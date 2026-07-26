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ワンダーフェスティバル 2026[夏]全記事一覧まとめ


世界最大級のフィギュア・造形の祭典「ワンダーフェスティバル 2026[夏]」が2026年7月26日(日)に開催されます。会場は幕張メッセ国際展示場のホール1～ホール8で、特別企画として“もしも世界のどこかに、まだ名も知らぬ生命が息づいていたら――”をコンセプトとして「未知のいきもの」にスポットライトを当てた「空想いきものワンフェス」が開催されます。

【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer
https://wonfes.jp/specialsite/


空想いきものワンフェス | 【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer
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会場最寄り駅の海浜幕張駅では移動ルートにワンフェスのバナーが掲出されていました。


開催日は暑い1日になる予報ということで、水分補給や日差し対策の呼びかけが行われています。


取材した内容は以下にどんどん追加していきます。

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in 取材, Posted by logc_nt

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