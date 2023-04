GPT-4やChatGPTを開発するOpenAIが「AIの安全性に対するアプローチ」を発表

絵や文章などのコンテンツを自動生成するジェネレーティブAIは日進月歩で進化を続けていますが、AIに対して法的な規制を設けるべきという声も挙がっています。そんな中で、大規模言語モデルのGPT-4や対話型AIのChatGPTを開発するAI開発団体・OpenAIが「AIの安全性に対するアプローチ」を公開しました。 Our approach to AI safety https://openai.com/blog/our-approach-to-ai-safety

2023年04月06日 15時05分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

