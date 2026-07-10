海底に作られた人間の居住施設が間もなく稼働開始、海底で暮らすことにどんな意味があるのか？
「海底で暮らす」と聞くと楽しいアトラクションのように感じるかもしれませんが、大気圧よりも強い水圧がかかる環境下で暮らすには、さまざまな問題を解決する必要があります。近日中にアメリカの海底居住施設開発企業・DEEPが建設した海底居住施設のVanguard(ヴァンガード)が稼働し、4人のテストクルーが滞在を始めるとのことで、科学系メディアのScienceAlertがヴァンガードの仕組みやクルーへのインタビューを公開しています。
A Human Habitat at The Bottom of The Ocean Is Now Operational. Take a Look Inside : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/this-human-habitat-at-the-bottom-of-the-ocean-is-now-operational-take-a-look-inside
DEEPはさまざままなミッションに応用可能な海底居住施設を開発する民間企業です。これまでにも、一部の科学者や冒険家は水中での生活にチャレンジしてきましたが、DEEPは「大陸棚のあらゆる場所で短期および半永久的な滞在を可能にする」という野心的な目標を掲げています。
2026年6月、DEEPはアメリカのフロリダ州南岸沖にあるフロリダキーズ国立海洋保護区に、試験的に開発した海底居住施設のヴァンガードを設置しました。ヴァンガードは科学研究や環境モニタリング、高度なダイビング訓練、宇宙飛行士の訓練施設といった幅広い用途に対応しており、一度に4人の乗組員を収容できます。
以下の写真が、フロリダキーズ国立海洋保護区の水深17mの海底に設置されたヴァンガードです。
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in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article Human habitats built on the ocean floor ….