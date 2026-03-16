2026年03月16日 18時30分 ヘッドライン

2026年3月16日のヘッドラインニュース



2025年大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の1stグラビア写真集「I myaku you.」が2026年4月13日に発売されることが分かりました。沖縄で2泊3日かけて撮影され、ページ数は全224ページに上るとのこと。なんと「独占“袋とじ”カット」もあります。







ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。





「ロシアのアンチウイルスソフト・カスペルスキーをインストールしないように」とドイツのサイバーセキュリティ機関が警告 - GIGAZINE



GPT-4が「私はロボットではありません」を突破、事情を知らない人間に「私は盲目の人間なので代わりに解いて」とおねだり - GIGAZINE



Huawei、Xiaomi、Oppo、Samsungなどのスマホにマルウェアがインストールされて出荷される - GIGAZINE



「カップのどん兵衛よりうまい！」どん兵衛の袋麺版が爆誕したのでカップめん版と食べ比べてみた - GIGAZINE



コンピューターから「エリーゼのために」などの音楽が突然流れ始める場合があるのはなぜか？ - GIGAZINE



3万円で買えるRISC-V採用64bitシングルコアCPU搭載のポータブルコンピューター「DevTerm R-01」が登場 - GIGAZINE



Google Play上のアンチウイルスアプリの3分の2はまともに動作していない - GIGAZINE



死んだかと思われていた「Android Wear」を「Wear OS by Google」に改名するとGoogleが発表 - GIGAZINE



AMDから登場した第3世代「EPYC」がIntel「Xeon」の2倍以上のベンチマークスコアを叩きだす - GIGAZINE



GoogleがSteamのゲームをChromebookでプレイ可能にする「Steam for Chrome OS」を発表 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

学会発表の質問枕詞で一番震えたのは、発表者が「故・○○先生は…」って言った後会場の後ろで手が上がって『○○です、まだ生きてます』って聞こえてきたやつ - Togetter





夫氏の作ったカップケーキの底が空洞になってて何でだろうって気にしてたから高いところから落として空気をぬかないとこうなるよね〜レシピに書いてなかった？って聞いたらショックを与えろとだけ書いてあったから近くでワ‼‼って叫んだって言ってて意味わからなさすぎて笑った — えなたか (@CanaSrc2) 2026年3月15日





愛情がスゴ過ぎて

逆に迷惑なヤツ pic.twitter.com/qTYfVTFtER — やみの@Prairie dog (@Prairie20210108) 2026年3月12日









5歳が「バトルしよう。きっちり かたせていただきますよ…！」と国語辞典片手にしりとりを挑んできた 強すぎる — 砂浜 (@mittlerweile) 2026年3月15日









花粉症の治験に参加したら、



花粉が噴出する金属の部屋に男女10人程の重症者と共に閉じ込められて、



部屋の中央の巨大な壺みたいなマシンから花粉撒き散らされて、



徐々にみんな顔がグジュグジュになっていって、



その様を3時間ガラス越しに大人に観察されて、



全部がデスゲームすぎて良かった。 — シュゴウ (@shugou17) 2026年3月15日













これが 東京タワーか

ちょと、味見 pic.twitter.com/385HvMbikQ — きゅちゃん (@kyuchan_4ki) 2026年3月15日



















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

【速報】ドイツの哲学者ハーバーマス氏死去|47NEWS（よんななニュース）



nix in desertis:2026受験世界史悪問・難問・奇問集 その２（早稲田大の残り）



「卒業・離職してからの文献検索・文献管理」の動画公開 | 東京大学附属図書館



「大学の研究に防衛省がお金を出すのはおかしい」…支援を受ける11校に質問状「軍事目的では」 その回答は：東京新聞デジタル



大学学部ごとに質を「三つ星」から４段階で評価へ…入学後の成長を重視、「要改善」なら助成金減額などペナルティーも : 読売新聞



論文執筆チェックリスト（教員に見せる前に）｜Maya Kimura



「履歴書的には高卒」「数学オリンピックに挑むため高校を転校」大学と大学院を中退しては飛び級を繰り返す...京都大学の27歳女性准教授、その経歴が異次元すぎる - Togetter



あれ、前方後円墳じゃない？ 地形データきっかけに未知の古墳発見 [兵庫県]：朝日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

カーグ島への米国の攻撃で戦況緊迫、石油価格は「制御不能」になる可能性 米軍退役准将 - CNN.co.jp



ロシアが中東紛争のおかげでいっときの猶予が得られると考えているなら「大間違いだ」 マクロン氏 写真6枚 国際ニュース：AFPBB News



「あの騒ぎはなんだったのか」 旧統一教会、長く見過ごされたわけは：朝日新聞



トランプ氏、カーグ島爆撃を発表 イラン経済生命線、戦闘激化の危険 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も][トランプ再来]：朝日新聞



米軍、日本拠点の強襲揚陸艦と海兵隊をイラン作戦に派遣 米報道 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も]：朝日新聞



現役自衛官が小学生を恐喝か “口止め”するも…発覚したワケ



中国衛星が日本上空を１０分に１回通過、自衛隊や米軍基地「監視」…「遥感」軌道を読売解析 : 読売新聞



【速報】米大統領は、「ホルムズ海峡を通じて石油を輸入している国々は、航路の安全を確保しなければならない」と主張した：時事ドットコム



【速報】トランプ米大統領は、日本などにホルムズ海峡に艦艇を派遣するよう求めた：時事ドットコム



トランプ氏 ホルムズ海峡安全確保へ 日本などの艦船派遣に期待 | NHKニュース | イラン情勢、ホルムズ海峡、トランプ大統領



［社説］拙速な予算審議を政治の前例にするな - 日本経済新聞



【速報】日中韓や英仏に艦船派遣期待と米大統領|47NEWS（よんななニュース）



トランプ氏、日本に艦船派遣期待 ホルムズ海峡護衛へ中韓英仏にも - 日本経済新聞



米民主党、制裁緩和でロシア支援したとトランプ氏非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



新最高指導者モジタバ師、負傷報道も「何の問題ない」 イラン外相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



米、日本などに艦船派遣期待 ホルムズ海峡、安全確保で | NEWSjp



米軍攻撃のカーグ島、石油インフラに損害なし イランメディア 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】自衛隊にウクライナ製無人機導入を検討|47NEWS（よんななニュース）



【独自】ウクライナ製無人機の導入検討 攻撃型、ロシアとの実戦経験重視 | NEWSjp



鉄道廃止か存続か…市町村長たちの苦渋の決断 「公共とは何なのか」 [福岡県]：朝日新聞



中国、イラン女子小学校攻撃は「重大な国際人道法違反」 遺族に3200万円寄付表明 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



米共和党議員の間で広がるイスラム嫌悪、「米国社会にふさわしくない」「内なる敵」との主張も 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



10代で実父の性交被害 「私に恥ずべきことはない」決めた実名告発：朝日新聞



ハマス、イランに「近隣諸国への攻撃」停止要請 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



イラン外相、近隣諸国に中東からの米軍「追放」呼びかけ 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



北朝鮮が日本海に向け約10発の弾道ミサイル発射か、韓国軍 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



新幹線工事負担金、小さな町の重荷に 長万部町、一般会計の1割超え 延伸遅れやインフレで総額20億円増の推計：北海道新聞デジタル



「友人と行く」カンボジアで行方不明 福岡だけで10人 無事祈る母 | 毎日新聞



イラン最高指導者のモジタバ師は「負傷し、醜くなった」 米国防長官 [アメリカとイスラエル、イランを攻撃 報復も][トランプ再来]：朝日新聞



ロシア、米国にさらなる制裁緩和を要求 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



茨城：つくばエクスプレス 深夜帯に普通臨時列車 １９日以降、計６日間 秋葉原―守谷間 ：地域ニュース : 読売新聞



八ヶ岳阿弥陀岳で46歳男性が下山中に動けなくなり死亡 「体調不良」と息子から連絡…74歳の母親が救助に入山し発見も 現場は標高2400メートル付近 | SBC NEWS | 長野のニュース | SBC信越放送



【独自】国産LNG船の建造、復活検討 経済安保強化へ官民一体|47NEWS（よんななニュース）



「おかわり君だ」と玉木氏らへ不満、深まる自民と国民民主の亀裂…でも「断交はできない」と自民 : 読売新聞



イラン指導部は「狂ったくず野郎ども」、殺害できて「光栄」 トランプ氏 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



予算案採決強行 目に余る巨大与党の横暴 | 新潟日報



「エプスタイン・ファイル」から新写真、元被告とバスローブ姿で過ごすアンドルー元王子ら 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



【速報】フランス、インドネシア大統領の来日を発表|47NEWS（よんななニュース）



イラン、一部石油タンカーのホルムズ海峡通過を認める案検討 人民元での決済が条件 - CNN.co.jp



米国の攻撃目標となったカーグ島、イランにとって重要な理由 国民の間では「禁断の島」 - CNN.co.jp



反汚職歌ってきたラッパー、総選挙で圧勝 ネパールの新首相に(1/3) - CNN.co.jp



【分析】かつて「米国版十字軍」を提唱したヘグセス氏、今は中東で戦争主導する立場に - CNN.co.jp



トランプ政権、CNNを猛批判 ホルムズ海峡めぐる報道で 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



北朝鮮から複数の弾道ミサイル発射 日本のEEZ外側に落下か | NHKニュース | 北朝鮮 ミサイル、北朝鮮情勢、防衛省・自衛隊



トランプ政権 中東諸国が仲介もイランとの協議を拒否 ロイター | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、中東



オランダやベルギーでユダヤ系施設狙ったとみられる事件相次ぐ | NHKニュース | オランダ、ベルギー、イスラエル



中東からチャーター機で1100人余退避 政府“追加運航なし” | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響、イラン情勢、中東



平成筑豊鉄道、7自治体が「バス転換」 沿線9市町村の判断出そろう [福岡県]：朝日新聞



JR東日本、きょうから値上げ 運賃表も変更、平均7.1%アップ：朝日新聞



米軍の空中給油機墜落、乗組員6人全員が死亡 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



実行犯ら15人に終身刑、ロシア・コンサートホール銃撃事件 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



夜間が中心だったＪＲの保守作業、列車を運休して昼間に行うケースが増加…背景に就労意識の変化 : 読売新聞



駅などの女性トイレの行列改善へ 国が初のガイドライン案 | NHKニュース | 国土交通省、ニュースクローズアップ、交通・インフラ



国内で拡大する「中国系スマホ決済」 インバウンド増加で多くの店が導入…片山財務相「売上げ把握が困難」対策の必要性強調｜FNNプライムオンライン



止めたはずの自転車が消えた 満車の有料駐輪場で起きる「勝手精算」驚くべき手口と不条理 - 産経ニュース



「炊き出しは女性」と記載の防災マニュアル 性別で負担が偏る災害時 | 毎日新聞



辰巳議員を「スパイ」呼ばわり/発言者に謝罪 撤回を求める | しんぶん赤旗｜日本共産党



政治資金パーティー「自粛どころか、奨励したい」と中道…全面禁止法案提出の立憲民主時代には「縛られない」 : 読売新聞



原油高だけではない中東情勢緊迫化の試練 ― 3つの経路からみた世界経済・産業への影響 ―｜みずほリサーチ&テクノロジーズ



在日米軍、強襲揚陸艦を中東に派遣へ 米メディア 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



イラン情勢の陰で金融危機の前兆？市場を揺らすプライベートクレジットとは【NY発コラム】 | NHKニュース | マーケットコラム、アメリカ、金融



戦争の武器として台頭するGPSジャミングやスプーフィング、民間の船にも深刻な影響(1/3) - CNN.co.jp



【続報2】修学旅行中の女子高生と男性船長、2人死亡 辺野古沖で抗議船が転覆【現場動画】



中国との統一訴えた台湾軍元中将 「過去最高位のスパイ」の衝撃：朝日新聞



辺野古沖で船2隻転覆、高校2年生と船長が死亡 平和学習で沖縄訪問 [沖縄県]：朝日新聞



【速報】辺野古沖転覆 死亡の2人は女子高生と男性船長 | 沖縄タイムス＋プラス



【速報】沖縄・辺野古沖で2人が意識不明 抗議船2隻が転覆 沖縄



【速報】辺野古沖で船2隻が転覆 男女2人が意識不明 平和学習の同志社国際高校の生徒乗船 | 沖縄タイムス＋プラス



【速報】首相は船舶護衛に関し、海上警備行動の発令は「法的には難しい」と述べた：時事ドットコム



沖縄 名護 辺野古沖 船転覆 高校生と船長の2人死亡 海保 | NHKニュース | 沖縄県、事件・事故



教員の盗撮やわいせつ行為相次ぐ 対策指針を見直し 文科省 | NHKニュース | 文部科学省



アメリカ トランプ大統領 中国やNATOに圧力強める ホルムズ海峡安全確保支援のため船舶護衛の艦船派遣など | NHKニュース | イラン情勢、トランプ大統領、イラン



イスラエル軍 レバノン南部ヒズボラ拠点に限定的な地上戦開始 | NHKニュース | イスラエル、イスラエル・パレスチナ、イラン情勢



石油の民間備蓄 放出開始 安定供給につなげたい考え 政府 | NHKニュース | イラン情勢 日本への影響、イラン情勢、ホルムズ海峡



北朝鮮 7年ぶりの最高人民会議 代議員選挙を実施と報道 | NHKニュース | 北朝鮮情勢、海外の選挙



NY原油市場 先物価格が上昇 1バレル＝100ドルの大台を再び突破 | NHKニュース | 原油価格、資源・エネルギー



イラン最高指導者のモジタバ師 ホルムズ海峡封鎖継続 アメリカのトランプ大統領に徹底抗戦 | NHKニュース | イラン情勢、イラン、アメリカ



ゼレンスキー氏 “ロシア製無人機 イランに供与され攻撃使用” | NHKニュース | ゼレンスキー大統領、イラン情勢、イラン



【速報】高市総理「対応を検討中」 中東情勢緊迫化でトランプ大統領が日本などの艦船派遣に期待 | TBS CROSS DIG with Bloomberg



経済産業省「過度にご心配せずに普段通りの給油を」 冷静な行動を呼びかけ 3月19日出荷分からガソリン等の補助金導入 価格は1L 170円に向けて徐々に下落か | TBS CROSS DIG with Bloomberg



イラン衝突は「数週間以内に終結」、米政権高官が楽観的見通し - CNN.co.jp



汽笛も響く…SL「デゴイチ」改修され、お披露目 奈良・王寺 | 毎日新聞



【速報】艦船派遣、何ができるか検討中と高市首相|47NEWS（よんななニュース）



イラン、軍事作戦に関与しないよう呼びかけ 英、日、韓は中東派遣に慎重 写真8枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、ＮＡＴＯと中国に圧力 ホルムズ海峡協力巡り＝ＦＴ | ロイター



野党の「焼け野原」は私たちが引き取る 「市民連合」菱山南帆子さん 国会前のペンライトに光明が見えた：東京新聞デジタル



トランプ氏「訪中延期するかも」 ホルムズ海峡警備、中国や欧州に圧力 - 日本経済新聞



ゼレンスキー氏、EUによるパイプライン再開への圧力は「脅迫」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



イスラエル軍がパレスチナ人一家4人を射殺 ヨルダン川西岸 - CNN.co.jp



イラン外相、米国との協議に関心なし トランプ氏の見解否定 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



日本はロシアの侵略失敗に貢献を 力が全てを決める征服の時代にさせない『現代戦争論』 <聞きたい。>小泉悠さん（東京大先端科学技術研究センター准教授） - 産経ニュース



南鳥島沖レアアース、採掘→精製に3400億円 国産化へスピード勝負 - 日本経済新聞



米エネルギー長官、日本などの艦船派遣「理にかなう」 原油下落は保証できず - 日本経済新聞



イラン外相、ホルムズ海峡巡り第三国と協議「前向き」 船舶航行で - 日本経済新聞



原油高騰で日本を待ち受ける「最悪のシナリオ」 「3カ月後には電気・ガス代が上がり、半年後には…」 | デイリー新潮



米同時テロ後の戦費を「無駄」と断じたトランプ氏、イラン攻撃は６日間で１・８兆円に…兵器や人員の被害拡大し逆風に : 読売新聞



世界を揺るがすホルムズ海峡「封鎖」 イランはどんな方法を使うのか | 毎日新聞



イラン攻撃で５０００キロ離れたインド洋の島の基地に注目…近海は米・中・印の勢力争い、観光への風評被害に懸念も : 読売新聞



中国へのシャインマスカット流出損失は年１００億円以上…新品種登録前の輸出差し止め権、種苗法改正で創設へ : 読売新聞



解体業、国交省が初の全国実態調査へ 外国人増や不適切施工確認受け 川口市には個別聴取 「移民」と日本人 - 産経ニュース



自治体の「貯金」枯渇、老朽化施設の維持管理費・福祉費重くのしかかり…思い切った住民サービス削減に「市政の失敗を市民に押しつけるのか」と批判も : 読売新聞



【高市早苗首相の“盛りだくさん”な1日】首相動静は面会ゼロでも大忙し 午前中は朝から確定申告 午後は手首の痛みも忘れてしっかり投げ込みも、WBC始球式は急遽キャンセルに｜NEWSポストセブン



「国賊家族も追い出すべき」訪日ビザや土葬めぐりエスカレートしたデマや中傷、便乗した衆院選候補も 切り抜き動画で印象操作、「うそも真実に…」見分ける方法は？ | NEWSjp



「外国人労働者の春闘」でデモ行進 差別にも反対 東京・上野 | 毎日新聞



イラン攻撃「不支持」82% 首相姿勢「評価せず」51% 朝日世論 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



「日本の船も標的になる可能性」イラン革命防衛隊の元司令官



卒業祝いの給食の赤飯2100食廃棄 「震災の日」保護者指摘 いわき市の中学校:福島ニュース:福島民友新聞社



中東で米国製防空ミサイル不足 日本、生産逼迫で輸出の余地乏しく - 日本経済新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

学生時代、経済的な事情で正月に帰省しない友人の話をしたら「家に連れて来きたら」と母→そして30年後の先週、母に送られてきたのがこちら - Togetter



祖母の葬儀、火葬してお骨上げするとき周囲の大人は「これペースメーカーや」と興味津々で収骨していたが、甥は「かわいそう」とガチ泣きしていた - Togetter



フォトフレームキーホルダーを買った試しにフレームをはめてみたらもう外れなくなってしまい、無のキーホルダーが誕生した - Togetter



中国人同僚が「デリバリーピザが片方に寄っていた」と言ったら、米国同僚が「正しいデリバリーピザの注文方法」を教えていた…めっちゃアメリカな内容だった - Togetter







「不景気になると丈が短くなっていくらしい」最近「おしりのはじまり」を見せている女の子が多いが、ミニスカートの丈も年々短くなっている気がする - Togetter



サイゼリヤは一個あたりは安いが満足するまで食べると高いイメージで安いと持ち上げられるのがわからない話…なお男子高校生なら、こうなるのもわかる - Togetter



バンクシーの正体を特定 ロイター報道 手がかりは四半世紀前の逮捕：朝日新聞



夫が子供に急いで欲しい時に『早く！』と言う言葉を使わずに“天国と地獄”を流して思いのままに子供を動かしていて完全に育児の才能アリだった - Togetter



女児が憧れ、やがて痛みに涙する靴を買わされました…これは本人が経験してみないと分からないやつなので必要経費です「女が最初に味わう痛みよねｗ」 - Togetter



アメリカに来て思った…めんつゆ、ごま油、すき焼きのたれ、ほんだし(顆粒) は禁止カードにされかねないくらい強い - Togetter



約15社に応募し5社まで最終面接に進むも不合格、休学し再度臨むも苦しむ就活生…今の就活には氷河期にはない重圧があった「今は逃げ場がないよね」 - Togetter



渡米して10ヶ月、英語はそんなに上達しないのに日本語も流暢じゃなくなってきた「それで完成するのがルー大柴ってワケ」 - Togetter



パン屋さんで片手にパンが載ったトレー、もう片方に子供を抱っこしているお母さんがいたので「良かったら持ちますよ」と声がけしたらおもしろい出来事が - Togetter



カレールウの箱の裏に書いてある通りに作ったカレーを食べてみてほしい「カスタムする前にノーマルを極めましょうと」「指示通り作ったら薄いよね？」 - Togetter



病院で花火を観るため無菌室の子どもたちがビニール室のまま移動→なぜここまでするのか、その意味に涙を堪えた話 - Togetter



海に向かって神輿を担いで突っ込む「神幸祭」、六十年に一度の周期で開催される幻のお祭りだがどうやって引き継がれているのか不思議 - Togetter



公務員を数年経験して分かったけど、「会議でも資料確認でも、誰が見ても特段指摘することは何もないのに、何故か『何か言わないと』と盛大に勘違いしてる奴のしょうもない発言のせいで、やらなくても良い無駄な仕事が無限に増えている。」 - posfie



愛知県犬山市の木曽川鵜飼の鵜匠が相次ぎ退職 ４人から２人に、観光への影響懸念：中日新聞Web



日本人は相手に対し心を開くのに時間がかかる…一方タイ人は初めは心を開けておき、この人違うと思ったら心を閉めるらしい - Togetter



隣に中国人が引っ越してきて、ワンルームに何人で住む気だよ…地獄ですって投稿が拡散中。管理会社連絡推奨の声多いわ。最近こんな引っ越しトラブルニュース増えすぎてヤバい→似たような体験談も続々 - posfie







電気圧力鍋でスペアリブを作るのに料理酒を100ml入れて煮込んだ、食べた後ベロベロに酔った、アルコールって加熱したら飛ぶよね？→密閉されて行き場がなくて戻ってきてる - Togetter



百貨店前に行列ができていたので「何に並んでるんですか？」と聞きに行ったら一緒にいた友達に引かれた...大阪なら普通だけど他県ではやっちゃダメなのか - Togetter



ソメイヨシノ開花 岐阜と高知で発表 全国で最も早く | NHKニュース | 気象、岐阜県、高知県



「ボンボンドロップシール」に見る「平成女児」ブーム 「幼稚」という評価を考える | TBS CROSS DIG with Bloomberg



花粉症の治験に参加したら他の被験者と一緒に金属の部屋に閉じ込められ...中央のマシンから花粉が噴出されて苦しむ様子をガラス越しに観察され全部がデスゲームすぎた - Togetter



「いろんな界隈の奴に言ってやりたい」人の善意や慣習で保たれていたゆるやかなバッファを食い尽くすことを「ハックした」みたいに賞賛しないで、という話 - Togetter



「リサとガスパール」が大好きな人がパリの本屋で絵本を探し回ったけど見つからなかった…「人気があるのは日本だけ」のものって他にもある？ - Togetter



熱海が再生しすぎてて驚愕。日本人の若者がたくさん訪れている→車離れの影響で「電車で行ける栄えた観光地」に人が戻ってきている？ - Togetter



自治体がやってる子供の海外派遣事業、HPなどでは募集要項を公開せず『学校で貰ったプリントをちゃんと親に手渡しできる子供』だけ事前に選抜していたらしい「ハンター試験だ…！」 - Togetter



【動画】長さ約2.7m「大男茎形」が躍動 愛知県小牧市の田縣神社で豊年祭：中日新聞Web



【御神体視点も】田縣神社の豊年祭2026 大男茎形が躍動 Tagata Shrine Harvest Festival 田県神社 愛知県小牧市 - YouTube





戦後から近代化したというイメージ...しかし戦前世代の家族から聞かされた実態はとても豊かな文化があった「一方で、地域、階層格差も想像以上」 - Togetter



練乳をつけたら優しい甘さ、揚げたら最高な「マントウ」...しかし本場ではそこまで美味しい食べ物ではなかった「素朴な味好きな人多いからじゃない？」 - Togetter



日本でほとんど知られていない K.T. アチャヤ氏が描いた「インドのスパイス料理成立史」｜スパイシー丸山



バブル時代に3Kという言葉が広まり、小泉構造改革に民主党政権の影響...建設業界の人手不足、その根底には先人が作り上げた「来たいと思わせなかった」歴史があった - Togetter



日本はいつも“遺憾の意”とかゴニョゴニョ言ってばかりで何なんだろと思っていたが、ハッキリ言わないで曖昧にしておくのが平和のコツだったんだなって今は理解できる - Togetter







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【500万円PC建造計画 #8】120万円分のパーツを追加購入&組み立て第2回！”完璧な計画”のはずが…続々トラブル発生(助けて)。【自作PC】 - ニコニコ動画





Playwright + OWASP ZAP + Claude Code で E2E テストから脆弱性診断まで一気通貫でできるかやってみた



OpenClawライクなソフトをまとめてみた



「ジブリ風」も生成NG 著作権守る技術、ソニーGが開発 - 日本経済新聞



アマゾンから「重要なお知らせ」 報酬変更に嘆く配達員、法的問題は：朝日新聞



最初に伝えるべきは「結論」ではなく「要約」



O'Reilly Online Learningで始める技術書多読という読み方



CHUWI製ノートPCで2件目のCPU偽装が発覚。CoreBook Plusで - ガルマックス



GPU普及の立役者，John Spitzer氏が語るゲームグラフィックスの未来とAI活用［GDC 2026］



Claude Codeのエージェントチームを使うだけで大抵のことが出来るようになった



AI要約 “知ったかぶり”被害相次ぐ 俳優・加藤諒さんや町中華にも デマ被害や誹謗中傷も？ Googleの対応は | NHKニュース | デジタル深掘り、生成AI・人工知能、IT・ネット



｢人間を雇うな｣ 24歳AIエージェント革命児が宣告する無人営業時代 - 日本経済新聞



米国で話題のRAGのセキュリティ脅威についてまとめてみた #AWS - Qiita



４万５千の不正サーバーなど無効化 過去最大規模、国際共同捜査―警察庁：時事ドットコム



MIXIが一審で敗訴 特許侵害訴訟で揺れる「子ども見守りサービス市場」で何が起きているのか - CNET Japan



Bsize / News / 当社保有特許の知財訴訟における勝訴判決（第一審）に関するお知らせ



CLIP STUDIO PAINT バージョン5.0リリース 描画性能が向上し、ますます制作が楽しくなります



「Claude」、日本で実質値上げ 消費税10％を徴収、4月1日から - ITmedia AI＋



KALDIのリンゴジュースの瓶にキレイキレイのポンプがぴったり！というライフハックを試した結果…合わない！！インターネットに騙されてしまったのか〜😂 - Togetter



他人に“なりすまし”求人応募 生成AIでオンライン面接も 背景には北朝鮮のIT労働者による外貨獲得か | NHKニュース | 生成AI・人工知能、IT・ネット、北朝鮮情勢



ドバイに飛来したイランのミサイルを撮影、英国人男性が訴追される サイバー犯罪法を適用 - CNN.co.jp



仕様駆動開発(SDD)って、本当に不要なの？



日本の顧客向け消費税（JCT）に関するお知らせ | Anthropicヘルプセンター



「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換を3月24日より開始 | 2026年3月16日のプレスリリース | PayPay株式会社



Claude Code SkillsでRailsアップグレードを仕組み化した話 - freee Developers Hub



Claude Code / CodexでKaggle金メダルを取った話



スマホもPCも「AIが先に動く」時代へ Galaxy S26、iPhone 17e、Copilot Cowork【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch



新登場したVite+が速すぎる！— ESLint 100倍、しかも Next.js でも動く



公衆WiFiでのMITMの脅威について、HTTPSなら心配不要というのはわかるのですが、汎用的なブラウザではなく専用のモバイルアプリの場合、HTTPSの検証結果を無視するものが一定割合あるという調査結果を見た記憶があります。 そのようなアプリに対してDoH/DoTは対策になり… | mond



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





小1の息子が、愛読している『ママはテンパリスト』で紹介されていた『お父さんは心配症』を読みたいというので与えたところ、「世界一好きな漫画かもしれない」と言った - Togetter







Steamで全く同じ名前のゲーム「Piece by Piece」が1日違い・国違いで発売されてしまう珍事件→両者が考えた"解決策"が平和でほっこり - Togetter



ゆかりとバットとあかり #1【Bat to the Heavens】 - ニコニコ動画





ミスター五右衛門 RTA 6分56秒 - ニコニコ動画





【ゆっくり実況】台湾で産まれた変わり果てた姿の海賊版ロックマン？【ロックマンX／ファミコン】 - ニコニコ動画





【ゆっくり実況】バーチャルボーイの傑作ワイヤーフレームSTG【レッドアラーム／バーチャルボーイ】 - ニコニコ動画





生贄の友 - ニコニコ動画









時価5100万円相当の「ポケットモンスター」カード3枚 だまし取ったか 3人逮捕 | NHKニュース | 事件・事故、東京都



ほとんどの漫画家がある時期に差し掛かると、絵が歪んだり雑になったり色気が抜けたりという経験を通っている…少女漫画家が語る苦しみと抜けたきっかけ - Togetter



「連載再開できなかったら払えない」小学館編集部員が和解協議のLINEに加わる



パンチラを勝手に挿入するアニメーターが実在することを安藤正臣監督が証言したことにはじまる、いろいろな暴走アニメーターや描写修正の話題 - 法華狼の日記



任天堂株式会社 ニュースリリース :2026年3月12日 - Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』の世界販売本数が発売後4日間で220万本を突破｜任天堂



液タブデビュー!! – taigaai



【公開直前PV】『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』2026年3月20日（金）全国公開 - YouTube





アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』最終回PV｜3月21日放送・配信！ - YouTube





TVアニメ「春夏秋冬代行者 春の舞」番宣CM【春ver.】 - YouTube





TVアニメ『神の庭付き楠木邸』PV第3弾｜2026年4月4日より放送開始！ - YouTube





TVアニメ「霧尾ファンクラブ」PV第2弾｜2026年4月2日(木)深夜0時26分～MBS/TBS系にて全国同時放送！｜エンディングテーマはa子「ハーモニー」 - YouTube





【魔法科高校の劣等生】「3分でわかる魔法科」⑦ ～ダブルセブン編～｜劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」5月8日（金）ROADSHOW - YouTube





『GAMERA -Rebirth-』Blu-ray BOX告知CM | 3月25日(水)発売 - YouTube





アニメ『ドロヘドロ』Season1ダイジェスト映像「10分でわかるドロヘドロ」 ｜Season2、2026年4月1日（水）より全世界ほぼ同時配信開始！ - YouTube





TVアニメ『ゴーストコンサート : missing Songs』キャラクターPV第2弾：雪庭（CV.日野聡）｜2026年4月5日（日）放送開始！ - YouTube





『彼女、お借りします』第5期メインPV｜2026年4月よりMBS・TBS・CBC “アニメイズム”枠ほかにて放送開始！ - YouTube





TVアニメ『悪役令嬢の中の人』ティザーPV | 2027年TVアニメ化決定 - YouTube





TVアニメ「黄泉のツガイ」番宣CM30秒｜4月4日(土)23時30分より連続2クール放送決定！ - YouTube





TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』番宣CM -Ending（キタニタツヤ「れびてーしょん」）Ver.-｜26年4月4日（土）24時30分より順次放送開始！ - YouTube





デジタル版一人用ゴリラ増やしカードゲーム『ゴリティア』PV - YouTube





次のゲームドロップの名前が決定！【マインクラフトマンスリー】 - YouTube





『Rhythm Towers』 - 体験版トレーラー | PS5® - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』Echoing Wings | 特別映像 - YouTube





[Trailer] 精霊術の使い手Ⅳ / Spirit Charmers Ⅳ - YouTube





GUILTY GEAR-STRIVE- Story Chapter3「Encounter」 (Official Video) - YouTube





【崩壊：スターレイル】 Ver.4.1PV 「荒れ狂う暁の空」 - YouTube





『鳴潮』共鳴者実戦トレーラー | シグリカ - YouTube





『鳴潮』Ver.3.2PV丨闇を照らす光の意志 - YouTube





『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』 Short Trailer | 特殊報酬 - YouTube





『Don't Mess With Bober』ローンチトレーラー | PS5® & PS4® Games - YouTube





「三誓」の密約 | 『ゼンレスゾーンゼロ』クロニクル - YouTube





Ver.2.7 PV「英雄は過去に死せず」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





『ソニックランブル パーティ』スマーフコラボ 公式トレーラー - YouTube





『原神』やるならプレイステーション 5！ - YouTube





［インタビュー］プロ1年目にして大躍進。さはら選手が「カプコンカップ12」を制し，最強の称号と100万ドルを獲得。優勝直後の心境を語ってもらった



「Fate/EXTRA Record」の販売につきまして - TYPE-MOON Official Web Site



Fate/EXTRA Record（フェイト エクストラ レコード） ｜ バンダイナムコエンターテインメント公式サイト







【インタビュー】【スト6】「CC12」優勝者・さはら選手インタビュー。「皆さんの声援のおかげで立て直せた」【カプコンカップ12】 - GAME Watch



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

高1の弟がスピッツのコピーバンド「スパッツ」を結成したと聞いて笑った…いろんなコピバンのパロネームが集結 - Togetter



恋愛リアリティーショーは10代の必修科目 「自分も出たい」3割超 - 日本経済新聞



F1バーレーンGPとサウジGPの中止決定、中東情勢受け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



亡命希望のイラン女子代表、新たに3人が申請取り下げ 豪政府 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



WBC独占でネトフリが描く夢 「テレビで見られない」批判への答え - WBC（ワールド・ベースボール・クラシック） [WBC 2026]：朝日新聞









メジャーの守備はどっからでも強い返球出来て、身体能力すげーなと感じるけど、実際にはちょっと違って、強い球を投げる方法がちゃんとあるそうな

ムネリンもメジャーでそれ学んだって言ってて、実際にショート守備で強い返球投げてたから、日本の守備理論が遅れてるだけだと思ってる — けーすぃ (@ChrnoMaruQ) 2026年3月15日



【ＷＢＣ】ベネズエラのアクーニャが日本へ〝侮辱発言〟連呼「なんて品のない選手だ」批判集中 | 東スポWEB







米アカデミー賞授賞式 日本の作品ノミネートも受賞ならず | NHKニュース | 映画、文化・芸術・エンタメ、アメリカ



よく洋画を見る人達が「日本の俳優の演技は大袈裟」とか言ってるけど、普段欧米コンテンツ見てない自分がワンピ実写を見てちょっと分かった…演技がローテンションすぎる - Togetter



◆新商品（衣・食・住）

コーヒー好きのための無糖ラテ「TULLY’S COFFEE MY HOME 無糖ラテ」を、3月30日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト



『三ツ矢ウルトラストロングレモン』3月17日発売



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