話題の海外ファンタジー小説ランキングが見られるウェブサイト「Top Fantasy Reads」

By thommas68 海外の電子掲示板である Reddit で、どのようなファンタジー小説が話題になっているかをまとめてランキング形式で公開しているウェブサイトが「 Top Fantasy Reads 」です。 Top Fantasy Reads https://topfantasyreads.com/ 記事作成時点では2020年2月17日までのランキングが公開されており、トップ10は以下のようになっていました。 ◆1:「 Circe 」 by Madeline Miller ギリシャ神話に登場する魔女、 キルケー の生涯を描いた作品です。記事作成時点では日本語版は出版されていません。 ◆2:「 グッド・オーメンズ 」 ニール・ゲイマン & テリー・プラチェット マンガ「 サンドマン 」の原作者であり、映画「もののけ姫」で英語吹替版の脚本を手掛けたニール・ゲイマン氏と、小説「 ディスクワールド騒動記 」などの著者であるテリー・プラチェット氏の共著作品。同じタイトルで ドラマ化 もされています。 ・あらすじ

・関連記事

本棚の隙間に小さな世界が広がるジオラマ付き本立て「Booknook」が世界中で大人気、ファンタジーからSFまで自作Booknookまとめ - GIGAZINE



衰退する「紙の本」を売り続ける人々の実情に迫る「The Booksellers」予告ムービー - GIGAZINE



買ったけど読んでない「積読」本の総金額がわかり他人の積読本もチェックできる「積読ハウマッチ」 - GIGAZINE



青空文庫の作品を読了目安時間で検索できるサービス「ゾラサーチ」レビュー - GIGAZINE



世界に影響を与えた100冊の本&文書をリスト化するとこんな感じ - GIGAZINE

2020年02月23日 18時57分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.