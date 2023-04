巨大肉塊が皿を埋め尽くすCoCo壱番屋の「『 』カレー(ナナシカレー)」全レベル制覇してきたよレビュー

・関連記事

スパイスがズンッと重めの辛さを醸し出すココイチの「焙煎スパイスのチキンカレー」を食べてきた - GIGAZINE



レトルトカレーに振りかけるだけで本格スパイスカレーにグレードアップできるGABAN「スパイスカレートッピング」試食レビュー - GIGAZINE



モスバーガーの夜限定メニュー「夜モスライスバーガー カツカレー」はどこか懐かしいカツカレーの味を楽しめてボリュームたっぷり - GIGAZINE



肉汁がはじけてガーリックのうまみと唐辛子の辛みが絡み合うケンタッキーフライドチキンの「ガーリックホットチキン」試食レビュー - GIGAZINE



ピリ辛スパイスとかつおだしがマッチしたなか卯の「和風カレー」と「和風カレーうどん」を食べてみた - GIGAZINE

2023年04月06日 15時32分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.