「毒ガスを放つ球体」「魚を丸呑みしたクラゲ」など奇妙な漂着物11選

2021年には沖縄を中心に日本各地の海岸に大量の軽石が 漂着 し、大きく報じられました。世界全体に目を向けると悪臭を放つクジラや魚を丸呑みしたクラゲなど数多くの奇妙な漂着物が報告されています。科学的メディアのLive Scienceが数多く報告される漂着物の中から「2021年の奇妙な漂着物11選」を選出していたのでまとめてみました。 11 strange things that washed ashore in 2021 | Live Science https://www.livescience.com/strange-things-washed-ashore-2021 ◆01:世界中で目撃される何百万ものクラゲ 以下の写真は、毒を持つクラゲ「 カツオノカンムリ 」が海岸に打ち上げられた様子を捉えたものです。カツオノカンムリは背中が帆のような構造をしており、風の力で餌場を移動します。このため、風のパターンによっては何百万ものカツオノカンムリが海岸に打ち上げられるとのこと。

2021年12月29日 06時00分00秒 in 生き物, Posted by log1o_hf

