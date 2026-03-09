2026年3月9日のヘッドラインニュース

マンションの排水管清掃が上階から順に行われた結果、我が家の真下で詰まったらしく、シンクから下水が逆流してキッチンが水没したので、立ち直れていない。

食器も半数水没したけど業者に「一応拭いたんですけどちゃんと洗わないとダメそうっすね」と言われたが、流石に下水浴びた食器は使えんやろ。