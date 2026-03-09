2026年3月9日のヘッドラインニュース
総合エンタメイベント『マチ★アソビ vol.30』の開催日程が2026年5月16日(土)・17日(日)の2日間であることが発表されました。今回は『鬼滅の刃』のスペシャルトークステージや劇伴・挿入歌スペシャルライブや『テイルズオブ』シリーズ30周年イベント企画をはじめ、過去最高となる100以上のステージとブース数が予定されています。
マチ★アソビ vol.30 情報解禁PV - YouTube
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
獣臭さ皆無「鹿肉のハンバーグ」＆「鹿肉のつみれ」を工場で調理してもらって食べてみた - GIGAZINE
スポーツチームの応援に熱中するあまり勝敗に感情が左右されてしまう人に心理学者が送る「6つのアドバイス」 - GIGAZINE
ソーシャルニュースサイト「Digg」を創業者のケビン・ローズとReddit共同創業者のアレクシス・オハニアンが買収して再生へ - GIGAZINE
永遠の化学物質を避けるために「竹」の容器が研究されている - GIGAZINE
女性は運動で得られる健康面でのメリットが男性よりも大きいという研究結果 - GIGAZINE
声だけで衝撃を加えずワイングラスを割ることができる原理とは？ - GIGAZINE
台湾では海底ケーブルの切断事案が5年で27回発生している - GIGAZINE
ウクライナ語とロシア語はどれだけ似ているのか？ - GIGAZINE
ロシアのTVで「白鳥の湖」が放送されることに隠された特別な意味とは？ - GIGAZINE
新型コロナウイルスがポルノの新ジャンルになりつつある - GIGAZINE
1本の苗木から2万平方メートルの巨大な森を作り出した83歳の女性 - GIGAZINE
『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』最終章舞台挨拶レポート、「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち」への40年越しの返事 - GIGAZINE
同じ灯台を二人のカメラマンが知らずにミリ秒まで同じタイミングで撮影した2つの「奇跡のショット」 - GIGAZINE
美少女プラモデルの本当の楽しみ方をフリーライター・廣田恵介が熱弁した「美少女プラモ最前線～金型に込めた『カワイイ』への祈り～」レポート - GIGAZINE
日本初の四輪駆動乗用車「くろがね四起」レストア前の車体をフォトレビュー - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
GPT5.4による人類最後の日のなんJスレ pic.twitter.com/Z7V0KJvtlf— さいぴ🐣 (saip) (@_saip_) 2026年3月5日
息子、学校から帰ってきて— 関節 (@kansetsu_pokiri) 2026年3月6日
「そうか、俺だったのか。いつも足が臭いのは」
と言いながら風呂場に消えていった。最悪のごんぎつね
おれのこの腰の写真、悪用されるの4回目くらいなんだけどさ、— 常夜灯の実写垢🌙🐶 (@tokoyo_akari15) 2026年3月7日
その写真、男ですからね！？！？ https://t.co/6ZlOgk1UaH pic.twitter.com/TS0CLWI1iU
天国に行く方法とかないんか？ pic.twitter.com/mwXcnWvR7V— らんぎつぬの部屋 (@Ni1eT3MYwH54459) 2026年3月7日
こちツバ pic.twitter.com/Yb9lGbofNs— AMAMA (@AMAMA_ill) 2026年3月6日
言うとしたらわたくしー！！！！！！！！！ pic.twitter.com/9MB3xMRO0Z— しゃべる (@shabell_illust) 2026年3月6日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
文化庁 国立博物館や美術館に数値目標 批判や不安の声も | NHKニュース | 文化庁、文化・芸術・エンタメ
米、揺らぐ「科学大国」 研究者、欧州やカナダに移動 気候分野など 流出シェア11%に上昇 - 日本経済新聞
文科省は「浅はか」? 年限短縮ではない大学院進学者の増やし方とは | 毎日新聞
学士・修士の5年一貫教育、文科省が制度化へ 「質の低下」懸念も | 毎日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】高市内閣支持率64％、不支持24％|47NEWS（よんななニュース）
“現在イランで日本人2人拘束されている 安全は確認”茂木外相 | NHKニュース | 外務省、イラン、イラン情勢
【速報】NHKチーフディレクター（50）を逮捕 「俺、危ないものを持ってるから」と脅し面識ない20代女性に性的暴行か｜FNNプライムオンライン
事件の数時間後に出勤…NHKスポーツセンターの男(50)を逮捕 面識ない20代女性に性的暴行か 自転車で周回する様子も 余罪あるとみて捜査 | TBS NEWS DIG
令和8年3月5日 ティール・パランティア・テクノロジーズ社共同創業者兼会長による表敬 | 総理の一日 | 首相官邸ホームページ
トランプ氏、イラン新指導者選びに自身の関与を主張 ハメネイ師の息子は「受け入れられない」 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
イランの次はキューバ、「時間の問題」とトランプ氏 | ロイター
ウクライナ外相、ハンガリーを非難 ウクライナ人銀行員7人を「人質」に取ったと主張 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
イラン指導者選出、米関与をトランプ氏要求 「制空権ほぼ掌握」とイスラエル：時事ドットコム
ウクライナ、米国の要請により中東でイラン無人機対策支援 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
アングル：イラン紛争で湾岸諸国の食料安全保障に打撃、輸入依存度は80％以上 | ロイター
女子学校の爆撃は「イランの仕業」 トランプ大統領 クルド人勢力の参戦は拒否
大手回転すしチェーンで相次ぐ「食い逃げ」被害 狙われたセルフレジ、性善説のジレンマ - 産経ニュース
ハンガリー首相を脅迫 ゼレンスキー氏、関係悪化 | NEWSjp
高額療養費見直しなどで社会保険料年2200円減 厚労相が見通し | 毎日新聞
「トランプ氏から性被害」米司法省が新文書公開 未成年時、抵抗し殴られたと女性証言―エプスタイン事件：時事ドットコム
年収798万円以上の厚生年金保険料、月額9000円増額へ…通常国会の関連法案を提出予定 : 読売新聞
エプスタイン・ファイル追加開示、「未成年の時にトランプ氏から性的暴行受けた」との裏付けのない証言も 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】イラン大統領が近隣諸国攻撃に「謝罪」|47NEWS（よんななニュース）
高市首相「イランの行動を非難する」 カナダ首相と会談 | 毎日新聞
「戦争は理不尽に、向こうからやってくる」 小泉悠が語る、ウクライナ侵攻が日本にとっても他人事ではない理由｜Real Sound｜リアルサウンド ブック
ロシア原油供給へ、制裁緩和も ベセント米財務長官 イラン交戦での価格高騰に対応 - 産経ニュース
【速報】ミサイル搬入、熊本県に事前連絡なし|47NEWS（よんななニュース）
スペイン首相、米国とは対立より協力優先「相手が過ち犯したら指摘するのが同盟国」 写真10枚 国際ニュース：AFPBB News
株価 一時4200円超の急落 円や国債も売られ「トリプル安」に | NHKニュース | 株価・為替、金融、イラン情勢
中国 2月の消費者物価指数 前年同月比1.3％上昇 春節需要で | NHKニュース | 中国、消費者物価指数、物価高騰
原田元環境相、旧統一教会名称変更を国に要求「選挙で世話に、当然」 [旧統一教会問題]：朝日新聞
背景に福音派の支持 イラン攻撃「神の計画」―米軍・政府に影響力：時事ドットコム
社説：外国の世論工作 もはや対岸の火事で済まない : 読売新聞
「高市人気」石川県知事選で不発、自民推す馳氏敗北 地方基盤に不安 - 日本経済新聞
ガソリン1リットル200円超えの見通し 原油価格の急騰、識者試算 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も][トランプ再来]：朝日新聞
東京 千代田区 2月の衆院選で二重投票か 47歳会社員を逮捕 | NHKニュース | 東京都、衆議院選挙、選挙
テヘラン イスラエルが燃料貯蔵施設攻撃 空が黒い雲で覆われる | NHKニュース | イラン、イスラエル、アメリカ
原油急騰 NY先物 一時119ドル台まで上昇 家計への打撃も懸念 | NHKニュース | イラン情勢、原油価格、アメリカ
医療品や精密機器、生鮮食品… 新幹線「マッハ」に輸送 空きスペース活用 揺れの少なさ魅力 ／静岡 | 毎日新聞
イラン攻撃の危険性忠告していたトランプ氏最側近ら、戦争支持に転換した経緯は(1/2) - CNN.co.jp
イスラエル、対イラン戦争の「次の段階」に 石油貯蔵施設への攻撃開始 - CNN.co.jp
イランの次期指導者モジタバ師とは 強硬派の権力掌握確実に - CNN.co.jp
イラン新最高指導者、ハメネイ師の次男選出は「残念」 米CIA元長官 - CNN.co.jp
焦点：イラン新指導者にハメネイ師次男のモジタバ師、「反米」継承で遠のく早期終戦 | ロイター
アングル：イラン混迷、高市政権初の「危機」 日米会談迫り焦燥感 | ロイター
中東情勢長期化すれば、スタグフレーションリスク＝経団連会長 | ロイター
ゼレンスキー氏がサウジ皇太子と会談、イラン製無人機対策で支援へ | ロイター
2月企業倒産851件、13年ぶり高水準 物価高や人手不足で＝商工リサーチ | ロイター
イラン次期指導者モジタバ師って? 反体制デモ「武力鎮圧」の過去も | 毎日新聞
「反撃能力」長射程ミサイル配備へ 発射装置など熊本に搬入 | NHKニュース | 防衛、防衛省・自衛隊、安全保障
中学校教員の約4割 国の上限を超え残業 過労死ライン超えは7％に 文部科学省が調査 | NHKニュース | 文部科学省、仕事・働き方、教育
反戦訴える埼玉のイスラエル軍元兵士 イラン攻撃「完全におかしい」 | 毎日新聞
ドラッグストアで計10点万引した疑い、51歳女逮捕 「メルカリで売った」と容疑認める 伊丹署|事件・事故|神戸新聞NEXT
馳浩氏、石川県知事選で敗れる 高市首相と「二人三脚ぶり」誇ったが [石川県]：朝日新聞
NY原油、一時111ドル台に急伸 イラン衝突で22年7月以来の高値 - 日本経済新聞
「山陰新幹線」「新京都駅」など思惑交錯 北陸新幹線延伸、京都府内自治体で誘致再燃 - 産経ニュース
修学旅行中に「合鍵」で女子生徒の部屋に侵入し不同意わいせつ、５３歳教諭の弁護士「再犯の可能性は低い」と執行猶予求める : 読売新聞
国民民主党が公認取り消しの候補が初当選 埼玉県議補選・川口市選挙区 除籍され無所属に - 産経ニュース
出光「エチレン」製造停止の可能性を取引先に通知 中東からのナフサ供給停止が長期に及ぶケースを想定｜FNNプライムオンライン
【速報】都構想法定協案、提出見送りと大阪市長|47NEWS（よんななニュース）
石川県知事選挙､元金沢市長の山野之義氏が初当選 現職･馳浩氏ら破る - 日本経済新聞
首相の国会答弁、4割超減 衆院選圧勝で自民が主導権 | NEWSjp
石川県知事選挙 新人の山野之義氏 現職ら抑え当選 | NHKニュース | 選挙、石川県
「トランプ、ありがとう」米軍攻撃支持の在日イラン人集会 「日本のテレビ局は逆を報道」 - 産経ニュース
本庄の外国人らの墓地 「土葬をやめろ」苦情に心痛 管理会社と市に各数十件 利用者「故人悼む思い分かってほしい」：東京新聞デジタル
＞反省していて再犯の可能性は低い— しまこ (@shimako1023) 2026年3月8日
すみませんが、判事な方は、これの客観的根拠を示してもらってもいいですか？
お気持ちではなく https://t.co/v3MmIaUO1J
２０２６年２月２０日付の札幌地裁判決で、学校法人恭敬学園が運営する北海道芸術高校札幌サテライトキャンパスに通っていた女性が１６歳から１８歳まで教員から継続的性被害を受けていたことにつき、１１００万円の損害賠償請求が認容されました。この事件について、小学館が漫画家である加害教員を別名で原作者に起用していたことなどが問題とされています。
この件について、以下のとおり、原告からのメッセージをお伝えさせていただきます。
被害に遭われた方への謝罪と、 人権尊重のための小学館の取り組みについて— 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) 2026年3月9日
弊社は2026年３月５日、弊社媒体「マンガワン」にて作品を掲載しておりました山本章一氏の被害に遭われた女性に、謝罪の機会を頂戴しました。
弊社の謝罪を受け入れていただきまして、心から感謝申し上げます。… pic.twitter.com/iZqNyJcMWw
【独自】小学館マンガワン問題 「社会的責任、教育的配慮の観点から慎重な対応が必要と判断」京都精華大学マンガ学部が小学館との活動を停止 | TBS NEWS DIG (1ページ)
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
男性側からもジェンダー不平等を考える──『なぜ男は救われないのか』 - 基本読書
氷河期世代の男性は“KKO”？：「弱者男性」1600万人、低賃金、未婚、その末路は #エキスパートトピ（河合薫） - エキスパート - Yahoo!ニュース
BeMe 私らしく：「弱者男性」「KKO」は女性を嫌悪？ 自認する本人が明かす実像 | 毎日新聞
暴力は減っているのか？――『暴力の人類史』を読み直す: わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる
コラムニスト神足裕司さん死去 「コータリンは要介護5」本紙で連載：朝日新聞
アメリカ、日本の占領の成功体験が上手くいきすぎて『倒したら仲間モンスターになるやろ』みたいな感覚がある説「日本が特殊すぎた」 - Togetter
電車内にいたカップルの男性が彼女に大声で怒鳴り始めた→そこへ近くにいたおっちゃんが割って入った結果「電車の妖精や」 - Togetter
傘を盗む人は何も考えず「そこにあったから」盗む…カフェの傘立てに置いた自分の日傘を60代女2人組が「この傘かわいい」と持っていこうとしてた話 - Togetter
バーガーキングに初めて行った時"ワッパー"が何なのかわからず怖くて退店した「アプリ使ってる俺も意味は分かってない」 - Togetter
インターホン鳴って外見たら隣の家の5歳の男の子が立ってて「お留守番できるって言っちゃったけど1人になって怖くなっちゃったアァ！！」って泣き出して可愛かった - Togetter
先輩『うちは接客マニュアルないから喜んでもらえるように接客してね』僕「わかりました！」僕「いらっしゃいませー」先輩『うちではいらっしゃいませじゃないから』 - Togetter
数年前 “ぼくの宝ものです” と石をプレゼントしてくれた少年にXのアカウントが見つかり連絡が→17歳になった少年との再会のお話 - Togetter
コインランドリーで「洗濯物が取り出せない」というお客さん...駆けつけてみると大量の固形ワックスでガチガチに詰まっていた→修理代を請求したが泣き寝入りになりそう - Togetter
フランスのスーパーで日本人観光客のグループに遭遇、無言でお店の人に携帯をつきつけ（翻訳だと思われる）お店の人が怪訝な顔して答えるとありがとうもなく戻って行った - Togetter
「鬼のような親だと思った」技能実習生の親から「息子と連絡がつかない」と言われたので、その実習生に連絡した際返ってきた返答が色々と考えさせられる - Togetter
「ある意味死刑より過酷」「仮釈放前に適応訓練のようなことをする」90年代に服役し始めた無期懲役囚がもし今仮釈放されたらまともに電車も乗れなさそう - Togetter
高輪ゲートウェイは国際交流のハブとして再開発されたはずなのに外国人がほとんどいない…日本(官)が見せたいジャパンと外国人が見たいジャパンの違いがそこにあるのでは？ - Togetter
いじめの復讐で加害者が合格した大学に証拠を全て渡したことを告白したアカウントが現れる...その内容に疑問を呈す声があるも、いじめにおいて証拠保全の重要性が分かる - Togetter
人生で唯一出くわした怪異...学生時代に避難した山小屋で小屋主から「ここに就職してくれたら俺も辞められるんだけどどう？」と誘われた話 - Togetter
『お前は記憶力がいいんじゃなくて人生経験が少ないんだ』って言われて消えそうになった「たしかにそういう部分はある」 - Togetter
サクラの伐採に猛反対する人がいたため、「もうサクラを植えるのはやめよう」と管理者に嫌われ街からサクラが減っていった？伐採と新植の適切なサイクルが大事 - Togetter
「学生の頃とメンツが変わってないことに驚き」統一教会、極左、マルチ...新歓の時期になる中、大学生が絶対に近づいちゃいけないもの一覧に様々な意見 - Togetter
「どんなアドバイスしても結局その人が自分で失敗して気づかないと行動は変わらないよな」と思って他人への口出しをやめたときが、今思えば『老い』の始まりだった気がする⇒大人になったんや… - posfie
東北新幹線で「キュンパス」利用し指定席発券せずに「はやぶさ」の指定席（東京〜盛岡）の空席に平然と座ってる客に車掌がスゴい勢いで圧かけてる😗— 昼行灯 (@furo_meshi_wai) 2026年3月6日
デッキに立ってるのも
一回分の指定席を消化させてる😗
いいぞもっとやれ 😗
そうじゃないと 早めに正規に指定席とったのがバカをみるじゃないか。
マンションの排水管清掃が上階から順に行われた結果、我が家の真下で詰まったらしく、シンクから下水が逆流してキッチンが水没したので、立ち直れていない。— Sukuna (@SukunaBikona7) 2026年3月7日
食器も半数水没したけど業者に「一応拭いたんですけどちゃんと洗わないとダメそうっすね」と言われたが、流石に下水浴びた食器は使えんやろ。
30年前の市バスは本当に客を客と思ってない運転手多かったやん。— 華聖(Kasei) (@kasei_azurea) 2026年3月7日
バス停に着いた時に前の扉に辿り着いてないと怒られるから、動いてるバスの車内で前まで移動しておかないといけなかったり。 舌打ちなんかしょっちゅうされたし。… https://t.co/wTDkWdfwaQ
電車に乗ったら、いきなり肘打ちをしてきて、— 250番 (@sabu_250) 2026年3月6日
注意したら、痴漢にでっち上げようとしてきたおばさんを刑事告訴したら不起訴でした
怪我の診断書も出したし、肘打ちの証拠も車内カメラでばっちり映っていた
僕が痴漢をしていないことも立証出来ていた… pic.twitter.com/XvrkldL9UP
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
2ch（現：5ch）がこの世から消えたら……。困るのはひとつだけかもしれない。 - Economics Lovers Live 田中秀臣のブログ
Claude Codeはプロンプトインジェクションで.envを漏洩させるのか？検証してみた #AI - Qiita
「無料でAIエージェント作れるやん」→ ローカルLLMに100回ツール呼び出しさせたら"成功したはずの出力"がカオスだった話 #Python - Qiita
“かざす”をなくす改札 東京メトロの“Bluetooth”タッチレス改札機を検証【鈴木淳也のPay Attention】-Impress Watch
GitHub SpecKitを使ってみた！ ~AWSサーバーレスAPIを「自然言語」と「CLI」だけで構築する~ PART1 - サーバーワークスエンジニアブログ
ネトフリ独占配信、現れた「WBC警察」 放映諦め、肩落とす居酒屋 [WBC 2026]：朝日新聞
「食べログ」側の逆転勝訴が確定、点数調整を違法と認めず 最高裁：朝日新聞
CHUWIにCPU偽装疑惑。ノートPCが7430Uと表示も実は5500U？ - PC Watch
ChatGPTの「非弁行為」により日本生命がOpenAIを提訴（栗原潔） - エキスパート - Yahoo!ニュース
レシピの不正流用による あおいの発病、YouTubeチャンネルの終了につきまして | あおいの給食室
噂のノートPCのBIOSを調べた - えぬえす工房
【特集】今さら聞けない「ローカルLLM」。LM Studioなら自分のPCで手軽に試せます！ - PC Watch
Claude Code が RAG を捨てた理由 -「Agentic Search」という選択肢
SaaSの死とマーケ部門の実態 「この半年で思考が変わった」 - 日本経済新聞
星新一賞、AI作品が上位独占 文学とは何かを問う - 日本経済新聞
豪州でＶＰＮ利用が急増、ネット規制強化受け | ロイター
焦点：広がるドローンやミサイルの脅威、旅客機パイロットに大きな負荷 | ロイター
Spring Boot 4.0 の OpenTelemetry 対応がほぼ理想的になった件。 - 谷本 心 in せろ部屋
汎用推薦システム ── Embedding基盤とBigQuery Vector Searchで実現する高速システム構築 - ZOZO TECH BLOG
draw.ioのMCP Toolを使ってアーキテクチャ図を自動生成する #ChatGPT - Qiita
デザイナーがClaudeとFigma MCPで試したこと（VibeCoding実践記）｜yiping
並列開発を支えるtmux, git, zsh設定集
Claude Codeにバックドア入りOSSを渡したら、何の疑いもなく実装した #AI - Qiita
料理系YouTuber『あおいの給食室in沖縄』神奈川の給食業者がレシピの不正流用をしている可能性…ショックを受け寝たきりに、チャンネルの活動終了も発表 - Togetter
「人類史上初めて米空母を沈めた国になってやる」という海外のツイに「米空母を初めて撃沈したのは日本。11隻沈めた」とコミュニティノートを書いた…約100万人が高評価 - Togetter
「Netflixの強みが日本では機能しない」WBC独占配信から見えてくる、日本の特殊な状況…コンテンツ力はあるが海外に対抗してまとまることができていない - Togetter
いじめ被害者が中学の卒業文集に被害体験を書いたら校長に「一つぐらいは楽しかったことがあるはずだ」と書き直しを要求される→「本人」のアカウントがXへ現れる事態に - Togetter
TikTokを震源地として欧米のZ世代で『becoming chinese』というミームが流行っていて、漢字の書かれた製品を使ったり、ネギやショウガを使った料理を自炊したりするらしい - Togetter
最近、イヤホン、ヘッドホンがワイヤレスから有線に回帰しつつあるんだそうな。理由は同じ性能でも有線の方が圧倒的に安い、充電しなくていい、音が途切れないっていう理由だけで無く、何と「コードがあった方がカッコいいから」って理由もある話 - posfie
【自爆調査】”未発売のApple純正品”が買える闇サイト「AppleUnsold」でガチ買い物。世界で話題の「非公式通販」の実態に切り込む。 - ニコニコ動画
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
[鎧真伝サムライトルーパー] 「鎧真伝サムライトルーパー」オープニング映像のご報告とお詫び｜作品紹介｜サンライズ
この度、2026年3月3日（火）深夜1：19～1：49に関西テレビにて放送致しました
「鎧真伝サムライトルーパー」
第9話 「鵶迂斗武霊苦」のオープニング映像におきまして、
オープニング映像が差し変わってないことが発覚致しました。
本作を楽しみにして頂いていた皆様にはご心配とご迷惑をおかけし、
誠に申し訳ございません。
当該オープニングにつきましては関西テレビ第10話の放送より正規のオープニングに戻ります。
また、今後発売予定のBlu-ray BOXでは正規のオープニングになります。
今後同様のミスが起こらないよう、確認体制を改めて見直し制作に向き合ってまいります。
改めまして、本件に関してファンの皆様に深くお詫び申し上げます。
申し訳ございませんでした。
鎧真伝サムライトルーパー製作委員会
【COMITIA156より】生成AI利用に関するルール改訂について – コミティア事務所Blog
コミティアのルール改定により生成AIの出力結果を主体とした作品が不可に、これに文芸方面からの不満が噴出 - posfie
マンガワンでの掲載について｜倉田三ノ路
銃に興味のない神絵師が描いた銃からは特殊なビタミンが摂取できるし、そこから真剣に調べた人の絵にはさらに希少なローヤルゼリーみたいな部位がある - Togetter
『カービィのエアライダー』の音楽ができるまで （後編） | トピックス | Nintendo
昭和の車両基地は「エヴァ」のモデル地 天竜浜名湖鉄道・天竜二俣駅 見学ツアーが人気 昔ながらの鉄道風景 - 産経ニュース
↓天竜二俣駅の様子は以下の記事でレポートしています
エヴァのラッピング車両に乗りつつスタンプを集める天竜浜名湖鉄道と遠州鉄道の「人類乗車計画2025」に参加してみた - GIGAZINE
漫画家にはなったけど、まだベレー帽を被る機会がありません。子供の頃は漫画家になったら自動的にベレー帽が生えると思っていたのですが… - Togetter
続々と現れる廻天グッズやコラボ案件を見ると心中お察ししてしまうね— ねことうふ@おにまいアニメご視聴感謝！ (@nekotou) 2026年3月6日
かぐいろかぐ— プラム🌸 (@plum08knk) 2026年3月6日
名前 pic.twitter.com/VJfywPuk07
2026年3月5日
【実録】タヌキ（たまに）あるある#タヌキ#アナグマ pic.twitter.com/STsyOFLRBR— 日高十三男 (@hidaka13o) 2026年3月5日
うきうきファトゥス pic.twitter.com/oCMFqhWJNv— 諸共 (@mrtmyrz) 2026年3月7日
地球に来た目的を説明しろ！💢💢💢#超かぐや姫 pic.twitter.com/ekJ4VkrZfb— 小菊8🔥 (@0_71_Rain) 2026年3月7日
酒寄兄妹— 🔕 (@bell_oxSh) 2026年3月7日
（みかのい/いろかぐ） pic.twitter.com/7Go4LI83b6
オタクに厳しいギャル（1/2） pic.twitter.com/HqkWLIthLH— 佐々木 某 (@okaroot) 2026年3月7日
オレンジ🍊ひと口丸ごと芸in4部 pic.twitter.com/Zyh5CyUtCD— さくさく (@ssskkksss2019) 2026年3月7日
【お知らせ】— 嬉野温泉♨ホテル華翠苑🍵 (@hotel_kasuien) 2026年3月7日
ゾンビランドサガ宿泊プランのご利用誠にありがとうございます🙇現在ゾンビランドサガ宿泊プランご予約の際、備考欄等に「推し」を入力して頂くよう予約サイトにて案内しておりますが、この度フランシュシュ以外に、「巽幸太郎」も受入可能となりましたのでお知らせさせていただきます。
ミクテスト pic.twitter.com/zQ1WpReaeZ— tenten (@tentenchan2525) 2026年3月8日
【四季賞冬のコンテスト受賞作、無料公開！】 @afternoon_manga— コミックDAYS｜コミックデイズ (@comicdays_team) 2026年3月9日
ぜひ感想ツイートやアンケートから応援を！https://t.co/n2iAu9icqo
アフタヌーン四季賞2025冬 藤島康介特別賞
『GIFTER』https://t.co/sA1oC4mRDI
を本日公開！
星歌文化アタック #ぼっち·ざ·ろっく pic.twitter.com/IR4lM4PTdt— きょうさる (@kyouen2) 2026年3月9日
王将戦第５局は藤井王将が永瀬九段に88手で逆転勝ちしてカド番をしのぎ、対戦成績を２勝３敗としました。第６局は18、19の両日、名古屋将棋対局場で、藤井王将の先手番で指されます。 pic.twitter.com/2QohdYSU9X— 毎日新聞・将棋 (@mainichi_shogi) 2026年3月9日
ツクヨミからログアウトできない部屋（13+） pic.twitter.com/kNHap2BMXe— あぐすけ (@agunosuke) 2026年3月8日
今週のロボコとモジュロの掲載位置逆でしょ。というか、作者はその辺知らないだろうし、ここ最近順位低かったからこそのネタだと思ったんだけど、これに関しては編集部流石に配慮しなよと思いました。— 紫鈴 (@shirinraka) 2026年3月8日
小学館というか、マンガワンとかでもあんだけウラ漫とかでも編集者が前に出しゃばって自分を売ってたのに、都合の悪い声明文謝罪文とかでは一切編集長や社長すら署名すらしないの、そういうとこやぞと思うのはある。— 箕崎准 (@MisakiJun) 2026年3月9日
エヴァ短編のアスカかわいい！ pic.twitter.com/PR7wjoGYFZ— ナナシ (@774nanash) 2026年3月8日
アスカ pic.twitter.com/pwZxZryBbT— タケウチ リョースケ (@ryosuketarou) 2026年3月8日
2026年3月6日
ゆり🦪 pic.twitter.com/rCQZeTfUZV— 🍏 (@godsavethekknm) 2026年3月6日
TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』メインPV - YouTube
【第2弾メインPV】TVアニメ『黒猫と魔女の教室』2026年4月12放送開始！ - YouTube
[ヘッドホン推奨]『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』戦場体感PV - YouTube
【本編映像～潜入調査～】映画『マーズ・エクスプレス』全国順次公開中│MARS EXPRESS - YouTube
『ホロライブドリームス』ゲームトレーラー/ “hololive Dreams” – OFFICIAL GAME TRAILER - YouTube
『初音ミク V6』記念ソング（Like a Shooting Star） - YouTube
『アークナイツ：エンドフィールド』オペレーター戦闘紹介 - タンタン - YouTube
アークナイツ × サンリオキャラクターズ コラボPV - YouTube
【予告編】原作：松本大洋×STUDIO4℃、二宮和也と蒼井優のW主演！『鉄コン筋クリート』 5月8日（金）より＜2週間限定＞全国リバイバル上映決定！ - YouTube
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期 番宣スポット30秒｜2026年4月12日(日)より放送開始！ - YouTube
TVアニメ『鬼の花嫁』キャスト解禁PV《第1弾》| 2026年放送 - YouTube
TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』明日風編PV - YouTube
アニメ『ドロヘドロ Season2』PV ｜ 2026年4月1日（水）23:00より全世界ほぼ同時配信開始！ - YouTube
アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』蝙蝠男決戦編｜3月14日・21日 放送・配信！ - YouTube
TVアニメ『グノーシア』ノンクレジットエンディングムービー[Finale RED] |梅田サイファー「FLOOR KILLER」【毎週土曜24:00～第2クール放送中】 - YouTube
TVアニメ「霧尾ファンクラブ」番宣CM(15秒)｜OPテーマはスカートとODD Foot Works「FANCLUB」｜2026年4月2日(木)深夜0時26分～MBS/TBS系にて全国同時放送！ - YouTube
【魔法科高校の劣等生】「3分でわかる魔法科」⑥～追憶編～｜劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」5月8日（金）ROADSHOW - YouTube
アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』 Part2ノンクレジットED│SEVENTEEN「Tiny Light」 - YouTube
アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』 Part2ノンクレジットOP│神前暁「LA FERALIA」 - YouTube
TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」番宣CM【秋ver.】 - YouTube
うしろゆびさされ組《歌：河川 唯(CV.白石晴香) ・宇留千絵(CV.長谷川育美)》試聴動画│TVアニメ『ハイスクール！奇面組』 - YouTube
TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』キャラクターPV第1弾：相葉芹亜（CV.藤寺美徳）｜2026年4月5日（日）放送開始！ - YouTube
TVアニメ「世界最強の後衛」PV第1弾 ｜ 2026年7月放送開始 - YouTube
TVアニメ「黄泉のツガイ」番宣CM60秒｜4月4日(土)23時30分より連続2クール放送決定！ - YouTube
TVアニメ『茉莉花官吏伝』ティザービジュアル解禁PV｜2027年1月放送決定 - YouTube
TVアニメ『クジマ歌えば家ほろろ』メインPV｜2026年4月からTOKYO MX、MBS、BS-TBS、AT-Xにて放送開始 - YouTube
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』【エモーショナルPV“涙”】｜大ヒット上映中 - YouTube
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』アニメトレーラー - YouTube
GUILTY GEAR-STRIVE- Story Chapter1「Prologue」 (Official Video) - YouTube
ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー Direct 2026.3.10 - YouTube
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』 Short Trailer | フォトモード紹介 - YouTube
『家へ帰れ、アニー：SCPゲーム (Go Home Annie: An SCP Game) 』– 発売日発表トレーラー | PlayStation®5 Games - YouTube
葵ちゃんとファミコン #60「パワーブレイザー」【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
映画とポップカルチャーはいかに「イラン」のイメージを変えたのか ― 『別離』『ペルセポリス』から見る変化 - THR Japan
WBC、「テレビ放送ないのか」 熊日に問い合わせ相次ぐ｜熊本日日新聞社
WBCのNetflix独占配信は"悪"なのか? 批判の陰に隠れた本当の課題【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch
「見たいが契約しない」36・4％、WBC独占配信のネトフリ 「新たに契約」4・9％ - 産経ニュース
WBC連覇へ「パワプロ」が侍ジャパン支援 ピッチコム対策でコナミが後押し - 産経ニュース
「これ、ええんか？」居酒屋の看板に「WBC NETFLIX 放送してます」という文字が...様々な議論集まる中、「晒しではないか？」と疑問の声も - Togetter
80億人の命を賭けた、人類最後の賭け── ＜中学校の科学教師グレース＆人類が初めて出会う異星人ロッキー＞映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』3月20日（金・祝）日米同時公開 - YouTube
◆新商品（衣・食・住）
「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」初のフレーバー！ヨーグルトと相性の良いフレーバーが登場「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 白桃」3月23日 新発売／全国（一部経路除く） | 2026年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.
・1つ前のヘッドライン
2026年3月6日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for March 9, 2026….