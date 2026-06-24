まるでホンモノをガラスの中に閉じ込めたかのような3DGSデータの3Dプリント品がすごい
被写体をさまざまな方向から撮影することで高精度の3Dモデルを作成することを「3Dガウシアンプラッティング(3DGS)」といいます。昆虫を中心にさまざまなものを3DGSで3Dモデル化しているダニー・ビッテル氏が、自身のモデルを3Dプリンターで現実に立体化した作品を紹介しています。
Printing Gaussian Splats | Patreon
https://www.patreon.com/DanyBittel/posts/printing-splats-161333338
ビッテル氏はこれまで昆虫や果物、鉱石など身の回りにあるさまざまなものを3DGSでモデル化しています。例えば、以下はビッテル氏がクマバチを撮影したデータをもとに3Dモデル化したもの。
A capture of a carpenter bee, the goth version of a bumblebee. This one was a struggle, it needed a throughout cleaning, now it looks quite worn down. Sure has some stories to tell! #3dgs pic.twitter.com/uQUfQEe6jl— Dany Bittel (@DanyBittel) June 7, 2026
イチゴはこんな感じ。ビッテル氏は作成したさまざまな3Dモデルデータを公開しています。
A Strawberry. 90 stacks, 88 photos each. 2M splats. @Michael_Moroz_ helped out with training it. ???? pic.twitter.com/NO6hSOAR4O— Dany Bittel (@DanyBittel) May 19, 2026
洞窟で採取された鉱石
If a rock could tell a story, this ones a whole book. A Gaussian splat of part of a rock. f/11, 1/160s, 114 perspectives with 62 stacked photos each. 5.0 M splats. Check out the interactive version ???? pic.twitter.com/exBgw1IHhx— Dany Bittel (@DanyBittel) June 10, 2026
この鉱石のモデリングに利用された写真は以下のような環境で撮影されています。
looks like this. pic.twitter.com/aMTKQbIH4y— Dany Bittel (@DanyBittel) June 8, 2026
そして、3Dモデルデータを透明な樹脂の中に閉じ込めるようにしてフルカラー立体化してくれるサービス・Crysta.aiのTeng Xu氏が、ビッテル氏が撮影したミツバチのデータを実際に印刷しました。実際の立体物が以下。
@Crysta_AI printed one of my bees as a present! pic.twitter.com/HENIVMXaMJ— Dany Bittel (@DanyBittel) June 18, 2026
gaussian splat of a honeybee— Dany Bittel (@DanyBittel) October 4, 2025
See it in 3D: https://t.co/OIPuZ59Ba1 pic.twitter.com/UQy6RMNd40
以下の写真はビッテル氏が実際に撮影したミツバチの標本と、Crysta.aiが作成した立体を並べたところ。Crysta.aiから作品を贈られたビッテル氏は「出来上がった『クリスタル』は、正直言ってすごくクールです。琥珀の現代版ですね。物を永遠に閉じ込めることができます」とコメント。また、「私のものは少し茶色っぽく暗くなりすぎたように思います。3DGSのデータだった名残のようなものもいくつか見えます」と述べています。
Crysta.aiは他にも、3DGSデータをもとにさまざまな立体を製作しています。たとえば、3DCGデザイナーの荒木一優氏が2026年3月31日に閉鎖した大阪・新世界国際劇場内部の3DGSデータをCrysta.aiで立体化しています。
@VoxelKei さんの投稿を見て、居ても立っても居られず、最近、デジタルアーカイブした新世界国際劇場の内観を@Crysta_AI さん の所で制作していただきました!— Kazumasa Araki (@akairo_009) June 3, 2026
リアルな建物が手の平にあるという事実に感動しています。しばらくは持ち歩いて、会う人に見せて周ります!#3DGS #3Dprint pic.twitter.com/mbhlacPtNh
CTスキャンされた腎臓のデータをボクセル化して立体にしたものが以下。
We created a CT scan of a kidney tumor, solidified.— Crysta AI ???? 3D Printing (@Crysta_AI) January 23, 2026
This is DICOM data processed with #BioxelNodes. The result is a transparent block where the bone is solid and the soft tissue is semi-transparent.
It’s fascinating to see how the tumor sits relative to the other parts when you… pic.twitter.com/t7Op66t0zg
Crysta.aiはほかにも、歩く猫をそのまま空間ごと切り取ったような立体なども作っています。
Ever wanted a lifelike 3D print of your pet? ????— Crysta AI ???? 3D Printing (@Crysta_AI) December 11, 2025
It used to be impossible because scanners struggle with fur and movement.
We fixed that. By converting radiance fields directly into voxels, we can capture every strand of fur in full color.
We are bringing this furry demo to… pic.twitter.com/z2TL3lDvel
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