2026年03月13日 19時55分 ヘッドライン

2026年3月13日のヘッドラインニュース



明治が「明治おいしいミルク紅茶」の450ml入りを2026年3月31日に、200ml版を2026年4月21日に発売します。「明治おいしい牛乳」にも使われている生乳を使用した「本気のミルク紅茶」とのこと。希望小売価格は450ml入りが税込227円、200ml入りが税込160円です。



明治おいしいブランドのこだわりの生乳を使用した ミルクが本気のミルク紅茶「明治おいしいミルク紅茶 450ml/200ml」3月31日および4月21日 新発売／全国 | 2026年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.

https://www.meiji.co.jp/corporate/pressrelease/2026/03_11/index.html



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





クッキーを75秒で焼ける爆速クッキー焼成マシンが作り出される - GIGAZINE



トランプ元大統領がイーロン・マスクにTruth Social買収を持ちかけていたことが判明 - GIGAZINE



ゴキブリをサイボーグ化して複雑な障害物や地形を乗り越えさせる実験に大阪大学などのチームが成功 - GIGAZINE



「シリコンバレー銀行」とは一体どのような銀行でなぜ破綻してしまったのか？ - GIGAZINE



ロシアの二重スパイ暗殺未遂事件で使われたサリンやVXよりも洗練された神経剤「Novichok(ノビチョク)」とは？ - GIGAZINE



100歳を過ぎてから300頭以上の子孫を残し種を絶滅から救ったガラパゴス諸島の絶倫ガメ「ディエゴ」 - GIGAZINE



匿名通信システム「Tor」専用ウェブサイトを開設するメリットとは？ - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







Kallen’s backflip was something 😭 pic.twitter.com/qjcVexwXx1 — Marini (@GyaruGlow) 2026年3月11日











◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

秀吉、主君信長のあだ討ち「山崎の合戦」に遅参か…開戦当日に「明日出撃する」との書状 : 読売新聞



天下分け目の天王山、実は秀吉が「遅参」していた？ 山崎合戦で新説：朝日新聞



生物組織の透明化技術進展 東大は全身、九大も「生きたまま」：時事ドットコム



10万年以上メスだけで繁殖してきた魚の謎をついに解明 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

「燃えながら走っている」焼き芋の移動販売トラック そのまま消防署へ駆け込み消火活動 熊本市中央区 | TBS NEWS DIG



ネパール、ラッパー出身が首相へ 下院の総選挙、新興政党圧勝 | 国内海外のニュース | 南日本新聞デジタル



ラッパーで首相候補のシャハ氏、前首相を破り圧勝 ネパール総選挙：朝日新聞



レバノンの国土１３％に退避通告 イスラエル、対ヒズボラで：東京新聞デジタル



「国保逃れ」疑惑、背景に社会保険料との負担格差（日経ヴェリタス連載126回） – 橘玲 公式BLOG



湾岸諸国の石油生産量 世界需要の約1割相当が減少 IEA分析 | NHKニュース | 資源・エネルギー、イラン情勢、ホルムズ海峡



米軍の空中給油機、イラク西部で墜落 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



NY原油、タンカー炎上で100ドル再接近 ｢史上最大の混乱｣株も大幅安 - 日本経済新聞







女性用便器の数を男性以上に トイレの行列解消へ、国交省が初の指針：朝日新聞



「余るコメ」特売広がる、5キロ3000円台 平均店頭価格に下げ圧力 - 日本経済新聞



【速報】米、日本含む複数国に強制労働の調査開始|47NEWS（よんななニュース）



交際相手の生後4カ月の娘を揺さぶって暴行した罪に問われた男性に”無罪判決” 誰もいなくなった5分の間に犯行疑われ…揺さぶられっ子症候群（SBS）めぐっては無罪判決相次ぐ | 関西のニュース | ニュース | 関西テレビ放送 カンテレ



家族や弁護士との通話を警視庁が傍受 被告側「重大な違法」と主張：朝日新聞



特集ワイド：分科会なし、審議最短、代返答弁の“暴走列車” 高市1強国会の「異常事態」 | 毎日新聞



男女共同参画計画を閣議決定 「旧姓単記」の法制化盛り込む | 毎日新聞



税・予算：チームみらい、26年度予算案に反対へ 「内容が不十分」 | 毎日新聞



海自さくら型哨戒艦、3番艦は「ひのき」、4番艦は「すぎ」と命名 JMU横浜事業所 磯子工場で進水式 | フネコ - Funeco



「またか」「根強い差別意識か」 宿泊拒否される障害者、広がる不安 | 毎日新聞



万博タイパビリオンの建設業者を家宅捜索 無許可請負疑い 大阪府警 | 毎日新聞



【速報】政府、国家情報局設置法案を閣議決定|47NEWS（よんななニュース）



「一寸の虫」のみ込まれても５割生還…ナマズの口内で抵抗、小さいほど高い生存率 : 読売新聞



海自の新艦種さくら型哨戒艦の3、4番艦が同時進水 艦名は「ひのき」と「すぎ」 旧海軍駆逐艦の名を継承（高橋浩祐） - エキスパート - Yahoo!ニュース



モジタバ師 徹底抗戦の構え トランプ大統領 さらなる攻撃示唆 | NHKニュース | イラン情勢、トランプ大統領、イラン



米、各国のロシア産石油購入を30日間容認 エネ市場安定へ | ロイター



米財務省 ロシア産原油など “一時的に各国に取り引き認める” | NHKニュース | アメリカ、原油価格、ホルムズ海峡



米、ロシア原油の購入許可 価格高騰、制裁一時緩和：時事ドットコム



「国籍を理由とした採用機会の制限ない制度を」 日弁連会長が声明文 | 毎日新聞



イラン国連大使「ホルムズ海峡封鎖しない」、安全維持は権利とも | ロイター



「政権を倒して、でも国民は殺さないで」 トルコへ越境するイラン人、BBCに心境を語る - BBCニュース



米ミサイル防衛構想「ゴールデン・ドーム」参加、日米首脳会談で表明へ…中露への対処力向上狙い : 読売新聞



ホルムズ海峡、イラン海軍と調整なら航行可能＝イラン外務省 | ロイター



米、ホルムズ海峡で国際有志連合と共に船舶護衛へ＝財務長官 | ロイター



NYダウ 700ドル超値下がり ホルムズ海峡封鎖が続くとの懸念 | NHKニュース | 株価・為替、イラン情勢、アメリカ



メローニ伊首相、イラン攻撃は「国際法枠外の介入」 トランプ氏と距離 - 日本経済新聞



通勤電車が「夜行列車」に 北総鉄道 ４月の真夜中イベント | 千葉日報オンライン



イスラエル軍のレーザー砲「アイアンビーム」の性能が期待外れ、軍は失望し実戦使用を中止（JSF） - エキスパート - Yahoo!ニュース



リニアを浮かせて走らせる高温超電導磁石 JR東海、信頼性に自信 | 日経クロステック（xTECH）



モジタバ師、イラン最高指導者として初めて声明 徹底抗戦の姿勢強調 | 毎日新聞



BeMe 私らしく：「妻と死別」信じて妊娠…女性の人生壊す独身偽装 刑事罰に問うには | 毎日新聞



阪急電鉄、同一駅の入出場20分以内は料金不要に ピタパなど交通系IC利用で - 日本経済新聞



イラン女子小学校誤爆は「米国に責任」 米軍初期調査、トランプ氏の「自作自演説」否定 - 産経ニュース



「あんまりだ」高市首相、旧統一教会「TM特別報告」で関係を問う中道・早稲田氏に苦言 - 産経ニュース



レターパックで「逮捕状」送り現金要求…新たな手口か、岐阜県警「郵送することはない」と注意呼びかけ : 読売新聞



モジタバ師が初声明で徹底抗戦を強調、近隣諸国の米軍基地への攻撃「ためらいつつも継続する」 : 読売新聞



竹島の韓国人住民、四十数年ぶりに「ゼロ」 「実効支配の象徴」88歳女性が死去 - 産経ニュース



選挙で二重投票・なりすまし横行、SNSで扇動も 身分証義務化難しく - 日本経済新聞



トランプ氏「原油高は米の利益」、イラン核保有阻止が最優先 議員反発 | ロイター



米空軍退役少将が行方不明に、UFO伝説の基地を指揮した経歴も FBIが捜索に参加(1/2) - CNN.co.jp



大手化学メーカー間で石油関連製品の減産や値上げ相次ぐ | NHKニュース | 原油価格、イラン情勢、物価高騰



インド船籍タンカーのホルムズ海峡通過許可へ、イランが保証と関係筋 | ロイター



イラン戦争の出口戦略、トランプ政権内で路線対立＝関係筋 | ロイター



イラン モジタバ師が初声明 「ホルムズ海峡封鎖 確実に継続」 | NHKニュース | イラン情勢



円相場 一時159円台後半に 約1年8か月ぶり円安ドル高水準 | NHKニュース | 株価・為替、イラン情勢、原油価格



ガソリン価格大幅値上げ イラン情勢緊迫化 生活への影響広がる | NHKニュース | 原油価格、資源・エネルギー、イラン情勢



手術中ドリルで神経切断、半身不随に 医師に禁錮1年・執行猶予3年 [兵庫県]：朝日新聞



ホンダ、「Honda 0 SUV」「Honda 0 Saloon」「Acura RSX」EV3車種開発中止 三部社長「断腸の思い」 - Car Watch



【速報】ニュー新橋ビルで停電 東京・港区（2026年3月12日掲載）｜日テレNEWS NNN



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）







朝日新聞社が吉田寮・現棟の3D映像を撮影しました。



こちらから閲覧可能です。https://t.co/7Nhgij1tV0 — 吉田寮広報室 Yoshida Dormitory (@yoshidaryo_koho) 2026年3月12日









横断歩道に歩行者がいたので止まったら追い越しかけてくるアホ乗用車がたまにいるんだけどクソ危ないからやめてね pic.twitter.com/Dy4tcqxACb — ずどどんぱ (@zudodonpa_zvw30) 2026年3月12日



天王寺動物園にマレーシアからマレーシアゾウがやってきました | 地方独立行政法人天王寺動物園







「現場が到着しました」焼き芋の移動販売トラックが火事になり、そのまま消防署に駆け込むというこち亀みたいな事例が熊本で発生 - Togetter



新橋にある「烏森絶メシ食堂」の取り組みがおもしろい、閉店したりしかけたりしている店からレシピを教わり再現した名物メニューが揃う - Togetter



電車内で大声でずっと通話してる人がいた→どうも緊急事態の真っ最中らしいと分かり車内全体で見守った「そら声もデカくなる」 - Togetter



ニュー新橋ビルたまたまいたけど、停電の中、半分ぐらいの人は普通に飲み続けてた「世界が終わる時はこういう感じなのかもと思った」 - Togetter



津波に巻き込まれて死んだと思っていた父が全身泥だらけ、手足は血まみれの状態で避難所に現れ「俺は生きてるぞ！」と名前を呼びながら必死に叫んでいたあの光景が忘れられない - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【西田宗千佳のRandomTracking】「MacBook Neo」から「Studio Display XR」まで。春の新製品に見るアップルの“入り口戦略” - AV Watch



真正性情報を外部共有できるCamera Verifyの動画対応開始のお知らせ | お知らせ | [法人向け] カメラ | ソニー



イラン、GoogleやNVIDIAなど米7社「標的」 AI・クラウドにリスク - 日本経済新聞



【やじうまミニレビュー】PixelスマホがPCになる「デスクトップモード」を試してみた - PC Watch





【お知らせ】

2026年3月26日をもちまして「TXTファイルダウンロード機能」を廃止いたします。



なお、作者様が自身の管理画面から作品データをダウンロードできる「投稿済み作品テキストダウンロード機能」は廃止されません。… — 小説家になろう (@syosetu) 2026年3月13日



AWSを退職しました - YAMAGUCHI::weblog



女性支援団体の名誉毀損、「暇空茜」への賠償命令が確定 最高裁：朝日新聞



園児が熱中症で死亡した事件に「子育て終わっていいな」と複数回投稿した54歳男性が書類送検…この手の人間は罰せられてほしい - Togetter



Amazon S3 introduces account regional namespaces for general purpose buckets - AWS



Anthropic公式が33ページのスキル設計書を出したので、将軍のスキルクリエイターと答え合わせしたら先を行ってた



社員に何もさせずにClaude Code利用ログを集める ── 数百名規模のOpenTelemetry収集基盤の構築 - ZOZO TECH BLOG



イランの報復攻撃に「サイバーゲリラ」が加勢 イスラエルなど標的に - 日本経済新聞



Google検索×Geminiで「無関係な広告は40％減」――グーグル幹部が語るAIと広告事業の現在地 - ケータイ Watch



原因不明のパフォーマンス劣化を Coding Agent との二人三脚の調査で解消した話



gpt-ossの推論を6倍速に。Thinking OFF設定と、Ollamaで効かない理由 #LLM - Qiita



Claude Codeのセッション履歴が30日で消えると知って9999日に変えた話｜cute_agapan9087



Claude Code 2026年 最新アップデート - Speaker Deck



2ちゃんねるは時々見ていたが以前の職場が大炎上した時に立ったスレで「中の人」の体で書き込んでる情報が全部間違ってて”インサイダー情報ごっこ”の場でしかないと思った - Togetter



Claude Codeログ基盤の構築 - Speaker Deck



「暇空茜」名乗る男性の賠償確定 女性支援団体「コラボ」側への名誉毀損―最高裁：時事ドットコム



Anthropic公式のClaude Code Pluginが増えてたので、改めて眺める（2026年3月） | DevelopersIO



Claude Code のコード品質がばらつくので AI に品質保証させる仕組みを作った話 / A story about building a mechanism to have AI ensure quality, because the code quality from Claude Code was inconsistent - Speaker Deck



MacBook NeoのUSB-Cポートは映像出力や高速データ転送が可能なUSB 3と充電やマウス接続などに適したUSB 2仕様のポートがあるため、USB 2側にディスプレイや高速ストレージを接続するとUSB 3側を使うよう通知が表示されるように。 | AAPL Ch.



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





Paragnosia2 Museum (Demo) RTA 11分47秒【非常に好評】 - ニコニコ動画





【電車アタック】東北イタコ電車バンパーベコベコ部! スタイリッシュアクション電車ゲームをプレイですわ～～～!!! - ニコニコ動画

















「1巻を発売して2週間と経たぬうちに担当編集の口から『打ち切り』という言葉が」ヤンジャンの漫画『ゲキドウ』が打ち切りになった理由が生々しい - Togetter





劇場アニメ『#パリに咲くエトワール』



✧•┈ 本 日 公 開 ┈•✧



キャラクターデザイン・総作画監督の#山下祐 さんより描き下ろしイラスト到着 ✍︎



是非大きなスクリーンで#パリエト の世界をお楽しみください。



上映劇場▼https://t.co/hRP7urHjgE pic.twitter.com/LNtM0j7HvQ — 3.13公開!『パリに咲くエトワール』＜劇場アニメ＞ (@parieto_movie) 2026年3月13日



訃報：池田 昌子 逝去のお知らせ



【記事全文】声優・池田昌子さんが死去、87歳 脳出血 銀河鉄道メーテル役、ヘプバーンさん吹き替え - スポニチ Sponichi Annex 芸能



声優 池田昌子さん死去 87歳 「銀河鉄道999」のメーテルなど | NHKニュース | 訃報、アニメ





池田昌子さんのご訃報に言葉が出ません

池田さん演じるメーテルの

穏やかでたおやかなお声に

松本自身どんなに癒されたことでしょう

今まで本当にありがとうございました



星の海のプラットホームにて

松本がお待ちしていると思います



池田さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます



零時社一同 ミー — ミーくん＠零時社/松本零士 (@leijisha) 2026年3月13日





こんな時間に失礼します

本日3月12日

少年ガンガン創刊35周年＆突撃パッパラ隊35周年

でございます 同時なので覚えやすくていいですね

という訳で35周年記念イラストなどを描いてみました どうぞこれからもよろしく！ #パッパラ隊35周年 pic.twitter.com/HIZBDlzRf2 — 松沢夏樹 (@harrymatsuzawa) 2026年3月12日





【ご報告】



長いあいだ沈黙していたRPG

『アレサ』

その世界やキャラクター、そして皆さんの記憶と

もういちど出会うためのプロジェクト



『アレサ再会プロジェクト ～もういちど逢いたい～』



本日、始動しました。

リプへ続く）#aretha35th pic.twitter.com/Fiymkvm63i — 株式会社やのまん (@puzzle_yanoman) 2026年3月13日





















シンデレラガールズ総選挙、3年間隔になったので実質参議院議員選挙 — れき (@reki224p) 2026年3月11日



逆転昇級の佐々木大地七段 昇級の瞬間、自宅で美酒を交わした人 【第84期将棋名人戦・Ｃ級２組順位戦】＝北野新太撮影 - YouTube





高野智史六段、万感の昇級 師匠の木村一基九段への思い「師匠が通った道を進めた」【第84期将棋名人戦・C級2組順位戦】＝北野新太撮影 - YouTube





上村亘五段の瞠目と絶句 順位戦残留を知り「……覚悟はしていた」【第84期将棋名人戦・C級2組順位戦】＝北野新太撮影 - YouTube







ぽこあピクニック pic.twitter.com/qvcQEsNh9g — ほんま (@honma_nmn) 2026年3月13日





pic.twitter.com/3zNTd1mPnE — 三光蝶 みつき (@3kotyo) 2026年3月13日









ヤ ま そ

ツ ぎ れ

さ れ は

も

な

く



TVアニメ『#スペースコブラ』

"刺青の女"編 YouTube配信決定！



知らんのか🤔

来週春分の日から[期間限定]で見られる🪐#COBRA #寺沢武一 pic.twitter.com/Zu2iknzslR — トムス・エンタテインメント【日本語公式】TMSアニメ (@TMSent_jp) 2026年3月13日



『機動警察パトレイバー』シリーズ 1日1本YouTube配信「#毎日パトレイバー」開催決定！ | 機動警察パトレイバー公式サイト



劇場アニメ『パリに咲くエトワール』TVスポット（エモーショナル編）｜ 大ヒット上映中！ - YouTube





TVアニメ『スノウボールアース』メインPV／OP：tuki.「零-zero-」ED：ヒグチアイ「今この胸に滾るのは」／4月3日より毎週金曜23:30日本テレビ系フラアニにて放送 - YouTube





『紅の砂漠』 - 公式発売トレーラー - YouTube





『チャイルドストーリー』 - 発売日告知トレーラー | PS5® & PS4® Games - YouTube





『Formula Legends』 - 2020年代後半シーズンDLC配信開始＆大型無料コンテンツアップデート - YouTube





シーズン2のフリートライアルウィーク|『Battlefield 6』 - YouTube





『Robot Detour』 - ローンチトレーラー | PS5® - YouTube





『SlashZero（スラッシュ・ゼロ）』 - 先行公開トレーラー|PS5® - YouTube





『Stupid Never Dies（ステューピッド・ネバー・ダイズ）』 | 1st Trailer - YouTube





【リトルナイトメア VR Altered Echoes】 アナウンスメントトレーラー - YouTube





『ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター』Steam, Xbox, Windows版発売トレーラー - YouTube





『Outbound（アウトバウンド）』 パッケージ版アナウンストレーラー - YouTube





『ソニックランブル パーティー』スマーフコラボ 公式ティザートレーラー - YouTube





『アドラブル・アドベンチャー』 | 発売日発表トレーラー - YouTube





特別映像『PlayStation® AGE⤴︎AGE⤴︎ LINEUP⤴︎』feat.神成きゅぴ - YouTube





特別映像『PlayStation® AGE⤴︎AGE⤴︎ LINEUP⤴︎』feat.白波らむね - YouTube





特別映像『PlayStation® AGE⤴︎AGE⤴︎ LINEUP⤴︎』feat.神成きゅぴ & 白波らむね - YouTube





『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』Web CM - YouTube





『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』TVCM - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』ローンチトレーラー | プリンセスバージョン - YouTube





『Dyping Escape』リリーストレーラー - YouTube





人気アニメ「遊☆戯☆王」とイラン攻撃の映像組み合わせた動画 ホワイトハウスが投稿 公式SNS関与否定 | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、トランプ大統領





米国ホワイトハウスの公式Xアカウントにおいて、

アニメ「遊☆戯☆王」シリーズの映像が、権利者の許諾なく使用されている投稿が確認されました。

本件については、原作およびアニメ関係者は一切関与しておらず、当該知的財産の使用を許諾した事実もございません。



It has come to our attention that… — アニメ「遊☆戯☆王」公式 (@yugioh_anime) March 11, 2026



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）



結局ね

WBC観て「大谷、鈴木スゲー」

W杯観て「久保、三笘スゲー」

バスケ観て「八村、渡邉スゲー」

バレーボール観て「高橋藍、石川スゲー」



結局こんなもんでいいんですよ

逆張り冷笑してないでお祭りなんだから楽しみましょうや — ギーマカレー🍛@現役ドラフトアンチの柳町ファン (@Giimacurry32_06) 2026年3月11日







流通経済大学 男子サッカー部で違法薬物使用疑い 部員の一部“4年生から大麻を買った”と説明 | NHKニュース | 茨城県、事件・事故、教育



東京女子プロレスファンのおまえが知っておくべき上坂すみれのこと。そして同志が知っておくべきTJPWのこと（キュアナイル）｜キュアナイル



◆新商品（衣・食・住）

「ちょいたし たんぱく新習慣」をご提案！ 『サクサクたんぱく』 『ごはんでたんぱく』 3月23日(月)より全国発売！ | 亀田製菓株式会社

