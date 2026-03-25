2026年3月25日のヘッドラインニュース
Netflix独占配信から「1週間限定劇場公開」を経て全国劇場公開を成し遂げた『超かぐや姫！』で、2026年3月27日(金)から5週連続で週替わりのウェルカムアナウンス上映が行われます。第1週はかぐやが担当。第2週以降の担当は毎週火曜18時に発表されるとのことです。
──── ✩₊⁺⋆🌕⋆⁺₊✧ ────— 『超かぐや姫！』公式 (@Cho_KaguyaHime) 2026年3月24日
5週連続週替り
ウェルカムアナウンス上映決定🎊
──────────────
映画を観に来てくれた皆さんを
本編前にかぐや達がお出迎え✨
3/27(金)～4/2(木)のトップバッターはかぐや🐰
4/3(金)以降の担当は、毎週火曜日18時に発表！… pic.twitter.com/EFplRiIuvC
【本編冒頭映像5分42秒公開】劇中歌「Remember」yuigot / 月見ヤチヨ (cv.早見沙織)【映画『超かぐや姫！』】 - YouTube
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
最近少しバズるとすぐに外国人アイコンでやたらと流暢な日本語でリプしてくるアカウントが急増してるけど流暢で割と正確に返してきてるのに明らかにAIだとわかるのはなんなだろうな…人間社会に紛れ込もうとしている異星人を見ている気分だ— 某氏屋 (@soregasiya) 2026年3月25日
最近のリプ欄 pic.twitter.com/Ku4gAXR4lW— 某氏屋 (@soregasiya) 2026年3月25日
奈良県が増えすぎた鹿を大阪に移住させるようになって、既に半世紀が過ぎていた— 松永マグロ (@Maguro_Maznaga) 2026年3月25日
大阪の河川敷や緑地は鹿の第二の故郷となり、鹿はそこで子を産み、育て、そして死んでいった
令和XX年、奈良から最も遠い舞浜緑地は鹿公国を名乗り、奈良県に独立戦争を挑んできた…
狩野英孝さんが1992年(平成4年)9月2日に飛ばされた理由がわかった。— 祥太 (@shota_) 2026年3月24日
このツイートの本来の時刻は、2011年12月11日 10:02:50(JST)。「from:kano9x since:2011-12-11_10:02:50_JST until:2011-12-11_10:02:51_JST」で検索するとこのツイートが出てくることからわかる。… https://t.co/3buEszhza4
これが一体なにか、わからない方はわからないと思います。突撃用衝角装備です。— SOW＠ (@sow_LIBRA11) 2026年3月24日
旧世紀までは、新幹線この武装がなければ倒せない”敵”がいたんですね。 https://t.co/q8llvewyKK
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
最後のアングロ・サクソン王の命運決めた戦い、新研究が定説覆す(1/3) - CNN.co.jp
アトピー性皮膚炎の赤ちゃん 食物アレルギー抑える研究成果 | NHKニュース | 医療・健康、サイエンス
コーヒーの成分が大腸がん細胞増殖を抑制 京都府立医大など発表 | 毎日新聞
【動画】ブラシで体をかくウシ、初の道具使用例 硬軟使い分けも | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
〈辺野古転覆事故〉スナックで泥酔した「平和丸」船長が直撃取材に答えた！ 「出航を決めたのは俺じゃない」「死人を起こして聞いた方がいい」（全文） | デイリー新潮
同志社国際高校。こんなメールが生徒に出されていたらしい。反対する活動家の船に乗るとは書いてない。ミスリードしたことを認めながら、さらにミスリードしている。重罪だ。 https://t.co/bhckJnv7gC pic.twitter.com/z4GPDRl7aO— 山岡鉄秀 (@jcn92977110) 2026年3月24日
「あんな船に乗せたくなかった…」 辺野古沖転覆で同志社国際高が説明会 保護者ら憤り - 産経ニュース
修学旅行に絡む児童生徒死亡、20年間で全国で計22件 同志社国際高マニュアルの不備は - 産経ニュース
今回の件について補足いたします。 検品の結果、シュリンクなしのBOX対象商品すべてに側面の開封跡および糊付けの痕跡が確認され、計15箱がサーチ済みの不正品であると判断いたしました。… https://t.co/8lNccM922u— トレカアビス渋谷店 (@Toreabi2) 2026年3月25日
スカウト団のスパイに転落した元警部補、不倫発覚で捜査外され…「自暴自棄になり一線を越えた」 : 読売新聞
日本船通航交渉、米通牒で暗礁に
種苗法改正へ 品種登録前でも輸出差し止めなど規制強化の方針 | NHKニュース | 農林水産省、農業、国会
高市首相とトランプ氏はニコニコで結構ですが… 公式動画に切り取られた「バイデン氏イジり」に欠けた品格：東京新聞デジタル
韓国大統領、国民に省エネ要請 公用車の利用も縮小 | ロイター
「年度内成立」に参院の壁 高市首相なお固執、自民冷ややか―２６年度予算案：時事ドットコム
【速報】政府が中東情勢の関係閣僚会議を初開催|47NEWS（よんななニュース）
トランプ氏、イランでの「政権交代」を示唆 「トップの人物」との和平交渉明かす 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、イランと協議し攻撃を5日間延期したと投稿 「フェイクニュース」とイラン国会議長 - BBCニュース
東京の中国大使館に男侵入 陸上自衛隊の隊員か 近くには刃物 | NHKニュース
【分析】不審なほどに時機を計るトランプ氏の対イラン発言、意思決定の動機は何なのか？ - CNN.co.jp
高校教科書検定、令和書籍以外は合格 AI活用前提の記載少なく | 毎日新聞
検察に盗撮捜査資料を開示命令 鹿児島県警元幹部の事件で地裁|47NEWS（よんななニュース）
職務上知り得た秘密を退職後に漏らしたとして、国家公務員法（守秘義務）違反罪に問われた鹿児島県警の元生活安全部長本田尚志被告（62）の公判開始を前に、鹿児島地裁は24日、当時の枕崎署員が関与した盗撮事件に関する捜査資料の開示を検察側に命じる決定をした。弁護側が明らかにした。被告は、野川明輝前本部長が盗撮事件の隠蔽を図ったと訴えていた。
ホルムズ海峡を通らない代替ルートの原油タンカー、1隻目が28日到着見込み 赤沢経産相 - 産経ニュース
中国大使館敷地内に侵入した疑い 陸上自衛官を逮捕 | NHKニュース | 東京都、中国
読む政治：「高市1強」は参院に通用せず 暫定予算編成へ 戦略転換迫られ | 毎日新聞
中国大使館に男性が侵入 自衛隊所属、刃物所持との情報も | 毎日新聞
イランのエネルギー施設に攻撃か、トランプ氏の「攻撃撤回」数時間後 報道 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
中国大使館への侵入容疑、陸自隊員逮捕 刃物も所持「大使に意見を」 [東京都]：朝日新聞
中国大使館に侵入疑い、23歳の陸自隊員逮捕 「大使に面会するため」 - 日本経済新聞
【速報】女性の月額賃金、男性より8万円低く|47NEWS（よんななニュース）
機雷除去、状況見て慎重に判断 首相「法にのっとり決定」|47NEWS（よんななニュース）
国旗損壊罪法案、論点多く 自民、週内協議開始へ|47NEWS（よんななニュース）
【速報】26年度予算の月内成立見送りと政権幹部|47NEWS（よんななニュース）
中国大使館侵入、23歳の3等陸尉か 建造物侵入疑いで事情聴取 | 毎日新聞
米海兵隊員２人 歌舞伎町で現金約１６００万円窃盗か 追送検 | NHKニュース
同性婚訴訟 最高裁が大法廷で審理へ 初めて憲法判断か | NHKニュース | 裁判、ジェンダー、憲法
ガザ地区の暫定統治を監督する「平和評議会」 国連で初報告 | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ、イスラエル、アメリカ
“ホルムズ海峡なんとか通航できる糸口を” 日本船主協会会長 | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、イラン情勢、ホルムズ海峡
全日空の男性機長 同僚の体触り不同意わいせつ罪で在宅起訴 | NHKニュース | 事件・事故、航空
ホルムズ海峡付近 船舶の位置情報など通信妨害か 研究者が分析 | NHKニュース | ホルムズ海峡、イラン情勢、中東
トランプ大統領 キューバ“体制刷新”は？ ここに注目！ 高橋祐介 | NHKニュース | 解説委員室、イラスト解説 ここに注目！、高橋祐介
香港「リンゴ日報」香港政府が法人登記からの抹消を命じ解散 | NHKニュース | 香港、中国、メディア
「抗議船乗るとは聞いていない」「学校に不信感」 同志社国際高で保護者説明会始まる - 産経ニュース
イラン、テルアビブにミサイル攻撃 建物直撃で4人負傷 写真14枚 国際ニュース：AFPBB News
中国外相、イランに対話促す 「和平の窓口」活用し早期交渉を 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
イランのブシェール原発に再び攻撃か 被害なし、IAEAは自制要求 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
イスラエル、システム不具合で迎撃失敗 「適正弾」温存が裏目に 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News
外務省、全世界の邦人に注意喚起 中東情勢悪化で「情報収集を」 | 毎日新聞
イスラエル軍、イラン中部イスファハンを攻撃 ガス施設標的か 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
中国外務省、日本側に強く抗議 中国大使館への侵入事件受け | 毎日新聞
中国大使館に侵入容疑、逮捕の幹部自衛官「大使に強硬発言控えてと伝えようと」「受け入れられなかったら自決」 : 読売新聞
石油元売り「7月にも供給制限」自民党で説明
【随時更新】ガソリン・物価はどうなる？「金・原油・日経平均」最新グラフまとめ
米とイランがイラク攻撃か、人民動員隊とペシュメルガに被害 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
同志社国際高の保護者説明会は3時間以上続く、止まらぬ挙手 学校の責任は - 産経ニュース
中国大使館に侵入容疑 3等陸尉を逮捕 「大使に面会、意見を」 刃物も所持 - 産経ニュース
コロンビアで軍輸送機墜落、少なくとも６６人死亡…米国製の中古機で大統領「我々はがらくたを買った」 : 読売新聞
「どうしてそんな脆弱な船に娘を…」 女子生徒遺族が保護者会で質問 涙ぐむ場面も - 産経ニュース
海上でかなりのスピード 「生徒が怖いなと思った」と保護者が言及 辺野古沖転覆の説明会 - 産経ニュース
「イラン空爆延期」発言直前、先物取引が急増 いぶかる声も - 日本経済新聞
引率教員の不在は体調不良のため 他の教員も代理で乗船せず 同志社国際高が釈明 - 産経ニュース
「人が丸焦げになっている」原池公園で男性遺体 堺市中区 - 産経ニュース
米国との協議を否定するイランの真意は 軍部に「主戦論」も台頭か [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞
ソニーとホンダ、協業で開発のEVを発売中止 世界的に市場伸び悩み：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
トリアージ訓練であたしが演じたのは「腹痛で横になっている被災者」で、みんな🟡🟢をつけて離れていったんだよね— はんぐりーらいおん☺︎1y🎀 (@hungryfox0120) 2026年3月24日
でも実際は服と肌着を捲ると臓物デロリンしている🔴だったという……
30秒という限られた時間でも、痛みを訴えている部位を目視する重要性を学んだショッキングな役でしたわ😇 https://t.co/RvLOuYFuQi
【BANDAI SPIRITS】— バンダイ・BANDAI SPIRITS広報公式 (@bandai_spirits) 2026年3月24日
第3回「BANDAI SPIRITS大人アンケート調査」は
「ランダムグッズに関する実態調査」を実施！
最大の魅力は”ワクワク感”、月1回以上購入する人は63.3％
ランダムグッズは大人世代にも広がる新しい楽しみ方となっていることが明らかになりました。https://t.co/vCVVvmQDKO pic.twitter.com/pFjZ1S6gNn
んなわけねぇだろ、金払って欲しいもんが手に入らないランダム商法なんぞ都合がいいのは売る側だけだろうがよ https://t.co/45fHqDPE5K— しろる (@S_R_R_tea_party) 2026年3月24日
バンダイの皆さんには社内でランダム休日出勤ガチャ開催して休日出勤になるか分からないワクワク感や1/15の確率で休めた日の喜びを楽しんでいただきたい https://t.co/uwHIfvPsAS— 白ヰろなとろちゃま (@tororo_ojou) 2026年3月24日
バンダイスピリッツのアンケ結果、大体皆怒ってるの安心した。— つむらん (@tumuran) 2026年3月24日
今のランダムグッズ好きな奴なんていねぇよ。ランダムが許されるのはビックリマンチョコみたいな単価安いやつくらいやろ。
ランダムグッズが好き？— サイドウ (@saidou_syu) 2026年3月24日
→はい
→いいえ
この質問が最初にない時点で
実態調査でもなんでもないと思います https://t.co/ieMnAm8CEv
これは酷い……ちょっとランダムグッズのエピソードの解釈があまりにも自分達に都合良すぎてビックリした……— 美織 (@miori_1100_doll) 2026年3月24日
推しが出ないことが友人と笑い話になる…？ランダムで出ると特別感…？妻が出なかった時に夫が出して妻を一瞬で笑顔に出来た…？友達と見せっこして交換するのが楽しい……？？？ https://t.co/k0S8cSEzki
ランダム商法は大っ嫌いだけど、自分の最推しであるドラゴンボールのパラガスみたいなマイナー寄りのキャラはランダムグッズに突っ込むとかしないと利益がでなくて、もしランダム商法が無くなったら商品化が一切されなくなるのも分かってはいるので凄くつらい— わさびレンコン (@wasaren_au) 2026年3月24日
アメリカはマジでこれ。前任者は跡形も残さず消えていく、そして毎回ゼロリセットで同じ失敗を延々と人が変わっても繰り返し、とにかく反省しないという話 - posfie
「マンションの隣の家の人がベランダでタバコを吸うんですが、どーやったら辞めさせられますか？」管理会社に相談して、警告文を貼ったり投書してもらってるけど効果なかった話→「賃貸だと無理」「賠償を命じた判例がある」 - posfie
ヒグマに襲われました かなり大きかった、至近距離まで全速力で追ってきて噛まれかけましたが、大声でなんとか退いてくれました「ヒグマもう起きてんのか…」 - Togetter
ジャングリアに行ってきました。普段、特定の施設の感想は書かないのですが、ジャングリアは感想を読みたい、というお話をよく頂くので、書いてみました。ネガティブな話で気分を害される方は、ご覧にならないようご注意ください。… pic.twitter.com/u8gnpwFEhv— 塩地優 (@YuShioji) 2026年3月24日
アメリカ人は分数が大好きで小数は大嫌い ～ fks_hiroさんへ ～ | 結構辛辣なことも書きます
富山地鉄本線並行区間、廃止なら負担180億円 10年試算、現行維持でも135億円｜社会｜富山のニュース｜富山新聞
大きな方向性の決議（バス転換）について – へいちくネット（平成筑豊鉄道）
平成筑豊鉄道といえば2024年6月に訪れたのですが、印象的だったのは運転士が各駅に到着するたび、停車時間を使って軽く待合所付近の清掃をしてたこと— よろづのかるみ (@calmicco) 2026年3月24日
こうやってコスト削ってるんだなと思った
バス転換となっても、恐らくそのバスも数年後になくなる、そんな未来しか見えない pic.twitter.com/QKIVfxu311
10年前の2016年3月21日は、青函トンネルを通過する在来線の定期旅客列車の運転が終了した日です。— 【ブログ】北海道の鉄道情報局@管理人 (@hokkaido_tetudo) 2026年3月24日
実際に北海道新幹線開業は3月26日でしたが、運行開始準備に伴う措置でその間は運休となりました。
これらの列車が運行されていたのを昨日のことのように思い出します。10年はあっという間でした。 pic.twitter.com/ZYesqgNLsO
ちなみにこれは全ての鉄道会社に掲示を義務づけるべき。— Tokyu109 (@Tokyu1095) 2026年3月24日
異論は認めない。
アプリで見ればいいとかそういう話ではないのよ…。 https://t.co/6LBwMqSitB pic.twitter.com/IBVI2NZsdV
自宅に車が突っ込んでから4ヶ月— 喫茶ふみふみ☕Café Fumifumi (@cafefumifumi) 2026年3月24日
査定仲介業者は一度来たが相手の三井住友海上から一度も連絡来ず
(損害保険ってそういうものなの？)
催促して初めて連絡来るありさま
挙げ句の果て数百万の代金を立て替えるように言われ流石に電話越しだが落ち着いた口調で切れました
(コンプライアンスうるさいのでww) pic.twitter.com/QU2xODLyNn
日本の友人の皆さんへ 🇯— ♛ 𝖘𝖊-𝖚𝖓 ♛ (@iamnotdone0) 2026年3月25日
ナイジェリアでは、仕立て屋が自分の作業場を肩に担いで移動することがあります。
ミシン、はさみ、糸など、必要な道具をすべて持ち歩いています。
店でお客さんを待つのではなく、街を歩きながら、その場で修理やサイズ調整を行います。… https://t.co/xOVFtoalMJ pic.twitter.com/v1RdbGlMT2
新婚から10年、ぼくが冷蔵庫のスイーツを食べる時の決め台詞は「賞味期限もあるから、これはぼくが食べちゃうね」だった。— ぺんたぶ (@pentabutabu) 2026年3月24日
これ、実は「期限が近い」ではなく、単に
『賞味期限が存在する』… pic.twitter.com/y3aOy5dHUN
ノア・スミス「ぼくらは第三次世界大戦の前哨戦を見ている？」（2026年3月11日） – 経済学101
となりの発達障害：「正義感強い優等生」は発達障害グレー おかしいのは私か社会か | 毎日新聞
7年間毎月欠かさず歯医者に通って、歯のクリーニングしてもらってるんだけど、引っ越しに伴って歯医者も変えて、久々にレントゲン撮ってもらったら、虫歯あるって言われた→X民による無料診断がすごい - posfie
新品靴のかかとに穴が空いてたら、不良品じゃなくて『職人さんが丁寧に作ったいい靴』の証拠です→知らないこともあるから伝えるのは大事だよね - Togetter
寝る前のチェック— ココ･リボン (@coco_ribbon_lv) 2026年3月23日
電気を消す
戸締り
リボンが洗濯機に居ないかチェック#洗面所の扉も閉めるから pic.twitter.com/Ef5lxc94Fj
新しく発売された炭酸飲料「NOPE」を飲んでみた感想は『病気の駄菓子屋さん』でした。私は病気の駄菓子屋さんが好きなのでいいですが - Togetter
興行収入2億に行かない『パリに咲くエトワール』の感想は無限に流れてくるのに40億円超えの『ほどなく、お別れです』の感想は僕のTLだとおすすめですら全く入ってこないの、これがエコーチェンバー— 社畜のよーだ (@no_shachiku_no) 2026年3月24日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
AIの発言に責任を持つのは開発者だと認識しているAI VTuber「生みの親が責任をもって謝罪します」と勝手に言い始めておもしれぇ展開になってきた - Togetter
初診でChatGPTとのやり取りを50Pくらい印刷して『次回まででいいのでこれを読み込んで私に最適な治療を考えてください』と言ってきた患者が来た - Togetter
インターンシップから入社、Black Hat Europe登壇までの道のり - NTT docomo Business Engineers' Blog
KADOKAWAとnote、資本業務提携を締結 〜創作活動を支援する、次世代IP運用エコシステムの構築へ〜 | ニュースリリース | KADOKAWAグループ ポータルサイト
Sonova、ゼンハイザーを含むコンシューマ事業を売却へ - AV Watch
【小寺信良の週刊 Electric Zooma!】「間違いない音」のその先へ。EDIFIER 「M90」を聴く-AV Watch
【レビュー】ソニー「WF-1000XM6」“第6感、揺さぶる”って何？「AZ100」「WOOD master」と聴き比べ - AV Watch
デノン、1台で“高さと広がり”のある空間オーディオ再生、ワイヤレススピーカー「HOME 200/400/600」 - AV Watch
仕事はすべてSkillに書け - それ、Skill にしない？
お客様のDMARC強化対応で「SPF/DKIM認証失敗」の調査依頼が来た話 - サーバーワークスエンジニアブログ
Gmailでメールテストしてたら送信元（FROM）アドレスがGoogleグループのアドレスになってしまう #DMARC - Qiita
生成AI 高校教科書に学習での活用方法記述 映画「ゴジラ－1.0」やアンパンマン、NHK「虎に翼」関連の記述も | NHKニュース | 教育、文部科学省、生成AI・人工知能
科学論文がAIで書かれていないか高精度で判定するソフト 国立情報学研究所が開発 日本物理学会が25日導入 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、サイエンス、IT・ネット
海上自衛隊 新部隊「情報作戦集団」が発足 偽情報やサイバー攻撃に対応 | NHKニュース | 防衛省・自衛隊、安全保障
【独自】X、通信履歴保存延長を拒否 総務省要請、コスト負担に抵抗か | NEWSjp
総務省は今年2月下旬に有識者らを交えた非公開会合を開き、保存状況を確認した。関係者によると、Xは担当者が出席し、要請受け入れは難しいとの立場を説明した。Xの保存期間は1～2カ月程度とみられている。
Claude Code を使いこなすために意識している 5つのこと
RakutenAI-3.0はDeepSeek V3に比べて新しい知識を持ち日本語が流暢でコードも書ける - きしだのHatena
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
笹木の描いたパトレイバー絵でいちばん反響があったのはこれなので、荒川がいちばん人気がある。 pic.twitter.com/ddMmgzaLIh— 笹木さきち (@sakichi_sasaki2) 2026年3月24日
エンドフィールドで最近気が付いたこと【AI VOICE2/Voicepeak実況】 - ニコニコ動画
【ゆっくり実況】VBのマイナースポーツアクション【スペーススカッシュ／バーチャルボーイ】 - ニコニコ動画
【Among Us】銃を撃ちまくれる新役職"トリガーハッピー"で盤面を破壊せよ！｜茜ちゃんの宇宙日記#149【なのそん】 - ニコニコ動画
さらば音街ウナTalkEx（1年ぶり2回目）【 #かすみそうなろいど 】 - ニコニコ動画
無作為のTwitterにいる絵描き人100人に「ピンク髪のサキュバス描いてください」って言ったら90人ぐらいがほぼ同じキャラみたいな絵を描きそうな気がする— うきた乳業🍼🐮❄ (@UkitaMilk) 2026年3月24日
【ターニャ・デグレチャフ】 – taigaai
【重要】「Shadowverse」サービス終了のお知らせ | News | Shadowverse【シャドウバース | シャドバ】公式サイト | Cygames
\🚨新聞広告掲載🐭/— マッピー【公式】 (@mappy_kannyai) 2026年3月24日
本日3月25日(水)の日本経済新聞朝刊に『#まっぴーちゅう 』の広告が掲載されています📰#アーケード から #家庭用ゲーム へ、そして#SNSショートアニメ に。皆様とマッピーの思い出が脳裏によみがえるようなデザインとなっております🎮#まっぴーちゅう🍃 pic.twitter.com/0H8nua3nMe
ガキの頃に龍騎の最終回を見て「みんなが幸せそうで良かった〜」と「キャラへの好感度を人質に取られてる気がする…」という二つの思いがあったんだけど— 秋野てくと (@arcnight101) 2026年3月24日
やっぱり世界リセットして謎時空でみんなが幸せそうだからいいよね！というのは物語としてあんまり好きじゃないんだよな
「大正時代にシャワーなんか無い！」とレビューを書かれた漫画家、実は描く前にシャワーがあったことを調べていた「『上流階級になら』と注釈がつくが割となんでもあった」 - Togetter
道民同士でピリッとする話題 pic.twitter.com/ozuMMXgesC— あきの実 (@akinomno) 2026年3月24日
ニュースリリース :第3回「BANDAI SPIRITS大人アンケート調査」│株式会社BANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ）
「#チェンソーマン 第二部」— チェンソーマン【公式】 (@CHAINSAWMAN_PR) 2026年3月24日
ジャンプ＋にて
本日は最終回第232話が配信されました！
ご愛読ありがとうございました！
▼「チェンソーマン」第232話はこちらからhttps://t.co/8Hot2CK2W3
チェンソーマン二部の最終回、— た介 (@BigotVinus) 2026年3月25日
「デンジの意思が介在していないから良くなかった」「主人公が勝ち取った結末でないからモヤモヤする」といった旨の感想もあって、
それはそれで事実だし否定はできないんですけど、自分はあまりそうは感じなかったんですよね。…
2026年3月24日
駿河屋、10日以上発送待たされた挙句にこれ— 池田🍩 (@j2m_shisei) 2026年3月25日
発送遅いのはいつもの事だから目を瞑るにしても、どうしたらアイマスの矢吹可奈と東リベの黒川イザナの等身大パネル間違えるんだ？？？
ぶっ飛ばすぞ、本当に pic.twitter.com/YtXfGsrIRq
東北人は肌が白い pic.twitter.com/QiTtT2Vjuz— 年度末決算 (@DOT_T05) 2026年3月24日
メイキング・オブ・マリッジトキシン Vol.2 色彩設計篇 - YouTube
【公式アニメ】「それゆけ!宇宙戦艦ヤマモト・ヨーコ」｜第1話～第13話｜2026年4月10日(金)20:00～5月10日(日)19:59まで期間限定公開 - YouTube
【公式アニメ】万能文化猫娘｜全6話｜2026年3月27日(金)20:00～4月27日(月)19:59 まで【期間限定無料公開】 - YouTube
TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』第1弾PV｜2026年7月放送 - YouTube
TVアニメ『これ描いて死ね』ティザーPV②【2026年7月より毎週金曜 日本テレビ系フラアニにて23時30分から全国30局ネットで放送！】 - YouTube
TVアニメ『真夜中ハートチューン』第12話挿入歌「夜凪」／井ノ華六花（CV.瀬戸桃子）・アイコ（若井友希）特別映像 - YouTube
TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』番宣CM ｜ 4月5日(日)より分割2クールにて放送開始 - YouTube
TVアニメ『手札が多めのビクトリア』ティザーPV｜7月よりテレ東系列にて放送⟡.· - YouTube
『SAROS』 - PS5®機能紹介トレーラー - YouTube
Pokémon Champions 紹介映像 - YouTube
『エーペックスレジェンズ』: アフターショック イベントトレーラー - YouTube
Tiny Takeover (タイニー・テイクオーバー) ゲームドロップ - YouTube
『Devil May Cry』シーズン2 ティーザー予告編 - Netflix - YouTube
【マクロス7 4K UHD-BD BOX】リクエスト販売決定！バサラ歌担当：福山芳樹＆ミレーヌ歌担当：チエ・カジウラ コメント動画 - YouTube
🎉🎉— あかつき聖 (@hiziri_A) 2026年3月23日
#一之瀬アスナ生誕祭2026 pic.twitter.com/Jk11RaMXmN
Crimson pic.twitter.com/dvgyL2C52C— John Kafka (@john_kafka02) 2026年3月24日
2026年3月24日
違う学校に進んだ百合カップル pic.twitter.com/zQVbyPVqew— でょ (@Deyoyoyo) 2026年3月25日
angel pic.twitter.com/XWI9DgEzkR— Kuroko🦜 (@Kuroko07190) 2026年3月24日
ぶかぶかTしゃつぶかぶかくつした— 山本崇一朗＠マネマネにちにち2巻 (@udon0531) 2026年3月23日
（おだいばこ） pic.twitter.com/9Yr51f1rxW
Reflection pic.twitter.com/uwT0Ami8S6— 米山 舞 Yoneyama Mai (@yoneyamai) 2026年3月23日
『プリマドンナ』星街すいせい— りくLigton (@ligton1225) 2026年3月23日
制作させて頂いたMV内の衣装差分です🌟
女優コンセプトで沢山衣装用意してみました pic.twitter.com/A8tgG9J43f
2026年3月4日
#これを見た人は去年の3月の画像を貼る— 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2026年3月24日
⬛🟥 pic.twitter.com/bBh3ekDLvs
ホムヒカ（再掲） pic.twitter.com/tAYDheenjO— 羽依 (@ui_frara) 2026年3月24日
2026年3月24日
特車二課 pic.twitter.com/FmrKQRSHr8— タケウチ リョースケ (@ryosuketarou) 2026年3月24日
2026年3月24日
수업 때 그렸던 원단별 망토! pic.twitter.com/7HDYVPOrB6— 차윤 ChaYoon / RAUM (@chagok_yun) 2026年3月24日
2026年3月24日
迷った時に戻る、絵の基本構造。 pic.twitter.com/u1NgipClmT— 増山修/インスパイアード (@MasuyamaOsamu) 2026年3月25日
もし日本に冒険者制度があったらこうなるってこと https://t.co/EOhrbXybEc pic.twitter.com/rBPebfBbIH— ただの (@TADANO1129) 2026年3月25日
oc練 pic.twitter.com/t4zFo3bF7n— 一色 (@issikiiiiiii) 2026年3月25日
#もちづきさん https://t.co/OgOxMV4rBv pic.twitter.com/DUPDpiKFfK— JAZZ JACK (@JAZZ_JACK_) 2026年3月23日
今の私がやっている練習は真ん中の資料に対して別のアングルで描くだけです。 https://t.co/ocTYL7uAis pic.twitter.com/fuLMtgVhba— れれれ24% (@Re24jp) 2026年3月25日
篠澤広 pic.twitter.com/0eUOaW9KJB— 響です (@Anderson_M0311) 2026年3月24日
TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』ご視聴ありがとうございました。— 『死亡遊戯で飯を食う。』公式 (@shibouyugi_) 2026年3月19日
放送終了ということで、原作小説とコミカライズとアニメで描かれたエピソードの順序関係を改めてまとめてみましたのでご確認いただけますでしょうか。… pic.twitter.com/FRHvOAu0z0
アブダクションされそうな牛の絵が描きたかった。 pic.twitter.com/mdEX4dNfcz— 煮る (@niruniru_jpg) 2026年3月23日
ガラスのコップ pic.twitter.com/j8gFjeX0JX— かくえがく✏ (@Kakue_Gaku) 2026年3月24日
「服のシワと張力の基礎知識」という４０８ｐの技法書を発売しました 。— 篠房六郎 (@sino6) 2026年3月24日
服のシワはどのように発生するか、張力の発生源は一体どこにあるのか、服のシワの描写に必須な基礎知識をおそらくは世界初、世界で唯一解説をしている本です
この投稿はその内容の１６ｐの ダイジェストとなります pic.twitter.com/63MkDPRLkd
12/13（日）東京ビッグサイトにて開催する「COMITIA158」の— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年3月25日
使用ホールが変更となりましたのでお知らせします。
（変更前）西1・2・3・4＋南3ホール
↓
（変更後）東1・2・3・7・8ホール
なお、開催日時に変更はありません。
●開催スケジュールhttps://t.co/yp2w3HXkOU#COMITIA（く） https://t.co/kXSMg5eLQl
料理へたくその民 pic.twitter.com/eOJgnRcseC— たろ (@taro_sticker) 2026年3月21日
2026年6月7日（日）開催「#COMITIA156」は約6900サークルの申込をいただきました。たくさんのお申込に感謝します。— コミティア実行委員会 (@COMITIAofficial) 2026年3月25日
募集数を大幅に超えていますが、会場レイアウトの調整を行った結果、重大な申込不備等を除いて抽選は発生しない見込みです。… pic.twitter.com/9nnMujeVPr
『もじぴったん』はナムコみたいな企業だからこそ辞書メーカーと協業してできたんだな、と思っていたらたった一人のナムコマンの狂気によって作られたと知って震えた - Togetter
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グラビアアイドルがおヌードになって「これはアダルト女優デビューの宣伝期間なのでは…？！」と心配する投稿を目にする度に— 永岡怜子 (@nagaoka_reiko) 2026年3月25日
30歳でおヌード写真集を発表して週刊誌の袋とじの住人になったもののそのまま写真集や袋とじにだけ出続けて38歳になったグラビアアイドルもいますよと教えてさしあげたい。
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2026年3月24日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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