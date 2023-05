2023年05月09日 08時00分 メモ

物語を創作する際に詳細なプロットは作るべきなのか不要なのか?



物語を作る上での技法の1つである「プロット」は、物語のあらすじや設定、展開のきっかけとオチをまとめて書きだしておき、実際にストーリーを作る際の設計図として用いるもの。ストーリー自体よりもプロットに多くの時間をかけると言う作家もいるほど、プロットの制作は重要だと言われますが、スタンフォード大学医学部の教授でありベストセラー小説の著者でもあるアブラハム・ベルギーズ氏は、自身の経験からプロットの制作は本当に必要なのか、必要だとしたらどのように役立ってどう活用するべきか、というポイントを語っています。



Abraham Verghese: To Plot or Not to Plot ‹ Literary Hub

https://lithub.com/abraham-verghese-to-plot-or-not-to-plot/





面白い物語やヒットした作品を分析した結果、「良質な物語は折れ線グラフに起こすことができる」「小説のストーリー上で起きる感情変化には定番の方程式がある」といった構成のテクニックが明らかになっています。ワシントン州立大学で文学のデータ分析を行うマシュー・L・ジョッカーズ氏は、優秀な物語を分析した結果をプロットの動きに重ね合わせることで、物語のあらすじが退屈になっていないか、重要なターニングポイントがあるか、などを発見できると指摘しています。



良質な物語は折れ線グラフに起こすことができる - GIGAZINE



プロットはアイデアをまとめて物語の設計図を作るだけではなく、プロットから構成を見直すこともできますが、ベルギーズ氏は「プロットは本当に必要なのか?」という問題提起をしています。アメリカの著名な小説家のジョン・アーヴィング氏は「作家は、物語上で何が起こっているのかを知っていなければならない」と述べており、書き始める時点で物語の最初の行と最後の行、各章の始まりと終わりまでを把握しているそうです。しかしベルギーズ氏によると、それほど詳細にプロットを作り込むアーヴィング氏であっても、書き始めるとプロットから状況が変わり続けるとのこと。



ベルギーズ氏は執筆に10年以上を費やした長編小説「The Covenant of Water」を書き始めた際に、詳細な計画が重要だと考え、巨大なホワイトボードを用いて物語の設計図を書き出しました。しかし、それだけ作り込んだプロットをもとに執筆していっても、物語は常に想定していなかった方向へと進み続けました。結果、数カ月ごとにホワイトボードの内容を消去し、新しく走り始めた物語の方向に合わせた設計図を作り直し、すぐに設計図に欠陥を見つけて新しい方向に逸脱する、ということを繰り返していきました。最終的にホワイトボード上で残った内容が物語の完全な設計図となりましたが、ベルギーズ氏はそれは事後に描いたものであり、物語を書く前のプロットとしては機能していなかったと語っています。





結論として、ベルギーズ氏は「プロットを物語の詳細な設計図として書くか、物語のアイデアを発見するために書くか、という二分法で考えるのが誤っていると思います」と述べています。詳細なプロットを組んでそれに従って執筆するのでも、執筆しながらプロットが何度も変化するのでも、最終的にはストーリー全体を知るポイントにたどり着くため、ストーリーが固まるタイミングが早いか遅いかという違いしかありません。



ただし、物語が仕上がった後にプロットが固まるような場合でも、物語上のつながりやテーマが見えてきたり、文量が多いと見えづらい構成のテクニックを後から分析することができるため、「プロットから逸脱してストーリーを作った場合でも、それに合わせてプロットを変化させる」という作業は大事だとベルギーズ氏は指摘しています。





ベルギーズ氏は「それでも、次の小説ではもっと整然としてものになるように、プロット制作に努めます」と語っています。しかし同時に、物語を書き始めた時に明らかになっていくことを大事にして、ページ上に自然に現れる驚きを感じ取ることができるように、「書くプロセスを信頼します」とも述べています。