2026年08月04日 17時00分 試食

植物由来素材使用のギリシャ発ゼロカロリーコーラ「green cola」を飲んでみた、コカ・コーラとどう違うのか？



2012年にギリシャで誕生して以来、50以上の国や地域で販売されているゼロカロリーコーラ「green cola」が、2026年8月4日(火)から全国の小売店で販売されています。植物由来の甘味成分であるステビアの使用に加え、砂糖・保存料不使用といった特徴があるgreen colaの味が気になったので、よく見かけるコカ・コーラと飲み比べてみました。



植物由来素材使用の『green cola』 8月4日全国発売

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0608.html



「green cola」のパッケージはこんな感じ。黒地に緑色のロゴが記されており、シンプルながら植物由来素材を想起させるデザインになっています。





「NO SUGAR NO CALORIES(砂糖なし カロリーなし)」と記されています。





原材料は炭酸・カラメル色素・酸味料・甘味料(スクラロース、ステビア)・カフェイン・香料。内容量は500mlです。





ゼロカロリーをうたっている通り、カロリーは0kcalです。





グラスに注いでみるとこんな感じ。一見すると普通のコカ・コーラと変わらないように思えます





実際に飲んでみたところ、シュワシュワと爽やかな炭酸が口の中ではじけ、どことなくすっきりとした甘みが感じられます。





green cola(左)をおなじみのコカ・コーラ(右)と比べてみると、green colaの方がやや色合いが薄め。飲み比べてみると、コカ・コーラはガツンとくる甘みと強烈なスパイスの香りがある一方、green colaはやや甘みが控えめで後味にすっきりした酸味が残る印象。好みやシーンによって飲み分けるのもアリです。





green colaの希望小売価格は税込216円で、2026年8月4日(火)から全国の小売店で販売されています。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも購入可能で、24本セットが税込2314円(1本あたり約96円)となっていました。



Amazon.co.jp: green cola (グリーン コーラ) 500ml 24本 [ 炭酸 ][ コーラ ][ アサヒ飲料 ] : 食品・飲料・お酒

