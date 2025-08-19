2025年08月19日 20時00分 レビュー

スマホ・PC間で同期できる無料の二要素認証アプリ「Proton Authenticator」レビュー、Android・iOS・Windows・macOS・Linux対応で他アプリからの移行も簡単



二要素認証の手段として「一定時間ごとに変化するワンタイムコード」を用いる場合、ワンタイムコードを表示するアプリの選定も必要となります。ワンタイムコードを表示できるアプリはGoogle製のものやMicrosoft製のものなど数多く存在していますが、アプリごとに同期の仕組みが異なっていたり、対応OSが異なっていたりして面倒な思いをした経験がある人も多いはず。Protonがリリースした「Proton Authenticator」はAndroid・iOS・Windows・macOS・Linuxに対応しており、エクスポート・インポート機能や同期機能も備えているとのこと。便利そうだったので、実際にiPhone・Androidスマートフォン・Windows PCでの使い方を確かめてみました。



Proton Authenticator: Private, secure 2FA authenticator | Proton

https://proton.me/authenticator



・目次

◆1：Proton Authenticatorの特徴

◆2：他の二要素認証アプリからエクスポート

◆3：iPhoneでProton Authenticatorを使う

◆4：AndroidスマートフォンでProton Authenticatorを使う

◆5：Windows PCでProton Authenticatorを使う

◆6：同期機能もあり



◆1：Proton Authenticatorの特徴

Proton Authenticatorはプライバシー重視のメールサービスやVPNサービスを提供するProtonが開発した二要素認証アプリです。主な特徴は「オープンソースで開発されている」「暗号化を伴う同期機能」「広告なし」「トラッキングなし」「エクスポートに対応」という点で、Android・iOS・Windows・macOS・Linuxに対応しています。





◆2：他の二要素認証アプリからエクスポート

今回はGoogle製二要素認証アプリ「Google Authenticator」からアカウント情報をエクスポートしてProton Authenticatorにインポートしたいので、まずはGoogle Authenticatorからのエクスポート作業を実行します。



Google Authenticatorを起動して画面左上のメニューボタンをタップ。





「アカウントを移行」をタップ。





「アカウントのエクスポート」をタップ。





エクスポートしたいアカウントをタップしてから「次へ」をタップ。





QRコードが表示されたらスクリーンショットを撮影して「次へ」をタップ。





「エクスポートしたアカウントを保持する」をタップして「完了」をタップ。Google Authenticatorにアカウント情報を残したくない場合は「エクスポートしたアカウントを削除する」をタップすればOKです。別のデバイスに移行する場合は、撮影したスクリーンショットも別デバイスへコピーしておいてください。





◆3：iPhoneでProton Authenticatorを使う

App Storeの配布ページ開いて「入手」をタップ。





インストールが完了したら「開く」をタップ。





Proton Authenticatorが起動したら「Get started」をタップ。





「Import」をタップ。





「Google Authenticator」をタップ。





「Import」をタップ。





インポート手法は「カメラでQRコードをスキャンする(Scan a QR coe)」「写真ライブラリに保存したQRコードのスクリーンショットを入力する(Choose one or more Photos)」「ファイルに保存したQRコードのスクリーンショットを入力する(Import from Files)」から選択可能。今回はスクリーンショットを使いたいので「Choose one or more Photos」をタップしました。





画像選択画面が表示されたらQRコードのスクリーンショットをタップしてから「追加」をタップ。





インポート完了通知が表示されたら「OK」をタップ。





続いて、アプリ起動時にFace IDでの認証を必須にする設定画面が表示されます。今回は「Skip」をタップ。





iCloudを用いた同期機能の設定画面が表示されたら「Skip」をタップ。





これで初期設定は完了です。画面には「ワンタイムコード」と「次のワンタイムコード」が表示されます。





新たにアカウントを登録する際は、画面右下の＋ボタンをタップ。





初回はカメラへのアクセス許可を求められるので「許可」をタップ。





後は、各サービスが発行するQRコードをスキャンすればOKです。





◆4：AndroidスマートフォンでProton Authenticatorを使う

Android版のProton Authenticatorをインストールするには、Google Playの配布ページを開いて「インストール」をタップ。





インストールが完了したら「開く」をタップ。





Proton Authenticatorが起動したら「Get Started」をタップ。





「Import」をタップ。





「Google Authenticator」をタップ。





「Import」をタップ。





Android版の場合、Import手法の選択肢は表示されず、画像の選択画面が表示されました。QRコードのスクリーンショットをタップしてから「完了」をタップ。





インポート完了通知が表示されたら「OK」をタップ。





続いて、指紋認証などのセキュリティ設定が表示されます。今回は「Skip」をタップ。





これで初期設定は完了です。後は、一定時間ごとにワンタイムコードが更新されます。





◆5：Windows PCでProton Authenticatorを使う

PCでProton Authenticatorを使うには、配布ページにアクセスして「Download for Windows」をクリック。





インストーラーのダウンロードが完了したらダブルクリックして起動します。





「Next」をクリック。





インストール先指定画面が表示されたら何も変更せずに「Next」をクリック。





「Install」をクリック。





「Finish」をクリックすればインストール完了です。





インストールが完了するとProton Authenticatorが自動的に起動します。





「Import codes」をクリックしてから「Google」をクリック。





「Import」をクリック。





ファイル選択画面が表示されたらQRコードのスクリーンショットを選択して「開く」をタップ。





これでインポートは完了です。





◆6：同期機能もあり

Protonのアカウントを作成してサインインすれば、異なるOSのアプリ同士でもアカウント情報を同期できます。同期時にはエンドツーエンドの暗号化が実施されるそうです。

