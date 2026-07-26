ワンダーフェスティバル 2026[夏]全記事一覧まとめ
世界最大級のフィギュア・造形の祭典「ワンダーフェスティバル 2026[夏]」が2026年7月26日(日)に開催されます。会場は幕張メッセ国際展示場のホール1～ホール8で、特別企画として“もしも世界のどこかに、まだ名も知らぬ生命が息づいていたら――”をコンセプトとして「未知のいきもの」にスポットライトを当てた「空想いきものワンフェス」が開催されます。
【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer
https://wonfes.jp/specialsite/
空想いきものワンフェス | 【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer
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会場最寄り駅の海浜幕張駅では移動ルートにワンフェスのバナーが掲出されていました。
開催日は暑い1日になる予報ということで、水分補給や日差し対策の呼びかけが行われています。
🏝#WF2026S ご来場予定の皆さまへ🏝— ワンダーフェスティバル公式 (@WF_officialinfo) July 25, 2026
明日は、ついにワンフェス開催の日です！
暑い1日になる見込みですので、ご安全にお過ごしいただくための熱中症対策について、改めてポイントをご案内します。
🔸飲み物のご準備をお忘れなく！…
取材した内容は以下にどんどん追加していきます。
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in 取材, Posted by logc_nt
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