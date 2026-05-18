Intel Core i9-14900KFが9.2GHzに達してCPU周波数の世界新記録を樹立
CPUやGPUなどのPCパーツを、定格の最高を上回る周波数で動作させて性能を極限まで引き出すことをめざすのが「オーバークロック」です。中国のオーバークロッカーであるwytiwxがIntel Core i9-14900KFをオーバークロックし、世界新記録を樹立したと報じられています。
Intel Core i9-14900KF reaches 9.2Ghz setting a new CPU frequency world record - Notebookcheck News
https://www.notebookcheck.net/Intel-Core-i9-14900KF-reaches-9-2Ghz-setting-a-new-CPU-frequency-world-record.1298605.0.html
wytiwxのチーム
オーバークロックに使われたIntel Core i9-14900KF。マザーボードはASUS ROG Maximus Z790 Apex、サーマルペーストはThermal Grizzly Kryonaut Extreme、メモリは16GB DDR5 SDRAM、電源はASUS ROG THOR Gaming 1600Wです。
液体ヘリウムを注いで超低温で冷やすことで、通常の冷却システムでは到達できない限界性能を引き出します。
これまでの記録では、Inte Core i9-13900Kがクロック周波数9GHzの壁を超えた初めてのコンシューマー向けプロセッサでした。
Intel第14世代Coreプロセッサ「Corei9-14900K」がオーバークロック時のクロック周波数で世界新記録を打ち立てたことが報告される - GIGAZINE
今回の実験はシングルコアの周波数ポテンシャルを最大限に引き出すため、Pコアを1つだけ有効にし、電力制限を完全に解除した状態で実行されました。
以下はCPU-Zの情報。「Core Speed」で「9206.34MHz」を記録しています。
CPU-Zで計測したシステム情報をまとめるCPU-Z VALIDATORには、より詳細な情報がまとめられています。
Intel Core i9 14900KF @ 9206.34 MHz - CPU-Z VALIDATOR
https://valid.x86.fr/y46y9m
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in ハードウェア, Posted by log1i_yk
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