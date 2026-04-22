2026年4月22日のヘッドラインニュース
古書ミステリ小説でシリーズ累計850万部超の『ビブリア古書堂の事件手帖』がTVアニメ化されることになり、ティザーPVが公開されました。
TVアニメ『ビブリア古書堂の事件手帖』公式サイト｜2027年 TVアニメ化
https://biblia-anime.com/
📚ビブリア古書堂の事件手帖📚— メディアワークス文庫 (@mwbunko) 2026年4月22日
✨１５周年記念✨
📢特報2ー1#ビブリア古書堂の事件手帖
✅TVアニメ２０２７年放送決定‼
✅扉子編 最新刊４月２４日（金）発売‼https://t.co/SeCxl5pP89#ビブリア pic.twitter.com/aeHJcoAZe0
『ビブリア古書堂の事件手帖』ティザーPV｜2027年TVアニメ化決定 - YouTube
©三上 延/KADOKAWA/「ビブリア古書堂の事件手帖」製作委員会
アニメの放送は2027年だとのことです。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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日本初・SIMカードの自販機が関空に設置されたので買いに行ってきました - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
今日（4月21日）のしゃぶ葉 https://t.co/I0VDQkePgl pic.twitter.com/2GD0SdnYdX— ANDRE (@h8a92f6fd7ukue1) 2026年4月21日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
大量の造波装置が作る波の合成で記号や模様を表す技術がすごかった— ラムダ🥒ラムダ技術部 (@yoidea) 2026年4月19日
2026年4月18日 海上技術安全研究所 一般公開にて pic.twitter.com/KBQ1bB6ig5
「1回に30mgしかつくれない試料を失いかけて危なかった」 地震があった時の反応を大学の学部によって比べてみたら、実験してるところが色々大変そうだった - Togetter
野生のチンパンジーが「内戦」状態に、研究者たちにも終結見通せず ウガンダ(1/3) - CNN.co.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
北海道・三陸沖後発地震注意情報 “巨大地震の可能性高まる” 対象地域一覧 | NHKニュース | 北海道・三陸沖後発地震、津波、地震
北海道～福島 津波注意報 すべて解除 岩手で80cmの津波を観測 | NHKニュース | 北海道・三陸沖後発地震、津波、地震
陸上自衛隊日出生台演習場で戦車の砲弾破裂４人死傷、「１０式戦車」で実弾射撃訓練中…砲弾格納する砲塔内で破裂 : 読売新聞
大分・陸自演習場の砲弾破裂、男性隊員3人死亡 女性1人重傷 | 毎日新聞
10式戦車砲弾破裂事故 | 軍曹！時間だ！…
東京ドームシティ 従業員が体を挟まれ死亡 点検中に遊具落下か | NHKニュース | 事件・事故、東京都
東京ドームシティの作業員死亡 遊具点検中、挟まれる―警視庁：時事ドットコム
アメリカ イラン協議 停戦期限迫る中 実現に向けて駆け引き続く | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、パキスタン
米労働長官の辞任発表 トランプ政権、数週間で3人目の閣僚交代 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
「5類型」撤廃、武器輸出を緩和 護衛艦やミサイルの輸出可能に | 毎日新聞
トランプ氏、イランとの停戦延長の可能性「極めて低い」 期限は22日夜 - CNN.co.jp
【分析】 トランプ政権に影を落とす数々のインサイダー取引疑惑 - BBCニュース
スパイ防止法案の国会提出、今秋見送り 来年通常以降で調整 | 毎日新聞
【事件】車のトランクに隠れ岩国基地に不正入門試み米軍に発見された隊員を停職処分 海自岩国基地 | 中国新聞デジタル
iDeCo50歳以上に追加拠出枠 自民党案、氷河期世代の資産形成を支援 - 日本経済新聞
ロシアTV司会者、メローニ氏を「ファシストの子」などと侮辱 伊外務省がロ大使呼び出し抗議 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
溶接不良2万8000カ所、カナデビアに再製作費請求 大阪・淀川橋梁 - 日本経済新聞
殺傷兵器輸出解禁「おかしいと言える正気を保っていけるか」 青井未帆教授が憂慮する「国民の議論飛ばし」：東京新聞デジタル
拿捕船に中国からイランへの「贈り物」 トランプ氏 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
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アルミ市場、「ブラックスワン」級の供給ショック＝商品取引会社 | ロイター
学期途中にクラス再編成へ 千葉・流山の市立小、ミスで36人学級 | 毎日新聞
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へずまりゅう、奈良市議から刑事告訴 「迷惑系YouTuber」から「迷惑系市議会議員」に看板変えただけか | NEWSjp
「国会で説明する機会あったのに…」 野党「5類型」撤廃で指摘 | 毎日新聞
辺野古転覆から1カ月超、沖縄・玉城知事が現場近くで献花「落ち着くタイミング待った」 - 産経ニュース
「国益で判断すれば誤解減る」、石破前首相 高市外交の半年に評価と進言 | ロイター
「国家情報局」新設法案、今国会で成立公算大 国民民主が賛成の方針 [国民民主党][高市早苗首相]：朝日新聞
地裁、NHK受信料支払い命令 「見ない権利」主張の男性に|47NEWS（よんななニュース）
米国、韓国への情報共有制限か 統一相の「亀城核施設」発言問題視 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【動画】「人としてどうなのか」国民・玉木氏、遺族に謝罪なきヘリ基地反対協を疑問視 辺野古転覆 - 産経ニュース
小泉氏、海自幹部を軍人と投稿 「分かりやすく」 | NEWSjp
米軍が拿捕した貨物船はイランと中国を往復、軍民両用品を積載か…中国が継戦能力支える実態浮かぶ : 読売新聞
トランプ氏支持の選挙制度改革、不正対策か有権者抑圧か 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】国家情報会議法、今国会で成立の公算大|47NEWS（よんななニュース）
沖縄 辺野古沖転覆事故 玉城知事が現場近くで追悼 | NHKニュース | 事件・事故、沖縄県
行方不明者捜索中の警察官、クマに顔などかまれ重傷…数十ｍ離れた場所に成人女性の遺体 : 読売新聞
ローマ教皇の「暴君」発言、トランプ氏に向けたものではないと - BBCニュース
イランで200万人が職を失う 米・イスラエルとの戦争が影響 - BBCニュース
【解説】 トランプ氏、時間稼ぎには成功 イランとの和平は困難なまま - BBCニュース
トランプ氏、イランとの停戦延長を発表 議論の結論出るまでと - BBCニュース
パワハラ認定…大阪市の前局長 4月から大阪府特別参与に就任し わずか半月できょう退職 | TBS NEWS DIG
日本政府、武器輸出規制を緩和 戦後平和主義からの転換 - BBCニュース
「狭小住宅」が若者に人気 半世紀前の「最低居住面積水準」 国が基本計画から削除 健康で文化的な暮らしは | NHKニュース | 国土交通省、不動産、ニュースクローズアップ
高市首相、武器輸出「時代変わった」 専門家「平和国家捨て去った」 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞
ブルガリア議会選挙、親ロ派が勝利 議会過半数に 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
中国、日本の「無謀な軍事化」に警戒 武器輸出規制緩和の発表受け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
ネタニヤフ氏、キリスト像破壊の自国兵に「厳しい対応」明言 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
国会前デモに「猫と平和に昼寝したい会」? 架空団体のぼり話題 | 毎日新聞
国民民主、「特別市」設置を提案へ 与党の「副首都構想」への対案 [国民民主党][自由民主党（自民党）][日本維新の会]：朝日新聞
れいわ新選組に新たな「秘書問題」が浮上 大石晃子氏の“元相棒”櫛渕万里前衆院議員の公設秘書は地元でも国会でも見かけない「幽霊秘書だった」 | デイリー新潮
【分析】トランプ氏支持率、崩壊が始まった可能性(1/2) - CNN.co.jp
ウクライナ、トランプ氏にちなみ地名の一部を「ドニーランド」に改名する提案…割譲求めるロシアの要求を押し返す意図か : 読売新聞
ソニー・ホンダモビリティの今後の事業の方向性について | ニュースリリース | ソニーグループポータル
【速報】自治体IT機器、中国製品を事実上排除へ|47NEWS（よんななニュース）
【速報】総務省、携帯悪質乗り換え制限へ|47NEWS（よんななニュース）
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
鉄道会社がこれだけ「エスカレーターを歩くな」と周知していても片側を開けて一列になる慣例はなくならないので日本はルールに従うのではなく同調圧力に従うことを尊ぶのだと思う - Togetter
言った事実を歪曲してとらえる人の話…コロナが爆流行りしていた時、東京のカメラマンに会おうと誘われたが丁重にお断りした結果 - Togetter
いいですか。散歩がてら歩いて30分以上かかるスーパーでピザ美味そうだなってノリで買って袋くださいってレジで言ってもこれが入るものはないと言われ30分以上こうやって持ち歩くことになる - Togetter
完全無収入、家を失い生活保護を「申請」しようと役所に行ったら「相談」だけで返された→審査をしないのは違法だがどうすればいい？ - Togetter
昨晩はゲイの方がやっているバーで、マスターから「あなたの腋を味見していい？」と聞かれたので、とても和やかな雰囲気で、拒否も全然できた中「全然いいっすよ！」と応じたが、なぜか今朝になり、あの場面がフラッシュバックしてる話 - posfie
ケータイも住む家もなくて、アタッシュケース１つに入る荷物だけで放浪している人と知り合ったんだけど、「定期的に通帳は記帳しているので、何かあれば送り主の名前欄にメッセージを入力して1円を振り込んで連絡ください」って言いながら銀行口座を教えてくれて、クリエイティビティに笑ってしまった— nuun (@realNuun) 2026年4月21日
PC-9801で最も多かった利用内容は、一太郎でも美少女ソフトでもなく、CONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATの編集です pic.twitter.com/Us3JiXNAJd— 倉津ゆえ (@YueKuratsu) 2026年4月21日
キツネの赤ちゃん← →タヌキの赤ちゃん https://t.co/x2IoPyeq3x pic.twitter.com/12tabysxrR— NPO法人ジャパンワイルドライフセンター(JWC) (@JapanWildlifeC) 2026年4月21日
『正常性バイアスって怖いわ』会社で警報が鳴るも、どうせ誤報だろうと放置→近所の人が通報→消防車が来て誤作動ですと説明→消防士が確認したら本当に火事だった - Togetter
「鶏刺しを頼んだらこれが来た」一見するとただの鶏の刺身に見えるが...鶏刺し文化のある九州南部出身の人には何がヤバいのかすぐに分かる - Togetter
「若者が一軒家に一人暮らししている」と通報された…警察が多数押し寄せた恐怖体験に、引越しを検討中 - Togetter
「こんなこと言われたら死ぬしかない...」婚活パーティーで関西出身の女性が「お前おもんないねん」と言って大喧嘩...→関西人が「おもんない」と言うときはとてつもなく重い意味がある - Togetter
公衆トイレに脱ぎ捨てられた謎の振袖...流石に怖くなる「レンタルを返さない奴がいることを知って戦慄」 - Togetter
ファミマでチケット発券しようとしたら店員が間違えて半券部分を切り取ってしまった…完全に切り離されてるけど入れるかな？→「マジレスすると再発行する機能がある」 - Togetter
This is where American meat culture is very similar to Japanese fish culture. Think about how important Otoro, Chutoro, and Akami are from Maguro. Most Americans would at best say tuna belly loin and tuna back loin, and think no further.— Tap Roots Provisions 🥩 (@TapRootsFood) 2026年4月21日
Our meat names mean something specific… https://t.co/HXrPTO1sn6
【おれんじ食堂 いざ枕崎へ‼】— 肥薩おれんじ鉄道株式会社【公式】 (@hisatsu_orange) 2026年4月21日
おれんじ食堂は、いよいよ今週末に指宿枕崎線は終点の枕崎まで乗入運行をします🍊🚃
ドアが開く駅をお知らせする許可をやっともらえたのでみなさまにお知らせします- ̗̀📣
沿線から手を振っていただければ、列車内から全力でお応えします✋
DMや返信で教えてください‼ pic.twitter.com/D5edWAcLSf
🛤#北海道新幹線 150mレール輸送🛤— JRTT鉄道・運輸機構 (@JRTT_PR) 2026年4月22日
今年度も北海道新幹線向け150ｍレール貨物鉄道輸送が始まりました🥰
北九州から北海道まで、約2,100kmを走り抜けます💨 pic.twitter.com/stye0E2MhU
似たような話で、以前、観光バスの転回場として当院の敷地が（無断で）使われていたことがある。いろんな会社の観光バスが毎回ほぼ同じポイントで転回していくのでアスファルトが凹んでしまった。結果、お檀家さんらの車が駐車場に入る際に結構な”がたつき”が生じてしまい…。… https://t.co/pXuGKNvSuG— 洗手院（千手院） (@senjuin1010) 2026年4月22日
フランスの法律では、80台以上の駐車スペースがある駐車場は、面積の半分以上を太陽光パネルで覆うことを義務付けている。EVの充電にも回せる話 - posfie
登山アパレルメーカーに『もっと地味な色にしろ😤』って言うの山で死にたいのか？って感想しかない→同意する意見やタウンユースしたい人の意見など集まる - Togetter
転職でひどい圧迫面接を受けたが、なんなく乗り切って内定。その後腹が立ってきたので辞退したら「入社してもらわないと困るんです…」と泣きを入れてきた - Togetter
「BUTTER」出版契約解消 差別コラム巡り柚木麻子さん|47NEWS（よんななニュース）
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
とほほのローカルAI入門 - とほほのWWW入門
30年続く伝説の個人サイト『とほほのＷＷＷ入門』管理人に見る、エンジニアの継続力の正体「どうすればやめられるのか知りたい」 - エンジニアtype | 転職type
藤棚の写真を撮っていたら、知らないおじさんが「iPhone？矢印押して。フィルターはビビッド、露出は+1.0」とだけ言い残して去っていった「藤の花の妖精かな？」 - Togetter
AIの台頭がインターネットのアーカイブ化を妨げているという話 - nomolkのブログ
GoogleのAI検索に新聞協会声明 「記事収集」拒める仕組みを - 日本経済新聞
実況動画絶対ニコニコで見た方が面白いのにYoutubeにしか上げない人多すぎて悔しがってる— んゅみ (@myun_1231) 2026年4月21日
GitHub Copilotにソースコードを学習されないために対応したこと - freee Developers Hub
AI-DLCへの段階的移行の実践 ― AI時代のスクラムイベントを再定義する ―
【期間限定】AIがあなたの動画を盛り上げる！実験機能「AIキャラクターコメント」をPC版ニコニコ動画で提供開始【PC版ニコニコ動画】｜ニコニコインフォ
「タイミー」利用者が集団提訴 直前キャンセルは「違法」―東京地裁：時事ドットコム
[プレスリリース]ウェアラブルサーモデバイスキット『REON POCKET PRO Plus』発売｜ソニーサーモテクノロジー株式会社
5万円台のゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」、冷却ファン内蔵のミドルレンジを東雲はるがアピール - ケータイ Watch
要求から体験への変換を、AIが検証する時代のデザインシステム - freee Developers Hub
AI 駆動の業務変革手法 :「課題は何ですか？」と聞くのをやめた日 | Amazon Web Services ブログ
[StudyLLM Ep0] ゼロから作る日本語LLM: GPT-2の推論・学習の可視化からModalでの事前学習まで - 逆瀬川ちゃんのほーむぺーじ
【SwitchBot】スマホを開かず、今日がわかる。天気・予定・室内環境をまとめて確認できる「スマートデイリーステーション」を発表 | SWITCHBOT株式会社のプレスリリース
オタマトーン Q（キュー） / Otamatone Q - YouTube
「タイミー」を働き手が集団提訴 直前キャンセルで未払い賃金求め：朝日新聞
世界中の読者に記事が届くように！5/27から自動での多言語対応をスタートします｜note公式
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
もっとらぶらぶ作戦です！— 水島努 Tsutomu Mizushima (@tsuki_akari) 2026年4月21日
全四幕を見終わって発見したのですが、本編のこれからのエピソードと、完全に一致した(一致してしまった)部分がありました。
本編の方が後出しなので、真似したと思われそう。
ま、別にいいんですけどね。 #garupan
沙汰があり次第、割腹をもって責任を取ります。— 弐尉マルコ＠『らぶらぶ作戦』劇場上映中！ (@nanashirogorou) 2026年4月21日
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧— アニメ『？？？』公式 (@the_ribbon_hero) 2026年4月17日
𝟚𝟘𝟚𝟞.𝟜.𝟚𝟛.𝟚𝟙:𝟘𝟘
୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ pic.twitter.com/8M1ijeTEIW
自治体が申請の上で設置するポケふた、那覇のてんぶす前広場にあるモノがイベントで上に折りたたみ椅子が置かれてた事案からの議論 - posfie
「変なもじり冷めるから」 商標登録されている単語を小説内で使うのは基本セーフという指摘が創作界隈で話題 リアリティーも増すが、ブランド名の変化によって時代を感じさせてしまう可能性も - Togetter
天使ガキと悪魔ガキ pic.twitter.com/3NOpGiIkTn— tenten (@tentenchan2525) 2026年4月21日
アイドルマスターシンデレラガールズの信じられない事実1選— うれたん (@chemical__IS) 2026年4月21日
Neon sphereを聴く手段が街頭ビジョン直撮り動画しか存在しない
2026年4月21日
[1話＋2話]ヒトナー - 屋宜知宏 | 少年ジャンプ＋
【NTE】ナナリ キャラPV｜我が心に猛虎あり！ - YouTube
（ゆ）「アイドルマスター XENOGLOSSIA」、わたしのだいすきな、たいせつなアニメ。— 井口裕香 Official (@yukachiofficial) 2026年4月21日
放送から19年経って思う事、わたしはインベルみたいなひとと（ひと🤖？）結婚したいよーーーーーーーーーーーーーー！！！！！！！！！！！！！！
ついに完成 名探偵プリキュア 1999年バージョンです— 玄丞斎 げんじょーさい (@genjousai) 2026年4月21日
左がキュアアンサー
右がキュアミスティック
下がキュアアルカナ・シャドウです pic.twitter.com/7MdnZlaXsW
最近Adobeのイラレが「パスで描いたキャラクターを自動で360度回転させられるようになりました！」って頻繁にアピールしてくるんだけど、こういう趣味でブタ回したりするのは意味無くなっちゃったのかな。。とほほ🥲 https://t.co/rMFoZ3JLEt— 大桃洋祐 (@omomo_yosuke) 2026年4月21日
17年前の2009年4月22日に月刊「ガンガンJOKER」創刊号が発売し— 15周年記念 妖狐×僕SS・藤原ここあ展【公式】 (@inuboku_ten) 2026年4月22日
「妖狐×僕SS」第1話:いぬとぼく が掲載されました。
本日、藤原ここあ先生の作品を1つの映像で振り返る
"Cocoa Fujiwara Works"を公開いたします。https://t.co/a8VOociRyl
※北九州会場からの追加映像となります
※5/21まで公開予定
2026年4月22日
【対戦相手がちょっと様子の違うゲルググだった時】イデオン参戦が話題なので#ジークアクス #GQuuuuuuX pic.twitter.com/W6s3BX5LHA— jamesjoji (ジョオジ) (時々漫画更新) (@jamesjoji) 2026年4月21日
「人生で初めて応援してくれていたリスナーさんをブロックしました」配信者のところにいる厄介リスナーがそんなことをしてしまうのは何故？ - Togetter
異世界もので全然元ネタがわからないもの第一位『聖女』…近年のファンタジーにおける神秘性が薄くカジュアルな聖女はどこから出てきたのか？という話 - Togetter
【舞台裏の物語「スネージナヤ、そして未来へ」番組予告】— 原神（Genshin）公式 (@Genshin_7) 2026年4月22日
『原神』舞台裏の物語「スネージナヤ、そして未来へ」が4月24日21:00(JST)より配信されます！
ぜひ公式YouTubeチャンネルよりご視聴ください！
#原神 #原神スネージナヤ
▼YouTube視聴はこちら
【お知らせ】— TVアニメ『ぬきたし THE ANIMATION』公式 (@nukitashi_anime) 2026年4月22日
2026年6月9日（火）に発売を予定しておりました書籍『ぬきたし THE ANIMATION ビジュアルファンブック 資料系女子たちはどうすりゃいいですか？』ですが、制作上の都合により、発売を延期することといたしました。
＜延期後の発売日＞
7月21日(火)… https://t.co/jIPEO5c1em
証券会社勤めの友人が朝4時に起きてバイオハザードを少しプレイし「この世界よりはマシだな」と思ってから出社してるらしい、証券業界が怖い - Togetter
スプラトゥーン レイダース 発売日決定！ - YouTube
スプラトゥーン レイダース | Nintendo Switch 2 | 任天堂
『スプラトゥーン レイダース』の発売日が7月23日に決定。すりみ連合の新しいamiiboも登場。本日から予約を受付中。 | トピックス | Nintendo
矢野茜①小説で読んだ光景が「画」になる衝撃『機動戦士ガンダムSEED』 | Febri
【特集】「Keyの作品は"生き様"の物語」――ビジュアルアーツ天雲玄樹社長が語る、四半世紀の歩みとこれから - GAME Watch
ディアブロ IV: 憎悪の帝王 | ローンチトレーラー - YouTube
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『JDM：ジャパニーズドリフトマスター』リリース日決定トレーラー - YouTube
【原神】舞台裏の物語「スネージナヤ、そして未来へ」 - YouTube
『Vampire Crawlers』発売トレーラー | PS5® Gamess - YouTube
TVアニメ『マリッジトキシン』ノンクレジットエンディング 姫川杏子Ver.｜AKASAKI「シャケナベイベー」 - YouTube
でかいパーカー— 山本崇一朗＠マネマネにちにち2巻 (@udon0531) 2026年4月21日
（おだいばこ） pic.twitter.com/cNrq9oEoSe
sketch final pic.twitter.com/NgTxPHITYN— スコッティ (@Sco_ttie) 2026年4月21日
砕蜂#BLEACH_anime #BLEACHLAM pic.twitter.com/XASyFdNX0A— LAM (@ramdayo1122) 2026年4月21日
零紅い蝶の女の子、ボブ(おかっぱ)の子が多くて嬉しい— oisio (@tetewujin) 2026年4月21日
みんなちょっとずつ違くて全部可愛い〜〜〜#紅い蝶リメイク #FatalFrame pic.twitter.com/PFhnollyli
#とんがり帽子のアトリエ #WitchHatAtelier— ウィリアム リー (@williamleeanim) 2026年4月20日
こちらも原画パートの一部です。きれいに仕上げていただいた各部署に大感謝です。 pic.twitter.com/J3mmJconYo
Luluka #キュアアルカナシャドウ #名探偵プリキュア #るるかちゃん pic.twitter.com/OOPo9HKyM7— Ramax 🍀 VGen (@rararamax_) 2026年4月21日
2023年7月8日
ヴィラン側だけど、何となく仲間になってくれそうな人 pic.twitter.com/zDy3Mj5ryM— 0424㌠ (@oshitsuji) 2026年4月21日
改めまして、刀剣乱舞『柏太刀』担当させていただきました！— 👹🌙🍙村カルキ/画集発売中🎋🍘🍵 (@murakaruki) 2026年4月21日
本日から、実装開始になっております！
是非よろしくお願い致します🙇 pic.twitter.com/9UEeyz3I0U
2026年4月21日
この度、EVO japan2026に向けて「GUILTY GEAR -STRIVE-」、ゲーミング用アイテムのイラストを描かせていただきました！— popman3580/画集発売中 (@popman3580) 2026年4月18日
部屋着のエルフェルトとラムレザル🎮✨ pic.twitter.com/sCcTtB5V8P
2026年4月21日
レーシングミク2013がプラモデルになって登場します！ https://t.co/AHesiWaMXC pic.twitter.com/iYe2Qym9eq— saitom (@_saitom_) 2026年4月20日
ワキとバストとヒップを同時に見られるこのポーズ— バニリゾ/BANILIZO (@bani_lizo) 2026年4月21日
これ考えた人天才だと思う。 pic.twitter.com/fVfrD7NiEO
まもなく pic.twitter.com/W3PhBpJco9— COCOball (@COCOballKING) 2026年4月20日
2026年4月21日
ナズっち pic.twitter.com/RmZD7p6SHG— 七癖みり (@Plul_Qdqdvh) 2026年4月21日
有智高才 pic.twitter.com/9BMKeArNMR— めんたいこ (@mt5_014) 2026年4月21日
wip pic.twitter.com/sLjMB8CfSn— ki (@kitwst) 2026年4月21日
チュッパチャプス ストロベリー pic.twitter.com/QGTEuqdR54— 赤倉🧸初画集「Ludique」発売中 (@akakura1341) 2026年4月21日
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お気に入りのポーズ pic.twitter.com/AwCvc22SZK
欲望ッ！解放ッ！ギルティィィィッ！！🍓🍔🍗🧀🐈🐈🐈💨💨💨 pic.twitter.com/kYMGG5aiOM— 吾輩は猫です。🐾LINEスタンプ販売中 (@wghi_is_cat) 2026年4月21日
悲劇1/2 pic.twitter.com/Sd4puytIL7— きたしま (@kazkitashima) 2026年4月21日
バーニス pic.twitter.com/PWSikwaSk3— aLFie/RAUM (@aLFie0321) 2026年4月20日
KING#絵フブキ pic.twitter.com/2H3XaswUl2— Hyde (@tabakko) 2026年4月21日
2026年4月20日
#oc pic.twitter.com/KJS1JS3dsa— Zombie_KE (@Zombie_KE02) 2026年4月22日
シンパシー pic.twitter.com/3cv4KXhGaD— JUN (@jun_worldcrew) 2026年4月21日
2026年4月21日
Silver Wolf 銀狼… pic.twitter.com/TiPBFCLoqA— Tommy (@Timmy_Tommy_1) 2026年4月21日
ころさん🐶７周年おめでと〜🎉#戌神ころね7周年 pic.twitter.com/LZ6BCitFGH— めかモルフォーゼ/中山徹 (@meka_moru_4se) 2026年4月13日
2026年4月21日
千咲#WutheringWaves pic.twitter.com/j9M3UfLtj6— Poki (@j0ch3fvj6nd) 2026年4月21日
「オーバーライド」1億再生ありがとうございます！！！！！！！！！！— 吉田夜世 (@otgys) 2026年4月21日
"Override" Thank you for 100 million views!!!!!!!!!! pic.twitter.com/9J0vzW6fGv
#ブレインロット #重音テト pic.twitter.com/MJ7RdxXBnp— 霧原アキ (@kiriharaaki1019) 2026年4月21日
red pic.twitter.com/yC5YTUAcUv— ns404 (@chenlin14594662) 2026年4月21日
発想がアレなギャル pic.twitter.com/NOrHYn1yHR— りんご犬@古代魔法はあまりにも1巻でるよ (@appledog_eringi) 2026年4月21日
2026年4月21日
2026年4月21日
2026年4月21日
🌹🪽🌈⭐️ pic.twitter.com/6ZnAieZIcm— らる・ぶらん (@hakumai_0807) 2026年4月21日
4月22日— 上北ふたご (@kamikitafutago) 2026年4月21日
お⃞誕⃞生⃞日⃞お⃞め⃞で⃞と⃞う⃞！⃞
キュアミスティック🩷小林みくる
𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗕𝗶𝗿𝘁𝗵𝗱𝗮𝘆! 𝗖𝘂𝗿𝗲 𝗠𝘆𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲🩷#たんプリ #precure pic.twitter.com/A4qsAdpUUZ
wip— 祝く月 (@x_xtsukix_x) 2026年4月20日
色味で迷ってるんだけど、どっちがいいですかね… pic.twitter.com/M29Ljlnw4t
はまじ先生......ありがとうございます#喜多郁代生誕祭2026 pic.twitter.com/qNXrKx8yBI— ぷへん (@puhengg) 2026年4月21日
#SlaytheSpire2 pic.twitter.com/bGi7SmVKVP— 北島K (@MAXK5551) 2026年4月21日
ギャルが似合いそうな２人— 奈々御nao (@Naoooo_a) 2026年4月21日
#超かぐや姫 pic.twitter.com/BwMTGVbNo3
こちらのうっすら見えるイラストにつきまして、「漫画もしくはアニメの画像をそのまま透かしとして使用したのか？」とご質問をいただきましたが手書きで描いてます！— 遊 ゆうすけ_Illustrator (@YYY__XP) 2026年4月21日
(証拠として元画像と全体タイムラプス、例のイラストのタイムラプスのみ切抜いた動画を載せておきます)… https://t.co/l4z2I1Ez5Q pic.twitter.com/gWoaDv8MWu
2026年4月21日
2026年4月19日
水着コハル🩱🙅 pic.twitter.com/bmBAPn2yDh— BADA (@jksh5056) 2026年4月21日
ん、砂獅子を狩る（お題箱） pic.twitter.com/Fei68rskoX— 丸々。 (@marumaru8052) 2026年4月21日
愛してる https://t.co/9xtngNoueX pic.twitter.com/jmr4jYLmyI— 𝖍𝖊𝖑𝖎𝖔𝖕𝖍𝖎𝖑𝖎𝖆 (@sunlove) 2026年4月21日
五月病 pic.twitter.com/nYE1uepKrz— 魔木 (@inknoshimi) 2026年4月22日
これで兄弟全員揃ったってワケ…🫶 pic.twitter.com/XzPVFbC4mP— aza (@thicopoyo) 2026年4月21日
Here is the piece I did for the official Hatsune Miku x Richie's Cafe collaboration!✨— Carol Cao (@carol_caocao) 2026年4月21日
.@cfm_miku_en @richiescafeTU
.#初音ミク #HatsuneMiku #MikuExpo pic.twitter.com/NXp4s9NtPC
Design Commission pic.twitter.com/pgLzTBi7fQ— tra (@Tracyko_) 2026年4月21日
Yuuta Kiso (木曽勇太) pic.twitter.com/KftBh9qigW— Oratsu (@Oratsu_) 2026年4月21日
金庫開け pic.twitter.com/NFQNIQWEpd— からめる (@purinharumaki) 2026年4月21日
シロコ*テラー 鏡 pic.twitter.com/EsgaIY8fOZ— 羊野郎 (@maton_3110) 2026年4月21日
絵 #初音ミク pic.twitter.com/fVs2jGflC3— 井上 (@afk_0831) 2026年4月21日
2026年4月22日
本日4月22日でまどマギ最終話放送から15周年です。#まどマギ15周年 pic.twitter.com/VoTvG0y3CF— kwg2(仮) (@KwgSubmadohomu) 2026年4月21日
キュアアルカナ・シャドウちゃんかわいすぎる…!!!🦋 pic.twitter.com/HZacJCiQrX— 杏飴＠C107火曜(一日目)東ア-78ab (@AnzuAmE_222) 2026年4月21日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
『トップガン 40th Anniversary』予告編｜5月13日(水)公開 - YouTube
「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」日本版吹替版予告｜「親子の絆」編｜5月22日（金）劇場公開！ - YouTube
プラダを着た悪魔、ここまでのプロモーションめっちゃ良かったのに、公開直前に突然ド直球のアジア人差別を見せつけてきて横転 https://t.co/uNUYIzXl7U— 黄色人種ちゃん (@dekaketu_purin) 2026年4月22日
香港で日本アーティストの公演中止相次ぐ 日中関係が影響か | NHKニュース | 香港、日中関係、中国
【球団創設90周年】「燃えよドラゴンズ！90th Anniversary天青の竜たちよ」制作のお知らせ：ドラゴンズニュース - 中日ドラゴンズオフィシャルウェブサイト
◆新商品（衣・食・住）
新生活に「フルグラ®」習慣を！まろやかなコーヒー牛乳テイストに彩りフルーツをトッピング『フルグラ® コーヒー牛乳テイスト』 | カルビー株式会社のプレスリリース
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2026年4月21日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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