「どんでん返し」で読者を楽しませる物語を上手に作る方法とは？

伏線を一気に回収して読者をあっと驚かせたり、それまでの読者の予想を裏切って想像していなかった展開が巻き起こったりする「 どんでん返し(プロット・ツイスト) 」は、物語の面白さをぐっと引き上げる重要な要素です。しかし、ひねりを加えた展開に読者が慣れてしまうと簡単に予想されてしまうため、面白いどんでん返しを生み出すのは難しいもの。そんなどんでん返しを上手に使う方法について、イングランドの作家であるハイジ・パークス氏が解説しています。 The Importance of the Plot Twist ‹ CrimeReads https://crimereads.com/plot-twist-importance/

関連記事

2024年02月15日

