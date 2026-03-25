ヘッドライン

2026年3月25日のヘッドラインニュース


Netflix独占配信から「1週間限定劇場公開」を経て全国劇場公開を成し遂げた『超かぐや姫！』で、2026年3月27日(金)から5週連続で週替わりのウェルカムアナウンス上映が行われます。第1週はかぐやが担当。第2週以降の担当は毎週火曜18時に発表されるとのことです。


【本編冒頭映像5分42秒公開】劇中歌「Remember」yuigot / 月見ヤチヨ (cv.早見沙織)【映画『超かぐや姫！』】 - YouTube


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

携帯電話の電磁波が神経や細胞の損傷を引き起こすと主張するロバート・F・ケネディ・ジュニア保健福祉長官が学校での携帯電話の規制を称賛 - GIGAZINE

マラソンをすると脳が自分自身を食べることが研究で判明 - GIGAZINE

OpenAIがハリウッドにムービー生成AI「Sora」を売り込んでいると報道される - GIGAZINE

「MacBook Airを使うと口の中に奇妙な味がする」という謎現象が報告される - GIGAZINE

Amazon Prime Videoがアフリカで大苦戦している理由とは？ - GIGAZINE

GPT-4やPaLMなどの大規模言語モデルは規模が大きくなると突然予想外の能力を開花させることがある - GIGAZINE

「劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE」はアニメ第3期へと続く物語でキーワードは「出島」と「ピースブレイカー」、AnimeJapanで塩谷直義監督らが語る - GIGAZINE

真空断熱ポット付きでホットコーヒーを作って即保温できるサーモスの「真空断熱ポット コーヒーメーカー」フォトレビュー - GIGAZINE

世界規模でコーヒー豆不足が発生、「過去最高の生産量」にもかかわらずなぜ？ - GIGAZINE

死後に活動を開始する「ゾンビ遺伝子」が人間の脳内で発見される - GIGAZINE

新生「nasne(ナスネ)」使ってみたレビュー、内蔵HDD2TBでさらに6TB外付け可能なBuffalo製の実力やいかに - GIGAZINE

世界最大のポルノサイトPornhubが有料サービスを全ユーザーに無料提供、「Stayhomehub」へ改名も - GIGAZINE

手軽にできる「疲労の解消法」とは？ - GIGAZINE

スマホゲームの収益の半分は全ユーザーのたった0.19％が支えていることが判明 - GIGAZINE

「肉好きの、肉好きによる、肉好きのためのステーキハウス」がコンセプトの「ザ・ステーキ六本木」に行ってきました - GIGAZINE

東日本大震災チャリティアニメ、山本寛監督新作「blossom」ワールドプレミア - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）






◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
最後のアングロ・サクソン王の命運決めた戦い、新研究が定説覆す(1/3) - CNN.co.jp

アトピー性皮膚炎の赤ちゃん 食物アレルギー抑える研究成果 | NHKニュース | 医療・健康、サイエンス

コーヒーの成分が大腸がん細胞増殖を抑制　京都府立医大など発表 | 毎日新聞

【動画】ブラシで体をかくウシ、初の道具使用例　硬軟使い分けも | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
〈辺野古転覆事故〉スナックで泥酔した「平和丸」船長が直撃取材に答えた！　「出航を決めたのは俺じゃない」「死人を起こして聞いた方がいい」（全文） | デイリー新潮


「あんな船に乗せたくなかった…」　辺野古沖転覆で同志社国際高が説明会　保護者ら憤り - 産経ニュース

修学旅行に絡む児童生徒死亡、20年間で全国で計22件　同志社国際高マニュアルの不備は - 産経ニュース



スカウト団のスパイに転落した元警部補、不倫発覚で捜査外され…「自暴自棄になり一線を越えた」 : 読売新聞

日本船通航交渉、米通牒で暗礁に

種苗法改正へ 品種登録前でも輸出差し止めなど規制強化の方針 | NHKニュース | 農林水産省、農業、国会

高市首相とトランプ氏はニコニコで結構ですが…　公式動画に切り取られた「バイデン氏イジり」に欠けた品格：東京新聞デジタル

韓国大統領、国民に省エネ要請　公用車の利用も縮小 | ロイター

「年度内成立」に参院の壁　高市首相なお固執、自民冷ややか―２６年度予算案：時事ドットコム

【速報】政府が中東情勢の関係閣僚会議を初開催|47NEWS（よんななニュース）

トランプ氏、イランでの「政権交代」を示唆 「トップの人物」との和平交渉明かす　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

トランプ氏、イランと協議し攻撃を5日間延期したと投稿　「フェイクニュース」とイラン国会議長 - BBCニュース

東京の中国大使館に男侵入 陸上自衛隊の隊員か 近くには刃物 | NHKニュース

【分析】不審なほどに時機を計るトランプ氏の対イラン発言、意思決定の動機は何なのか？ - CNN.co.jp

高校教科書検定、令和書籍以外は合格　AI活用前提の記載少なく | 毎日新聞

検察に盗撮捜査資料を開示命令　鹿児島県警元幹部の事件で地裁|47NEWS（よんななニュース）

職務上知り得た秘密を退職後に漏らしたとして、国家公務員法（守秘義務）違反罪に問われた鹿児島県警の元生活安全部長本田尚志被告（62）の公判開始を前に、鹿児島地裁は24日、当時の枕崎署員が関与した盗撮事件に関する捜査資料の開示を検察側に命じる決定をした。弁護側が明らかにした。被告は、野川明輝前本部長が盗撮事件の隠蔽を図ったと訴えていた。


ホルムズ海峡を通らない代替ルートの原油タンカー、1隻目が28日到着見込み　赤沢経産相 - 産経ニュース

中国大使館敷地内に侵入した疑い 陸上自衛官を逮捕 | NHKニュース | 東京都、中国

読む政治：「高市1強」は参院に通用せず　暫定予算編成へ　戦略転換迫られ | 毎日新聞

中国大使館に男性が侵入　自衛隊所属、刃物所持との情報も | 毎日新聞

イランのエネルギー施設に攻撃か、トランプ氏の「攻撃撤回」数時間後 報道　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

中国大使館への侵入容疑、陸自隊員逮捕　刃物も所持「大使に意見を」 [東京都]：朝日新聞

中国大使館に侵入疑い、23歳の陸自隊員逮捕　「大使に面会するため」 - 日本経済新聞

【速報】女性の月額賃金、男性より8万円低く|47NEWS（よんななニュース）

機雷除去、状況見て慎重に判断　首相「法にのっとり決定」|47NEWS（よんななニュース）

国旗損壊罪法案、論点多く　自民、週内協議開始へ|47NEWS（よんななニュース）

【速報】26年度予算の月内成立見送りと政権幹部|47NEWS（よんななニュース）

中国大使館侵入、23歳の3等陸尉か　建造物侵入疑いで事情聴取 | 毎日新聞

米海兵隊員２人 歌舞伎町で現金約１６００万円窃盗か 追送検 | NHKニュース

同性婚訴訟 最高裁が大法廷で審理へ 初めて憲法判断か | NHKニュース | 裁判、ジェンダー、憲法

ガザ地区の暫定統治を監督する「平和評議会」 国連で初報告 | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ、イスラエル、アメリカ

“ホルムズ海峡なんとか通航できる糸口を” 日本船主協会会長 | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、イラン情勢、ホルムズ海峡

全日空の男性機長 同僚の体触り不同意わいせつ罪で在宅起訴 | NHKニュース | 事件・事故、航空

ホルムズ海峡付近 船舶の位置情報など通信妨害か 研究者が分析 | NHKニュース | ホルムズ海峡、イラン情勢、中東

トランプ大統領 キューバ“体制刷新”は？ ここに注目！ 高橋祐介 | NHKニュース | 解説委員室、イラスト解説 ここに注目！、高橋祐介

香港「リンゴ日報」香港政府が法人登記からの抹消を命じ解散 | NHKニュース | 香港、中国、メディア

「抗議船乗るとは聞いていない」「学校に不信感」　同志社国際高で保護者説明会始まる - 産経ニュース

イラン、テルアビブにミサイル攻撃 建物直撃で4人負傷　写真14枚　国際ニュース：AFPBB News

中国外相、イランに対話促す 「和平の窓口」活用し早期交渉を　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

イランのブシェール原発に再び攻撃か 被害なし、IAEAは自制要求　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

イスラエル、システム不具合で迎撃失敗 「適正弾」温存が裏目に　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

外務省、全世界の邦人に注意喚起　中東情勢悪化で「情報収集を」 | 毎日新聞

イスラエル軍、イラン中部イスファハンを攻撃 ガス施設標的か　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

中国外務省、日本側に強く抗議　中国大使館への侵入事件受け | 毎日新聞

中国大使館に侵入容疑、逮捕の幹部自衛官「大使に強硬発言控えてと伝えようと」「受け入れられなかったら自決」 : 読売新聞

石油元売り「7月にも供給制限」自民党で説明

【随時更新】ガソリン・物価はどうなる？「金・原油・日経平均」最新グラフまとめ

米とイランがイラク攻撃か、人民動員隊とペシュメルガに被害　写真3枚　国際ニュース：AFPBB News

同志社国際高の保護者説明会は3時間以上続く、止まらぬ挙手　学校の責任は - 産経ニュース

中国大使館に侵入容疑　3等陸尉を逮捕　「大使に面会、意見を」　刃物も所持 - 産経ニュース

コロンビアで軍輸送機墜落、少なくとも６６人死亡…米国製の中古機で大統領「我々はがらくたを買った」 : 読売新聞

「どうしてそんな脆弱な船に娘を…」　女子生徒遺族が保護者会で質問　涙ぐむ場面も - 産経ニュース

海上でかなりのスピード　「生徒が怖いなと思った」と保護者が言及　辺野古沖転覆の説明会 - 産経ニュース

「イラン空爆延期」発言直前、先物取引が急増　いぶかる声も - 日本経済新聞

引率教員の不在は体調不良のため　他の教員も代理で乗船せず　同志社国際高が釈明 - 産経ニュース

「人が丸焦げになっている」原池公園で男性遺体　堺市中区 - 産経ニュース

米国との協議を否定するイランの真意は　軍部に「主戦論」も台頭か [米・イスラエルのイラン攻撃　イラン情勢]：朝日新聞

ソニーとホンダ、協業で開発のEVを発売中止　世界的に市場伸び悩み：朝日新聞

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）









アメリカはマジでこれ。前任者は跡形も残さず消えていく、そして毎回ゼロリセットで同じ失敗を延々と人が変わっても繰り返し、とにかく反省しないという話 - posfie

「マンションの隣の家の人がベランダでタバコを吸うんですが、どーやったら辞めさせられますか？」管理会社に相談して、警告文を貼ったり投書してもらってるけど効果なかった話→「賃貸だと無理」「賠償を命じた判例がある」 - posfie

ヒグマに襲われました かなり大きかった、至近距離まで全速力で追ってきて噛まれかけましたが、大声でなんとか退いてくれました「ヒグマもう起きてんのか…」 - Togetter


アメリカ人は分数が大好きで小数は大嫌い ～ fks_hiroさんへ　～ | 結構辛辣なことも書きます

富山地鉄本線並行区間、廃止なら負担180億円　10年試算、現行維持でも135億円｜社会｜富山のニュース｜富山新聞

大きな方向性の決議（バス転換）について – へいちくネット（平成筑豊鉄道）







ノア・スミス「ぼくらは第三次世界大戦の前哨戦を見ている？」（2026年3月11日） – 経済学101

となりの発達障害：「正義感強い優等生」は発達障害グレー　おかしいのは私か社会か | 毎日新聞

7年間毎月欠かさず歯医者に通って、歯のクリーニングしてもらってるんだけど、引っ越しに伴って歯医者も変えて、久々にレントゲン撮ってもらったら、虫歯あるって言われた→X民による無料診断がすごい - posfie

新品靴のかかとに穴が空いてたら、不良品じゃなくて『職人さんが丁寧に作ったいい靴』の証拠です→知らないこともあるから伝えるのは大事だよね - Togetter


新しく発売された炭酸飲料「NOPE」を飲んでみた感想は『病気の駄菓子屋さん』でした。私は病気の駄菓子屋さんが好きなのでいいですが - Togetter


◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
AIの発言に責任を持つのは開発者だと認識しているAI VTuber「生みの親が責任をもって謝罪します」と勝手に言い始めておもしれぇ展開になってきた - Togetter

初診でChatGPTとのやり取りを50Pくらい印刷して『次回まででいいのでこれを読み込んで私に最適な治療を考えてください』と言ってきた患者が来た - Togetter

インターンシップから入社、Black Hat Europe登壇までの道のり - NTT docomo Business Engineers' Blog

KADOKAWAとnote、資本業務提携を締結　〜創作活動を支援する、次世代IP運用エコシステムの構築へ〜 | ニュースリリース | KADOKAWAグループ ポータルサイト

Sonova、ゼンハイザーを含むコンシューマ事業を売却へ - AV Watch

【小寺信良の週刊 Electric Zooma!】「間違いない音」のその先へ。EDIFIER 「M90」を聴く-AV Watch

【レビュー】ソニー「WF-1000XM6」“第6感、揺さぶる”って何？「AZ100」「WOOD master」と聴き比べ - AV Watch

デノン、1台で“高さと広がり”のある空間オーディオ再生、ワイヤレススピーカー「HOME 200/400/600」 - AV Watch

仕事はすべてSkillに書け - それ、Skill にしない？

お客様のDMARC強化対応で「SPF/DKIM認証失敗」の調査依頼が来た話 - サーバーワークスエンジニアブログ

Gmailでメールテストしてたら送信元（FROM）アドレスがGoogleグループのアドレスになってしまう #DMARC - Qiita

生成AI 高校教科書に学習での活用方法記述 映画「ゴジラ－1.0」やアンパンマン、NHK「虎に翼」関連の記述も | NHKニュース | 教育、文部科学省、生成AI・人工知能

科学論文がAIで書かれていないか高精度で判定するソフト 国立情報学研究所が開発 日本物理学会が25日導入 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、サイエンス、IT・ネット

海上自衛隊 新部隊「情報作戦集団」が発足 偽情報やサイバー攻撃に対応 | NHKニュース | 防衛省・自衛隊、安全保障

【独自】X、通信履歴保存延長を拒否　総務省要請、コスト負担に抵抗か | NEWSjp

総務省は今年2月下旬に有識者らを交えた非公開会合を開き、保存状況を確認した。関係者によると、Xは担当者が出席し、要請受け入れは難しいとの立場を説明した。Xの保存期間は1～2カ月程度とみられている。


Claude Code を使いこなすために意識している 5つのこと

RakutenAI-3.0はDeepSeek V3に比べて新しい知識を持ち日本語が流暢でコードも書ける - きしだのHatena

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）


エンドフィールドで最近気が付いたこと【AI VOICE2/Voicepeak実況】 - ニコニコ動画


【ゆっくり実況】VBのマイナースポーツアクション【スペーススカッシュ／バーチャルボーイ】 - ニコニコ動画


【Among Us】銃を撃ちまくれる新役職"トリガーハッピー"で盤面を破壊せよ！｜茜ちゃんの宇宙日記#149【なのそん】 - ニコニコ動画


さらば音街ウナTalkEx（1年ぶり2回目）【 #かすみそうなろいど 】 - ニコニコ動画



【ターニャ・デグレチャフ】 – taigaai

【重要】「Shadowverse」サービス終了のお知らせ | News | Shadowverse【シャドウバース | シャドバ】公式サイト | Cygames



「大正時代にシャワーなんか無い！」とレビューを書かれた漫画家、実は描く前にシャワーがあったことを調べていた「『上流階級になら』と注釈がつくが割となんでもあった」 - Togetter


ニュースリリース :第3回「BANDAI SPIRITS大人アンケート調査」│株式会社BANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ）






メイキング・オブ・マリッジトキシン Vol.2 色彩設計篇 - YouTube


【公式アニメ】「それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ」｜第1話～第13話｜2026年4月10日(金)20:00～5月10日(日)19:59まで期間限定公開 - YouTube


【公式アニメ】万能文化猫娘｜全6話｜2026年3月27日(金)20:00～4月27日(月)19:59 まで【期間限定無料公開】 - YouTube


TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』第1弾PV｜2026年7月放送 - YouTube


TVアニメ『これ描いて死ね』ティザーPV②【2026年7月より毎週金曜 日本テレビ系フラアニにて23時30分から全国30局ネットで放送！】 - YouTube


【ドロヘドロ 無料配信】魔の1 - YouTube


TVアニメ『真夜中ハートチューン』第12話挿入歌「夜凪」／井ノ華六花（CV.瀬戸桃子）・アイコ（若井友希）特別映像 - YouTube


TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』番宣CM ｜ 4月5日(日)より分割2クールにて放送開始 - YouTube


TVアニメ『手札が多めのビクトリア』ティザーPV｜7月よりテレ東系列にて放送⟡.· - YouTube


『SAROS』 - PS5®機能紹介トレーラー - YouTube


Pokémon Champions 紹介映像 - YouTube


『エーペックスレジェンズ』: アフターショック イベントトレーラー - YouTube


Tiny Takeover (タイニー・テイクオーバー) ゲームドロップ - YouTube


『Devil May Cry』シーズン2 ティーザー予告編 - Netflix - YouTube


【マクロス7 4K UHD-BD BOX】リクエスト販売決定！バサラ歌担当：福山芳樹＆ミレーヌ歌担当：チエ・カジウラ コメント動画 - YouTube































『もじぴったん』はナムコみたいな企業だからこそ辞書メーカーと協業してできたんだな、と思っていたらたった一人のナムコマンの狂気によって作られたと知って震えた - Togetter

生活保護を受けているVTuber「犬野はる」さん、ケースワーカーに相談した上でYouTubeのメンバーシップ規約を変更する旨をX上でポストしたところ批判を受けてしまう - Togetter

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
将棋 藤井六冠 2つのタイトル戦の行方は？ みみより！解説 高橋俊雄 | NHKニュース | 囲碁・将棋、解説委員室、みみより！解説

【アメリカ】病気のファンをハグするプロレスラーがかっこいい→アメリカ社会ではとても勇気のいる行動だった - Togetter

カミナリたくみ　詐欺被害1300万円のカカロニ栗谷に600万円を貸した真意を語る | miyearnZZ Labo


日本相撲協会 ナンバー2にあたる事業部長に出羽海親方就任 | NHKニュース | 大相撲、大阪府

STARTO社イベントの本人確認で偽造免許証提示　容疑の女を逮捕　転売チケット利用か - 産経ニュース

広陵高野球部「加害」生徒が告訴　被害者側の親権者を名誉毀損容疑 | NEWSjp

映画『ディスクロージャー・デイ』最新予告映像＜7月10日（金）全国公開！＞ - YouTube


◆新商品（衣・食・住）
(PDFファイル)なか卯が 4/1（水）に「温たま冷やし担々うどん」を販売開始 今年は“胡麻担々だれ”に花椒を加え、より本格的な味わいに！

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in ヘッドライン, Posted by logc_nt

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