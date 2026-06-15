2026年6月15日のヘッドラインニュース

「ネット動画見るのやめたら映画見たりゲームする気力戻ってきた。この頃疲れてたのは『ドパガキ』化してたかららしい」と言ったら「いい歳をして何を言っている」と家族に呆れられた。でもドパジジイも普通に実在する。俺とか。