2026年04月07日 19時20分 ヘッドライン

2026年4月7日のヘッドラインニュース



発売55周年を迎えた森永製菓の「小枝」から新商品の「小枝＜ロイヤルミルクティー＞」が登場することになりました。ミルキーなホワイトチョコレートに紅茶パウダーを練り込み、ひとくちごとにふわっと広がるロイヤルミルクティーの香りを実現しているほか、パフとビスケットの2種類の具材を組み合わせたコンビネーションにより、軽やかなサクサク食感とチョコレートのハーモニーを楽しめるとのこと。発売は2026年4月21日(火)です。



小枝発売55周年 上品な紅茶の香りとサクサク食感 「小枝＜ロイヤルミルクティー＞」 4月21日（火）新発売 ～「小枝といっしょにサクッとひとやすみ」キャンペーン実施～ ｜ 2026年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓

https://www.morinaga.co.jp/company/newsrelease/detail.php?no=3109



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





古代メソポタミアの粘土板には「世界最古の顧客からのクレーム」が楔形文字で記されている - GIGAZINE



DeepSeekと清華大学の研究者がLLMの推論能力を強化する新しい手法を発表 - GIGAZINE



MicrosoftがCopilotを用いたウェブ検索機能「Copilot Search」を発表したので実際に使ってみた - GIGAZINE



筋トレにはタンパク質だけでなく「炭水化物の摂取も重要」と専門家 - GIGAZINE



観測史上最古の銀河をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が発見、ビッグバンからわずか3億2000万年後に誕生した可能性 - GIGAZINE



超コンパクトなのにボタン一発で効果音やOPムービーも流せるローランドのスマホ向けライブ配信ツール「GO:LIVECAST」を使ってみた - GIGAZINE



5億年以上前の三葉虫の化石から「世界最古の共食いの痕跡」が見つかる - GIGAZINE



結婚式当日に「花嫁が花婿の母親と生き別れた実の娘だった」ことが判明し母娘が20年ぶりに再会、花嫁と花婿の結婚の行方は？ - GIGAZINE



「ゴジラS.P＜シンギュラポイント＞」シリーズ構成・円城塔インタビュー、ゴジラ初の13話構成をいかに作っていったのか？ - GIGAZINE



「BNA ビー・エヌ・エー」吉成曜監督＆シリーズ構成・中島かずきインタビュー、「獣人がいる社会」をどう描いたのか？ - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



入社早々会社の機密情報や内部資料をSNSに流してしまった人がいるようです。



新入社員の皆さんは

・まず会社の資料はどんなものであろうと写真に撮らない

・どんなに親しい者しかいないSNSでも何がきっかけで燃え広がるかわからない

・というか職場に着いたら極力スマホはいじらない… — 足利尊氏@新しい朝敵のリーダーズ (@ashikaga_1305) 2026年4月6日





子供達が貯めていたお小遣いを出し合って太鼓の達人の家庭用太鼓を買ったんだ…

それでもうずっとこの状態なんだ pic.twitter.com/otMgSfdaB8 — かぼす (@kabos99percent) 2026年4月6日





鬼茶って言ったらこっちだろ pic.twitter.com/HxlTi6ZInV — じじちゃん (@sourenhou) 2026年4月6日







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

「アルテミス計画」人類が地球から最も離れた距離に到達 56年ぶりに記録更新 | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、アメリカ



月の「裏」を回った宇宙船オリオン、「ヒューストン」と交信 「私たちも皆さんを見ています」 - BBCニュース



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

米、イランで不明の戦闘機乗員救出 トランプ氏「史上最も大胆な救出作戦の一つ」 | ロイター



米戦闘機撃墜、行方不明になっていた乗員を米軍が救出 トランプ氏発表 - CNN.co.jp



トランプ氏、「地獄まで48時間」と圧力 イラン側、「地獄の門はあなたに開く」と反発 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



「地獄で暮らすことに」 トランプ氏、復活祭にもイラン罵倒 波紋広がる 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ロシア外相、「最後通牒」のような言葉を控えるよう米国に忠告 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



イスラエル軍、国連レバノン暫定軍のカメラ17台破壊 当局者 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



東海道新幹線の利用者数、７年ぶりに最多更新へ…円安で訪日客需要が拡大・万博による底上げも : 読売新聞



「通常とは違うルート」 万全の体制だったと反対協 辺野古事故現場 | 沖縄八重山日報 -Okinawa Yaeyama Nippo-



米戦闘機撃墜、イランは「完全な制空権」の奪還誓う 新開発の防空システム使用と主張 - CNN.co.jp



宇都宮LRT、芳賀町中心部への延伸計画浮上 廃止バス路線の代替に - 日本経済新聞



伊首相が中東3カ国歴訪 エネルギー供給を協議 | NEWSjp



「不相当、却下を！」“日本国籍取得訴訟”で弁護団が反論 国籍取得厳格化の中で、国が見せた対応と“黒塗りの解答用紙”【“知られざる法廷”からの報告】 | TBS NEWS DIG



「日本関係船がホルムズ海峡通過」との報道をどう読むか：現状を整理する｜渡邉英徳研究室｜渡邉英徳



防空システムの「革新」が米軍機撃墜に寄与、イランの軍司令官が言及 - CNN.co.jp



「コモドドラゴン外交」、来日を調整 - NNA ASIA・インドネシア・社会



トリカブトを誤食 80代男性が死亡 北海道 | NHKニュース | 北海道



【分析】F15戦闘機撃墜、米軍へのリスクの高まり示す 航空優勢に限界 - CNN.co.jp



【速報】イラン南部原発付近に攻撃、警備員死亡|47NEWS（よんななニュース）



イランとの戦争で失われた米空軍機は計7機に F15にE3、A10も喪失 - CNN.co.jp



透析回路など供給懸念の声あるが、直ちに滞ることない＝厚労審議官 | ロイター



米戦闘機2機、イランが撃墜 乗員2人救助・1人不明 対イラン攻撃開始後初 | ロイター



イランが米軍機を撃墜、不明者の捜索続く 別の戦闘機も墜落 米報道 [米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞



フランスと日本の商船、ホルムズ海峡通過 紛争開始後初 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ政権、軍事費4割増を要求 予算教書、教育などは大幅カット [トランプ再来]：朝日新聞



美容外科医が麻酔で無抵抗の女性患者らに性犯罪、９歳児含む２１人が被害…「悪質で卑劣な犯行」懲役２５年判決 : 読売新聞



日本語能力の証明要件に 専門職在留資格「技人国」|47NEWS（よんななニュース）



米軍で女性や黒人昇進阻止 ヘグセス国防長官、十数人と報道 | NEWSjp



スカイマーク 来年春にも国内線に燃油サーチャージ導入を検討 | NHKニュース | 航空、交通・インフラ、原油価格



【分析】「戦争中だ。保育どころではない」、トランプ氏の問題発言が不都合なタイミングで明るみに - CNN.co.jp



テロやスパイの情報を政策に…「国家情報会議」設置へ審議開始 「市民監視の強化？」高市首相は否定するが：東京新聞デジタル



原油不足、政府内にGW明けの節約要請案が浮上 根強い慎重論も | 毎日新聞



旧統一教会 解散命令1か月 清算手続き進む 教会を使えず信者は | NHKニュース | 旧統一教会、裁判、文部科学省



イランと米国に2段階紛争終結案提示、パキスタン仲介 6日中に合意必要と関係筋 | ロイター



社民党首選は福島瑞穂氏勝利「バリバリ邁進していく」 敗退の大椿氏は発言許されず退席 - 産経ニュース



大川原冤罪遺族が提訴、裁判官37人の責任問う 「保釈却下は違法」：朝日新聞



木原官房長官 “ナフサ 6月に供給できなくなる”は誤り | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響・対応、ナフサ、イラン情勢



マクロスコープ：中東情勢の関連補助は「3カ月」、高市氏に忍び寄る財源払底の影 | ロイター



稲田朋美氏「1ミリも私たちの言い分聞かないじゃないですか！」自民会議紛糾 再審制度見直しの政府案めぐり“抗告禁止”要求で | TBS NEWS DIG



トランプ氏の精神衛生状態に疑問の声、口汚すぎるSNS投稿めぐり - CNN.co.jp



高市首相、国会出席時間は石破時代の6割 批判への反論はX活用 - 日本経済新聞



トランプ氏が会見、イランは一夜で「壊滅」可能 同盟国批判も - CNN.co.jp



大川原化工機めぐるえん罪事件受け 保釈の運用 裁判官が議論の研究会 “勾留継続 真摯な判断が重要” | NHKニュース | 裁判、検察



桜名所で女性に“かみつき”疑いの89歳男性 逮捕連行中に異変、その後死亡



自民・鈴木幹事長「国民の皆さんに今後、節約をお願いすることもあり得る」イラン情勢受けて | TBS NEWS DIG



「遅い」路線バス運転手に刃物突きつけ 交番に駆け込んだ運転手を追ってきた男逮捕 東京・中野区｜FNNプライムオンライン



「客に刃物を出された」東京・中野駅行きのバス車内で“刃物男” 運転手が交番に駆け込む 60代の男を現行犯逮捕 運転手と乗客にけがなし 警視庁 | TBS NEWS DIG (1ページ)



「一緒に帰ろう。お母さんが待ってる」戦闘機で飛び立った弟は墜落死していた 現場が判明したのは約５０年後、近くでＢ２９も墜落…きっかけは山中で偶然見つかった金属片 | NEWSjp



稲田朋美氏「1ミリも私たちの言い分聞かないじゃないですか！」自民会議紛糾 再審制度見直しの政府案めぐり“抗告禁止”要求で | TBS NEWS DIG (1ページ)



イスラエル軍、イランの人々に列車利用控えるよう呼びかけ | ロイター



3歳未満にアルファベットは違法…韓国政府、詰め込み式早期教育を全面禁止へ 写真枚 国際ニュース：AFPBB News



牛丼「すき家」のゼンショーHD創業者・小川賢太郎会長死去 77歳 - 日本経済新聞



「客に刃物を出された」東京・中野駅行きのバス車内で“刃物男” 運転手が交番に駆け込む 60代の男を現行犯逮捕 運転手と乗客にけがなし 警視庁 | TBS NEWS DIG



過去最大、122兆円超の当初予算成立 11年ぶり4月にずれ込む [高市早苗首相][高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



「不在」のモジタバ師に強まる不信 声明は矛盾、革命防衛隊が体制主導 - 日本経済新聞



イラン、米国と合意したＬＮＧタンカーの海峡通過認めず＝関係筋 | ロイター



自転車で走行中、警察につかまれ転倒 「違法な職務質問だ」と提訴へ [大阪府]：朝日新聞



小川賢太郎さん死去、77歳 外食大手ゼンショーHD創業者|47NEWS（よんななニュース）



高市早苗首相「今すぐ節電要請する用意ない」 中東情勢巡り - 日本経済新聞



静岡県内でも“原油産出” 「極めて良質」 くみ上げ作業に人だかり 太平洋側で唯一の石油坑 昨今の情勢から関心高まる 71年前に廃坑も1つを保存し2年に1回イベント - YouTube





高市総理がイランとの首脳会談調整を明らかに「段取りつけている」 米トランプ大統領との会談にも言及｜FNNプライムオンライン



がん発覚も保釈せず死亡、裁判官の責任問う 大川原冤罪遺族が提訴へ：朝日新聞



イラン当局、拘束したNHKテヘラン支局長を保釈 出国できず、今後裁判か - 産経ニュース



軽油急騰や入札不調、ギリギリの長良川鉄道 「最低でも通学の足は確保したい」：中日新聞Web



レバノンのキリスト教政党幹部死亡、イスラエル空爆で 国内対立深化も | ロイター



地雷探知ネズミたたえる世界初の像、カンボジアで除幕 - BBCニュース



トランプ氏「情報源明かさねば記者を収監」 米兵不明の報道巡り - 日本経済新聞



トランプ氏「日本は助けてくれなかった」 対イラン協力で不満言及 - 日本経済新聞



トランプ大統領 イランは「動物」 “発電所への攻撃は戦争犯罪”との指摘めぐり発言 | TBS NEWS DIG



トランプ氏、ホルムズ海峡通航料「米国が徴収してもいい」 会見要旨 - 日本経済新聞



ところで「自民党とカネ」の問題はどうなったのか | GQ JAPAN



女性にかみつきトラブルか 89歳男性 連行後に死亡 兵庫



80代の女性が12億円の詐欺被害 過去最悪の被害金額に資金洗浄を疑う声も出る中、詐欺が「夢がある話」になっていることに対する懸念「一部の若者の間に浸透している」 - Togetter



「その手は桑名の焼きはまぐり」 首相、補正予算案の編成問われ | NEWSjp



サッカースタジアムで「原因不明の事故」 1人死亡、47人負傷 試合控え決起集会中 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）





無印良品の住宅用消火器の白い無地のデザインに賛否両論……火災時の見つけやすさか家庭に置きたくなることで設置する家を増やした方がいいのか - Togetter



「嫌いなものは嫌いでいいが、嫌い方にも品性というものがある」嫌いであることは自由だが誹謗中傷する権利なんてない - Togetter



迫る「令和のオイルショック」、ちぐはぐな高市政権対応 教訓ゆえに：朝日新聞



飲食店で背後の人たちが「これから戦争が起きるからどこどこの株をいま買っておくべき」という話をしていて、「シンプルに気持ち悪いな」と思った話 - Togetter



日本人ってBBQみたいなシンプルな既知のものだとピュアな反応を返すのに、"素材を組み合わせる"が登場した途端に魔改造を始めるよな「羊羹、そうはならんやろ」 - Togetter



SHEINが届いた後数日間部屋に発生する謎の虫を潰す仕事をしています「なんかか細くてふわふわ飛んでるから多分トコジラミではない」 - Togetter



なぜテトラポッドで遊んじゃダメなのか？上がってこれず助けられず、最悪の場合ご遺体の回収も不可能になるからだよ - Togetter



眉毛を抜くと鼻水が止まらなくなるという人体の隠しコマンドを発見したという報告に「こんなコマンドもない?」が続々 - Togetter



タヌキは農作物を荒らす動物として駆除対象になっている地域があるけど糞を分析したら意外な結果が「たぬき冤罪 ?」 - Togetter



家で仕事してたら息子が部屋に来て「パパと遊びに行きたい」と珍しく言ってきて即答できずにいたら「忙しいよね...」とドアを閉めようとしたので予定を全キャンセルして遊びに行った - Togetter



昔ながらの中華屋で出てくる昔ながらのシンプルな醤油ラーメンを食べた時に出てしまう「結局こういうのが一番美味いわ」という謎の嘘 - Togetter



12:00から部室を開けているというサークルへ行ったら「新歓夜なんで」と追い返される→追い返したご本人らしき投稿が見つかり双方キョドっていたことが発覚 - Togetter



「子供望まない」未婚女性64%、男性上回る キャリア断絶への不安で - 日本経済新聞



7,000円の予算でお花を注文したら、会計が税込7,700円と言われた…花屋さんによるんだろうけど、同じ経験をした方が多くいるみたい - Togetter



君の名は「シカやん」 大阪市内で保護されたシカ、能勢温泉で命名式 [大阪府]：朝日新聞







ロードバイク運転中の友達が初見殺しのトラップに引っかかって救急車で運ばれた、これ本当に見えなくない？ - Togetter





映画館の飲食物の件、わたしもこの業界にちょびっとだけ関わってる関係で本当に理解できるしできるだけ買うようにはしているけれど、とにかく「食」については食べたくなるようなものがなくてさ…ちょっと小腹が空いてて買いたいときもあるけど、どれも味が濃すぎてつらい。あとポップコーンは多い。 — 左京 (@sakyo_uk) 2026年4月6日



なぜアメリカの豪邸にはプールがあるのか？必要でなくてもお金を使わないといけないから無駄に作ってるだけなのか？→様々な考察が集まる - Togetter



一見ただの防犯ポスターに見える「集団ストーカー犯罪」を訴えるポスターが街に増えている？→妄想を伴う疾患を持つような人に確信を与えてしまうのでは… - Togetter



遊戯施設で娘を遊ばせてたら、男子が娘の頬を叩いて泣かせていたので怒ったがなめきった態度… しかし、「君の親はどこだ？」と訊いたら急に怯えはじめた - Togetter



「行きたくなければ行かなくていい」はすっかり定着してきたが、真相を知ると安易に大丈夫とは言いにくくなる「学校すら行けないようでは、基本的には、社会では働けない」 - Togetter



「一緒に帰ろう。お母さんが待ってる」戦闘機で飛び立った弟は墜落死していた 現場が判明したのは約５０年後、近くでＢ２９も墜落…きっかけは山中で偶然見つかった金属片 | NEWSjp









やっと理由が分かった〜



渋谷文化村通りの109からメガドンキ辺りまでに停まってて渋滞させてるスポーツカー達の意味が



外国人を高速のSAに連れてく為の白タクだったw



流石に助手席窓に写真を置いてたらバレるでしょw



今後警察は動くのかな？ — 野良イヌ【課長】 (@stray_yuho) 2026年4月6日





私はこれまで国立映画アーカイブに何作品か公式に現存しない映画のフィルム寄贈をしたのだけど、年々予算を減らされて爪に火を灯すような運営を強いられて大変だとぼやいてましたよ。クールジャパンなどと言ってお笑い芸能事務所に無駄金バラ撒くくらいなら本当にクールな文化資産に金を出しなさいよ。 — ΝΑΠΠΑ (@nappasan) 2026年4月2日



「パチンコ屋だと思った建物が市役所だった」地元民「外観はパチ屋で中身は市役所、上階は図書館、地下は市場で有名なのはカレー屋です！」 - Togetter



ロリィタファッションの元であるロココ、かつては性的で今とは対極的なアイコンだった「どこかで『淫蕩の象徴』→『少女ちっくな記号』へ書き換わっている」 - Togetter



韓国、3歳未満へのアルファベット教育は違法だって→「これは日本人が思ってるのとは違うレベルだからね」想像以上に過酷な早期教育の状況があって絶句する - Togetter



未経験の新人が指導担当に人前で詰められて辞めてしまったが担当は「冗談だった」と言い出して困った、それはそれとして新人の判断が早くてGJと思った - Togetter



以前支援したネカフェ難民の方が新宿区で生活保護を受けたときに案内された施設...空調はなく簡易な仕切りのみで床はカビだらけ、シャワーは水のみだったと聞いた - Togetter









映画館は可能であればカフェインゼロ系の温かいドリンク（ジュース以外）を置いてほしい。あったかい爽健美茶とか。 — KanaFett (@kanafett) 2026年4月7日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

哲学研究の道具箱 - obakeweb



日本語対応オープンソースOCRの比較 その３



Claude Codeで分析エージェントを作って3か月運用した話｜田口 信元



ハーネスエンジニアリング、全員が違うことを言っている — 5社の解釈を並べてみた



Claude Codeを使い始めた私が最初に押さえた設定と機能まとめ | DevelopersIO



AWSさんから1400万円請求された件 - Speaker Deck



子どもが楽しみに買う雑誌に、転売ヤーが買い占めて値段が高騰するような付録をつけるのはやめてほしい - Togetter



Xでの交流を経て、アメリカ人は日本のピーナッツバターが甘いことに衝撃を受け、日本人はアメリカのピーナッツバターが甘くなく塩味であることに衝撃を受けている - Togetter



【非エンジニアのためのClaude/ClaudeCodeシリーズ】 Cowork活用1 Coworkで業務時間外の情報整理を自動化した話 | DevelopersIO



Gemma 4 - ローカルでの実行方法 | Unsloth Documentation



【レビュー】10万円以下のMacは意外とアリ? 「MacBook Neo」を普段使いした-Impress Watch



ASCII.jp：NEC「Aterm」シリーズに複数の脆弱性 アップデートまたは買い換えを推奨



Windows Terminalを使い込んでみようと思った



「Google Pixel 10a」発表、約8万円～ 日本限定モデル「Isai Blue」も登場 - ケータイ Watch



Claude Codeの文字化け問題の簡易的対応方法 - 逆瀬川ちゃんのブログ



freeeにおけるAuthlete Terraform運用プラクティス - freee Developers Hub



デジタル、正式教科書に 学校教育法改正案を決定―政府：時事ドットコム



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

『超かぐや姫!』アニメ考察と批評が対立する根本的理由｜Ralu | 東雲



赤字経営続く囲碁の日本棋院、棋士の固定給を２５％削減へ…役員報酬は５０％を自主返納「痛み分かち合う」 : 読売新聞







【ゆっくり実況】超高級ゲー無【ギャルズトークハイパービンゴ／PC9801】 - ニコニコ動画













好きな女性漫画家ランキングで大好きな荒川弘先生が2位で「なンだァ〜〜？？」→1位を知ったら「なるほどよォ～～」しか言えなかった - Togetter





８歳息子が「友達の◯◯君インフルエンザだって！」と報告してくれたけど、いま春休みで学校は無いし、今日は雨で外出してないし、自分のスマホ持ってないからLINEも無理だし、情報の出所どこ？？！っていうミステリーの答えは「友達のSwitchのアカウント名が【インフルなった】に変わってた」でした。 — カシシ (@the_m_r_p) 2026年4月6日







バンダイから刀剣乱舞コラボコスメが“ランダム”で発売決定、ファンから反発の声が上がる「なんで化粧品を選ばせてくれないの？？」「使いこなせない色8割」 - Togetter





10代の「マンガ離れ」を指摘する記事が話題になっていますが、個人的には日本の【コミックアプリの利用率】が触れられていない点が気になり、調べてみました🔍️… — ガンガンJOKER 樋口(編集者) (@sqex_shiguchi) 2026年4月7日







【ノンクレジットED】TVアニメ「異世界のんびり農家２」｜「Sunny Steps」／緋月ゆい - YouTube





【ノンクレジットOP】TVアニメ「異世界のんびり農家２」｜「It’s a beautiful story」／ルールーシー＝ルー（CV.下地紫野）＆ティア（CV.洲崎綾) - YouTube





TVアニメ『勇者のクズ』PV第3弾 / 4月11日(土)毎週土曜24:55〜より日本テレビ系にて順次全国放送！ - YouTube





TVアニメ『日本三國』ノンクレジットオープニング映像｜キタニタツヤ「火種」 - YouTube





第1話 憑依鎮魂歌「RES∞NALIST」相葉芹亜（CV：藤寺美徳）＆クレオパトラ（CV：日高里菜）|TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』 - YouTube





『Starfield』PS5® 公式機能紹介トレイラー - YouTube





『The Elder Scrolls Online』 - シーズン0 - YouTube





【原神】キャラクタートレーラー リンネア（CV：白石晴香）「サポート全力、好奇心全開！」 - YouTube





『PUBG: BATTLEGROUNDS』┃新モード「XENO POINT」ゲームプレイトレーラー - YouTube





『風燕伝：Where Winds Meet』新武器：唐横刀 - ゲームプレイ予告編 - YouTube





「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ×西武鉄道 ＃映画蓮ノ空 公開！ ６thライブツアー開催！ 記念キャンペーン」開催！ ：西武鉄道Webサイト



「No・Ri・Ko」や「みつばち学園」が続かなかったわけ | 高橋名人オフィシャルブログ「16連射のつぶやき」Powered by Ameba



ソシャゲのサービス終了は開発･運営陣も唐突に知らされるのであまり責めないであげて...→いつも通り数か月後に向けて開発を行っていたら「ちょっと会議室に集まってくださーい」と言われ... - Togetter



ガンダムの新権利表記から「創通」が消えた 背景にあるバンナムの事情とは | オタク総研





ターちゃん読み始めたら当時の人しかわからんだろうネタがあったので補足しておこう

ジャンプがF1のスポンサーやった事があって誌面でも大々的に宣伝してたんだが実際はこのサイズで読者全員「ちっさ…！」って思ったやつ(ただこれでも相当な額払っている) pic.twitter.com/SQ7Mgfaphy — くりふ (@tengburton) 2026年4月6日





新入部員集め pic.twitter.com/RZYmPIC8oe — ふせゆ (@fuseyu333) 2026年4月5日





1番好きな名画をクリーチャーのキャラデザにしてみた pic.twitter.com/o2ZjNMF3rP — MIKIWO (@mikimikiwo_UwU) 2026年4月3日



正しさに殴られ続けて死ぬ｜マシーナリーとも子



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

是枝裕和監督、国のコンテンツ支援策を批判 「作り手も生まれない」：朝日新聞



ひょっとして映画のパンフレット買う人って割と珍しい？自分は映画を観る前に、まずパンフを買っちゃう - Togetter







ジム・キャリーにディカプリオ、男性の加齢に対する二重基準が終焉を迎えるかもしれない理由 - CNN.co.jp



「映画館を存続させたいなら飲食物買ってね」っていう現状のシステムは納得できない...映画を見る金だけで存続できないならもうシステム自体が間違ってんだろ - Togetter



「中山美穂の遺産20億円」の出処だとか - 電脳塵芥



◆新商品（衣・食・住）

すっきりおいしく、暑い日にゴクゴク 熱中症対策にも適した「レモネード」を新発売｜ニュースリリース｜ダイドードリンコ

