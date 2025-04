Windows 11をアップデートしたら20年以上前に発売された「GTA：SA」で「飛行機が1京光年離れた場所に現れるバグ」が発生

グランド・セフト・オート・サンアンドレアス(GTA:SA)のMODの開発者が、とあるプレイヤーから「 Windows 11 バージョン24H2 にアップデートしたことでバグが発生した」との報告を受けたことを明らかにしました。GTA:SAに元から存在したというバグがどうやって20年越しに顕在したのか、MODの開発者が解説しました。 How a 20 year old bug in GTA San Andreas surfaced in Windows 11 24H2 | Silent’s Blog https://cookieplmonster.github.io/2025/04/23/gta-san-andreas-win11-24h2-bug/ SilentPatch というMODを開発するエイドリアン氏は、とあるユーザーから「Windows 11 24H2にアップグレードしたらSkimmerという水上飛行機がゲームから完全に消えてしまった」という報告を受け取ったそうです。報告がこの1件だけならユーザーの環境か設定ミスによるものだと考えてしまいそうですが、GTAのフォーラムではまさに同じ問題が多数報告されていたため、エイドリアン氏は問題を検証することにしました。 報告をまとめると、Windows 10 22H2やWindows 11 23H2では発生せず、Windows 11 24H2でだけ発生すること、さらにMODを使わない状態でも発生することから、GTA:SAそのものがWindows 11 24H2と相性が悪いという可能性が浮上したそうです。 実際にエイドリアン氏がWindows 11 24H2の仮想環境で実験したところ、Skimmerがゲーム内にスポーンした途端、スポーン地点から1.0287648030984853e+0031単位離れた場所、およそ1.087京光年先の上空に打ち上げられることが判明しました。

2025年04月24日 19時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1p_kr

