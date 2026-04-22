2026年04月22日 19時20分 ヘッドライン

2026年4月22日のヘッドラインニュース



古書ミステリ小説でシリーズ累計850万部超の『ビブリア古書堂の事件手帖』がTVアニメ化されることになり、ティザーPVが公開されました。



TVアニメ『ビブリア古書堂の事件手帖』公式サイト｜2027年 TVアニメ化

https://biblia-anime.com/







『ビブリア古書堂の事件手帖』ティザーPV｜2027年TVアニメ化決定 - YouTube



©三上 延/KADOKAWA/「ビブリア古書堂の事件手帖」製作委員会



アニメの放送は2027年だとのことです。





ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



猫が殺した動物を持って帰ってくるのはなぜ？ - GIGAZINE



大型類人猿も「飲み会」をする最初の証拠か、野生のチンパンジーが発酵した果物を仲間と分け合っていたことが判明 - GIGAZINE



就活でAIを使って退学になった元大学生がAIチートツール企業「Cluely」を起業し7億4000万円の資金を調達 - GIGAZINE



ゼロから立ち上げてコミュニティから高く評価されたオープンソースプロジェクトがMicrosoftによってフォークされ自信喪失した開発者の話 - GIGAZINE



大阪・関西万博でマレーシアのご当地料理を食べてみた、日本では見かけない料理を食べる絶好のチャンス - GIGAZINE



AIが生み出したコーヒーブレンド「AI-CONIC」 - GIGAZINE



無料で自分の声を違うキャラクターなどの声にできるリアルタイム音声変換AIを簡単に使えるボイスチェンジャークライアント「VC Client」でどれぐらい声が変わるかレビュー - GIGAZINE



遠くヒマラヤの山並みを一望できるネパール・チャンドラギリのロープウェイに乗ってきた - GIGAZINE



イーロン・マスクがTwitter買収に向け6兆円を調達、「買収成功時にはスパムボットを抹殺する」宣言 - GIGAZINE



蚊を撲滅するために「子孫が繁殖できないように遺伝子組み換えした蚊を野生に放つ」という実験の結果は？ - GIGAZINE



どう見てもガンダム風な苔むした石像の詳細がついに明らかに - GIGAZINE



人工知能が生成したデスメタルを毎日24時間配信し続けるYouTubeチャンネル「Dadabots」 - GIGAZINE



週刊少年ジャンプと週刊少年マガジン初の合体本「少年ジャンマガ」が誕生、超レアな特別記念号は圧巻の2264ページ - GIGAZINE



保存状態の良いティラノサウルスの化石が発掘されかつてない精度で「ティラノサウルスの顔」を復元することに成功 - GIGAZINE



なぜ締切りギリギリまで先延ばしして遊んでしまうのか、どうすれば防ぐことができるのか？ - GIGAZINE



ASUSのジョニー・シー会長に単独インタビュー、ZenFone 2の美しさとは、ASUS急成長の秘訣とは、究極の夢とは何かについて聞いてきました - GIGAZINE



日本初・SIMカードの自販機が関空に設置されたので買いに行ってきました - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）





◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）



大量の造波装置が作る波の合成で記号や模様を表す技術がすごかった



2026年4月18日 海上技術安全研究所 一般公開にて pic.twitter.com/KBQ1bB6ig5 — ラムダ🥒ラムダ技術部 (@yoidea) 2026年4月19日



「1回に30mgしかつくれない試料を失いかけて危なかった」 地震があった時の反応を大学の学部によって比べてみたら、実験してるところが色々大変そうだった - Togetter



野生のチンパンジーが「内戦」状態に、研究者たちにも終結見通せず ウガンダ(1/3) - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

北海道・三陸沖後発地震注意情報 “巨大地震の可能性高まる” 対象地域一覧 | NHKニュース | 北海道・三陸沖後発地震、津波、地震



北海道～福島 津波注意報 すべて解除 岩手で80cmの津波を観測 | NHKニュース | 北海道・三陸沖後発地震、津波、地震



陸上自衛隊日出生台演習場で戦車の砲弾破裂４人死傷、「１０式戦車」で実弾射撃訓練中…砲弾格納する砲塔内で破裂 : 読売新聞



大分・陸自演習場の砲弾破裂、男性隊員3人死亡 女性1人重傷 | 毎日新聞



10式戦車砲弾破裂事故 | 軍曹！時間だ！…



東京ドームシティ 従業員が体を挟まれ死亡 点検中に遊具落下か | NHKニュース | 事件・事故、東京都



東京ドームシティの作業員死亡 遊具点検中、挟まれる―警視庁：時事ドットコム



アメリカ イラン協議 停戦期限迫る中 実現に向けて駆け引き続く | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、パキスタン



米労働長官の辞任発表 トランプ政権、数週間で3人目の閣僚交代 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



「5類型」撤廃、武器輸出を緩和 護衛艦やミサイルの輸出可能に | 毎日新聞



トランプ氏、イランとの停戦延長の可能性「極めて低い」 期限は22日夜 - CNN.co.jp



【分析】 トランプ政権に影を落とす数々のインサイダー取引疑惑 - BBCニュース



スパイ防止法案の国会提出、今秋見送り 来年通常以降で調整 | 毎日新聞



【事件】車のトランクに隠れ岩国基地に不正入門試み米軍に発見された隊員を停職処分 海自岩国基地 | 中国新聞デジタル



iDeCo50歳以上に追加拠出枠 自民党案、氷河期世代の資産形成を支援 - 日本経済新聞



ロシアTV司会者、メローニ氏を「ファシストの子」などと侮辱 伊外務省がロ大使呼び出し抗議 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



溶接不良2万8000カ所、カナデビアに再製作費請求 大阪・淀川橋梁 - 日本経済新聞



殺傷兵器輸出解禁「おかしいと言える正気を保っていけるか」 青井未帆教授が憂慮する「国民の議論飛ばし」：東京新聞デジタル



拿捕船に中国からイランへの「贈り物」 トランプ氏 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、イランとの停戦延長 封鎖は継続 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



アルミ市場、「ブラックスワン」級の供給ショック＝商品取引会社 | ロイター



学期途中にクラス再編成へ 千葉・流山の市立小、ミスで36人学級 | 毎日新聞



CBDを大麻所持と疑われ 警察の不当逮捕で国と闘うアーティストの告発 映像が証拠に（堀潤） - エキスパート - Yahoo!ニュース



へずまりゅう、奈良市議から刑事告訴 「迷惑系YouTuber」から「迷惑系市議会議員」に看板変えただけか | NEWSjp



「国会で説明する機会あったのに…」 野党「5類型」撤廃で指摘 | 毎日新聞



辺野古転覆から1カ月超、沖縄・玉城知事が現場近くで献花「落ち着くタイミング待った」 - 産経ニュース



「国益で判断すれば誤解減る」、石破前首相 高市外交の半年に評価と進言 | ロイター



「国家情報局」新設法案、今国会で成立公算大 国民民主が賛成の方針 [国民民主党][高市早苗首相]：朝日新聞



地裁、NHK受信料支払い命令 「見ない権利」主張の男性に|47NEWS（よんななニュース）



米国、韓国への情報共有制限か 統一相の「亀城核施設」発言問題視 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【動画】「人としてどうなのか」国民・玉木氏、遺族に謝罪なきヘリ基地反対協を疑問視 辺野古転覆 - 産経ニュース



小泉氏、海自幹部を軍人と投稿 「分かりやすく」 | NEWSjp



米軍が拿捕した貨物船はイランと中国を往復、軍民両用品を積載か…中国が継戦能力支える実態浮かぶ : 読売新聞



トランプ氏支持の選挙制度改革、不正対策か有権者抑圧か 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】国家情報会議法、今国会で成立の公算大|47NEWS（よんななニュース）



沖縄 辺野古沖転覆事故 玉城知事が現場近くで追悼 | NHKニュース | 事件・事故、沖縄県



行方不明者捜索中の警察官、クマに顔などかまれ重傷…数十ｍ離れた場所に成人女性の遺体 : 読売新聞



ローマ教皇の「暴君」発言、トランプ氏に向けたものではないと - BBCニュース



イランで200万人が職を失う 米・イスラエルとの戦争が影響 - BBCニュース



【解説】 トランプ氏、時間稼ぎには成功 イランとの和平は困難なまま - BBCニュース



トランプ氏、イランとの停戦延長を発表 議論の結論出るまでと - BBCニュース



パワハラ認定…大阪市の前局長 4月から大阪府特別参与に就任し わずか半月できょう退職 | TBS NEWS DIG



日本政府、武器輸出規制を緩和 戦後平和主義からの転換 - BBCニュース



「狭小住宅」が若者に人気 半世紀前の「最低居住面積水準」 国が基本計画から削除 健康で文化的な暮らしは | NHKニュース | 国土交通省、不動産、ニュースクローズアップ



高市首相、武器輸出「時代変わった」 専門家「平和国家捨て去った」 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



ブルガリア議会選挙、親ロ派が勝利 議会過半数に 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



中国、日本の「無謀な軍事化」に警戒 武器輸出規制緩和の発表受け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ネタニヤフ氏、キリスト像破壊の自国兵に「厳しい対応」明言 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



国会前デモに「猫と平和に昼寝したい会」? 架空団体のぼり話題 | 毎日新聞



国民民主、「特別市」設置を提案へ 与党の「副首都構想」への対案 [国民民主党][自由民主党（自民党）][日本維新の会]：朝日新聞



れいわ新選組に新たな「秘書問題」が浮上 大石晃子氏の“元相棒”櫛渕万里前衆院議員の公設秘書は地元でも国会でも見かけない「幽霊秘書だった」 | デイリー新潮



【分析】トランプ氏支持率、崩壊が始まった可能性(1/2) - CNN.co.jp



ウクライナ、トランプ氏にちなみ地名の一部を「ドニーランド」に改名する提案…割譲求めるロシアの要求を押し返す意図か : 読売新聞



ソニー・ホンダモビリティの今後の事業の方向性について | ニュースリリース | ソニーグループポータル



【速報】自治体IT機器、中国製品を事実上排除へ|47NEWS（よんななニュース）



【速報】総務省、携帯悪質乗り換え制限へ|47NEWS（よんななニュース）



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

鉄道会社がこれだけ「エスカレーターを歩くな」と周知していても片側を開けて一列になる慣例はなくならないので日本はルールに従うのではなく同調圧力に従うことを尊ぶのだと思う - Togetter



言った事実を歪曲してとらえる人の話…コロナが爆流行りしていた時、東京のカメラマンに会おうと誘われたが丁重にお断りした結果 - Togetter



いいですか。散歩がてら歩いて30分以上かかるスーパーでピザ美味そうだなってノリで買って袋くださいってレジで言ってもこれが入るものはないと言われ30分以上こうやって持ち歩くことになる - Togetter



完全無収入、家を失い生活保護を「申請」しようと役所に行ったら「相談」だけで返された→審査をしないのは違法だがどうすればいい？ - Togetter



昨晩はゲイの方がやっているバーで、マスターから「あなたの腋を味見していい？」と聞かれたので、とても和やかな雰囲気で、拒否も全然できた中「全然いいっすよ！」と応じたが、なぜか今朝になり、あの場面がフラッシュバックしてる話 - posfie





ケータイも住む家もなくて、アタッシュケース１つに入る荷物だけで放浪している人と知り合ったんだけど、「定期的に通帳は記帳しているので、何かあれば送り主の名前欄にメッセージを入力して1円を振り込んで連絡ください」って言いながら銀行口座を教えてくれて、クリエイティビティに笑ってしまった — nuun (@realNuun) 2026年4月21日











『正常性バイアスって怖いわ』会社で警報が鳴るも、どうせ誤報だろうと放置→近所の人が通報→消防車が来て誤作動ですと説明→消防士が確認したら本当に火事だった - Togetter



「鶏刺しを頼んだらこれが来た」一見するとただの鶏の刺身に見えるが...鶏刺し文化のある九州南部出身の人には何がヤバいのかすぐに分かる - Togetter



「若者が一軒家に一人暮らししている」と通報された…警察が多数押し寄せた恐怖体験に、引越しを検討中 - Togetter



「こんなこと言われたら死ぬしかない...」婚活パーティーで関西出身の女性が「お前おもんないねん」と言って大喧嘩...→関西人が「おもんない」と言うときはとてつもなく重い意味がある - Togetter



公衆トイレに脱ぎ捨てられた謎の振袖...流石に怖くなる「レンタルを返さない奴がいることを知って戦慄」 - Togetter



ファミマでチケット発券しようとしたら店員が間違えて半券部分を切り取ってしまった…完全に切り離されてるけど入れるかな？→「マジレスすると再発行する機能がある」 - Togetter





This is where American meat culture is very similar to Japanese fish culture. Think about how important Otoro, Chutoro, and Akami are from Maguro. Most Americans would at best say tuna belly loin and tuna back loin, and think no further.



Our meat names mean something specific… https://t.co/HXrPTO1sn6 — Tap Roots Provisions 🥩 (@TapRootsFood) 2026年4月21日















フランスの法律では、80台以上の駐車スペースがある駐車場は、面積の半分以上を太陽光パネルで覆うことを義務付けている。EVの充電にも回せる話 - posfie



登山アパレルメーカーに『もっと地味な色にしろ😤』って言うの山で死にたいのか？って感想しかない→同意する意見やタウンユースしたい人の意見など集まる - Togetter



転職でひどい圧迫面接を受けたが、なんなく乗り切って内定。その後腹が立ってきたので辞退したら「入社してもらわないと困るんです…」と泣きを入れてきた - Togetter



「BUTTER」出版契約解消 差別コラム巡り柚木麻子さん|47NEWS（よんななニュース）



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

とほほのローカルAI入門 - とほほのWWW入門



30年続く伝説の個人サイト『とほほのＷＷＷ入門』管理人に見る、エンジニアの継続力の正体「どうすればやめられるのか知りたい」 - エンジニアtype | 転職type



藤棚の写真を撮っていたら、知らないおじさんが「iPhone？矢印押して。フィルターはビビッド、露出は+1.0」とだけ言い残して去っていった「藤の花の妖精かな？」 - Togetter



AIの台頭がインターネットのアーカイブ化を妨げているという話 - nomolkのブログ



GoogleのAI検索に新聞協会声明 「記事収集」拒める仕組みを - 日本経済新聞





実況動画絶対ニコニコで見た方が面白いのにYoutubeにしか上げない人多すぎて悔しがってる — んゅみ (@myun_1231) 2026年4月21日



GitHub Copilotにソースコードを学習されないために対応したこと - freee Developers Hub



AI-DLCへの段階的移行の実践 ― AI時代のスクラムイベントを再定義する ―



【期間限定】AIがあなたの動画を盛り上げる！実験機能「AIキャラクターコメント」をPC版ニコニコ動画で提供開始【PC版ニコニコ動画】｜ニコニコインフォ



「タイミー」利用者が集団提訴 直前キャンセルは「違法」―東京地裁：時事ドットコム



[プレスリリース]ウェアラブルサーモデバイスキット『REON POCKET PRO Plus』発売｜ソニーサーモテクノロジー株式会社



5万円台のゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」、冷却ファン内蔵のミドルレンジを東雲はるがアピール - ケータイ Watch



要求から体験への変換を、AIが検証する時代のデザインシステム - freee Developers Hub



AI 駆動の業務変革手法 :「課題は何ですか？」と聞くのをやめた日 | Amazon Web Services ブログ



[StudyLLM Ep0] ゼロから作る日本語LLM: GPT-2の推論・学習の可視化からModalでの事前学習まで - 逆瀬川ちゃんのほーむぺーじ



【SwitchBot】スマホを開かず、今日がわかる。天気・予定・室内環境をまとめて確認できる「スマートデイリーステーション」を発表 | SWITCHBOT株式会社のプレスリリース



オタマトーン Q（キュー） / Otamatone Q - YouTube





「タイミー」を働き手が集団提訴 直前キャンセルで未払い賃金求め：朝日新聞



世界中の読者に記事が届くように！5/27から自動での多言語対応をスタートします｜note公式



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



もっとらぶらぶ作戦です！

全四幕を見終わって発見したのですが、本編のこれからのエピソードと、完全に一致した(一致してしまった)部分がありました。

本編の方が後出しなので、真似したと思われそう。

ま、別にいいんですけどね。 #garupan — 水島努 Tsutomu Mizushima (@tsuki_akari) 2026年4月21日











自治体が申請の上で設置するポケふた、那覇のてんぶす前広場にあるモノがイベントで上に折りたたみ椅子が置かれてた事案からの議論 - posfie



「変なもじり冷めるから」 商標登録されている単語を小説内で使うのは基本セーフという指摘が創作界隈で話題 リアリティーも増すが、ブランド名の変化によって時代を感じさせてしまう可能性も - Togetter





天使ガキと悪魔ガキ pic.twitter.com/3NOpGiIkTn — tenten (@tentenchan2525) 2026年4月21日





アイドルマスターシンデレラガールズの信じられない事実1選



Neon sphereを聴く手段が街頭ビジョン直撮り動画しか存在しない — うれたん (@chemical__IS) 2026年4月21日







[1話＋2話]ヒトナー - 屋宜知宏 | 少年ジャンプ＋



【NTE】ナナリ キャラPV｜我が心に猛虎あり！ - YouTube







（ゆ）「アイドルマスター XENOGLOSSIA」、わたしのだいすきな、たいせつなアニメ。

放送から19年経って思う事、わたしはインベルみたいなひとと（ひと🤖？）結婚したいよーーーーーーーーーーーーーー！！！！！！！！！！！！！！ — 井口裕香 Official (@yukachiofficial) 2026年4月21日





ついに完成 名探偵プリキュア 1999年バージョンです



左がキュアアンサー

右がキュアミスティック

下がキュアアルカナ・シャドウです pic.twitter.com/7MdnZlaXsW — 玄丞斎 げんじょーさい (@genjousai) 2026年4月21日









17年前の2009年4月22日に月刊「ガンガンJOKER」創刊号が発売し

「妖狐×僕SS」第1話:いぬとぼく が掲載されました。



本日、藤原ここあ先生の作品を1つの映像で振り返る

"Cocoa Fujiwara Works"を公開いたします。https://t.co/a8VOociRyl

※北九州会場からの追加映像となります

※5/21まで公開予定 — 15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあ展【公式】 (@inuboku_ten) 2026年4月22日











「人生で初めて応援してくれていたリスナーさんをブロックしました」配信者のところにいる厄介リスナーがそんなことをしてしまうのは何故？ - Togetter



異世界もので全然元ネタがわからないもの第一位『聖女』…近年のファンタジーにおける神秘性が薄くカジュアルな聖女はどこから出てきたのか？という話 - Togetter









【お知らせ】

2026年6月9日（火）に発売を予定しておりました書籍『ぬきたし THE ANIMATION ビジュアルファンブック 資料系女子たちはどうすりゃいいですか？』ですが、制作上の都合により、発売を延期することといたしました。



＜延期後の発売日＞

7月21日(火)… https://t.co/jIPEO5c1em — TVアニメ『ぬきたし THE ANIMATION』公式 (@nukitashi_anime) 2026年4月22日



証券会社勤めの友人が朝4時に起きてバイオハザードを少しプレイし「この世界よりはマシだな」と思ってから出社してるらしい、証券業界が怖い - Togetter



スプラトゥーン レイダース 発売日決定！ - YouTube





スプラトゥーン レイダース | Nintendo Switch 2 | 任天堂



『スプラトゥーン レイダース』の発売日が7月23日に決定。すりみ連合の新しいamiiboも登場。本日から予約を受付中。 | トピックス | Nintendo



矢野茜①小説で読んだ光景が「画」になる衝撃『機動戦士ガンダムSEED』 | Febri



【特集】「Keyの作品は"生き様"の物語」――ビジュアルアーツ天雲玄樹社長が語る、四半世紀の歩みとこれから - GAME Watch



ディアブロ IV: 憎悪の帝王 | ローンチトレーラー - YouTube





『ストリートファイター6』イングリッド（Ingrid）ゲームプレイトレーラー - YouTube





『Devil May Cry』シーズン2 予告編 - Netflix - YouTube





TVアニメ『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2』PV第1弾 - YouTube





『JDM：ジャパニーズドリフトマスター』リリース日決定トレーラー - YouTube





【原神】舞台裏の物語「スネージナヤ、そして未来へ」 - YouTube





『Vampire Crawlers』発売トレーラー | PS5® Gamess - YouTube





TVアニメ『マリッジトキシン』ノンクレジットエンディング 姫川杏子Ver.｜AKASAKI「シャケナベイベー」 - YouTube











sketch final pic.twitter.com/NgTxPHITYN — スコッティ (@Sco_ttie) 2026年4月21日





















































まもなく pic.twitter.com/W3PhBpJco9 — COCOball (@COCOballKING) 2026年4月20日









ナズっち pic.twitter.com/RmZD7p6SHG — 七癖みり (@Plul_Qdqdvh) 2026年4月21日





有智高才 pic.twitter.com/9BMKeArNMR — めんたいこ (@mt5_014) 2026年4月21日





wip pic.twitter.com/sLjMB8CfSn — ki (@kitwst) 2026年4月21日





チュッパチャプス ストロベリー pic.twitter.com/QGTEuqdR54 — 赤倉🧸初画集「Ludique」発売中 (@akakura1341) 2026年4月21日

































シンパシー pic.twitter.com/3cv4KXhGaD — JUN (@jun_worldcrew) 2026年4月21日









Silver Wolf 銀狼… pic.twitter.com/TiPBFCLoqA — Tommy (@Timmy_Tommy_1) 2026年4月21日

















「オーバーライド」1億再生ありがとうございます！！！！！！！！！！



"Override" Thank you for 100 million views!!!!!!!!!! pic.twitter.com/9J0vzW6fGv — 吉田夜世 (@otgys) 2026年4月21日









red pic.twitter.com/yC5YTUAcUv — ns404 (@chenlin14594662) 2026年4月21日

























4月22日

お⃞誕⃞生⃞日⃞お⃞め⃞で⃞と⃞う⃞！⃞

キュアミスティック🩷小林みくる

𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗕𝗶𝗿𝘁𝗵𝗱𝗮𝘆! 𝗖𝘂𝗿𝗲 𝗠𝘆𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲🩷#たんプリ #precure pic.twitter.com/A4qsAdpUUZ — 上北ふたご (@kamikitafutago) 2026年4月21日





wip

色味で迷ってるんだけど、どっちがいいですかね… pic.twitter.com/M29Ljlnw4t — 祝く月 (@x_xtsukix_x) 2026年4月20日





















pic.twitter.com/rd6mxUFw4K — 谷口 修 (@akisute0701) 2026年4月21日





















五月病 pic.twitter.com/nYE1uepKrz — 魔木 (@inknoshimi) 2026年4月22日









Here is the piece I did for the official Hatsune Miku x Richie's Cafe collaboration!✨

.@cfm_miku_en @richiescafeTU

.#初音ミク #HatsuneMiku #MikuExpo pic.twitter.com/NXp4s9NtPC — Carol Cao (@carol_caocao) 2026年4月21日





Design Commission pic.twitter.com/pgLzTBi7fQ — tra (@Tracyko_) 2026年4月21日





Yuuta Kiso (木曽勇太) pic.twitter.com/KftBh9qigW — Oratsu (@Oratsu_) 2026年4月21日





金庫開け pic.twitter.com/NFQNIQWEpd — からめる (@purinharumaki) 2026年4月21日





シロコ*テラー 鏡 pic.twitter.com/EsgaIY8fOZ — 羊野郎 (@maton_3110) 2026年4月21日



















◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

『トップガン 40th Anniversary』予告編｜5月13日(水)公開 - YouTube





「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」日本版吹替版予告｜「親子の絆」編｜5月22日（金）劇場公開！ - YouTube









香港で日本アーティストの公演中止相次ぐ 日中関係が影響か | NHKニュース | 香港、日中関係、中国



【球団創設90周年】「燃えよドラゴンズ！90th Anniversary天青の竜たちよ」制作のお知らせ：ドラゴンズニュース - 中日ドラゴンズオフィシャルウェブサイト



◆新商品（衣・食・住）

新生活に「フルグラ®」習慣を！まろやかなコーヒー牛乳テイストに彩りフルーツをトッピング『フルグラ® コーヒー牛乳テイスト』 | カルビー株式会社のプレスリリース

