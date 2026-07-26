2026年07月26日 13時27分 取材

「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」のチハルとマキナがフィギュア化、ポッピーくんもいるよ



『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』は自主制作アニメーション『ミルキー☆ハイウェイ』からつながるストーリーとして2025年にアニメ化されて劇場版も放映された人気作品です。そんな銀河特急 ミルキー☆サブウェイのチハルとマキナがフィギュア化され、ワンダーフェスティバル 2026[夏]の会場に展示されていました。



【予約フィギュア】アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』チハル＆マキナ【特典付き】 / MEDICOS ONLINE SHOP

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【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer

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チハルとマキナのフィギュアはメディコス・エンタテインメントのブースに展示されていました。





チハル＆マキナと、予約特典のポッピーくんが並んでいます。





破壊した警察ロボの上に座るチハルとマキナ。全高は約180mmです。





マキナの顔はブラウン管モニター風のツヤツヤした質感。チハルはマットな質感です。





マキナを別の角度から撮影。





背後から。エモい。





マキナの機械関節もしっかり表現されています。また、警備ロボのモニターにはマックスとカートのマグショットが映っています。





マキナはリョーコさんからもらった「なかよくしましょう」のバッジを持っています。





チハルはルーズソックスと厚底スニーカーを着用。





ピーポくん。





破壊されたO.T.A.M.ちゃんが警備ロボの下敷きに。





「アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』チハル＆マキナ」は税込2万8600円で、受注受付期間は2026年7月24日12時～2026年10月7日21時です。MEDICOS ONLINE SHOPで予約するとマキナの顔交換パーツとポッピーくんのミニフィギュアをゲットできます。

