2026年07月26日 09時30分 取材

ワンダーフェスティバル 2026[夏]全記事一覧まとめ



世界最大級のフィギュア・造形の祭典「ワンダーフェスティバル 2026[夏]」が2026年7月26日(日)に開催されます。会場は幕張メッセ国際展示場のホール1～ホール8で、特別企画として“もしも世界のどこかに、まだ名も知らぬ生命が息づいていたら――”をコンセプトとして「未知のいきもの」にスポットライトを当てた「空想いきものワンフェス」が開催されます。



【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer

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空想いきものワンフェス | 【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer

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会場最寄り駅の海浜幕張駅では移動ルートにワンフェスのバナーが掲出されていました。





開催日は暑い1日になる予報ということで、水分補給や日差し対策の呼びかけが行われています。





取材した内容は以下にどんどん追加していきます。

