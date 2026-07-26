「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」のチハルとマキナがフィギュア化、ポッピーくんもいるよ
『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』は自主制作アニメーション『ミルキー☆ハイウェイ』からつながるストーリーとして2025年にアニメ化されて劇場版も放映された人気作品です。そんな銀河特急 ミルキー☆サブウェイのチハルとマキナがフィギュア化され、ワンダーフェスティバル 2026[夏]の会場に展示されていました。
【予約フィギュア】アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』チハル＆マキナ【特典付き】 / MEDICOS ONLINE SHOP
https://medicos-e-shop.net/products/detail/39539
【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer
https://wonfes.jp/specialsite/
チハルとマキナのフィギュアはメディコス・エンタテインメントのブースに展示されていました。
チハル＆マキナと、予約特典のポッピーくんが並んでいます。
破壊した警察ロボの上に座るチハルとマキナ。全高は約180mmです。
マキナの顔はブラウン管モニター風のツヤツヤした質感。チハルはマットな質感です。
マキナを別の角度から撮影。
背後から。エモい。
マキナの機械関節もしっかり表現されています。また、警備ロボのモニターにはマックスとカートのマグショットが映っています。
マキナはリョーコさんからもらった「なかよくしましょう」のバッジを持っています。
チハルはルーズソックスと厚底スニーカーを着用。
ピーポくん。
破壊されたO.T.A.M.ちゃんが警備ロボの下敷きに。
「アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』チハル＆マキナ」は税込2万8600円で、受注受付期間は2026年7月24日12時～2026年10月7日21時です。MEDICOS ONLINE SHOPで予約するとマキナの顔交換パーツとポッピーくんのミニフィギュアをゲットできます。
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