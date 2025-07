2025年07月24日 12時00分 メモ

ネタバレを嫌う人と先にネタバレを見たがる人がいる理由を専門家が解説



物語の重要なシーンや謎を「ネタバレ」されるのは、自分で見て作品を楽しみたい人からしたら絶対に避けたいところです。一方で、「作品を見る前にネタバレを知りたい」という人もおり、実際にネタバレレビューにより映画の興行収入が高くなることを示した研究もあります。なぜネタバレを恐れる人と逆にネタバレを求める人がいるのかについて、オーストラリアのセントラルクイーンズランド大学でヒューマンファクターの研究をするアンジュム・ナウィード氏が解説しています。



‘Don’t tell me!’ Why some people love spoilers – and others will run a mile

https://theconversation.com/dont-tell-me-why-some-people-love-spoilers-and-others-will-run-a-mile-256803





ナウィード氏は「ネタバレ」の範囲について、2014年のネタバレに関する研究を引用しつつ、「物語の結末に関する望ましくない情報」と定義しています。登場人物の基本的な情報や物語の導入はあらかじめ見せておくことで作品の魅力を伝えることができますが、登場人物が抱える秘密や物語のオチはあらかじめ知ってしまうと作品を見る意欲が低下してしまう可能性があります。



ネタバレを嫌う人はSNSで関連の話題を見ないようにしたり、その作品について話す人たちから遠ざかったりするはず。また、制作側もネタバレを避けるために、台本の流出や撮影しているところを見られることでネタバレが口コミやSNSで広がってしまわないよう、特殊な台本を使ったり盗撮を防ぐ環境にコストを費やしたりと、徹底したネタバレ対策をしています。



人気ドラマの制作現場では「自動消滅する台本」や「ドローンキラー」など徹底したネタバレ対策が行われている - GIGAZINE





2014年にオランダで行われた研究では、ネタバレのない物語を鑑賞した視聴者は、より大きな感情的興奮と楽しさを体験することが示されました。研究によると、ネタバレは私たちのストーリーの「メンタルモデル」を補完し、物語への没頭、出来事の理解、展開する物語の味わいといった意欲を減退させる可能性があるとのこと。





