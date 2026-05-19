2026年05月19日 07時00分 メモ

作家や批評家が選んだ「史上最高の小説100選」が発表される



イギリスの大手日刊紙のThe Guardianが170人以上の小説家や批評家、学者らにアンケートを取って集計した「史上最高の小説100選」が発表されました。



The 100 best novels of all time | Fiction | The Guardian

https://www.theguardian.com/books/ng-interactive/2026/may/12/the-100-best-novels-of-all-time



Who’s in, who’s out, and how many have you read? The story behind our 100 best novels list | Books | The Guardian

https://www.theguardian.com/books/ng-interactive/2026/may/16/story-behind-100-best-novels-all-time



◆100位：『マイ・アントニーア』ウィラ・キャザー著





◆99位：『恋を覗く少年』L・P・ハートレー著



◆98位：『ザ・ロード』コーマック・マッカーシー著



◆97位：『キャッチ=22』ジョーゼフ・ヘラー著



◆96位：『ペドロ・パラモ』フアン・ルルフォ著



◆95位：『帰郷』トマス・ハーディ著



◆94位：『地図になかった世界』エドワード・P・ジョーンズ著



◆93位：『見えない都市』イタロ・カルヴィーノ著



◆92位：『感情教育』ギュスターヴ・フローベール著



◆91位：『人生と運命』ワシーリー・グロスマン著



◆90位：『ジェイコブの部屋』ヴァージニア・ウルフ著



◆89位：『闇の左手』アーシュラ・K・ル＝グウィン著



◆88位：『ラグタイム』E.L. ドクトロウ著



◆87位：『The Line of Beauty』アラン・ホリングハースト著



◆86位：『ねじの回転』ヘンリー・ジェイムズ著



◆85位：『菜食主義者』ハン・ガン著





◆84位：『リプリー』パトリシア・ハイスミス著



◆83位：『武器よさらば』アーネスト・ヘミングウェイ著



◆82位：『情事の終わり』グレアム・グリーン著



◆81位：『ブッデンブローク家の人びと』トーマス・マン著



◆80位：『レベッカ』ダフネ・デュ・モーリア著



◆79位：『山にのぼりて告げよ』ジェームズ・ボールドウィン著



◆78位：『A House for Mr. Biswas』V・S・ナイポール著



◆77位：『虹』D・H・ローレンス著



◆76位：『ドラキュラ』ブラム・ストーカー著



◆75位：『青い眼がほしい』トニ・モリスン著



◆74位：『Nervous Conditions』ツィツィ・ダンガレンブガ著



◆73位：『アウステルリッツ』W・G・ゼーバルト著



◆72位：『我らが共通の友』チャールズ・ディケンズ著



◆71位：『キンドレッド』オクテイヴィア・E・バトラー著



◆70位：『日陰者ジュード』トマス・ジュード著



◆69位：『罪と罰』ドストエフスキー著





◆68位：『ブラッド・メリディアン』コーマック・マッカーシー著



◆67位：『特性のない男』ローベルト・ムージル著



◆66位：『巨匠とマルガリータ』ミハイル・ブルガーコフ著



◆65位：『カラーパープル』アリス・ウォーカー著



◆64位：『The Good Soldier』フォード・マドックス・フォード著



◆63位：『ホワイト・ティース』ゼイディー・スミス著



◆62位：『半分のぼった黄色い太陽』チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ著



◆61位：『土星の環』W・G・ゼーバルト著



◆60位：『ハワーズ・エンド』E・M・フォースター著



◆59位：『わたしを離さないで』カズオ・イシグロ著



◆58位：『恥辱』J・M・クッツェー著



◆57位：『響きと怒り』ウィリアム・フォークナー著





◆56位：『マンスフィールド・パーク』ジェーン・オースティン著



◆55位：『波』ヴァージニア・ウルフ著



◆54位：『オーランドー』ヴァージニア・ウルフ著



◆53位：『The Transit of Venus』シャーリー・ハザード著



◆52位：『金色の盃』ヘンリー・ジェイムズ著



◆51位：『リラとわたし』エレナ・フェランテ著



◆50位：『サルガッソーの広い海』ジーン・リース著



◆49位：『A Fine Balance』ロヒントン・ミストリー著



◆48位：『変身』フランツ・カフカ著



◆47位：『虚栄の市』ウィリアム・メイクピース・サッカレー著



◆46位：『山猫』トマージ・ディ・ランペドゥーサ著



◆45位：『黄金のノート』ドリス・レッシング著



◆44位：『ジョヴァンニの部屋』ジェームズ・ボールドウィン著



◆43位：『ハウスキーピング』マリリン・ロビンソン著



◆42位：『魔の山』トーマス・マン著





◆41位：『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド著



◆40位：『ソロモンの歌』トニ・モリスン著



◆39位：『彼らの目は神を見ていた』ゾラ・ニール ハーストン著



◆38位：『無垢の時代』イーディス・ウォートン著



◆37位：『見えない人間』ラルフ・エリスン著



◆36位：『侍女の物語』マーガレット・アトウッド著



◆35位：『大いなる遺産』チャールズ・ディケンズ著



◆34位：『ウルフ・ホール』ヒラリー・マンテル著



◆33位：『デイヴィッド・コパフィールド』チャールズ・ディケンズ著



◆32位：『小さきものたちの神』アルンダティ・ロイ著



◆31位：『ミス・ブロウディの青春』ミュリエル・スパーク著



◆30位：『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著



◆29位：『青白い炎』ウラジーミル・ナボコフ著



◆28位：『カラマーゾフの兄弟』ドストエフスキー著





◆27位：『審判』フランツ・カフカ著



◆26位：『ドン・キホーテ』ミゲル・デ・セルバンテス著



◆25位：『ロリータ』ウラジーミル・ナボコフ著



◆24位：『日の名残り』カズオ・イシグロ著



◆23位：『真夜中の子供たち』サルマン・ラシュディ著



◆22位：『崩れゆく絆』チヌア・アチェベ著



◆21位：『ある婦人の肖像』ヘンリー・ジェイムズ著



◆20位：『嵐が丘』エミリー・ブロンテ著



◆19位：『トリストラム・シャンディ』ロレンス・スターン著



◆18位：『説得』ジェイン・オースティン著



◆17位：『百年の孤独』ガブリエル・ガルシア=マルケス著



◆16位：『一九八四年』ジョージ・オーウェル著





◆15位：『白鯨』ハーマン・メルヴィル著



◆14位：『ダロウェイ婦人』ヴァージニア・ウルフ著



◆13位：『エマ』ジェイン・オースティン著



◆12位：『荒涼館』チャールズ・ディケンズ著



◆11位：『グレート・ギャツビー』スコット・フィッツジェラルド著



◆10位：『ボヴァリー夫人』ギュスターヴ・フローベール著



◆9位：『高慢と偏見』ジェイン・オースティン著



◆8位：『ジェーン・エア』シャーロット・ブロンテ著



◆7位：『戦争と平和』レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ著



◆6位：『アンナ・カレーニナ』レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ著



◆5位：『失われた時を求めて』マルセル・プルースト著



◆4位：『灯台へ』ヴァージニア・ウルフ著



◆3位：『ユリシーズ』ジェイムズ・ジョイス著



◆2位：『ビラヴド』トニ・モリスン著



◆1位：『ミドルマーチ』ジョージ・エリオット著

