2026年06月24日 20時10分 ゲーム

テンセントが日本のゲーム会社への投資を縮小へ、場合によっては保有株売却も



中国のビッグテックの1つで、世界最大級のゲーム会社でもあるテンセント(騰訊)が、日本のゲーム会社への投資からの撤退を検討していることが報じられています。



Tencent in Talks to Offload Marvelous and Other Global Game Bets - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-23/tencent-said-to-mull-exit-from-game-studios-like-marvelous



テンセント、マーベラスなど日本のゲーム会社株売却協議－投資先精査 - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-06-23/TH2I4XT9NJLS00



Fortune Tech: Tencent’s gaming exits, Meta’s $299 smart glasses, Anthropic’s AI agent for Slack | Fortune

https://fortune.com/2026/06/24/tencent-winds-japanese-game-studio-investments/



Report: Tencent May Soon Bail On A Bunch Of Gaming Investments

https://kotaku.com/tencent-investment-marvelous-inc-fromsoftware-2000709457



How Tencent sees AI and UGC lowering game dev costs and leading to new kinds of games | Tian Xiao fireside chat - GamesBeat

https://gamesbeat.com/how-tencent-sees-ai-and-ugc-lowering-game-dev-costs-and-leading-to-new-kinds-of-games-tian-xiao-fireside-chat/



福建省深圳に本拠を置くテンセントは、中国の三大ビッグテック「BAT」としてBaidu(百度)、Alibaba(阿里巴巴)とともに並び称される巨大企業で、ゲーム会社として世界最大級の売り上げを誇ります。





日本のゲーム産業への投資にも積極的で、2023年にビジュアルアーツを傘下に収めているほか、任天堂やバンダイナムコ、カプコン、セガ、スクウェア・エニックス、DeNAなどと提携しています。



ただ、停滞していた中国のゲーム市場が2024年前後から活気づいていて、日本のゲーム会社との間でビジョンの食い違いもあったことから、投資が縮小傾向にあることが指摘されていました。



テンセントとNetEaseが日本のゲームスタジオへの投資を再検討・縮小しているとの報道、中国市場の盛り返しが原因か - GIGAZINE





新たな報道では、ポートフォリオの見直しにより、日本のゲーム会社への投資をさらに縮小し、場合によっては損失が出ようとも保有株式を売却する可能性もあることが示唆されています。



撤退する方向で協議が進められている会社としてマーベラスの名前が挙がっており、報道を受ける形で、マーベラス株は一時、2026年の最安値となる407円まで下がりました。



なお、テンセントはBloombergに対して、ゲームを「中核事業」と表現した上で「日本のゲーム市場で、長期的に確固たる存在感を維持していきます」とコメントしたとのことです。



ちなみに、マーベラスはテンセントグループとは資本業務提携を結んでいて、2020年当時の代表取締役社長だった許田周一氏はインタビューで「今後予想される事業環境の変化や投資の肥大化などを見据え、テンセントグループと業務提携に留まらず、資本提携による強固な関係を築き、大型投資を可能にすることで、新たな事業機会への挑戦とエンターテイメント市場におけるプレゼンスの向上、グローバル展開の推進など、持続的な成長を可能とするための体制構築ができると判断し、この度資本業務提携を結ぶことといたしました」と、提携理由を語っていました。



許田代表取締役社長 インタビュー/マーベラスのESG｜ 個人投資家の皆様へ｜IR情報｜株式会社マーベラス

https://corp.marv.jp/investor/special/202007-001243.html

