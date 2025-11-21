2025年11月21日 22時00分 試食

肉が余るほど肉まみれなココイチの「ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」を食べてきた



カレーハウスCoCo壱番屋がドデカい肉塊がのったカレー「ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」を2025年11月14日に発売しました。豚肩ロースのブロック肉をスプーンで崩れるほど柔らかく仕上げた「肉塊」に赤ワインが香るデミグラスソースを絡めているとのこと。肉のサイズは「LEVEL1」から「LEVEL4」の4段階で選択可能です。どれほどの肉感を味わえるのか気になったので、実際にLEVEL4を注文して食べてみました。



ココイチ、｢ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」を11月14日に店舗・数量限定で発売

(PDFファイル)https://www.ichibanya.co.jp/comp/whatsnew/docs/9e303e7a43d0b7759976f6608496e22c12e443d2.pdf



取り扱い店舗を調べてからカレーハウスCoCo壱番屋に移動してきました。店頭には「肉塊」「デミグラス」と記された旗が掲げられています。





卓上には「ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」のメニュー表が置いてありました。





「肉塊オーダー制」を採用しており肉塊の大きさをLEVEL1からLEVEL4の間で選べるということなので、LEVEL1とLEVEL4を1人前ずつ注文。辛さとライスの量は通常にしました。





数分で「ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」のLEVEL1が到着。ライスの上に肉塊がドドンとのっています。





上からデミグラスソースがかかっていて、さらにスパイスとハーブもちりばめられています。公式サイトの説明によると、「ブラックペッパー」「ガーリック」「唐辛子」「コリアンダー」「ホワイトペッパー」「オレガノ」「バジル」「パセリ」「岩塩」がかかっているとのこと。





肉の塊が数個集まって大きな肉塊を形成しています。肉塊の横に交通系ICカードを並べるとこんな感じ。





真横から見ると、面積だけでなく厚みもかなりのものであることが分かります。





LEVEL1の肉のデカさに感動していたらLEVEL4も届きました。LEVEL4は肉がライスを完全に覆い隠していて、うれしさより驚きの方が先にくる圧倒的存在感です。





LEVEL1とLEVEL4を並べてみました。LEVEL1は1202kcalで、LEVEL4は1860kcalです。タンパク質はLEVEL1が42gでLEVEL4が87.4gです。





肉塊1つ1つはスプーンを持つ手が震えるほどの重量。





スプーンで簡単に崩せるほどの柔らかさなので、食べにくさは皆無。豚肩ロースの濃い肉味と共にカレーハウスCoCo壱番屋のカレールウや甘口デミグラスソースの味を楽しめます。肉はカレールウと一緒に煮込まれているわけではなく、別で調理して後からのせる形式。このため、肉自体にはカレールウの味が染み込んでおらず、カレーの具というよりはライスと同じようにカレールウを絡めて食べる基盤になっていました。





デミグラスソースは完全に混ぜ込まれているわけではなく、上からかけられているタイプなので、食べる場所によってデミグラスソースの濃さが変わるのも面白いポイント。辛さをカスタムしないとかなり甘口に寄るので、卓上の「とび辛スパイス」を振りかけてホットな味で楽しむのもアリです。





LEVEL4だととにかく肉が多くて、スプーンで適当にすくっても必ず肉が口に入ってきます。カレーライスを食べるときはライスが余らないように配分に気を付けながら食べるわけですが、LEVEL4の場合は「肉が余る」という状況が発生しました。





「ホロ肉ドカンとデミグラスカレー」の店内飲食価格は肉塊LEVEL1が税込1690円、肉塊LEVEL2が税込2220円、肉塊LEVEL3が税込2750円、肉塊LEVEL4が税込3280円です。取り扱い店舗は全国のカレーハウスCoCo壱番屋のうち約660店舗で、食べられる店の一覧は以下のリンク先で確認可能。なくなり次第終了とのことなのでなるべく早く食べに行ってください。



サービス・お店の種類で探す | 検索条件: ホロ肉ドカンとデミグラスカレー | カレーハウスCoCo壱番屋

https://tenpo.ichibanya.co.jp/list/?c=16

