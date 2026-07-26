2026年07月26日 10時21分 取材

本物の着物生地を着用したアスカ＆綾波の日本人形フィギュア



式波・アスカ・ラングレーと綾波レイの「日本人形フィギュア」がワンダーフェスティバル 2026[夏]の会場に展示されていたので写真を撮影してきました。



【公式】ワンダーフェスティバル2026[夏]（ワンフェス）｜Wonder Festival 2026 Summer

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「ヱヴァンゲリヲン 新劇場版」のアスカ、綾波がフリューの『F:NEX』で華やかな日本人形に！ 『吉徳×F:NEX 式波・アスカ・ラングレー -日本人形- 1/4スケールフィギュア』 『吉徳×F:NEX 綾波レイ -日本人形- 1/4スケールフィギュア』 | フリュー株式会社

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アスカと綾波の日本人形フィギュアはフリューのブースに展示されていました。フリューと日本人形の老舗「吉徳」のコラボフィギュアです。





式波・アスカ・ラングレー。本物の着物の生地を使用しているそうです。スケールは1/4です。





顔はこんな感じ。





角度を変えて撮影。





帯の柄はA.T.フィールドを連想させるもので、アスカのプラグスーツに沿ったオレンジ色のカラーリングです。





光が当たると黄金色の糸が輝きます。





綾波レイ。青や銀の配色。





顔はこんな感じ。指の開き具合が雅でグッド。





着物生地によって実在感が高め。





細かい部分まで作り込まれているのでじっくり眺めて楽しめます。





価格はどちらも税込19万8000円で、2体セット購入も可能。予約期間は2026年9月15日23時59分までで、発送時期は2027年7月です。



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