2026年06月26日 14時00分 ネットサービス

YouTubeショートのアップデートで「ショート動画の倍速視聴」「邪魔なオーバーレイ要素の削除」などが可能に



現地時間の2026年6月25日、YouTubeショートの新たなアップデートが順次展開され、「ショート動画の倍速視聴」「邪魔なオーバーレイ要素の削除」などが可能になると発表されました。



How we're updating the YouTube Shorts experience - YouTube Blog

https://blog.youtube/news-and-events/youtube-shorts-experience-updates-features/



YouTube wants your Shorts experience to be cleaner and faster

https://www.androidauthority.com/youtube-shorts-new-features-2-3681602/



2021年に登場したYouTubeショートは今や多くのユーザーに使用されています。しかし、ショート動画は通常動画のように再生速度を変更することができず、高評価・低評価・コメントなどのアイコンがオーバーレイ表示されて、動画にかぶってしまうといった難点もありました。



そこで新たなYouTubeショートのアップデートでは、ユーザーの意見を参考にした新機能が追加されました。通常、ショート動画では右側に各種アイコンがオーバーレイ表示され、動画の一部にかぶさっています。新たなアップデートにより、画面右上のメニューアイコンから「Clear screen(画面をクリアにする)」を選択すると、オーバーレイ要素を一時的に非表示にすることが可能となります。





また、これまでショート動画は再生速度を変更できませんでしたが、今回のアップデートで再生速度を2倍にすることが可能となります。倍速視聴するには、視聴中の画面を下方向に引っ張ります。





これで再生速度が2倍になりました。再生速度設定はYouTubeショートのコミュニティからの要望が最も多かった機能のひとつだとのこと。





また、従来の高評価アイコンに代わりハートアイコンが導入されました。YouTubeはこの変更について、「これによって動画が本当に心に響いた時、より意味のある方法で感情を表現できるようになります」と述べています。





低評価アイコンは廃止され、代わりにメニューアイコンから「Not Interested(興味がない)」「Don’t recommend this channel(このチャンネルをおすすめに表示しない)」を選択可能となりました。これらのオプションにより、ユーザーは表示されるコンテンツをより細かくコントロール可能になるとのこと。





今回のアップデートは順次展開されていく予定で、すべてのユーザーが利用可能になるまでには、しばらく時間がかかる可能性があるとのことです。

