台湾では海底ケーブルの切断事案が5年で27回発生している

・関連記事

Googleが日本-台湾間に秒速26テラビットの世界最速の光ファイバー海底ケーブル「FASTER」を開通 - GIGAZINE



秒速60テラビット超爆速光ファイバー海底ケーブル「FASTER」陸揚げ作業現場潜入レポ、アメリカとつながるケーブルの一端や中継局の中はこんな感じ - GIGAZINE



インターネットを支える光ファイバーケーブルを海岸から陸揚げする現場潜入レポート、これが日本と東南アジアを結ぶ巨大海底光ファイバー網「SJC」だ! - GIGAZINE



総工費360億円、23Tbpsで通信が可能な全長9000kmの光海底ケーブル「SJC」の製造工場&敷設船見学レポート - GIGAZINE



Googleが絶海の孤島に最新テクノロジーの海底ケーブルを設置する理由とは? - GIGAZINE



世界の海底ケーブルの敷設位置が一目でわかる世界地図「Submarine Cable Map」 - GIGAZINE



インターネットは海底に敷かれたケーブルによって成り立っている - GIGAZINE



海底ケーブルを通る信号を艦艇で傍受している疑惑が浮上、専門家は否定的 - GIGAZINE



2023年03月09日 12時05分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.