4mの巨大なリアルポケストップなど「Pokemon GO Fest 2023：大阪」の万博記念公園以外のいろいろを見てきた

「Pokémon GO Fest 2023:大阪」は2023年8月4日~6日開催で、参加チケットは完売しており当日券はありません。 なお、ほかのポケモンGOのイベントとしては、70種類以上のポケモンが登場するイベント「Pokémon GO Fest 2023:グローバル」が8月27日・28日に開催される予定。このイベントは無料でも参加可能です。 Pokémon GO Fest 2023:グローバル https://gofest.pokemongolive.com/global

2023年08月04日 23時50分00秒 in 取材, 乗り物, ゲーム, Posted by logc_nt

