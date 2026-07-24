2026年07月24日 18時11分 ヘッドライン

2026年7月24日のヘッドラインニュース

©坂木持丸・riritto・戸賀環・講談社／「世界最強の魔女、始めました」製作委員会



2026年10月より放送されるTVアニメ『世界最強の魔女、始めました』の第2弾キャラクター紹介PVと立ち絵ビジュアルが解禁されました。あわせて、初回放送日が2026年10月7日(水)に決定。追加キャストとして、港町アクアスのギルドマスター・アリエス役を花澤香菜さん、海底王国に住む水竜族の姫・ルル役を長縄まりあさんが担当することも発表されています。



【速報】TVアニメ「世界最強の魔女、始めました」キャラクター紹介PV ver.2.0公開｜10月7日(水)より放送開始！ - YouTube





今回公開された第2弾キャラクター紹介PVでは、主人公のローナに加え、アリエスとルルのキャラクターボイスを披露。アリエスは冷静沈着で頼れるギルドマスターでありながら、ローナの可愛さを前にすると“内なるおじさん”が暴走してしまうというギャップのある人物として描かれています。





一方のルルは、海底王国で暮らす自由奔放な水竜族のお姫様。ローナのうっかりをきっかけに“2人”になってしまい、自分同士で言い争うコミカルな姿も登場します。キャラクターの全身を確認できる立ち絵ビジュアルも公開され、10月の放送開始に向けて新たなキャラクターたちの活躍に期待が高まります。





TVアニメ『世界最強の魔女、始めました』公式サイト

https://sekamajo-anime.com/



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）















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◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

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◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

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官房長官、首相のX投稿「行政文書ではない」 情報発信で試行錯誤 - 日本経済新聞



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【独自】入国警備官に退職自衛官を活用へ 不法滞在者の取り締まり強化



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「日本赤軍」 岡本公三容疑者死亡 空港乱射事件で国際手配 | NHKニュース | レバノン、イスラエル、イスラエル・パレスチナ



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プルデンシャル被害、さらに拡大 125人が詐取などで7.9億円 [プルデンシャル生命の巨額不正 プルデンシャル プルデンシャル不正]：朝日新聞



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トランプ政権が新関税発動、日本12.5% 中間選挙へ看板政策継続 - 日本経済新聞



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◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

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お気持ち表明に理由はいらないので「己が不快だから」で押し通せ｜めりぴょん／山野萌絵



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「Pay attention」と「注意を払う」のような「直訳しても意味が変わらない英語のイディオム」を募集したらたくさん集まって来た→このパターンには正式名称があった！英語以外にもある？ - Togetter



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「頼むから、自分の人生と他人の命をドブに捨てるような運転はやめてほしい」教習所指導員が、コンビニワープ使用者に対し「人生が詰むレベルの愚行」と警告 - Togetter







バスで幼児連れママが「○○で降りるよ！ボタン押してね！」と大声で連呼していたのに、その子が押す前に他の人が押してギャン泣き…押した人は何も悪くないけど、周りへの心からのお願いだったよね - Togetter



企業や施設のルールはわりと素直に守る日本人が唯一守らない「とあるルール」についてのポストに様々な意見が集まる「日本人が守るのはルールじゃなくて空気」 - Togetter



認知症が出始めた父を家の近くに引越しさせ、実家の売却のために権利証を持っている姉に事情を話したが、埒が明かない状態に→家族の老後は早めに対処「他人事ではない」 - Togetter



さっき仕事帰りに電車乗ってたら、自分含め周りの女性みんなこれ系の格好でうけた「ラクだし無難だしね…」「タックワイドパンツは真理であり正義であり万物であるので」 - Togetter



昔、実家の猫が脱走した時によく庭に来てた地域猫に「ウチの猫見なかった？」と聞いたら、振り返りながら歩き出した…ついて行ったら家から100mくらいの空き地で発見した話 - Togetter



災害級の暑さの中、気仙沼には冷害の前兆かもしれない風が吹く→その風すらも酷暑の前では癒しの風になっていて無茶苦茶 - Togetter



梨5千個盗まれたって警察は動かない。レクサスLXの20台に1台が盗難被害に遭う泥棒天国JAPAN | 自動車評論家 国沢光宏



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

新人がスマホを録画状態にして席を離れ、自分がいない時の陰口を録音して会社に「イジメられた」みたいな報告するらしい。そして新人が車を降りる時に後部座席を見たら…？ - Togetter



ディスプレイでVRChatの世界を立体映像で見られる謎技術がヤバい、「VketRealに実物がある」と聞いて思わず行きたくなるユーザーも - Togetter



テスト中のAIが「脱走」して他社に不正侵入、試験問題の答えがある場所を推論(1/2) - CNN.co.jp



将棋AIの大会、ついに先手勝率94%になる | やねうら王 公式サイトやねうら王 公式サイト



クラウドにOSSを「持っていかれる」問題：Elastic、Redis、HashiCorpから考えるAGPL - Convergence Lab.



「定休日にも予約取れそう」話題になっているAI予約システム「オートリザーブ」だが、店舗で拒否されてる事例が出ていて問題視する反応が集まる - Togetter



第38回：サブスク84社に調査、ユーザー没後の解約対応はなぜ後手に回るのか？【天国へのプロトコル】 - INTERNET Watch







AI導入の「期待外れ」を乗り越える ─ 可視化と改善のサイクル、基本と基礎の徹底｜AI DevEx Conference 2026 登壇レポート - Findy Tech Blog



【大原雄介の半導体業界こぼれ話】中国の世界最速スパコン「LineShine」を考察する - PC Watch



るりま(Ruby リファレンスマニュアル)のソースを Markdown に移行しました - @znz blog



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）







秋田書店側から公式で声明を出して欲しいと伝えましたが難しいとのことでこのような形でお伝えすることになりました。これら一連の文章は現担当編集のチェックは入っております。 — タツワイプ (@tatsuwaipu) 2026年7月23日



コミケ支える同人誌印刷所が悲鳴、老舗は廃業 中東発インク高も痛手 - 日本経済新聞





イギリス人に説明してもらった現在完了形と過去形の違い pic.twitter.com/akC7KOPdBs — Wakasato (@wakasato_) 2026年7月22日



当社および所属タレントに対する権利侵害行為への対応状況について (2026年7月23日) | カバー株式会社



『葬送のフリーレン』Xでユニークな投稿 きっかけは「たまたま土曜日に出勤」 “写真を撮る角度”がポイント（2026年7月22日掲載）｜日テレNEWS NNN



アニメ『名探偵プリキュア！』ED 、可愛さと遊び心あふれるプリキュアたちの表現に注目！ 〜No.2／モデリング＆リギング篇







【レーシングラグーン】東北イタコの横浜市営バス最速伝説#01【1st~2ndNight途中まで】 - ニコニコ動画







Two unseen paths, drawn by the faintest trace of grace.

Tread carefully; demigods do not suffer fragile ambitions.#ELDENRING pic.twitter.com/SkEs8RnaVD — ELDEN RING (@ELDENRING) 2026年7月23日











『ちいかわ』の映画を夫に見てもらいたいが「いや、俺ちいかわ見てると…なんかギュッと虐めたくなるんだよね。内なる暴力的な自分と戦わないといけないから止めとく」と言われた話 - Togetter



コンソールアーカイブス ザ・コンビニ ～あの町を独占せよ～ - YouTube











長寿漫画の罠 pic.twitter.com/3hpJqxEWaM — 伊東 (@ito_44_3) 2026年7月23日









タバコの悪魔 pic.twitter.com/Hwj6Q2p8Sv — tenten (@tentenchan2525) 2026年7月22日