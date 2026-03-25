2026年3月25日のヘッドラインニュース

「服のシワと張力の基礎知識」という４０８ｐの技法書を発売しました 。



服のシワはどのように発生するか、張力の発生源は一体どこにあるのか、服のシワの描写に必須な基礎知識をおそらくは世界初、世界で唯一解説をしている本です



この投稿はその内容の１６ｐの ダイジェストとなります pic.twitter.com/63MkDPRLkd