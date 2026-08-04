2026年8月4日のヘッドラインニュース
2026年7月31日(金)から絶賛公開中の映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、公開初週末に北米で3億6000万ドル(約570億円)、全世界で9億3200万ドル(約1450億円)の興行成績を記録しました。これは、公開初週末の北米での興行収入として、『アベンジャーズ／エンドゲーム』の記録を上回る歴代最高の数字で、全世界での数字は歴代史上2位。また、日本でも初日だけで5億6543万4074円と、2026年公開の実写洋画でNo.1のスタートを切っています。
『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が全世界で歴史的な興行成績を記録 | ソニーグループポータル
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/blog/2026/08/04/
＼🕷️大記録樹立❗️／— 映画『スパイダーマン』シリーズ公式 (@SpidermanMovieJ) August 4, 2026
『#スパイダーマン：
ブランド・ニュー・デイ』
＜全米オープニング興収＞
3億6,009万ドルで歴代 No.１が確定‼️
『アベンジャーズ／エンドゲーム』の記録を塗り替え、
映画史に残る快挙🔥
🇯🇵日本でも観客動員数110万人を突破❗️
この熱狂を、ぜひ映画館で🕸️大ヒット上映中 pic.twitter.com/bqEAWOJuX0
映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は大ヒット公開中です。
彼は出会い、友情を育み、恋をして、"忘れられること"を選んだ。すべての愛する人たちを、守るために── 映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』＜公開直前！最終予告＞7月31日（金）新章開幕 - YouTube
配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
©2026 CPII. All Rights Reserved. ©& TM 2026 MARVEL
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
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◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
古い仲間たち、集まれ https://t.co/qhfxebBwUb pic.twitter.com/KtiwvrUSrq— bugfire2009 (@bugfire01) 2026年8月2日
まぁどれもイヤですけどね。#ずんだもん #あんこもん #きなこもん pic.twitter.com/pFJSYhrttT— たなずん (@tanazun0) 2026年8月3日
ついに完成しました。— 谷古字 (@srrb201997MWAM) 2026年8月3日
入居者の方には住所を書くときに恥ずかしい思いをしてもらいたいと思います#パルテノン新田 pic.twitter.com/oy7nTQmPl0
かなりいいNo.1です pic.twitter.com/vt3zYS6xRT— 唐沢むぎこ (@mugiko_39) 2026年8月3日
ちゃんとお知らせできていませんでしたが、発売中の『ひなたフェス2026 パンフレット』にちょこっとだけ寄稿させていただきました。— 遠藤達哉 (@_tatsuyaendo_) 2026年8月3日
素敵なお写真がたくさんある中、急にラクガキみたいなページが挟まってて何だか申し訳ないというか、恐縮しきりですが、ご興味がありましたら是非☀… pic.twitter.com/kBxRHHPYEw
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
＜このまま行くと日本の夏はどうなる？ 2050年の天気予報 ver.2＞11時〜15時は外出自粛令／熱中症搬送で救急車不足／最大瞬間風速100m/秒のスーパー台風 - YouTube
「2050年の天気予報」43度で外出できず台風は強力、食料不足も [熱中症]：朝日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
ANA機と国の飛行検査機、羽田上空で「ニアミス」 防止装置が作動 [東京都]：朝日新聞
羽田着陸前、衝突防止警報 全日空機近く国交省検査機 | NEWSjp
「駿河湾事故の再来」羽田で民間機と国交省の調査機が高度差20mで接触寸前だった模様、航空無線からでも伝わる騒然とした雰囲気 - Togetter
今朝の羽田でのニアミス— 𝑴𝒊𝒌𝒌𝒆𝒚 ♬飛行機とクルマ(BRZ乗り)と沖縄好き女子✈💕🚘💕🌺 (@OKINAWA_sanpo) 2026年8月4日
ライブカメラ遡って見てみたけど、チェックスターの姿、挙動は確認できなかったけど、ゴーアラウンドしてる様子はありました。 pic.twitter.com/LS5Y3ju0oE
山林に91歳女性の遺体 窃盗目的で女性宅を訪れた男、殺害し遺体を遺棄したことをほのめかす 子どもの頃から女性を知る近隣住民、涙浮かべ「とても優しい方だった」｜埼玉新聞｜埼玉の最新ニュース・スポーツ・地域の話題
イオンモール熊本にコージェネない 経産省が一部SNS情報を否定、ガスは調理などに利用 - 産経ニュース
爆発のイオン 経産省「ガスコジェネはない」 SNSで原因の見方も [熊本県] [2026年熊本地震]：朝日新聞
食事、空調設備、ベッド…熊本地震の避難所に広がる格差 災害関連死の防止に解消急務 - 産経ニュース
避難所で国籍超え支え合い「涙が出そうだった」 熊本地震 | 毎日新聞
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ゼレンスキー氏、日本の支援「期待されたほどの成果ない」 関係強化を指示 - 産経ニュース
ゼレンスキー氏、対日外交に不満にじませ 武器供与期待か | 毎日新聞
米国で寄生虫感染症、６７０７人が感染し２人死亡…感染源の一つは「タコベル」に供給されたレタス : 読売新聞
首相判断にあらがえず議論幕引き…消費税減税巡り自民、「円の信用失う」「進め方が乱暴」反対派に不満残る : 読売新聞
消費税1%引き下げの首相方針、自民税調が了承 推進派が巻き返し [高市早苗首相 自民党総裁][消費減税 給付付き税額控除][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
自民・小渕優子氏、消費減税方針に反対表明 「ツケは次世代に」 | 毎日新聞
日米協調介入、９か月前から調整…ベッセント財務長官がドル調達の手法提案 : 読売新聞
「ルール守らないなら来なくていい」“世界一”花火大会で禁止行為相次ぎ怒りの声 場所取りシートが河川敷にずらり 千葉・市川市｜FNNプライムオンライン
モスクワ市長、レストランでの爆発は「テロ攻撃」と言明 標的めぐり臆測広がる - CNN.co.jp
こうしてトランプ政権の米国家安全保障会議は崩壊した 元職員の証言 [トランプ再来]：朝日新聞
千葉・市川のマンション爆発 重体男性の部屋のガス漏れが原因か | 毎日新聞
独身偽装「賠償額高すぎ」 控訴男性に2審も440万円賠償命令 | 毎日新聞
「お腹の赤ちゃんは『人』ではないのですか？」【妊婦死亡事故】全国地方議会がいっせいに動きはじめた理由 #エキスパートトピ（柳原三佳） - エキスパート - Yahoo!ニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
ランダム商法というか「会計2000円毎に特典1枚」とかで1980円のグッズ売るの普通にやめてほしい— なお🐙♥ (@yummy_241) 2026年8月3日
夫（痩せ型）に赤福を買ってきてと頼んだら2個入りを買ってきて2人で分けようと言われて驚愕したんだけど、これが痩せてる人の思考なの！？！？— 猫田ゆかり「ニッターズハイ！」7巻発売中🧶 (@nekotayukari) 2026年8月3日
赤福なんて一気に4個くらい食べるよ？？？？1個しか食べないことある？？
自分がなんで痩せないかわかった気がする😂 pic.twitter.com/Np3qPwG9iI
大炎上中の名古屋市役所と愛知県庁のライトアップ— 尾張君 Owarikun (@owarishogo) 2026年8月3日
だがこれは「東京のライトアップ」とは根本的に違う
東京都庁のライトアップは高額な事業費を費やし、委託事業者の選定も疑問で、人も少なく費用対効果も低いと大炎上した。そのため今回の県と市の計画も批判の的となっている。… https://t.co/0NU3Cw6EYO
大阪ゲリラ豪雨ヤバすぎて全く外を歩けないので、路駐のテスラが浸かっていくのを見届けてる pic.twitter.com/kHnV6lMbvj— すーぱーあろま【SuperAroma】 (@SPAroma1) 2026年8月3日
ハピラインふくい線にある今庄トンネル・湯尾トンネル内で携帯電話の利用が可能になりました🚃📡— 株式会社ハピラインふくい【公式】 (@hapi_line_fukui) 2026年8月3日
これまでフリーズしていた動画やSNSがサクサク見れます✨
携帯電話に夢中になりすぎて乗り過ごしのないようご注意ください！！！
※列車内での通話はご遠慮ください。#ハピラインふくい #ハピライン pic.twitter.com/qrjusqZuTe
東京行きの最終の新幹線自由席、人が入りきらず何百人か長岡で野宿確定…新幹線の席争奪戦が過酷すぎ「何で指定席取らんの？」「長岡花火はそんなもんよ」 - Togetter
小学校6年生の時に友人に文庫本を三冊貸していたが、汚されて謝罪された…弁償すれば許そうと思ったが、謝れば済むと思っていたらしく、新しい本を償わせたと同時に友人を失った話 - Togetter
小5の入院時に2人部屋のおっさんが、退院したら好きなものを食べさせてくれると言ったので「パフェ食べたい」と希望…退院後ヤクザの組長と不二家で苺パフェを食べることになった - Togetter
自転車屋にて、修理に来た客が一般車に「ぶっといペグ」をつけていた→「二人乗りで使ってる訳じゃなく、競技用のパーツだ」と言うので「じゃあトリック決めてみて」と聞くと、大人しく帰った - Togetter
先日、プールで小学4年生くらいの男の子が、体の大きな監視員に10分以上説教されていた…周囲の目や気持ちを考えて、場所を変えた方がいいのでは？→意見が分かれる - Togetter
東日本大震災の時、派遣社員だったけど派遣会社から電話が来て「何時間避難していましたか？」と聞かれた「時給を差っ引くつもりだったらしい」→様々な反応が集まる - Togetter
新幹線で女子学生？が「座席倒していいですか？」と声をかけてきた後、5mm位しか倒してこなかったので、つい心の声が漏れてしまったが、聞かれてしまい爆笑された話 - Togetter
ライオンの状況について | 多摩動物公園
歳下の銀行員と付き合う運びになったが、実家が農家でお米を貰ってると話したら「米大好き！米貰おー！」とか言ってて、米目的で付き合われてるのかも→「コメモクかぁ」「普通に要注意では？」 - Togetter
年は16歳差…高校の担任と結婚した女性に様々な意見は集まるが、在学中は手を出さず女性側からの猛アプローチなら流石にセーフでは？「これぞまさに聖人君子ですよね」 - Togetter
高校職員(36)と19歳女がホテルで20匹超のハムスター25匹を踏み潰し殺す様子を撮影し逮捕へ「全てが狂っていて理解不能」の声の一方「そういう性癖の界隈？」という推測も - Togetter
大学時代、彼女から「正直言うとデート終わりのラブホが一番楽しみです。君は？」と提案があった→その後の流れも含めて、いろいろ羨ましい青春の話 - Togetter
永山駅前の通路が突如コインパーキング化 民間企業に公共を担わせる難しさ | 俺の居場所｜まちの観察サイト
驚かないでください。— かめはめは (@oh_kamehameha) 2026年8月4日
なんと野付半島の先端にいます。
GPSの誤差か先端部のマップが古いのか位置がズレてますが先端に立ってます。
往復3時間歩く気のある酔狂な人間だけが立てる場所。究極の最果ての地ですね。
達成感😍
ここまでの様子は夜にでもこの下にぶら下げます。 pic.twitter.com/SbdruhLboC
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
AI自動営業電話 VS AI自動電話対応が始まって人類の居場所がない pic.twitter.com/E3rw9uXyM7— により💊日曜日 西め30ab 2日目 (@nyorinyori) 2026年8月3日
磁気切符の黄昏 QRコード改札はどのように動いているのか【鈴木淳也のPay Attention】-Impress Watch
今、家の中に誰かが入ろうとしてるみたいで、スマート家電から通知でアラート鳴ってんの恐怖しかない→その後、警察に通報するも到着時には誰もおらず、デバイスが盗まれていた - Togetter
radikoの配信基盤を設計した技術者、香取啓志氏が語る「放送×インターネット」の次 - INTERNET Watch
「インターネットは本当に凄い。悪意の多様さに感心する」炎上した講談社の編集者に対するコメント、どう受け止める？→どんな場合でもルックス嘲笑はNGでは - Togetter
動画・SNSの時間長いほど低い正答率 学力調査 端末活用なら高く：朝日新聞
問題視されているデータセンターの排熱で銭湯を沸かせるかも？江東区に「巨大サーバー温泉」が生まれる可能性を考える「夢の島がゴミ焼却排熱で植物園やってたよね」「データセントー」 - Togetter
不正アクセスによる個人情報漏えいに関するお知らせ（第2報） | ＥＣサイト構築・ネット通販総合支援の【Ｅストアー】
「あのひと」の旅行体力がわからない - シロクマの屑籠
ある日エンジニアが突然無職になってしまったら？ — 離職インシデント対応ランブック
オリジン・CORS・セッションを基礎から理解する
オントロジーは「先に決める」か「データから起こす」か
21年ぶり新作、ドット絵エディタ「EDGE1」「EDGE2」「Edge3」の歴史について作者に聞く【フォーカス】 - レバテックLAB
社内IT推進で「作っても使われない」をゼロにするために、僕が現場で学んだ5つのこと #社内SE - Qiita
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
(PDFファイル)調査報告書（公表版）
株式会社小学館（以下「小学館」という。）は、2015年2月20日から2022年10月31日まで、ウェブコミック配信アプリ「マンガワン」等にて、ペンネーム「山本章一」（以下「山本氏」という。）を作者とする漫画『堕天作戦』を連載していた。もっとも、山本氏が、高校の教員時代に同校の女子生徒に性的行為を行っていたことに加え、その後、児童ポルノ禁止法3違反で罰金刑を受けたこと等を踏まえ、小学館は、同作品の連載を休止・終了したものの、マンガワン編集室の判断の下、ペンネームを「一路一」に変えて漫画『常人仮面』の原作者として起用していた。しかし、山本氏が、当該女性から、上記性的行為について民事訴訟を提起されて損害賠償責任が認められたことを受けて、SNS上で、『堕天作戦』と『常人仮面』の原作者は同じ山本氏ではないかとの第三者の投稿が拡散され、これを受け、小学館は、2026年2月28日、上記事実関係を認める旨を公表し謝罪した（以下「マンガワン第1事案」という。）。
また、小学館は、2025年8月6日から「マンガワン」で漫画『星霜の心理士』を連載していたところ、同作品の原作者「八ツ波樹」が、かつて株式会社集英社の「週刊少年ジャンプ」で連載されていた漫画『アクタージュact-age』の原作者で、2020年に強制わいせつ罪で有罪判決を受けたペンネーム「マツキタツヤ」（以下「マツキ氏」という。）と同一人物ではないかとの投稿がSNS上で拡散され、2026年3月2日、週刊誌でも報道されることとなった。そこで、小学館は、同日、マツキ氏を『星霜の心理士』の原作者として起用していたことを公表し、その理由について説明した（以下「マンガワン第2事案」という。）
第三者委員会調査報告書の受領に関するお知らせ | 小学館
「なんか想像以上に……案件多くない？」マンガワン事件の調査報告書が公開、アクタージュの原作者を別名義で起用していた件についても調査報告が - Togetter
『ヤン先輩』連載中止・版権引き上げ予定のお知らせ pic.twitter.com/4yKNrryVjX— ヤン先輩連載中 (@sooncha_) 2026年8月3日
映画「ちいかわ 人魚の島のひみつ」を観て――神話学的観点から｜沖田瑞穂
2026年8月2日
雪さんが個人経営してるコンビニあるある1103354300000000選 - ニコニコ動画
ファミコンで超能力開発ができる！エスパー清田監修のクソゲー？【マインドシーカー／ファミコン】【レトロゲームゆっくり実況解説】 - ニコニコ動画
『無職転生Ⅲ』第6話ノンクレジットOPムービー／OPテーマ：「芽吹の唄」大原ゆい子 - YouTube
『Fractured Worlds』 - 発売日発表トレーラー | PS5® - YouTube
ファイアーエムブレム 万紫千紅 Direct 2026.8.4 - YouTube
『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』ローンチトレーラー - YouTube
日本のゲームに登場する遮光器土偶モチーフへの海外民の反応「クソッ、物理攻撃を反射するあの野郎がなんで出てくるんだよ！」 - Togetter
ごんたと夏の子ども pic.twitter.com/DEcbOi9z6a— オイル富🪤 (@takara_o_takara) 2026年8月4日
今気づいたんだけどこのアクスタネクタイの柄がクリッピングされてなくてキモいことになってる😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/qZHYrIPvS0— 妖怪化済みのや さ い (@___yasai) 2026年8月3日
本日21時！！！！！！！！！ pic.twitter.com/biGuwA2AOR— ドカ食いダイスキ！ もちづきさん公式 (@dokaguidaisuki) 2026年8月3日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
『ジュマンジ／オープンワールド』予告 12月25日（金）全国の映画館で公開 - YouTube
【記事全文】米競馬界に激震、全6戦の新3歳王者決定シリーズ創設 プリークネスS排除で伝統の3冠が事実上の解体へ - スポニチ Sponichi Annex ギャンブル
（ゆ）わたし声優界の中では（狭い）誰よりも日々運動しているし、お尻仕上がっている、と自負しています。負けないっ！🍑— 井口裕香 Official (@yukachiofficial) 2026年8月3日
いくつになっても理想の良い身体でいたいです。
でもこれは誰かと比べるものじゃなくて、
常に己との闘い、向き合いが大事ですよね。つい比べたくなる時もあるけど。負けない💪 pic.twitter.com/7OsIRnYuY6
【楽天】「行為」による侮辱…マッカスカーに退場宣告 一塁塁審「僕の仕事に対する侮辱」と説明 - プロ野球 : 日刊スポーツ
ちなみにマッカスカーを退場処分にした一塁審の秋村 オリックス時代のタフィ・ローズが判定に不服を唱えた際に「何を言ってるのかはよく分からなかったが、顔が侮辱的だったので」という前代未聞の理由で退場にした男やからな— たけうま (@torauma_0609) 2026年8月3日
押井守監督、新連載テーマは“ジャンル”を作ること!?「私には私のジャンルがある」【押井守連載「勝手にジャンル。」プロローグ】｜最新の映画ニュースならMOVIE WALKER PRESS
今なら勝てるかも。 pic.twitter.com/sB3qYMOQfO— スリムクラブ真栄田 (@slimmaeken) 2026年8月3日
◆新商品（衣・食・住）
8月5日より販売開始 期間限定メニュー「まぶし定食」 – 宮本むなし-M&Sフードサービス
夏バテ対策は鰻×ねばねば×温泉卵で！宇奈とと「スタミナ丼」8月7日発売、1,100円から全4サイズを展開 - 名代 宇奈とと | うな丼 うなぎ
デザートのようなかき氷がセブンプレミアムから登場！「セブンプレミアム ティラミス氷」と「セブンプレミアム プリン氷」を発売 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンのプレスリリース
セブン‐イレブンに全15品のカレー商品が登場！ 定番人気から専門店監修の商品まで幅広く揃う『カレーフェス』を開催！｜セブン‐イレブン
・1つ前のヘッドライン
2026年8月3日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
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in ヘッドライン, Posted by logc_nt
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