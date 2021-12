2021年12月20日 23時11分 映画

オバマ元大統領が選ぶ「2021年の推し書籍・映画・音楽」をまとめてみた



元アメリカ大統領のバラク・オバマ氏が自身の公式Twitterアカウントで「2021年の推し書籍・映画・音楽」を発表していたので、その内容を全てまとめてみました。















・目次

◆2021年のオバマ氏推し書籍24冊

◆2021年のオバマ氏推し映画14本

◆2021年のオバマ氏推し音楽27曲



01:ローレン・グロッフ「Matrix」





オバマ氏が最初に挙げた書籍はニューヨーク生まれの小説家であるローレン・グロッフ氏が2021年9月に発表した「Matrix」です。Matrixでは17世紀イギリスの修道院を舞台に1人の女性の人生が描かれています。



02:クリント・スミス「How the Word Is Passed」





「How the Word Is Passed」はアメリカにおける奴隷の歴史をまとめた書籍です。



03:ダウニー・ウォルトン「The Final Revival of Opal & Nev」





「The Final Revival of Opal & Nev」では70年代初頭のニューヨークの音楽シーンで奮闘する人々の姿が描かれています。



04:エイモア・タウウェルズ「The Lincoln Highway」





1950年代のアメリカを舞台に、少年院を出所したばかりの少年の10日間にわたる冒険を記した書籍が「The Lincoln Highway」です。



05:アンドレア・エリオット「Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City」





筆者のアンドレア・エリオット氏はニューヨーク・タイムズのライターで、「Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City」ではエリオット氏が取材したニューヨークの貧困家庭の実情が克明に描写されています。



06:コルソン・ホワイトヘッド「Harlem Shuffle」





「Harlem Shuffle」は家族小説としてのエッセンスを含んだサスペンス小説とのこと。



07:アンソニー・ドーア「Cloud Cuckoo Land」





戦争が続いていた大昔から恒星間飛行が可能となった遠い未来まで、1冊の本を巡って複数人の人生が交差する物語。



08:アン・パチェット「These Precious Days」





「These Precious Days」は「ベル・カント」や「密林の夢」といった著作で知られるアン・パチェット氏によるエッセイ集です。



09:ミシェル・ザウナー「Crying in H Mart」





ミシェル・ザウナー氏は「ジャパニーズ・ブレックファスト」という芸名でミュージシャンとして活躍しており、Crying in H Martはザウナー氏が自身の半生を振り返る回顧録です。



10:ナディア・オウス「Aftershocks」





Aftershocksも著者であるナディア・オウスの回顧録で、国連職員であった父や2歳の時に離ればなれになった母、自身のうつ病など、波乱万丈の人生が描かれています。



11:ジョナサン・フランゼン「Crossroads」





「Crossroads」では、1971年のシカゴを舞台に、ある家族のすれ違いが描かれます。



12:オーノレー・ファノン・ジェファーズ「The Love Songs of W.E.B. Du Bois」





アメリカで奴隷として扱われてきた祖先を持つ主人公が自身のアイデンティティーを確立するまでの過程を描く物語。



13:チェン・ジュリー・ワン「Beautiful Country」





中国からアメリカへ引っ越した筆者の半生をまとめたノンフィクション小説。



14:デイビット・ディオプ「At Night All Blood is Black」





第一次世界大戦中にフランス軍の一員として戦ったセネガル人の主人公の生き様を描く物語。ブッカー賞受賞作。



15:テ・ピン・チェン「Land of Big Numbers」





筆者のテ・ピン・チェン氏はウォール・ストリート・ジャーナルの中国特派員として活動していた人物で、「Land of Big Numbers」では中国を舞台に繰り広げられる10の物語が収録されています。



16:パトリック・ラーデン・キーフ「Empire of Pain」





2017年にザ・ニューヨーカーに掲載されたサックラー家とオピオイド乱用問題の関係についての取材報告を、さらに深掘りした一冊。



17:アンディ・ウィアー「プロジェクト・ヘイル・メアリー」





映画「オデッセイ」の原作「火星の人」の著者であるアンディ・ウィアー氏の最新作「プロジェクト・ヘイル・メアリー」は記憶を失った高校教師が人類を救うミッションに挑む物語で、ビル・ゲイツ氏の「2021年に読んだ記憶に残る5冊の本」にも選出されています。また、2021年12月には早川書房から和訳版が出版されています。



18:ベンジャミン・ラバトゥ「When We Cease to Understand the World」





「シュレディンガーの猫」でその名を知られる量子力学者のエルヴィン・シュレディンガーや、天才数学者アレクサンドル・グロタンディークといった実在の科学者をフィクションとして描いた1作。



19:エリザベス・コルバート「Under a White Sky」





筆者のエリザベス・コルバート氏は、環境問題について記した「6度目の大絶滅」でピューリッツァー賞を受賞しています。本作は環境を保護するための多様な研究に焦点を当てた取材記録で、ビル・ゲイツ氏の「2021年夏に読むべき本5冊」にも選出されています。



20:エリック・グエン「Things We Lost to the Water」





「Things We Lost to the Water」はベトナムからアメリカへ移り住んだ家族を巡る困難と葛藤の物語。



21:ルマーン・アラム「Leave the World Behind」





「Leave the World Behind」はニューヨークのロングアイランドで休暇を楽しむ家族が停電に見舞われ、外部との通信が途絶えてしまい……という内容のサスペンス小説です。



22:カズオ・イシグロ「クララとお日さま」





ノーベル文学賞受賞者のカズオ・イシグロ氏によるSF小説「クララとお日さま」は、AiPhoneロボットと少女の友情を描く物語です。日本では早川書房から和訳版が出版されており、ビル・ゲイツ氏の「2021年に読んだ記憶に残る5冊の本」にも選出されています。



23:ネイサン・ハリス「The Sweetness of Water」





奴隷解放によって自由を手に入れた兄弟や、南北戦争中に禁断のロマンスを展開する兵士など、激動の時代における人間性や愛をテーマとした物語。



24:ケイティ・キタムラ「Intimacies」





日本人とアメリカ人のハーフであるケイティ・キタムラ氏による「Intimacies」は、多くの言語を操る弁護士の主人公が巻き込まれる複雑な人間関係を描いたロマンス小説です。



◆2021年のオバマ氏推し映画14本

01:「ドライブ・マイ・カー」

オバマ氏は押し映画の1本目に邦画の「ドライブ・マイ・カー」を挙げています。「ドライブ・マイ・カー」は村上春樹の短編小説を映画化したもので、カンヌ国際映画祭で4冠を獲得するなど国際的に高く評価されています。



カンヌ国際映画祭 全4冠!映画『ドライブ・マイ・カー』90秒予告 - YouTube





02:「サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)」

「サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)」は1969年に夏に開催された伝説的音楽フェスティバル「ハーレム・カルチュラル・フェスティバル」を題材にしたドキュメンタリー映画です。



『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』予告映像 - YouTube





03:「ウエスト・サイド・ストーリー」

スティーブン・スピルバーグ氏が監督・製作を務めた「ウエスト・サイド・ストーリー」もオバマ氏の推し映画に選ばれています。「ウエスト・サイド・ストーリー」は日本では2022年2月11日に公開予定です。



映画『ウエスト・サイド・ストーリー』本予告「Tonight(トゥナイト)」編 2022年2月11日(祝・金)公開 - YouTube





04:「パワー・オブ・ザ・ドッグ」

「パワー・オブ・ザ・ドッグ」はNetflixで配信されている西部劇映画。「ピアノ・レッスン」でアカデミー主演女優賞や脚本賞を受賞したジェーン・カンピオン氏が監督・脚本を務めています。



『パワー・オブ・ザ・ドッグ』予告編 - Netflix - YouTube





05:「PIG」

「PIG」は「愛するブタを誘拐されたニコラス・ケイジが復讐の旅に出る」というあらすじの映画で、2021年7月16日にアメリカで公開されました。記事作成時点では、日本での公開は未定です。



PIG - Official Trailer - In Theatres July 16 - YouTube





06:「PASSING -白い黒人-」

「PASSING -白い黒人-」はNetflixで配信されているモノクロ映画で、白人のふりをして生きる黒人やその友人について描かれています。



Passing | Official Trailer | Netflix - YouTube





07:「The Card Counter」

「The Card Counter」は2021年9月10日にアメリカで公開されたクライムサスペンス映画です。主演は「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」でポー・ダメロン役を演じたオスカー・アイザック氏が務めています。



THE CARD COUNTER - Official Trailer [HD] - Only In Theaters September 10 - YouTube





08:「ユダ& ブラック・メシア 裏切りの代償」

「ユダ& ブラック・メシア 裏切りの代償」はアカデミー賞2冠を達成した伝記映画で、黒人解放運動の代表的指導者であるフレッド・ハンプトンについて描いています。



DVD/デジタル【予告編】『ユダ& ブラック・メシア 裏切りの代償』9.3レンタル開始 / 2022.1.5デジタル配信開始 - YouTube





09:「The Worst Person in the World」

The Worst Person in the Worldはノルウェーで製作されたロマンス映画です。主演を務めたRenate Reinsve氏はカンヌ国際映画祭で女優賞を獲得しています。



The Worst Person In The World - Official Teaser - YouTube





10:「Old Henry」

「パワー・オブ・ザ・ドッグ」と同じく西部劇映画の「Old Henry」もオバマ氏の推し映画に選ばれています。



OLD HENRY Official Trailer (2021) - YouTube





11:「最後の決闘裁判」

「最後の決闘裁判」は1300年代に実際にフランスで起こった決闘裁判の経緯を映像化した作品で、日本でも2021年10月15日に公開されています。



『最後の決闘裁判』2022.1.26 ブルーレイ+DVDセット発売 予告編 - YouTube





12:「マクベス」

「マクベス」は同名のシェイクスピアの有名戯曲を映像化した作品で、マクベス役は「トレーニング デイ」で主役を演じてアカデミー主演男優賞を受賞したデンゼル・ワシントン氏が務め、マクベス夫人役はアカデミー主演女優賞を3回受賞しているフランシス・マクドーマンド氏が務めています。日本では2021年12月31日に公開予定で、2021年1月14日からはApple TV+でも配信される予定です。



マクベス — 公式予告編 | Apple TV+ - YouTube





13:「C'mon C'mon」

「C'mon C'mon」は2021年11月19日に公開された全編モノクロ映画で、主演は「ジョーカー」で主演を務めたホアキン・フェニックス氏が担当しています。



C'mon C'mon | Official Trailer HD | A24 - YouTube





14:「アイダよ、何処へ?」

「アイダよ、何処へ?」は日本でも2021年9月17日に公開された作品。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の間に発生した大量虐殺事件「スレブレニツァの虐殺」を題材とした映画で、家族や他人を守ろうとする1人の女性「アイダ」を焦点に物語は進みます。



9/17公開「アイダよ、何処へ?」予告編 - YouTube





◆2021年のオバマ氏推し音楽27曲

オバマ氏が選んだ2021年の推し音楽は以下の通り。



01:Mitski「The Only Heartbreaker」

Mitski - The Only Heartbreaker (Official Video) - YouTube





02:The War On Drugs「I Don't Live Here Anymore」

The War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (feat. Lucius) [Official Music Video] - YouTube





03:Mdou Moctar「Tala Tannam」

Mdou Moctar - "Tala Tannam" (Official Music Video) - YouTube





04:Adia Victoria「Magnolia Blues」

Adia Victoria - Magnolia Blues [Official Music Video] - YouTube





05:Durand Jones&The Indications「Witchoo」

Durand Jones & The Indications - Witchoo (Official Video) - YouTube





06:esperanza spalding「Formwela 10」

esperanza spalding - Formwela 10 (Official Music Video) - YouTube





07:Genesis Owusu「Gold Chains」

Genesis Owusu | Gold Chains (Official Music Video) - YouTube





08:Brandi Carlile「Broken Horses」

Brandi Carlile - Broken Horses (Official Audio) - YouTube





09:Little Simz「Woman」

Little Simz - Woman feat. Cleo Sol (Official Video) - YouTube





10:Farruko「Pepas」

Farruko - Pepas (Official Video) - YouTube





11:Spice, Sean Paul, Shaggy「Go Down Deh」

Spice, Sean Paul, Shaggy - Go Down Deh | Official Music Video - YouTube





12:Jon Batiste「FREEDOM」

Jon Batiste - FREEDOM - YouTube





13:Wye Oak「Its Way With Me」

Wye Oak - Its Way With Me (Official Video) - YouTube





14:Nas「Nobody」

Nas - Nobody feat. Ms. Lauryn Hill (Official Audio) - YouTube





15:Allison Russell「Nightflyer」

Allison Russell - Nightflyer (Official Music Video) - YouTube





16:Lil Nas X「MONTERO」

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name) (Official Video) - YouTube





17:Yotuel「Patria y Vida」

Patria y Vida - Yotuel , @Gente De Zona , @Descemer Bueno , Maykel Osorbo , El Funky - YouTube





18:Tammy Lakkis「Notice」





19:Teddy Afro「Armash」

TEDDY AFRO - አርማሽ (ቀና በል) - [New! Official Single 2021] - With Lyrics - YouTube





20:Courtney Barnett「Write A List Of Things To Look Forward To」

Courtney Barnett - Write A List Of Things To Look Forward To (Official Video) - YouTube





21:Aventura, Bad Bunny「Volví」

Aventura, Bad Bunny - Volví (Video Oficial) - YouTube





22:Isaiah Rashad「Headshots (4r Da Locals)」

Isaiah Rashad - Headshots (4r Da Locals) [Official Music Video] - YouTube





23:Yebba「Boomerang」

Yebba - Boomerang (Official Video) - YouTube





24:Mo3&Morray「In My Blood」

Mo3 & Morray - In My Blood (Official Video) - YouTube





25:YENDRY「YA」

YENDRY - YA (Official Video) - YouTube





26:Lizzo「Rumors」

Lizzo - Rumors feat. Cardi B [Official Video] - YouTube





27:Parquet Courts「Walking at a Downtown Pace」

Parquet Courts -"Walking at a Downtown Pace" (Official Music Video) - YouTube