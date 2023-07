2023年07月18日 11時58分 レビュー

YouTubeが「長押しするだけで再生速度を2倍にできる機能」や「タップによる誤動作を防ぐ機能」をテスト中



YouTubeではさまざまな新機能がテストされており、有料プランのYouTube Premiumで一足早く体験することが可能です。YouTubeが「タップによる誤動作を防ぐ機能」「長押しするだけで再生速度を2倍にできる機能」「動画のプレビュー画面を大きくする機能」のテストをYouTube Premiumの会員を対象に行っているので、実際にどんな機能なのかチェックしてみました。



YouTube testing gesture that lets you quickly 2x playback speed

https://9to5google.com/2023/07/17/youtube-2x-gesture/



YouTube is testing a new way to let you easily watch videos at 2x speed - The Verge

https://www.theverge.com/2023/7/17/23797857/youtube-premium-long-press-watch-videos-2x-speed-experiment



実際にYouTube Premiumに登録しているアカウントで、YouTubeがテストしている新機能をチェックしてみました。YouTubeの新機能を試すには、ブラウザ版YouTube、あるいはYouTubeアプリの右上にあるアイコンをタップ。





「あなたのPremiumの特典」をタップします。





「新機能を試してみる」をタップ。





YouTube Premium会員であれば「試してみる」ボタンをタップすることで、新機能3つを有効化することができます。1つ目は「画面ロックで、意図しないタップによる誤操作を防止」する機能です。





機能を有効化した状態でYouTubeを全画面表示にし、右上の歯車アイコンをタップして再生画面を表示させます。





再生画面に「画面のロック」とあるので、これをタップ。





すると、以下のようなボタン表示が出て、画面がロックされました。「タップしてロック解除」というボタンはロックしてからすぐに表示が消えますが、該当する部分をタップすると、再びボタンが表示されます。





このボタンをタップすると、ロックが解除されます。





2つ目の機能は「長押しして2倍速で視聴」というもの。





これは、プレイヤー上の任意の場所をクリックあるいはタップして長押しすると、再生速度が自動的に2倍になるという機能です。これまでは設定画面から再生速度を選択し、速度を選ぶという手間が必要でしたが、この機能によってわざわざ設定画面を開かなくてもすぐに早送りすることができます。





3つ目は「大きなプレビューで確認しながら移動」という機能





従来のYouTubeのUIでは、プレイヤーの再生バーを動かすと、以下のように小さくプレビュー画面が表示されていました。





一方で新しい機能では、以下のように大きくプレビュー画面が表示されるので、これまで以上にプレビュー画面が見やすくなっています。