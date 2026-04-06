2026年4月6日のヘッドラインニュース
むらさきゆきやの同名ライトノベルが原作で、TVシリーズの第2期まで放送されているアニメ『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』の第3期制作が決定しました。第3期のタイトルは『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術ULT』となっており、ディアヴロ役・水中雅章さん、シェラ役・芹澤優さん、レム役・和氣あず未さんからのお祝いコメントも到着しています。
©むらさきゆきや・講談社／異世界魔王ULT製作委員会
『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術』は記事作成時点で小説が14巻、コミックが28巻まで発売されており、累計発行部数が400万部を超える人気作です。ゲーム内で圧倒的な強さを誇り「魔王」と呼ばれていた主人公・坂本拓真がゲーム内の姿で異世界転生し、召喚主と言い張る2人の少女・シェラとレムを奴隷として、自ら「魔王・ディアヴロ」と名乗って絶対的な強さで突き進むというストーリーとなっています。
ディアヴロ役・水中雅章さん、シェラ役・芹澤優さん、レム役・和氣あず未さんのコメントは以下の通り。
ディアヴロ役：水中雅章さん
「異世界魔王」はアニメで初めて主演を務めさせていただいた、とても思い入れのある大切な作品です。そんな作品が第3期制作決定とはこんなに嬉しいことはありません。皆さんに楽しんでいただけるように、第1期の時から変わらず精一杯努めて参ります！楽しみにアニメの放送をお待ちください！
シェラ・L・グリーンウッド役：芹澤優さん
う、うそでしょ～～！？？？あきらめないでよかった～！！！たくさんの応援と愛にこころから感謝です！！異世界魔王は私にたくさんの初めてをくれた作品です。パパに見せられないシーンがあったり、レム役の和氣あず未ちゃんに出会えて大好きになったり、1stシングルとしてエンディングを歌わせていただいたり、avexの大先輩とコラボしたり、いつも新しい出会いや経験をくれます。3期は何が起こるのでしょうか、、、期待しかありません！！！どうぞお楽しみに！
レム・ガレウ役：和氣あず未さん
第3期！？！？ありがとうございます、本当にありがとうございます！！大好きなキャラクター達、大好きな皆さんと一緒に大好きな作品にまた携われることがとっても幸せです。シェラと久しぶりに、小さくて可愛い喧嘩をたくさんできるのかなぁ～と今から楽しみです。今までよりもも～っと大胆なお芝居ができるよう、今からレムを降ろして収録に挑みたいと思います！
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ちなみにこれです…🫣😨🫨😭 https://t.co/6skWbdH3hW pic.twitter.com/Vy97IAJK2C— だんちょ⚔ (@danchou_sub) 2026年4月4日
HEY GROK!!!!! THIS IS FAKE NEWS!!!!— 阪神戦完全中継⚾サンテレビボックス席＆熱血！タイガース党🐯【公式】 (@3tvbox) 2026年4月4日
ITSUKARA MAJOR LEAGUE's GAME WO CHU-KEI SURUKOTONI NATTANNYA!!!! TIGERS HA DARETO TATAKATTERUNYA!! TIGERS GA ICHIBANYA!!! pic.twitter.com/SF6jmjr8hi
新入社員の皆、SNSで「仲間うちだけで見るつもり」は通用しません— 石田三成-ZIBU- (@zibumitunari) 2026年4月4日
およそ420年前に書いた儂の書状ですら、西軍の動向を記した上で「家康十人いても大丈夫」とまで綴ったのに、仲間(真田昌幸)には届かず浅野長政に奪われ、現代でも見事公開されているのだから…。誰が見ることになるかは分からない
ヒカキン、既存の麦茶を「地味で退屈な飲み物」って貶したくせにONICHAは「家で淹れたような味」らしくて笑い止まらない pic.twitter.com/6Ep54C9hXV— 唯の独り言 (@hLnypx8vgxtZONp) 2026年4月5日
ヒカキンが鬼茶を作った理由みたいなのを喋ってた時、これから麦茶を売っていこうとしている人間とは思えないくらいずっと一貫して麦茶自体や既存の麦茶メーカーに対してうっすら失礼な言動を繰り返してたのかなりウケた。— ドリブル (@__ue_l) 2026年4月5日
私は年に麦茶を365L以上も飲む麦茶マイスターなので、麦茶を退屈な飲み物呼ばわりしたヒカキンにすごく憤りを感じている pic.twitter.com/2XzFdgrKhs— ねんねこ (@Fng1Popn) 2026年4月5日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
4億年前の最大の陸上生物、科学者たちにも説明不能の存在 研究(1/2) - CNN.co.jp
「アルテミス計画」の宇宙船 月の重力圏に入る 人類が月の重力圏に入るのは約半世紀ぶり | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、アメリカ
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
米陸軍トップの参謀総長を解任か ヘグセス国防長官、理由は不明：時事ドットコム
バルト海沿岸のロシア石油輸出拠点、ドローン攻撃で貯蔵能力の4割喪失 | ロイター
ホルムズ海峡で起きている変化：南側航路を進むオマーン向けタンカーと「安全回廊」の現在｜渡邉英徳研究室｜渡邉英徳
米国防長官、陸軍参謀総長を解任＝関係筋 | ロイター
イランは相当なミサイル発射能力をなお保持、ドローンも数千機残存 米情報機関評価 CNN EXCLUSIVE(1/2) - CNN.co.jp
米商務長官に解任論浮上か トランプ氏、さらなる閣僚交代も―報道：時事ドットコム
【速報】国交相、万博EVバスの補助金返還要求方針|47NEWS（よんななニュース）
反捕鯨活動家ワトソン容疑者の団体の船、南極でノルウェーのオキアミ漁船に体当たり 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News
教職員99%が反対 小学校の開門「朝7時」前倒し開始も、見守る大人いない 専門家は安全確保が不十分と指摘 群馬・高崎市｜FNNプライムオンライン
中国、ホルムズ海峡封鎖の「根本原因」は米イスラエルの対イラン攻撃「軍事的手段では問題解決できない」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
連続婦女暴行事件で『懲役20年の実刑判決』を受けた男が出所後にまた…住宅に侵入し就寝中の20代女性を襲いドライバー突きつけ性的暴行…札幌地検が「鑑定留置」開始
スーパーのコメ平均価格 5キロ 3935円 7週連続で値下がり | NHKニュース | コメ、農業、小売業
ミャンマー クーデター後 初の大統領選で軍の前司令官が選出 | NHKニュース | ミャンマー、海外の選挙
抗議船の漁港使用「不許可を」 名護漁協が市に要請 「届け出」有無、市は明言せず 辺野古 | 沖縄八重山日報 -Okinawa Yaeyama Nippo-
ロシアへ経済訪問団派遣を計画との報道、「事実ではない」＝官房長官 | ロイター
「勝てへんやん」 都構想慎重の維新市議団 吉村氏と消えぬ対立 | 毎日新聞
イラン、ホルムズ海峡通航料1バレル1ドルか 「友好国」の旗掲揚を要求 - 日本経済新聞
トランプ氏、イラン一高い橋を破壊したと発表「まだまだ続くぞ！」 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
日欧など40カ国、ホルムズ海峡の通航料拒否 イランへの制裁も検討 - 日本経済新聞
米・イスラエル軍、イラン首都郊外の主要な橋を攻撃 8人死亡とイランメディア - CNN.co.jp
トランプ氏、司法長官を解任 エプスタイン文書対応に不満か―米：時事ドットコム
日本の原油輸入量が急減 3月は3割減、4月以降一段と減少へ - 日本経済新聞
トランプ関税、司法に阻まれ「看板政策」から「失策」へ…米経済に与える影響に厳しい見方強まる : 読売新聞
『鰻の成瀬』100店舗超の大量閉店→株式売却へ その背景と今後の展望は #エキスパートトピ（山路力也） - エキスパート - Yahoo!ニュース
世界最先端の防空システム誇るイスラエル、ミサイル着弾相次ぐ…１発５億円近い迎撃弾を節約せざるを得ず : 読売新聞
図書館の解体工事を中止 選挙戦で再開訴えた新市長に配慮 清瀬 | 毎日新聞
「苦境」にじむトランプ氏 戦闘終結の道筋示せず、発言にブレも | 毎日新聞
トランプ大統領「相互関税」、誤算続きの１年…貿易赤字１９７兆円に拡大し政権の重荷に : 読売新聞
フランス・マクロン大統領「ホルムズ海峡の武力による開放は非現実的」 トランプ氏に対し「毎日矛盾したことを言うべきでない」 | TBS NEWS DIG
トランプ氏、イランに合意再要求「手遅れになる前に」 | ロイター
ホルムズ海峡「安全な航行」再開へ４０か国以上がオンライン会合…米は招待せず : 読売新聞
＜独自＞私立高の修学旅行先、東日本18都道県の8都県が把握せず 平和学習に監督及ばす - 産経ニュース
フランス マクロン大統領来日 イラン情勢 揺らぐ国際秩序 ニュースウオッチ9 広内キャスターが聞く【全文】 | NHKニュース | フランス、イラン情勢、ウクライナ情勢
ストーカー加害者へのGPS装着「研究する」 赤間国家公安委員長、治療義務化にも慎重 - 産経ニュース
フィリピン「ホルムズ海峡の通行許可得た」 イラン外相と電話協議 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞
米陸軍、ベトナム戦争以来の新型手りゅう弾を導入 衝撃波で殺傷 - CNN.co.jp
石油会社が中東戦争から「戦時超過利得」、EUだけで1日147億円超 グリーンピース 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
ホルムズ通航料1バレル1ドルか 5段階の友好度で条件変動 | NEWSjp
米・世論調査：米同盟国は「トランプよりも習近平が頼りになり、中国が世界の覇者になる」と思っている（遠藤誉） - エキスパート - Yahoo!ニュース
【独自】政府、戦時下のロシア訪問団計画 大手商社に要請、5月念頭|47NEWS（よんななニュース）
東京 砧公園でサクラの木倒れる 先月も 管理事務所が原因調査 | NHKニュース | 東京都
読む政治：怒号飛ぶ「修羅場」 再審制度見直し、法務省案に自民会議で異論 | 毎日新聞
イラン上空で米戦闘機F15Eが撃墜、乗員2人のうち1人救出 捜索救助活動の映像浮上 - CNN.co.jp
【分析】米戦闘機撃墜、「空での無敵」唱えるトランプ氏とヘグセス氏の主張に痛撃 - CNN.co.jp
辺野古転覆事故は〝まれにみる人災〟 玉城知事の「抗議船というくくりで」発言に反論する 沖縄考（64） 那覇支局長・大竹直樹 - 産経ニュース
筆者が事業登録の有無にこだわったのは、社会部記者時代に北海道・知床半島沖で発生した観光船沈没事故を取材し、二度と悲惨な事故を起こしてほしくないとの遺族の思いに接したからだ。乗客乗員26人が死亡・行方不明となった令和4年4月の知床観光船沈没事故。福岡県の遺族の男性は「厳格なチェックが必要だ」と訴えていた。こうした遺族らや世論に応える形で海上運送法が改正され、転覆した抗議船のような小型の非旅客船にも法の網がかけられた。有償・無償を問わず登録が義務付けられるようになったのである。
にもかかわらず、かの抗議団体は事業登録をしていなかったため、風速や波高による出航判断の基準などを定めた「安全管理規程」も策定されず、出航の判断は船長任せであった。いわば、法の網をすり抜け「野放し」の状態だったのだ。
開業130年超の赤字鉄道が廃止へ 決断は英断か禁断の一手か | 毎日新聞
「尊い命を守りきれなかった」とは、随分便利な言い訳をひねり出したものですね。責任所在を曖昧にして、まるで自分たちが加害者じゃないかのように伝わってしまうじゃないですか。… https://t.co/o1cqEI0UDx pic.twitter.com/BSO0iJoR8d— 新田 龍 (@nittaryo) 2026年4月4日
普段事故で若者が被害者になったら、両親が「そっとしておいてくれ」「取材はやめてくれ」と言っても無視してガンガン取材するオールドメディア、今回両親側が「もっと知ってほしい」と発信始めてもガン無視なのは何というか、さすが「ジャーナリス魂（）」だなと。 https://t.co/E3B1nl0rvD— 野瀬大樹 (@hirokinose) 2026年4月5日
【速報】トランプ氏、かつてない規模の攻撃警告|47NEWS（よんななニュース）
【速報】トランプ氏に「戦争犯罪の意思」とイラン|47NEWS（よんななニュース）
【速報】米大統領、イラン交渉期限「7日夜」に延長|47NEWS（よんななニュース）
福島第二原発1号機 燃料プール冷却停止 “直ちに問題起きず” | NHKニュース | 原発、福島県
「鶏肉ショック」が飲食店と家庭を直撃 なぜ鶏肉は高騰しているのか #エキスパートトピ（山路力也） - エキスパート - Yahoo!ニュース
イランで撃墜された米軍機、高山に潜伏した乗員の発見に総力を賭けた米軍とCIAの救出作戦 - CNN.co.jp
ロシアのガス輸送パイプライン付近で爆弾発見、セルビアとハンガリーの国境付近 - CNN.co.jp
高市首相が答弁「みんな怒り狂っていた」 衆院解散判断の内幕明かす [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
高市首相、イランと「トップレベルの会談含め方法追求」 | 毎日新聞
米・イラン・仲介国、45日間停戦の条件について協議 アクシオス報道 | ロイター
鉄道のクレジットカード乗車、JR九州も本格導入 福岡の利用3年で46倍に - 日本経済新聞
ペンライトを振って「後の世代に絶対に平和を残したい」…市民と野党有志が池袋で改憲阻止や戦争反対を訴え：東京新聞デジタル
イランの弾道ミサイル攻撃、終末段階の迎撃を回避する手段を編み出す
高市首相、報道に不満あらわ ナフサ供給、国会出席巡り：時事ドットコム
姫路城「二重価格」１か月、入城者２割減…「市民」「市外の人」の線引きに小原ブラスさん「納得度高い形」 : 読売新聞
京都府知事選 現職の西脇隆俊氏 3回目の当選 | NHKニュース | 選挙、京都府
京都府知事選挙 現職・西脇隆俊氏の3選確実｜京都新聞デジタル 京都・滋賀のニュースサイト
【速報】クウェートの淡水化プラントに攻撃|47NEWS（よんななニュース）
米兵救出めぐり情報錯綜 イラン軍は「敵機3機破壊」と主張 写真9枚 国際ニュース：AFPBB News
奈良県警機動隊を輸送する大型バス、茨城県笠間市の常磐道で横転…本線に合流してきた別車両との接触を避けようとしたか : 読売新聞
政府 石油元売り会社に“重要施設への直接販売”要請の方針 | NHKニュース | イラン情勢、高市内閣、原油価格
高市早苗首相、ナフサ「国内需要4カ月分確保」 Xに投稿 - 日本経済新聞
米国に在住するイラン革命防衛隊元司令官の家族、拘束されＩＣＥ管理下に…永住権も剥奪 : 読売新聞
イランで撃墜の米F15、2人目の乗組員を救出 トランプ氏発表 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】原油供給不足への首相対応、不十分が49％|47NEWS（よんななニュース）
【速報】高市内閣の支持率63％、不支持率26％|47NEWS（よんななニュース）
【速報】自衛隊派遣のための改憲、不要が64％|47NEWS（よんななニュース）
食品トレー原料PS、在庫2か月
教師や記者はなぜ左派になるのか 同志社国際高にも見られる独善的な選民意識 メディアウオッチ 皆川豪志 - 産経ニュース
富士山が噴火したら 火山灰は停電時の「頼みの綱」にも影響？ 対策は | NHKニュース | 火山・噴火、停電、通信
共産党、辺野古転覆船の運航団体構成も…2週間伏せる 小池晃氏「色々な人関わっている」 - 産経ニュース
【独自】ガソリン補助金、2カ月で枯渇恐れ 政府内試算で月5000億円に上振れ…節約要請も検討｜【西日本新聞me】
石油安定供給「最後のとりで」 2度目の放出始めた白島備蓄基地 | 毎日新聞
仏外務省、中国での自国民死刑執行に「愕然」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
住民「過激な抗議やめて」 事故現場、以前から危険性指摘 辺野古沖 | 沖縄八重山日報 -Okinawa Yaeyama Nippo-
イラン、イラク船の海峡通過容認 イスラエル関連船には無人機攻撃 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
「１票差」だった栃木・那須町長選、異議申し立てで再点検の結果…差は３票に広がる : 読売新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
こんなに高齢者が増えたのに、ゲートボールはどこに消えたの？→人間関係や世代交代など様々な理由から廃れた原因が見えて来た - Togetter
小学生の頃、狂ったように"狐の小判"を集めてて、500個は持ってた… 正体を知った時は泣いた「狐の小判って何？」「100個集めると願いが叶うらしい」 - Togetter
家族向け賃貸「そもそもない」問題 70平米以上、東京23区は1割未満 - 日本経済新聞
池袋でナンパしてきた人、断っても断ってもしつこくついて来て怖かったがふと思って『パルコってどっちですか？』と聞いたらこうなった - Togetter
これから水族館へ行く人は試してみてほしい「知ってたら違った」と思う楽しみ方 売店の図鑑を先に見れば、見るべき生き物が分かるかも - Togetter
給食営業マンがノロウイルス食中毒の本当の厄介さについて語ってみた。 - Everything you've ever Dreamed
心を休めたいのなら海外旅行よりも自炊湯治が圧倒的にオススメ、推し自炊湯治宿4選も - Togetter
じいさん、ばぁさんが軽トラの荷台でお花見しててほっこりした「実質オープンカーだこれ」「これが理想的な老後」 - Togetter
日本人でも、職務質問は普通にされる。それをすぐ「黒人だから差別された」と騒ぎ、我を通そうとするから、結果的に「黒人は法律が理解できない面倒な連中」という印象を、逆に与えることになる。電車内で踊り始める連中も同じ。… https://t.co/8emVsUkWqs— 誉田哲也 (@T_Honda_E3) 2026年4月4日
ここからはほとんど海が見えません。— 陸前高田市立博物館 (@RikutakaMuse) 2026年4月4日
震災後に植えられたカワヅザクラです。
きれいに咲いています。
写ってはいませんが、右側に同じくらいの樹があります。
手前側には道路をはさんで小学校の校庭があります。
とても大事な樹です。
それは、このサクラの樹が15年前の津波到達点だからです。 pic.twitter.com/96HnDP4pXf
広島駅みどりの窓口— ろっきー (@TrainProsecutor) 2026年4月5日
234人待ち、、、、 pic.twitter.com/gMIozKgzDr
校則でバイト禁止と言っている高校は何を根拠にバイトを禁止しているのか？放課後の生活を学校が統制するのは変では？→学校側で必要な事項を定めることが出来るらしい - Togetter
料理研究家・リュウジ氏「アメリカの皆様、ご家庭でどのような料理を作っているのか教えてください」→アメリカ各地から家庭料理をはじめ、様々な料理が集結 - Togetter
高校生になったら友達と2人で韓国旅行に行きたいと言い出した娘に、「いいわけないだろ！」と言ったら不貞腐れた→高校生だけでの海外旅行はありえないのか？ - Togetter
本当に人の顔を覚えるのが苦手で、彼氏と待ち合わせをして手を繋いで歩いていたら会話が嚙み合わなくてよく見たらナンパ師だった事がある→「もしかして相貌失認では...？」 - Togetter
中学でいじめられ、高校で不登校になり通信に転校… その後、専門学校に進学し、厳しい先生に「あなたは就職してからの方がラクになるよ」と言われたが、本当にそうだった話 - Togetter
カツの店の話されるときほぼ必ず「ぜひ塩でいただいて」「通は塩」「結局塩が美味い」とか言われるから塩で一応食うんだけど、毎回「ああ、美味いねえ」と思いつつ、次の一口でソースを食うと「うめえええええええええええええええええええ！！！！！」ってなる。通じゃなくていい。俺はソースが美味い— 柊マグネタイト (@hiiragi_magne) 2026年4月5日
【速報】万博公式スタンプラリー 全213ヶ所制覇しました— とらびと@万博速報 (@trbt_expo) 2026年4月4日
初スタンプ：2025.4.13 パソナ
最終スタンプ：2026.4.4 赤目自然歴史博物館（三重）
所要日数：357日
初日、夢洲の暴風雨でスタンプ帳がずぶ濡れに。
ページはヨレヨレ、インクはにじみ、
開始3時間で「もう終わった」と思った。… pic.twitter.com/DA1RJ8OWLo
かつてはパクリ、隠蔽のイメージだった中国...中央官庁の役人の中にも同じイメージを抱く者はいたが、実態は違った「経済も技術も軍事も進んだ超大国で脅威」 - Togetter
ハリー・ポッターを読むと、ストーリーもだが何より台詞のギャグセン高すぎてやばい「ハリーのレスバ強すぎ」「バズったネタツイみたいな言葉選びの台詞がぽんぽん出てくる」 - Togetter
テレビの衰退について“Qカット”(CM前に「この後」というナレーションを入れて煽る事)により小さな裏切りを積み重ねた事が信用を失墜させたのでは？という話 - Togetter
緑色のうんちが出て「消化不良？病院かな...」って思ってたけどSNSで調べたら同じ症状の人がたくさんいて原因を突き止めた→病院に行くか悩んでた人から感謝の声が集まる - Togetter
411号室に泊まったんだけど他の部屋と比べると狭すぎてうける→その狭さも気になるけどみんなは『402号室』の間取りが気になって仕方ない - Togetter
411に泊まったんだけど、他の部屋と比べると狭すぎてうける🤣 pic.twitter.com/eInR1sJzWx— 西方 (@masa_seihou) 2026年4月5日
新人の頃、暇そうな医者に薬の処方を頼んだら「俺が出すの？」と言われた→傍にいた研修医が絶叫「私もド新人の時、道案内お願いしまーすとか頼んでたら社長だった」 - Togetter
旦那の頼んだたこ焼きあり得なさすぎる pic.twitter.com/J1EnWQXQdv— かむレモ☺︎＠10m🎀 (@kamuremoooon) 2026年4月4日
2万円もする肉温度計を使ったら、アメリカンBBQの真髄を理解することができた「自分の水分で蒸してるみたいなものなのか」 - Togetter
ストロングゼロに冷凍落花生と塩をぶち込みはじめた日本人を見て悲鳴を上げるアメリカ人「守破離がスピード違反を起こしてる」 - Togetter
一番くじで景品が残り一つだけだったので残りのくじを全部買って景品を貰おうとしたら「当たりくじが入ってなかったんでダメです」と言われ...→「それは景品表示法違反だろ」 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
京都新聞がXに誤情報の削除を要請 知事選の情勢報道めぐり [京都府]：朝日新聞
SynologyがBeeStation Plusにプライバシーを最優先とした新しい家庭向け監視体験を発表 | Synology Inc.
「SMARTCOBY Ex01 SLIM Qi2 & Cable」をお持ちのお客様への 後継機「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」無償交換と、再購入のご案内 | 株式会社CIO（シーアイオー）公式HP 充電器・モバイルバッテリーメーカー
マイクロソフト 日本国内でのAI開発に約1兆6000億円投資 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、IT・ネット、企業・経営
俺はチューブ - megamouthの葬列
【注意喚起】生成AIを使用した巧妙な詐欺の電話に引っかかってしまったので交番で話したら「こいつら悪すぎる」「こんなの俺も騙される」と警察官も驚いていた - Togetter
書籍の学びを Agent Skills にする ～現場で役立つシステム設計の原則編～
【ご報告】「暇空茜」こと水原清晃のYouTubeチャンネルをロックに追い込みました。もし復活させたかったら、滅茶苦茶に破壊した人生の「完全な原状回復」を達成してください。｜堀口 英利 | Horiguchi, Hidetoshi
海外X民「日本人について学んでわかったことの一つは、彼らが食べ物に対して"めっちゃ"熱心で、食べ物をめっちゃ愛しているということ」→「バレたか」「間違いない」 - Togetter
色々な面でコメントしたくなるな— 小崎 資広 (KOSAKI Motohiro) (@kosaki55tea) 2026年4月4日
・カーネル開発者はもう20年ぐらいPostgreSQL開発者にユーザーランドのspinlockは正気じゃないから考え直して欲しいと繰り返し要求していた
・linux kernel… https://t.co/2OrWRTghN9
最近いらすとやの絵を本当に見かけなくなってしまった...→「生成AIの影響を一番受けたと言っても過言ではない」「みんな絵なんて何でもいいんだな...」 - Togetter
イーロンが言語の壁を取り払ってから自称海外住みの日本人が静かになった…アメリカ人がやる気満々で素振りをする姿も - Togetter
鎌倉パスタに行ったら悲壮な顔をした店員さんが5分に一回くらいのペースで『パンはいかがですか？』って回ってきて「インターネッツくんさぁ…」の気持ちになった - Togetter
日テレ系の番組『ZIP！』制作会社の社員が情報漏洩を行い批判集まるが、疑問を呈す声もあり賛否両論「周りが叩きすぎ」「SNSに載せちゃダメくらい分かるよ」 - Togetter
大切なぬいぐるみを不注意で落としてしまった数日後、フリマサイトで似たものが販売されていたので購入することに→出品は落とした日より以前 - Togetter
「あいつには関わりたくない」と思われていた2年間の話をする #ポエム - Qiita
PDF読書アプリshelffをリリースしました
実務経験ゼロでもシステムエンジニア 派遣会社が経歴詐称を強要 早期の退職で精神的苦痛 - 産経ニュース
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【西田宗千佳のRandomTracking】山下清悟監督・プロデュース陣に聞く『超かぐや姫！』ヒットの秘密 - AV Watch
ライトノベルの半世紀◆『大全』発起人が抱く危機感：時事ドットコム
『クッキングパパ』に出てくる料理「クリスタルボール」を作ってみたけどボウルから取り出せず途方に暮れている→様々な解決案が寄せられる - Togetter
「なんで3か月で800時間近くやってるんだ」帰省したときに軽い気持ちで親にFallout4を勧めた、LINEで送られてくる写真はパワーアーマーばかりになった - Togetter
息子のスマホを新規契約しに行ったら、娘と息子が機種は「iPhone」と言うので『高いからAndroidでええやろ』と返すと、「iPhoneじゃないといじめられる」と言われた - Togetter
森岡氏率いるコンサル会社の「刀」、集英社のコンテンツを使って客を集めようとしたのになぜか集英社からライセンス料をもらおうとしたため集英社が激おこ - posfie
【ゆっくり実況】有名ゲームのマイナーアレンジ移植！【アルゴスの十字剣／セガマークIII】 - ニコニコ動画
【ゆっくり実況】FC末期の任天堂製？シューティング【マジックカーペット1001／ファミコン】 - ニコニコ動画
琴葉茜の水没した地下駐車場の水を抜くゲーム【DrainSim #5】 - ニコニコ動画
大洗散策みぽりん pic.twitter.com/MziCij4hkq— かぐ2 (@lanthrot2) 2026年4月4日
2026年4月4日
さようなら、お姉様たち ですわ pic.twitter.com/ZEPbGIS21p— フンム (@fnm_yayoikawaii) 2026年4月4日
君の涙が涸れ 声さえ尽きた時— ベエル (@veil8801) 2026年4月4日
共に泣く頬と喉をやろう
もしも血の一滴 残っていないなら
この胸を裂き全部やろう
愛より熱い 歌になりたい #覚悟のススメ pic.twitter.com/xCYCqynTq7
チヨちゃん、— トリノスケイ (@torinosukei) 2026年4月4日
姿が変わり果ててしまう#ウマ娘 #サクラチヨノオー pic.twitter.com/Ckk1WGSjE4
劇場アニメーション— 嵐 莉菜 (@lina_arashi0503) 2026年4月3日
『#パリに咲くエトワール』のポスターを、あみちゃんと再現してみました！🤣
※許可いただいてます🙇
実際には、あみちゃんがフジコ、私が千鶴を演じているのですが、ビジュアルは現実だと逆だよねとよく盛り上がっていました！
個人的には再現度高くて大満足です🥰#パリエト pic.twitter.com/kAa3PYA5DI
.˚⊹／— 『超かぐや姫！』公式 (@Cho_KaguyaHime) 2026年4月4日
『#超かぐや姫！』
超☆速報！！！！！
.˚⊹＼
㊗ 興行収入 16.8億を達成
たくさんのご来場、誠にありがとうございます🦊
彩葉が喜びに満ちていくじゃないのよ…！
▽大ヒット上映中！
上映劇場一覧はリプライにて #CosmicPrincessKaguya pic.twitter.com/CVGTfzEzed
品 行 方 正 夏 色 花 梨 #５【テラリア】 - ニコニコ動画
限界突破ポッター pic.twitter.com/s0gzIKkF1g— パピヨン本田 (@papiyonhonda) 2026年4月5日
【ゆっくり実況】ポケモン以前のゲーフリ爽快アクション【パルスマン／メガドライブ】 - ニコニコ動画
「探偵はもう、死んでいる。」Nintendo Switch™向けに初の家庭用ゲーム化決定！｜タイトーのゲーム情報
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高橋留美子に継ぐ女性少年マンガ家が荒川弘だと思ってるけど、ポスト荒川弘に台頭する女性少年マンガ家はいないのかな「こんな化け物作家は男性含めたってそういない」 - Togetter
桃鉄２で「実際の地理と食い違い」、瀬戸大橋の玄関口の駅位置を修正…香川・宇多津町長「玄関口を全国にＰＲしたい」 : 読売新聞
( ＾ω＾)シロナガス島続編の新作ゲームのSteamページ開設したよ～！— 鬼虫兵庫 Hyogo Onimushi (@Onimushi) 2026年4月4日
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高峯のあさん新私服やったぜのデレマス漫画です pic.twitter.com/mz0F9NgL2m— 肉ネーム (@mn38ka) 2026年4月4日
【Game Project HENSHIN】仮面ライダー新作アプリゲームプロジェクト 特報PV - YouTube
#ポンポさん5周年 を記念しての『 #映画大好きポンポさん』設定資料お蔵出し。今回はOPシーンを丸ごと掲載します！— CLAP_ANIMATION_STUDIO (@CLAP52659123) 2026年4月4日
迫力のある楽曲に乗せた映像をぜひご堪能ください！#ポンポさん pic.twitter.com/UruCFAZ9af
花見に来たカルストンライトオとトレーナー pic.twitter.com/vuqJOaelNC— ペプチド🙃🙃 (@peputido) 2026年4月5日
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のぁぁぉぁぁぁあえあ……！！！！！！— マッソー (@muscle_prom_y) 2026年4月5日
家人が…コースター落として割っ……！！！！！
予備は買ってない…！え、これ…気に入ってたのに…どうしよ…
しかもなんでそんなエモい割れ方すんねん……
嘘でしょ… pic.twitter.com/cZYLffyya3
ウサミン pic.twitter.com/TRQJ2OEnWp— まぺり (@mapery0) 2026年4月4日
闇人格 pic.twitter.com/N6j6NjqBXg— 伊東 (@ito_44_3) 2026年4月4日
テレ東で見てた異世界アニメの絵です pic.twitter.com/nJPj7gJlId— 上山道郎 (@ueyamamichiro) 2026年4月4日
金田一ガチオタ、コナンファンによる推理漫画としての比較表— よがせ (@Yogase34) 2026年4月4日
面白いぞ～～！！！！！ pic.twitter.com/gNOKBN5Esx
[モノリスソフト スタッフインタビュー]ゼルダの伝説シリーズ開発チーム | インタビュー | RECRUIT | モノリスソフト
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
小堺一機に関するご報告 | 浅井企画｜タレント・芸人・文化人 芸能プロダクション
中山美穂さん、20億円相当の遺産を残したけれども、離れて暮らした息子は相続放棄したが、理由は10ヶ月後の約11億円の現金納付は難しく、時限爆弾だからという話 - posfie
人気歌手ボイコット呼び掛け トランプ氏、政権批判に反発―米：時事ドットコム
ちなみに僕はこのレース1人気で、前いかないと良さでない馬なのになに忖度みたいなレースしてんの？って久しぶりに怒りました https://t.co/O3El62aPmC— べる (@bellppy_25) 2026年4月3日
馬主がブチギレしてるけどまあ本当に酷いレース…— 千船(2代目) (@thibunetwo) 2026年4月3日
4番の新人にハナ切らせる為に2番と3番が必死で抑え込でて2番なんて口割りまくってる始末…
向正面でセーフティーリード付けて無事に1着になり、新人はこの日に初騎乗初勝利の話題提供をさせるという…
何がおもろいん？金沢競馬 pic.twitter.com/3Pm0hYtOuu
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』エリディアン設定ドキュメント 勝手全訳｜空条HYO太郎ヲ
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【ティザー予告】HBOオリジナル新シリーズ「ハリー・ポッターと賢者の石」2026年クリスマス - YouTube
||◤#メイキングオブゴールデンカムイ◢||— 『ゴールデンカムイ』公式 (@kamuy_movie) 2026年4月5日
━━━ 宇佐美時重、完成の瞬間 ━━━
“至福”のメイキング映像を公開ッ!!!
「鶴見中尉にホクロ君を描いていただきながら宇佐美として何とも言えない喜びがこみ上げてきたのを覚えています」
宇佐美を演じる #稲葉友 さんにとって、… https://t.co/doavDzzhjs pic.twitter.com/LlupKuM3BJ
「パーフェクトブルー」の原作がどうなってるのか、かなり錯綜してるので、説明するね。— 竹内義和 (@TakeuchiRadio) 2026年4月4日
まず、友達と見せ合いっこするために短編の「夢なら醒めて」を執筆、その長編バージョンで「パーフェクト・ブルー完全変態」を執筆、出版。それがアニメ化され、短編の「夢なら醒めて」も単行本化…… https://t.co/S4P1d2FAhr
売りに出した五輪メダル、ウクライナ選手の元に 日本人落札者が返還：朝日新聞
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「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」4月14日（火）より全国にて新発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社
辛さ350％！口に入れた瞬間に広がるキレのある辛さ！刺激たっぷりなベビースターとピーナッツの「ベビースターラーメンおつまみ」で至福の晩酌時間 | 株式会社おやつカンパニーのプレスリリース
「ピュアポテト シラチャーソース」(4月6日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
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2026年4月3日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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in ヘッドライン, Posted by log1h_ik
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