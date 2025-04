海賊版対策キャンペーンで使用されていたフォントが不正なコピーフォントだったという指摘

「You Wouldn't Steal a Car(あなたは車を盗まない)」とは、2000年代に展開された海賊版対策キャンペーン用の動画です。この動画内で使われていたフォントが、実は不正なコピーフォントだったと指摘されています。



「あなたは車を盗まない」はイギリスの著作権盗難防止連盟とアメリカ映画協会が、シンガポール知的財産局と協力して作成した海賊版対策キャンペーン用の動画です。2004年~2007年にかけてアメリカ国内外で販売された多くのDVDには、本編が始まる前にこの動画が挿入されていたとのこと。





実際に「あなたは車を盗まない」がどのような動画だったのかは、以下のYouTube埋め込みを見ると確認できます。



PCの前に女性が座っています。





映画の海賊版をダウンロードしようとしているようです。





「YOU WOULDN'T STEAL A CAR(あなたは車を盗まない)」の文字。





車を盗もうとする男性が登場します。





その後も、「YOU WOULDN'T STEAL A HANDBAG(あなたはカバンを盗まない)」「YOU WOULDN'T STEAL A TELEVISION(あなたはテレビを盗まない)」といったメッセージが表示されます。





続いて表示されたのは「DOWNLOADING PIRATED FILMS IS STEALING(海賊版の映画をダウンロードするのは盗みと同じです)」というメッセージ。海賊版の映画をダウンロードする行為は、車やカバンの窃盗と同じ犯罪だと伝える動画となっています。





2025年4月19日、さまざまな場面で使われたフォントについて調べるFonts In Useというウェブサイトで、この「あなたは車を盗まない」で使われたフォントが報告されました。このウェブサイトによると、「YOU WOULDN'T STEAL A CAR」「YOU WOULDN'T STEAL A HANDBAG」などのメッセージに使われたおどろおどろしいフォントは、「FF Confidential」というものだそうです。



https://fontsinuse.com/uses/67480/piracy-it-s-a-crime-psa



これにデータレポーター兼Pythonプログラマーのメリッサ・ルイス氏が反応し、FF Confidentialをデザインしたジャスト・ヴァンロッサム氏は、Pythonの生みの親であるグイド・ヴァンロッサム氏の兄弟だと指摘。



TIL: The 2000s piracy PSA used a font designed by the fantastic Just van Rossum, whose brother Guido created the Python programming language. [image or embed]



その上で、FF Confidentialには「Xband Rough」という不正なクローンが存在していることも報告しました。



2) I reached out to van Rossum, and Xband Rough is indeed an "illegal clone" of FF Confidential; it's just been around forever and is ubiquitous. I have no idea whether the PSA used the original, and felt too shy to ask!