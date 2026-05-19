作家や批評家が選んだ「史上最高の小説100選」が発表される
イギリスの大手日刊紙のThe Guardianが170人以上の小説家や批評家、学者らにアンケートを取って集計した「史上最高の小説100選」が発表されました。
The 100 best novels of all time | Fiction | The Guardian
https://www.theguardian.com/books/ng-interactive/2026/may/12/the-100-best-novels-of-all-time
Who’s in, who’s out, and how many have you read? The story behind our 100 best novels list | Books | The Guardian
https://www.theguardian.com/books/ng-interactive/2026/may/16/story-behind-100-best-novels-all-time
◆100位：『マイ・アントニーア』ウィラ・キャザー著
◆99位：『恋を覗く少年』L・P・ハートレー著
◆98位：『ザ・ロード』コーマック・マッカーシー著
◆97位：『キャッチ=22』ジョーゼフ・ヘラー著
◆96位：『ペドロ・パラモ』フアン・ルルフォ著
◆95位：『帰郷』トマス・ハーディ著
◆94位：『地図になかった世界』エドワード・P・ジョーンズ著
◆93位：『見えない都市』イタロ・カルヴィーノ著
◆92位：『感情教育』ギュスターヴ・フローベール著
◆91位：『人生と運命』ワシーリー・グロスマン著
◆90位：『ジェイコブの部屋』ヴァージニア・ウルフ著
◆89位：『闇の左手』アーシュラ・K・ル＝グウィン著
◆88位：『ラグタイム』E.L. ドクトロウ著
◆87位：『The Line of Beauty』アラン・ホリングハースト著
◆86位：『ねじの回転』ヘンリー・ジェイムズ著
◆85位：『菜食主義者』ハン・ガン著
◆84位：『リプリー』パトリシア・ハイスミス著
◆83位：『武器よさらば』アーネスト・ヘミングウェイ著
◆82位：『情事の終わり』グレアム・グリーン著
◆81位：『ブッデンブローク家の人びと』トーマス・マン著
◆80位：『レベッカ』ダフネ・デュ・モーリア著
◆79位：『山にのぼりて告げよ』ジェームズ・ボールドウィン著
◆78位：『A House for Mr. Biswas』V・S・ナイポール著
◆77位：『虹』D・H・ローレンス著
◆76位：『ドラキュラ』ブラム・ストーカー著
◆75位：『青い眼がほしい』トニ・モリスン著
◆74位：『Nervous Conditions』ツィツィ・ダンガレンブガ著
◆73位：『アウステルリッツ』W・G・ゼーバルト著
◆72位：『我らが共通の友』チャールズ・ディケンズ著
◆71位：『キンドレッド』オクテイヴィア・E・バトラー著
◆70位：『日陰者ジュード』トマス・ジュード著
◆69位：『罪と罰』ドストエフスキー著
◆68位：『ブラッド・メリディアン』コーマック・マッカーシー著
◆67位：『特性のない男』ローベルト・ムージル著
◆66位：『巨匠とマルガリータ』ミハイル・ブルガーコフ著
◆65位：『カラーパープル』アリス・ウォーカー著
◆64位：『The Good Soldier』フォード・マドックス・フォード著
◆63位：『ホワイト・ティース』ゼイディー・スミス著
◆62位：『半分のぼった黄色い太陽』チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ著
◆61位：『土星の環』W・G・ゼーバルト著
◆60位：『ハワーズ・エンド』E・M・フォースター著
◆59位：『わたしを離さないで』カズオ・イシグロ著
◆58位：『恥辱』J・M・クッツェー著
◆57位：『響きと怒り』ウィリアム・フォークナー著
◆56位：『マンスフィールド・パーク』ジェーン・オースティン著
◆55位：『波』ヴァージニア・ウルフ著
◆54位：『オーランドー』ヴァージニア・ウルフ著
◆53位：『The Transit of Venus』シャーリー・ハザード著
◆52位：『金色の盃』ヘンリー・ジェイムズ著
◆51位：『リラとわたし』エレナ・フェランテ著
◆50位：『サルガッソーの広い海』ジーン・リース著
◆49位：『A Fine Balance』ロヒントン・ミストリー著
◆48位：『変身』フランツ・カフカ著
◆47位：『虚栄の市』ウィリアム・メイクピース・サッカレー著
◆46位：『山猫』トマージ・ディ・ランペドゥーサ著
◆45位：『黄金のノート』ドリス・レッシング著
◆44位：『ジョヴァンニの部屋』ジェームズ・ボールドウィン著
◆43位：『ハウスキーピング』マリリン・ロビンソン著
◆42位：『魔の山』トーマス・マン著
◆41位：『闇の奥』ジョゼフ・コンラッド著
◆40位：『ソロモンの歌』トニ・モリスン著
◆39位：『彼らの目は神を見ていた』ゾラ・ニール ハーストン著
◆38位：『無垢の時代』イーディス・ウォートン著
◆37位：『見えない人間』ラルフ・エリスン著
◆36位：『侍女の物語』マーガレット・アトウッド著
◆35位：『大いなる遺産』チャールズ・ディケンズ著
◆34位：『ウルフ・ホール』ヒラリー・マンテル著
◆33位：『デイヴィッド・コパフィールド』チャールズ・ディケンズ著
◆32位：『小さきものたちの神』アルンダティ・ロイ著
◆31位：『ミス・ブロウディの青春』ミュリエル・スパーク著
◆30位：『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著
◆29位：『青白い炎』ウラジーミル・ナボコフ著
◆28位：『カラマーゾフの兄弟』ドストエフスキー著
◆27位：『審判』フランツ・カフカ著
◆26位：『ドン・キホーテ』ミゲル・デ・セルバンテス著
◆25位：『ロリータ』ウラジーミル・ナボコフ著
◆24位：『日の名残り』カズオ・イシグロ著
◆23位：『真夜中の子供たち』サルマン・ラシュディ著
◆22位：『崩れゆく絆』チヌア・アチェベ著
◆21位：『ある婦人の肖像』ヘンリー・ジェイムズ著
◆20位：『嵐が丘』エミリー・ブロンテ著
◆19位：『トリストラム・シャンディ』ロレンス・スターン著
◆18位：『説得』ジェイン・オースティン著
◆17位：『百年の孤独』ガブリエル・ガルシア=マルケス著
◆16位：『一九八四年』ジョージ・オーウェル著
◆15位：『白鯨』ハーマン・メルヴィル著
◆14位：『ダロウェイ婦人』ヴァージニア・ウルフ著
◆13位：『エマ』ジェイン・オースティン著
◆12位：『荒涼館』チャールズ・ディケンズ著
◆11位：『グレート・ギャツビー』スコット・フィッツジェラルド著
◆10位：『ボヴァリー夫人』ギュスターヴ・フローベール著
◆9位：『高慢と偏見』ジェイン・オースティン著
◆8位：『ジェーン・エア』シャーロット・ブロンテ著
◆7位：『戦争と平和』レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ著
◆6位：『アンナ・カレーニナ』レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ著
◆5位：『失われた時を求めて』マルセル・プルースト著
◆4位：『灯台へ』ヴァージニア・ウルフ著
◆3位：『ユリシーズ』ジェイムズ・ジョイス著
◆2位：『ビラヴド』トニ・モリスン著
◆1位：『ミドルマーチ』ジョージ・エリオット著
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in メモ, Posted by log1h_ik
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