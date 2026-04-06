2026年4月6日のヘッドラインニュース

新入社員の皆、SNSで「仲間うちだけで見るつもり」は通用しません

およそ420年前に書いた儂の書状ですら、西軍の動向を記した上で「家康十人いても大丈夫」とまで綴ったのに、仲間(真田昌幸)には届かず浅野長政に奪われ、現代でも見事公開されているのだから…。誰が見ることになるかは分からない