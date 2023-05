2023年05月09日 07時00分 レビュー

Googleがパスワード不要でログインできる「パスキー」に対応したのでiPhoneとAndroidスマホで試してみた



「パスキー」は各種ウェブサイトにパスワード不要でログインできるようにする仕組みで、AppleやGoogle、Microsoftといった大手テクノロジー企業が利用を推進しています。新たにGoogleのログインシステムがパスキーに対応してパスワード不要でログインできるようになったので、実際にAndroidスマートフォンやiPhoneを用いてGoogleにログインする手順を確認してみました。



Passkeys: What they are and how to use them

https://blog.google/technology/safety-security/the-beginning-of-the-end-of-the-password/



・目次

◆1:パスキーでのログインを有効化する手順

◆2:Androidスマートフォンを使ってGoogleにログインする手順

◆3:iPhoneを使ってGoogleにログインする手順

◆4:パスキーを使わない設定に戻す方法



◆1:パスキーでのログインを有効化する手順

Googleアカウントのパスキーを用いたログイン機能を有効化するには、まず以下のリンク先にアクセスします。



パスキー Googleアカウント

http://g.co/passkeys



ログイン画面が表示されたらメールアドレスを入力して「次へ」をクリック。





パスワードを入力して「次へ」をクリック。





パスキーの設定画面が表示されたら「パスキーを使用」をクリックします。





以下の画面が表示されたら「完了」をクリック。これでパスキーを用いたログインの準備は完了です。





◆2:Androidスマートフォンを使ってGoogleにログインする手順

パスキーの設定画面には利用可能なパスキーがズラリと表示されます。AndroidスマートフォンはGoogleアカウントでログインすると自動的にパスキーとして利用可能になる仕組みなので、何も設定せずともGIGAZINE編集部で使っている大量のAndroidスマートフォンがパスキーとして利用可能になっていました。





PCでGoogleのログイン画面にアクセスし、Androidスマートフォンを使ってパスワード不要でログインする手順は以下の通り。なお、パスキーを用いてログインするにはPCとスマートフォン双方のBluetooth機能をオンにしておく必要があります。また、今回はChromeを使っていますが、他のブラウザではパスキーを用いたログインが不可能な場合もあります。





まず、Googleのログイン画面でメールアドレスを入力して「次へ」をクリック。





すると「パスキーを使って本人確認を行います」と表示されるので「続行」をクリック。





続いて「スマートフォンまたはタブレットを使用する」をクリック。





以下のようなQRコードが表示されたらPC側の操作は完了。





次に、スマートフォンのカメラアプリを起動してQRコードを読み取ります。





QRコードの読み取りに成功すると「パスキーを使用する」と表示されるのでタップ。





以下の画面が表示されたら「許可する」をタップ。





「許可」をタップ。





以下の画面が表示された後、指紋認証や顔認証を求められるので認証を進めます。





認証に成功すると、PC側の画面が自動的にログイン後の画面に切り替わります。





◆3:iPhoneを使ってGoogleにログインする手順

iPhoneをパスキーとして使うには、まずiCloudの設定を変更する必要があります。設定アプリを開いて最上部のユーザー名表示部分をタップ。





「iCloud」をタップ。





「パスワードとキーチェーン」をタップ。





「このiPhoneを同期」と記された部分のトグルスイッチをONに切り替えればiCloudの設定は完了です。





続いて、GoogleアカウントにiPhoneをパスキーとして登録します。まず、以下のリンク先にアクセスします。



パスキー Googleアカウント

http://g.co/passkeys



ログイン画面が表示されたらメールアドレスを入力して「次へ」をタップ。





パスワードを入力して「次へ」をタップ。





パスキーの使用を有効化していない場合は「パスキーを使用」をタップ。





「完了」をタップ。





パスキーの使用を有効化したら、画面を下方向にスクロールします。





画面最下部の「パスキーを作成する」をタップ。





「次へ」をタップ。





すると、画面下部に以下のような画面が表示されるのでパスコードやTouch ID、Face IDなどで認証を進めます。





「パスキーが作成されました」と表示されたら「完了」をタップ。





パスキー一覧に「iCloudキーチェーン」と表示されたらiPhoneの登録は完了です。





iPhoneを用いたログイン手順はAndroidスマートフォンでの手順とほぼ同じ。まず。PC側でGoogleのログイン画面にアクセスしてメールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。





「パスキーを使って本人確認を行います」と表示されたら「続行」をクリック。





「別のスマートフォンまたはタブレットを使用する」をクリック。





QRコードが表示されたらPC側の操作は完了です。





続いて、iPhoneのカメラアプリを起動してQRコードを読み取ります。





QRコードを読み取ったら「パスキーでサインイン」をタップ。





パスコードやTouch ID、Face IDなどで認証を進めます。





すると、PC側の画面が自動的にログイン後の画面に切り替わります。





◆4:パスキーを使わない設定に戻す方法

パスキーを使わない設定に戻すには、まず以下のリンク先にアクセスします。



Googleアカウント

https://myaccount.google.com/signinoptions/passwordoptional



以下の画面が表示されたらトグルスイッチをOFFに切り替えます。これで、パスキーの無効化は完了です。