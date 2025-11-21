2025年11月21日 21時00分 ゲーム

ウェブ技術を駆使して「コマンド＆コンカー：レッドアラート2」を再現することを目的としたファン作成ゲームプロジェクト「Chrono Divide」



2020年に発売されたゲーム「コマンド＆コンカー：レッドアラート2」をブラウザでプレイできるようにするファンメイドのゲームクライアント「Chrono Divide」が登場しています。



Red Alert 2: Chrono Divide

https://chronodivide.com/



Chrono Divideは、ファンによるプロジェクトであり、「コマンド＆コンカー」シリーズの一作品「レッドアラート2」を再現しています。すべてウェブブラウザ上で動作するのが特徴で、追加のプラグインやアプリケーションをインストールすることなくゲームをプレイできます。



上記のサイトにアクセスし、「PLAY BETA」をクリックするとChrono Divideを起動できます。文字通り、記事作成時点ではベータ版です。





続いて「Download」をクリック。





しばらく待てばゲームをプレイできます。





ゲームのプレイ映像は以下から視聴可能。



Red Alert 2: Chrono Divide - BETA v0.37 Gameplay - YouTube





PCだけでなくスマートフォンなどのモバイル端末にも対応しており、アカウントを登録することで別端末から引き継いでプレイできます。ポート転送やファイアウォールの例外設定は不要で、ゲームのリプレイ視聴など本家にはない機能も搭載。MODにも対応しており、最終的にはオリジナルの「レッドアラート2」エンジンと機能面で同等になることが目指されているとのことです。

