2026年07月09日 15時00分 デザイン

ユニクロのAkamaiコラボTシャツに書かれたコードを解読すると何が現れるのか？



ユニクロのチャリティーTシャツプロジェクト「PEACE FOR ALL」で販売されているAkamai コラボデザインのTシャツには謎の文字列が書かれています。この文字列にある秘密が隠されていたとエンジニアのTristan Sherliker氏が自身のブログで報告しました。



Obfuscated, self-evaluating bash script by CDN Akamai being supplied to consumers via retail stores

https://tris.sherliker.net/blog/obfuscated-self-evaluating-bash-script-by-cdn-akamai-being-supplied-to-consumers-via-retail-stores/



PEACE FOR ALLはユニクロが2022年6月に開始したチャリティーTシャツ企画で、売上から得られる利益はUNHCR、プラン・インターナショナル、セーブ・ザ・チルドレンなどの国際人道支援団体に寄付されます。



問題のTシャツは前面に波括弧で囲まれたハートマーク、背面に英数字の大きなブロックが印刷されたデザインです。Akamaiは2025年5月1日付の発表で、このTシャツについて、25年以上前に同社が現在のインターネットの形成を支えたことへの回想を込めたデザインだと説明しています。薄いベージュ色は初期のインターネット時代のコンピューター筐体を思わせる「ベージュボックス」を表し、背面の本物のコードは「インターネットのオープンソース言語」としてのLinuxへの言及だとされています。





背面の文字列をよく見ると、Bashスクリプトの先頭に置かれる「shebang」と、Base64でエンコードした文字列をデコードしてevalに渡す構造になっていました。





evalは渡された文字列をコマンドとして評価・実行するため、セキュリティの文脈では慎重に扱うべき仕組みです。そのためSherliker氏は、この見た目について「基本的にはウイルスの配布方法のようなもの」と冗談交じりに表現していますが、実際の中身はユーモアのある隠し要素でした。



Sherliker氏は、Tシャツに印刷された文字列をAndroidのOCR機能、Tesseract、Claudeなどを使って読み取り、結果を比較しながら手作業で修正しました。Base64には誤り訂正機能がないため、1文字でも読み間違えると正しく復号できない可能性がありますが、最終的に文字列は正常に復号できたとのこと。



復号されたスクリプトは、英語と日本語で「おめでとうございます！隠されたサプライズを見つけました！」というイースターエッグの発見を祝うコメントから始まります。





その後、「♥PEACE♥FOR♥ALL♥」という文字列を用意し、ターミナルの横幅と縦幅を取得して、文字をサイン波のように左右へ揺らしながら色付きで表示し続ける処理が書かれていました。





なお、Ｔシャツをデザインしたミッチ・ドナバーガー氏は以下のムービーで、Tシャツのデザイン案について語っています。当初はWorld Wide Webとブラウザをたたえるデザインで、世界中をつなぐインターネットの役割を表現するために、白いハトや核軍縮のピースマークといった平和の象徴を取り入れていたとのこと。しかし、日本を含む別の文化圏でそれらのシンボルがどう受け止められるかを十分に考慮できておらず、ユニクロ側から使用できないと伝えられたそうです。そこで、入力すると小さなウェブページを読み込み、「Peace for all」と表示するアニメーションを再生するスクリプトの仕掛けをイースターエッグとして仕込んだとドナバーガー氏は語っています。



Tales from the Design Team - Episode 2 - The Time I Published a T-Shirt in UNIQLO Stores Worldwide - YouTube

