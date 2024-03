「小説をより早く書き上げる方法」についてベストセラー作家が語る

文章を書いている時、行き詰って停滞してしまったり時間がかかるエリアに苦戦してしまったりした経験がある人は多いはず。多くの作品でベストセラーに選ばれているミステリー作家のローラ・チャイルズ氏が、小説を素早く書き上げるためのヒントを解説しています。 Tips and Tricks for Faster Writing from Laura Childs ‹ CrimeReads https://crimereads.com/tips-and-tricks-for-faster-writing-from-laura-childs/

・関連記事

物語を創作する際に詳細なプロットは作るべきなのか不要なのか? - GIGAZINE



物語に質感と深みを与える「サブプロット」と「プロットフィラメント」とは? - GIGAZINE



執筆作業を「先延ばし」にすることは悪いことではないというアドバイス - GIGAZINE



やるべき物事を先延ばしにしてしまう理由とは?先延ばししないためにできることとは? - GIGAZINE



フィクション作家ほどノンフィクションを、ノンフィクション作家ほどフィクションを書いてみるべきというアドバイス - GIGAZINE



クリエイティブなマンネリから抜け出すための3つの型破りな戦​​略 - GIGAZINE

2024年03月13日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.