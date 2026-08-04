2026年8月4日のヘッドラインニュース

ちなみにマッカスカーを退場処分にした一塁審の秋村 オリックス時代のタフィ・ローズが判定に不服を唱えた際に「何を言ってるのかはよく分からなかったが、顔が侮辱的だったので」という前代未聞の理由で退場にした男やからな