生の次女が自分で払うと言うので、お店で3500円のおもちゃを購入し、帰宅後立て替えたお金をもらうことに→意気揚々と出してきた5000円札を受け取りお釣り1500円を渡すと、ショックを受けて泣き出した - Togetter
渋谷を妹と歩いてた時に停まっている車を見て「ロールスロイスだ！」って言ったら妹にど突かれて「昼間からでかい声で下ネタ言うな」と怒られた…なんのこと？車の話なのに - Togetter
赤信号で停車中に壮年のおじ様が「タイヤパンクしてるよ」と窓を叩いてきて、慌てて確認すると実際にパンクしていたが、そのままおじ様がスムーズに対応してくれた - Togetter
スーパーで買い物中にお婆さんが突然意識を失って倒れた→オロオロしていたらお客の一人が現れてそして「そんなドラマみたいな事が」 - Togetter
妻「トイレのうんこを流して、冷蔵庫にケーキがあったら食べて」プログラマの夫「ええっ……」→「自分で流せ」「妻側の話してる内容の意図が意味不明すぎる」 - Togetter
「赤ん坊のことを真剣に考えてその働き方なのか」妻は妊娠当時、霞が関勤めだったが、8ヶ月過ぎても深夜残業を普通に続けていたので一度怒った話… その後、妻から涙声であることを言われ悩んだ - Togetter
「不登校は、毎日学校に行かないところが嫌い」この投稿に様々な意見が集まるが、怒りの理由が判明した結果、同情の声が多く集まる「さすがの私でもイラつくと思う」 - Togetter
パール金属のフライパンは値段に対してテフロンの質がいいらしい？他にも取っ手が外せる鍋や中華鍋などちょっと欲しくなる良コスパ調理器具が揃ってる - Togetter
中沢琴…当時の女性としては高身長の170cmで、男装すると娘たちに惚れられ、自分より強い者と結婚すると決めたが結局現れなかったため生涯独身で過ごした - Togetter
酒場で食べた「ヤングコーンの天ぷら」が忘れられず、自宅でも作ってみたんだが…やっぱりうめぇ！ ヒゲに、溶いた天ぷら粉をつけて巻いて揚げ焼き「イイ事聞いた」「これやる」 - Togetter
「無知って怖いですね」家具処分で呼んだ買取業者から、当時30万円で買った「クロムハーツ」を20万円で買い取りたいと言われた→良心的と思いつつ相見積もりしたら衝撃で目が覚めた話 - Togetter
SFCの一般客がビジネスクラスに乗っていたら、食事提供時に若いCAから隠語で「スタッフチケット利用ですよね」と言われ、最後にチーフがすっ飛んできて謝られた話 - Togetter
小学生の時、算数が好きで授業より進んで勉強していたが、ある日先生に授業より進んでいるノートを見られ、怒鳴り散らされた… それがショックで、自分は算数が苦手に - Togetter
冷蔵庫ってクリアな扉にしておけば開けなくても中身を確認できるから電気代の節約にもなるし、買い忘れもなくなりそうだけどなぜ一般的ではないの？ - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
【拡散お願いします。】— ちんとも (@TK6115220928966) 2026年6月12日
話題のDAZNですが、新たな手法にでてきました。
スペシャリストやらのメール来ない→チャット内にスペシャリストと名乗る者登場→チャット内で1秒以内にこちらからスペシャリストに返信しないと、返信がないと判断され勝手に解決済み案件とさせられる。
すでに3回目。#DAZN pic.twitter.com/zBS3uOGN2f
ANA使えん😡— はじっコ🟣組ダブル💎 (@edgeofjapan) 2026年6月13日
待ち時間2時間以上って…ナニ⁉
ダイヤモンドサービスデスクでこれじゃステータスの意味ナシ
SFC改定のみならず、上級ステータス所持者にもこの仕打ちとは！
購入して料金を引き落とししたまま搭乗させないつもりなのか？
プレミアムメンバーってANAにとってなんなのだ‼ https://t.co/VCBkhwbQyj pic.twitter.com/UpVNUICuzG
みんなDAZNの悪口やめなよ。月4000円近く払ってる上にアイスホッケーパックまで加入してるのにヘッドラインにアイスホッケーの情報一個も載っけずにブンデス2部とかリーグアン2部とかばっかりトップに来るよ— みぱ氏 (@hsiyehmeipo) 2026年6月12日
DAZNは本当にコレ。信用とか信頼とかをかなぐり捨てて隅から隅まで完全に騙す気MAXの設計なので、一回盛大に怒られたほうがいいと思うんだよな。消費者庁とかに。あと「DAZNは最初から消費者を騙そうという姿勢の悪徳業者である」ことは一般常識として周知したほうがよい。というくらいには思っている https://t.co/3l5uDe4eZV— MIRO (@MobileHackerz) 2026年6月12日
DAZNの980円プランにまんまと騙されて、26000円払う羽目になってしまった。反省だ。作家を20年もやって日本語を読み取れなかった。「年間プラン」という５文字から、「スタートは980円だけど、年間では26000円のプランであり、申し込んだら解約は無理」という裏の意味を読み取れなかった。反省だ。— 万城目学 (@maqime) 2026年6月12日
DAZNすごい批判されてるなあー— ノブ (@nobu950101) 2026年6月13日
おれはJも海外サッカーも観れて
めっちゃ感謝してるけどな
年間3万払って
・サッカー観たくて登録してるのに興味無いプロ野球やバスケがトップに来る
・通信環境悪すぎて繋がらない
・必ず流れる広告
・すぐに落ちるアプリ
結果、まじでクソ
僕がDAZNがダメだと思ったのはこれ。スポーツ選手で飯食ってるのに選手に敬意を払ってないところ。 https://t.co/8jmFE3p401— 鶴嘴温助 (@turuhashiNK) 2026年6月13日
DAZNのサイトのUIとカスタマーサービスはマジでクソ。月々払いで数か月払ったところでJリーグのチーム経由で年間視聴パスを購入、送られてきたギフトコードを入力しようとしてもどこから入力すればいいのかサイトにまともな案内がなくわからない。色々触ってるうちにまさかの1クリックで元のプランが年… https://t.co/lSa64cdKYk pic.twitter.com/fY1PEeFEy9— ソイラテ (@VHYob4fHbO4HMXj) 2026年6月13日
ワールドカップだけ見たい人は、割高だけどコンビニでDAZN一か月のPOSAカード買ってシリアルコード入力してみるのが一番安全ですよ。一度入力したら解約させてくれないからクレジットカード番号なんて絶対入力したらダメですよ。— ちるやま (@chiruyaman) 2026年6月14日
あとアゴダ、去年勝手にアカウント作られてオーバーブッキングぶち込まれて、キャンセルしろって言ったら、私が部屋を操作したんだから罰金払えって言ってきて、実際45000ルピーの請求書が来たんですよ。他のホテルも、「うちも来た。無視しろ」ってんで無視してたら、今回の(おそらく)データ漏洩でこ… pic.twitter.com/QoSulscfgL— 東條さち子 (@sachikoCRZ) 2026年6月12日
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【関西コミティア76】お疲れさまでした – 関西コミティア
【アフターレポート&リーダースチョイス公開】#関西コミティア76 のアフターレポートをブログにて公開しましたhttps://t.co/HRZQGfA0Jo— 関西コミティア (@kansai_comitia) 2026年6月12日
今回から該当回のカタログ『ティアズマガジンかんさい』より読書感想文コーナー『リーダースチョイス』の全文をPDFにて公開いたします
お楽しみください！ pic.twitter.com/7kzecgBdLB
[RTA解説]世界1位 スーパーマリオブラザーズスペシャル (PC-8801版)_37分49秒_Part1/3 - ニコニコ動画
小学館がドラえもん問題の謝罪に失敗したかもしれない件で「沢孝史が1年目で起こしたやらかしの謝罪に対する壁村耐三の言葉」が詫びの本質を突いていたと感じる話 - Togetter
【悲報】Air BicCamera アクアシティお台場店— Jの一族/@Jパパ (@j_kichi2023) 2026年6月12日
で特別待遇によるカートン販売が発覚！
本日、同店舗でポケモンカードを購入しようとした方からの報告です。
レジに並んでいると、外国人の方がアビスアイ1カートンとスタートデッキ100を段ボールごと購入しているのを目撃。… pic.twitter.com/XjHNz4PVr1
フリーハグ pic.twitter.com/SZf5lj7wY9— ピプーコリコリコリ🔮URC03 4枠57番 (@ppkrkrkr) 2026年6月13日
【ご報告】— 霜月ルイ (@ruinote0775) 2026年6月12日
この度、とある小説プラットフォーム様から作品についてお声掛けをいただき、契約について検討していました。
結果として、私は今回契約を見送ることにしました。
誤解のないように先に申し上げておくと、担当編集者様の対応は終始丁寧でした。…
＼✨ 期間限定公開 ✨／— 魔法少女リリカルなのは (@lyricalnanoha_) 2026年6月12日
YouTube にて#魔法少女リリカルなのは
魔法少女リリカルなのはA's
を無料公開します🪄
ついに来月スタートする
シリーズ最新作 #なのはEXGV
テレビ放送に向けて集合📣 pic.twitter.com/jMVCw0SNme
【Besiege】第9回パンジャンドラム最速王決定戦P1グランプリ③VOICEROID実況 - ニコニコ動画
ドカ食いダイスキ！ もちづきさん・第22話 | ヤングアニマルWeb
アニメの中割りは、一個だけ超簡単な法則を覚えるだけで出来るよ！ pic.twitter.com/VtZROS3yLf— 菊田 幸一 (@blackalpha_1) 2026年6月13日
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6/21（日）「中村公彦会長 お別れの会」では、会場内企画として【中村公彦オンリー展示即売会 コミティアN】を開催します— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年6月14日
●会期：13時～15時
●入場料：無料
※「お別れの会」の会費が別途必要です
中村さんに関する思い出や気持ちなどをマンガや文章の形で発表いただくイベントです… https://t.co/HSMUwJuVes
2026年6月21日（日）12～17時、東京流通センターにて「中村公彦会長 お別れの会」を開催いたします。— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年6月14日
4月26日に逝去いたしました中村会長を偲び、感謝を込めてみんなで見送ることのできる機会になればと思います。よろしくご参加ください。
＜詳細＞https://t.co/bYTP4D8sjL
(A) pic.twitter.com/gAsrHuoFQH
阿朱羅丸 – taigaai
株式会社エイケン オフィシャルサイト | お悔み 森田 浩光さま
【『いぬかみっ！』シリーズに関するお知らせ】｜NEWS｜WiZH株式会社
現在、弊社が発行する電子書籍 「『いぬかみっ！総集編（上）』」につきまして、本作が権利を侵害しているとの申立てが、複数の電子書籍配信ストア様に対して行われております。
作者の「異様な本気」の凄みが充溢する不可思議な面白さ 黒田硫黄『船頭安五郎』｜マンガ停留所｜中条省平 - 幻冬舎plus
自分の行動次第で見るものが変わる「没入型テーマパーク」のレポ漫画に、「どこで体験できるのでしょうか？」と興味津々だったが…Xの反応に「罪深すぎるオチ」が潜んでいた - Togetter
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【特報公開】友近サスペンス劇場Ⅱ— フィルムエストTV【公式】 (@FilmestTV) 2026年6月12日
寝台特急「はつゆき」殺人事件
〜2026年7月中旬公開〜 pic.twitter.com/AqizWUqsOW
2026年 宝塚記念（GⅠ） | 第67回 | JRA公式 - YouTube
【ジョッキーカメラ】メイショウタバル騎乗の武豊騎手ジョッキーカメラ映像｜2026年宝塚記念｜JRA公式 - YouTube
【ジョッキーカメラ】クロワデュノール騎乗の北村友一騎手ジョッキーカメラ映像｜2026年宝塚記念｜JRA公式 - YouTube
【ジョッキーカメラ】ミュージアムマイル騎乗のD.レーン騎手ジョッキーカメラ映像｜2026年宝塚記念｜JRA公式 - YouTube
ワールドカップ2026 サッカーW杯 日本 対 オランダ 結果 初戦は引き分け 日本代表2度追いつく【詳しく】 | NHKニュース | サッカーワールドカップ2026、サッカー日本代表、サッカー
映画『シラート』に蔵されている、誰も指摘しない（できるはずもない）最大の問題について｜Integral Verse（代表：田畑佑樹）
天皇皇后両陛下、オランダ国王夫妻とサッカーW杯観戦 - 日本経済新聞
ル・マン24時間、トヨタレーシング7号車が大逆転で優勝 トヨタは4年ぶり6度目のル・マン24時間制覇で小林可夢偉選手は2勝目 - Car Watch
森保監督「しゃべっていいですか？」と自ら切り出しオランダ人に感謝の思い伝える 会見場から拍手も（2026年6月15日掲載）｜日テレNEWS NNN
アメリカ人がワールドカップの会場で日本人ファンに「振ってるゴミ袋って何？」と聞いた話が現地で話題に→先人が築いたイメージを守りたいと感じる - Togetter
I asked Japan fans what the deal is with these trash bags they’re waving.— GFed🇺 (@GfedGoCrazy) 2026年6月14日
They’re actually functional trash bags. Everyone brings them to cheer during and clean up after themselves after.
Very on brand with Japan culture. easiest stadium cleanup Dallas has ever seen incoming pic.twitter.com/wCdG4SAtC0
サッカーワールドカップ観戦のためにテキサス州を訪れた日本人がたった6語の言葉で地元民を大いに喜ばせている「名言みたいになっててワロタ」 - Togetter
"TEXAS IS GOOD EVERYTHING IS BIG" pic.twitter.com/i6Ry8B1Gjd— FOX 4 NEWS (@FOX4) 2026年6月14日
【速報】東京地検はプロ野球巨人の阿部慎之助（あべ・しんのすけ）・前監督を不起訴処分とした：時事ドットコム
映画「Michael/マイケル」のマイケルは聖人として描かれすぎという意見もあるが…メディアに不当に悪者扱いされて後に潔白がわかった人だから聖人扱いでいい - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
#涼宮ハルヒの憂鬱 TVアニメ放送開始20周年を記念してオリジナルラベル缶を6/22より全国のサントリー自販機にて販売開始！— 涼宮ハルヒの公式 (@haruhi_official) 2026年6月15日
📢全8種のデザイン缶をGET！
数量限定の「あたり缶」は立体シールつき🎯
📍設置場所 https://t.co/VOUcFMLR6Y
※販売開始時間は自販機の設置場所により異なります#涼宮ハルヒ pic.twitter.com/kAASJwhF1x
「リプトン 白桃烏龍ティーエード」6月23日（火）より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
【濃いも旨いもストロング！】パワーアップした“濃厚×刺激”で、一口でガツンと気分弾けるポテトチップスへ！味付け量3倍厚切りＶカット 「湖池屋ストロング」がフルリニューアル | 株式会社湖池屋のプレスリリース
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2026年6月12日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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